Aerial view of green vineyard hills with red-tiled roofs and winding road in South Styria.
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Jižní Štýrsko
Vinice, vinařské stezky a vinné šenky

Kopcovitá krajina, přátelští lidé a víno charakterizují tento region. Objevte jihoštýrské vinařské stezky na pěší túře nebo na kole!

Vychutnejte si sklenku vína (jak se říká v Rakousku), smažený kuřecí salát s dýňovým olejem a výhled na kopcovitou krajinu: tak je tento region známý mezi gurmány. Vinice se střídají s lesy, sady a loukami.

Okouzlující souhra přírodní a kulturní krajiny - Rakousko ukazuje svou romantickou a příjemnou stránku v jižním Štýrsku. Vrcholem přírodních zážitků a životní linky regionu je tzv Jihoštýrská vinná stezka. Přírodní rezervace, rozlehlá vinařská krajina a vinné hospůdky se řadí jedna za druhou.

Rychlé informace o jižním Štýrsku
Lokalita: 40 km jižně od Štýrského Hradce
Vinařské stezky: 3
Vinařství: cca 285
Vinařské hostince: cca 250
Vinařská oblast:611 hektarů, nejmenší vinařská oblast v Rakousku

Jedním z nejkrásnějších vyhlídkových míst v jižním Štýrsku je Kitzeck im Sausal, nejvýše položená vinařská obec v Rakousku, která leží ve výšce 564 metrů nad mořem.

Jižní Štýrsko ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Jihoštýrská vinařská stezka: Po stopách vína

Sausalská vinařská stezka: pohled na nejstrmější vinice

Hraniční stůl: půvab na vinařské stezce

Piknik na vinici

Vinařství a vinotéky

Aktivity v jižním Štýrsku

Jedinečná místa k pobytu

Winzarei: Život ve vinařství Tement

Weingasthof Sabathihof Dillinger: Pobyt ve vinařství

Loisium Wine & Spa Hotel

Weingartenhotel Harkamp: Manufaktura vína a sektu

"Ochrana prostřednictvím využití"

Přírodní park Jižní Štýrsko

K nejvýznamnějším kulturním krajinám patří smíšené lesy, pole, květnaté louky, sady a samozřejmě vinice. Jakkoli jsou tato stanoviště rozmanitá, mají jedno společné: díky jižní poloze přírodního parku jsou prostoupena teplem a světlem. Díky tomu se 15 společenstev přírodního parku rozkládá na ploše téměř 400 km² a je domovem teplomilných živočišných a rostlinných druhů Štýrska.

Přírodní park Jižní Štýrsko

Nejčastější dotazy

Jižní Štýrsko je známé svými vinařskými stezkami, vinařstvími a vinárnami. Zde je pět nejzajímavějších míst, která z vaší cesty udělají nezapomenutelný zážitek:

  • Vinařské stezky a vinařství jihoštýrská vinná stezka se vine mírnými kopci regionu a nabízí úchvatné výhledy na vinice. Četné vinárny a vinotéky vás zvou k ochutnávce nejlepších vín regionu.

  • Výlet po stezce Klapotetz klapotetz, dřevěný větrný mlýn, je součástí kultury regionu. Stezka Klapotetzweg spojuje přírodu, kulturu a zábavu. Vede malebnou krajinou podél vinic. Po cestě na vás čekají četné vinné hospůdky.

  • Přírodní park Jižní Štýrsko: Přírodní park Jižní Štýrsko je atrakcí pro milovníky přírody. Krajinu charakterizují mírné kopce, lesy, pole, louky a vinice. Pěší turisté a cyklisté zde najdou síť dobře značených stezek.

  • Kulinářské speciality a vinárny: Od dýňového oleje přes svačinky Brettljause až po čerstvě upečený chléb se sklenkou štýrského vína. Vinařské hospůdky jsou ideálním místem, kde si můžete v útulné atmosféře vychutnat místní kuchyni.

Jižním Štýrskem se vinou tři vinařské stezky:

  • Jihoštýrská vinařská stezka ta je v regionu nejznámější a vede malebnými vinicemi, kolem četných vinařství a vinných hospůdek. Trasa obvykle začíná v Ehrenhausenu a pokračuje přes Leutschach do Kitzecku im Sausal.

  • Sausalská vinná stezka tato trasa vede přes oblast kolem vinařské obce Gamlitz, která je známá svými kopci a vynikajícími víny. Vede kolem vesnic Gamlitz, Ratsch a okolí.

  • Schilcherská vinařská stezka tato cesta je proslulá vínem Schilcher, růžově zbarveným vínem, které se zde vyrábí z hroznů Blauer Wildbacher.

Jižní Štýrsko zahrnuje vinařské obce ležící uprostřed kopcovité krajiny a podél vinařských stezek. Zde jsou některá z nejznámějších míst v regionu:

  • Leutschach an der Weinstraße centrální město podél Jihoštýrské vinařské stezky. Leutschach je známý svými vinicemi, vinárnami a blízkostí slovinských hranic.

  • Ehrenhausen an der Weinstraße pěkná vinařská obec, která často slouží jako výchozí bod pro výlety po Jihoštýrské vinařské stezce.

  • Gamlitz jedna z nejznámějších vinařských oblastí jižního Štýrska. Gamlitz nabízí mnoho vinařství, živou vinařskou tradici a četné volnočasové aktivity v okolí.

  • Kitzeck im Sausal nejvýše položená vinařská obec v Evropě. Kitzeck nabízí úchvatný výhled na okolní kopcovitou krajinu a vynikající vína.

  • Sulztal an der Weinstraße menší obec, která je ceněna zejména pro svůj klidný půvab a blízkost prvotřídních vinařství.

  • Straß ve Štýrsku další oblíbená vinařská obec, která je zároveň dobrým výchozím bodem pro poznávání regionu.

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