Jižní Štýrsko
Vinice, vinařské stezky a vinné šenky
Introduction
Vychutnejte si sklenku vína (jak se říká v Rakousku), smažený kuřecí salát s dýňovým olejem a výhled na kopcovitou krajinu: tak je tento region známý mezi gurmány. Vinice se střídají s lesy, sady a loukami.
Okouzlující souhra přírodní a kulturní krajiny - Rakousko ukazuje svou romantickou a příjemnou stránku v jižním Štýrsku. Vrcholem přírodních zážitků a životní linky regionu je tzv Jihoštýrská vinná stezka. Přírodní rezervace, rozlehlá vinařská krajina a vinné hospůdky se řadí jedna za druhou.
Jedním z nejkrásnějších vyhlídkových míst v jižním Štýrsku je Kitzeck im Sausal, nejvýše položená vinařská obec v Rakousku, která leží ve výšce 564 metrů nad mořem.
Jižní Štýrsko ze všech úhlů pohledu
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Aktivity v jižním Štýrsku
Jedinečná místa k pobytu
Přírodní park Jižní Štýrsko
K nejvýznamnějším kulturním krajinám patří smíšené lesy, pole, květnaté louky, sady a samozřejmě vinice. Jakkoli jsou tato stanoviště rozmanitá, mají jedno společné: díky jižní poloze přírodního parku jsou prostoupena teplem a světlem. Díky tomu se 15 společenstev přírodního parku rozkládá na ploše téměř 400 km² a je domovem teplomilných živočišných a rostlinných druhů Štýrska.