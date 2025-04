Vinařství Lackner Tinnacher

Katharina Tinnacher k vinařské profesi doslova přirostla: její otec, který byl stejně jako on vinařem, jí v dětství daroval pět vinic. Měla se o ně starat a pečovat sama, aby si uvědomila, co to znamená. Za odměnu směla hrozny vyměnit za žvýkačky.

Dnes jí jde samozřejmě především o víno: v pouhých 27 letech převzala statek svých rodičů a od té doby ho velmi úspěšně vede. Od té doby přešla na udržitelnou ekologickou produkci. Od fóliovníků a ručního odstraňování poškozených hroznů až po práci ve sklepě, kde je "pouze společnicí, protože kvalita se dělá na vinici", jak sama říká.