Waterfall in forested mountain landscape, wildflower meadow in foreground, snow-capped peak in background.
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Stubaital - Stubaiské údolí
Vodopády, mohutné hory a věčný led

Sportovní nadšenci, rodiny a milovníci přírody: V tyrolském údolí Stubaital najde každý štěstí díky alpským krásám vody, kamene, ledu a scenérií.

Návštěvníci Stubaiského údolí se ponoří do světa vody, skal a ledovců. Údolí je obklopeno více než 100 třítisícovými vrcholy a horskými potoky a je známé svými přírodními krásami. Outdoorové atrakce na vás čekají jak v létě, tak v zimě - vždyť přírodní alpské divy jsou mimořádně snadno dostupné, horské železnice, jako např Elferbahnen vedou přímo do vysokých hor.

Na konci údolí se zvedá vrchol Stubaiský ledovec - největší rakouská ledovcová lyžařská oblast, která se nachází v nadmořské výšce přes 3 200 metrů. Jeho svahy jsou od října do června pokryty sněhem.

Rychlé informace o údolí Stubai
Lokalita: Stubai, Stubai, Stubai, Stubai, Stubai:Hlavní údolí Stubaiských Alp v Tyrolsku
Höhe:1.561 m
Einwohner:innen:ca. 14.300 (Stand 2025)
Třítisícové vrcholy:107
Stubaiské horské železnice:4
Rekreační vesnice: Stubai, Stubai, Stubai, Stubai, Stubai:5
Nejvyšší bod:3.212 metrů nad mořem (horská stanice lanovky Wildspitz)
Anreise
Veranstaltungen

S Stubai Super Card získáte volné vstupenky na řadu zážitků: Stubaiské superkarty umožňují bezplatné cestování lanovkami a veřejnou dopravou, stejně jako volný vstup do krytých a venkovních bazénů.

Údolí Stubai ve všech perspektivách

Top místa, aktivity & události

Stubaiská vysokohorská stezka: 6000 výškových metrů za 8 dní

Vodopád Grawa: bezbariérový přístup k hlubokému nádechu

Kultura ve Stubaiském údolí: tradice a řemeslná zručnost

Stubai Sunnenseit'n Trail: 16kilometrová běžecká výzva

Stubaiský ledovec: Zaručený sníh a přátelský k rodinám

Schlick 2000: Lyžařské a turistické centrum

Běžecké lyžování ve Stubaiském údolí

Sáňkování Stubai: Největší sáňkařská aréna v Tyrolsku

Top of Tyrol: vyhlídková plošina ve výšce 3 210 m

Aktivity v údolí Stubai

Specialita regionální kuchyně

Stubai Kiachl

Stubaiský Kiachl dříve podávaly ženy sedláků při slavnostních dnech, jako je Den díkůvzdání nebo vysvěcení kostela. Na tradičním kynutém pečivu, které se peče zejména v zimních měsících a při zvláštních příležitostech, si pochutnává již mnoho generací. Recept se předával z generace na generaci a Kiachl se stal symbolem regionální potravinářské kultury. Původně byly kiachle považovány za specialitu - smažit je v horkém tuku bylo v minulosti možné jen zřídka.

Sladké s moučkovým cukrem a brusinkami nebo slané se zvěřinovým ragú a červeným zelím se dnes podávají čerstvé na trzích a slavnostech, kde udržují historii a chuť tyrolské kuchyně.

Recept na Kiachl (v němčině)

Regionální recepty

Tyrolské špekové knedlíky

S tímto receptem budou knedlíky chutnat jako tyrolský originál. Tipp: malé tyrolské knedlíčky se podávají s hovězí polévkou, větší s teplým kysaným zelím nebo salátem.

Chuť na knedlíky?

Sýrové knedlíky - Kaspressknödel

Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.

Dobrou chuť!

Zillertalské taštičky (Zillertaler Krapfen)

Tradiční specialita z tyrolského Zillertalu. Plněné smažené taštičky s pikantní sýrovou náplní.

Pikantní slané "koblihy"!

Jedinečná místa k pobytu

Jagdhof Spa Hotel in Neustift

Stubaierhof in Fulpmes

Alpeiner Nature Resort in Neustift

Hotel Milderer Hof in Neustift

Nejčastější dotazy

Neustift na Stubaiském ledovci oblíbené lyžařské a horolezecké středisko s vrcholy a turistickými stezkami, jako je Stubaiská vysokohorská stezka. V zimě je vrcholem lyžařský areál Elfer s nejdelší přírodní sáňkařskou dráhou v Tyrolsku.

Fulpmes lanovka Schlick 2000 vás vyveze na horskou stanici Kreuzjoch s panoramatickým výhledem, která je v létě ideální pro pěší turistiku, horolezectví a paragliding. V zimě špičkové sjezdovky, zasněžené turistické trasy, sáňkařské dráhy a běžecké tratě.

Telfes schlick 2000 nabízí sportovní možnosti pro léto i zimu. Zimní turistické stezky a blízký lyžařský areál lákají návštěvníky až do Velikonoc. Telfes spojuje s Innsbruckem železnice Stubaitalbahn.

Mieders centrální poloha na zážitkové hoře Serles s turistickými stezkami a trasami pro horská kola a letní sáňkařskou dráhou. Jakmile se ochladí, jsou velmi oblíbené zimní sporty, sáňkařské dráhy a zimní turistika.

Schönberg půvabná vesnice leží v nadmořské výšce 1 026 m - ideální pro pěší turistiku a jízdu na horském kole. V zimě si zde můžete vybrat z osvětlených sáňkařských drah a lyžařských areálů, jako jsou Hochserles a Schlick 2000.

Pět vesnic Schönberg, Mieders, Telfes, Fulpmes a Neustift v údolí Stubaital se nachází v nadmořské výšce kolem 1 000 metrů. Nejvyšší horou regionu je Zuckerhütl s výškou 3 507 metrů.

Stubaiské údolí nabízí mnoho aktivit:

V létě

  • Pěší turistika a horolezectví

  • Cyklistika a horská kola

  • Horolezectví

  • Letní sáňkařská dráha

  • Paragliding

  • Přírodní stezky

V zimě

  • Lyžování a snowboarding

  • Běžecké lyžování

  • Zimní turistika

  • Výlet na sněžnicích

  • Sáňkování na přírodních sáňkařských drahách

  • Bruslení na ledě

  • Skialpinismus

Údolí Stubaital je obklopeno více než 100 třítisícovkami a nachází se zde největší rakouské lyžařské středisko s ledovcem v nadmořské výšce přes 3 200 metrů. Tento region nabízí úchvatné vodopády, horské potoky a celoroční outdoorové aktivity.

Stubai Super Card je bezplatná karta typu „vše v jednom“ pro letní dovolenou v údolí Stubai. Zahrnuje denní jízdy všemi lanovkami, bezplatné využívání autobusů a železnice Stubaitalbahn, bezplatný vstup do plaváren, jednu bezplatnou jízdu na letní bobové dráze týdně a řadu slev na atrakce, sportovní aktivity a kulturní akce.

Stubaier Kiachl jsou tradiční tyrolské kynuté pečivo, které se dříve podávalo při zvláštních příležitostech, jako je dožínky nebo svátek kostela. Podávají se sladké s moučkovým cukrem a brusinkami nebo slané s ragú ze zvěřiny.

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