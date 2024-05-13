Stubaital - Stubaiské údolí
Vodopády, mohutné hory a věčný led
Introduction
Návštěvníci Stubaiského údolí se ponoří do světa vody, skal a ledovců. Údolí je obklopeno více než 100 třítisícovými vrcholy a horskými potoky a je známé svými přírodními krásami. Outdoorové atrakce na vás čekají jak v létě, tak v zimě - vždyť přírodní alpské divy jsou mimořádně snadno dostupné, horské železnice, jako např Elferbahnen vedou přímo do vysokých hor.
Na konci údolí se zvedá vrchol Stubaiský ledovec - největší rakouská ledovcová lyžařská oblast, která se nachází v nadmořské výšce přes 3 200 metrů. Jeho svahy jsou od října do června pokryty sněhem.
S Stubai Super Card získáte volné vstupenky na řadu zážitků: Stubaiské superkarty umožňují bezplatné cestování lanovkami a veřejnou dopravou, stejně jako volný vstup do krytých a venkovních bazénů.
Údolí Stubai ve všech perspektivách
Top místa, aktivity & události
Stubai Kiachl
Stubaiský Kiachl dříve podávaly ženy sedláků při slavnostních dnech, jako je Den díkůvzdání nebo vysvěcení kostela. Na tradičním kynutém pečivu, které se peče zejména v zimních měsících a při zvláštních příležitostech, si pochutnává již mnoho generací. Recept se předával z generace na generaci a Kiachl se stal symbolem regionální potravinářské kultury. Původně byly kiachle považovány za specialitu - smažit je v horkém tuku bylo v minulosti možné jen zřídka.
Sladké s moučkovým cukrem a brusinkami nebo slané se zvěřinovým ragú a červeným zelím se dnes podávají čerstvé na trzích a slavnostech, kde udržují historii a chuť tyrolské kuchyně.
Regionální recepty
Tyrolské špekové knedlíky
S tímto receptem budou knedlíky chutnat jako tyrolský originál. Tipp: malé tyrolské knedlíčky se podávají s hovězí polévkou, větší s teplým kysaným zelím nebo salátem.
Sýrové knedlíky - Kaspressknödel
Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.