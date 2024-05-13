Wachau
Vinice, kvetoucí meruňky a Dunaj jako záchranné lano
Introduction
Ve Wachau protéká Dunaj mezi staletými strmými vinicemi a snoubí se zde velkolepá příroda s historií - není divu, že je to UNESCO světovým dědictvím světové dědictví. Slavný Wachau meruňka a terasovité vinice, na kterých se pěstuje ryzlink rýnský a veltlínské zelené, jsou symboly regionu.
Zdá se, že čas ve Wachau plyne pomaleji. Návštěva Vinařského hostince s domácími specialitami, pravými špičkovými víny a výhledem na Dunaj - to je vše, co potřebujete, abyste zde prožili nezapomenutelný den. Kulturní zajímavosti, jako jsou zříceniny hradů, zámky a další památky, např Opatství Melk a místa jako např Dürnstein a Weißenkirchen vytváří atmosféru klidu a bezčasí.
Wachau bylo v roce 2000 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Jeho jedinečná kulturní krajina vznikla harmonickým spojením přírody a staleté kultivace člověkem.
Wachau ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Zajímavosti o meruňkách z Wachau
Wachauské meruňky jsou tak výjimečné, že jsou chráněny jako samostatná ochranná známka. Má kyprý tvar, sladkou a šťavnatou chuť a charakteristickou vůni, která se projevuje zejména v džemech a likérech z ní vyráběných, stejně jako v nadýchaných meruňkových knedlících. To, že se jí ve Wachau tak dobře daří, je zásluhou zdejšího klimatu, půdy a staletého pěstování. Rozkvět stromů je přírodní podívanou: poupata se otevírají a odhalují své sněhobílé, voňavé květy, které proměňují celé Wachau v bílé moře.
Nejlepší podmínky pro kvalitní vína
Mírné podnebí v blízkosti Dunaje, slunné svahy, chladné noci a primární kamenité půdy: tato kombinace činí z Wachau předurčené místo pro pěstování vinné révy. V kopcovité krajině se zde daří zejména bílým vínům, například na 1000-Eimerberg nebo na vinicích Domäne Wachau. Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský pěstované ve Wachau jsou ceněny daleko za hranicemi Rakouska. Vinaři jsou obzvláště hrdí na značky Steinfeder, Federspiel a Smaragd: tři vynikající a registrované značky z této oblasti. Pokud chcete ochutnat, můžete tak učinit ve vinárnách a u vinařů. Vinařský podzim ve Wachau je obzvlášť krásný, když slunce koupe vinice - a vína ve vaší sklenici - ve zlatavém světle.
Nejdůležitější akce
Oslava slunovratu Wachau-Nibelungengau-Kremstal
Ohňostroje a tisíce světel odrážejících se v Dunaji: Slunovrat se slaví zvláštním způsobem - dokonce i z lodi.
Festival Glatt & Verkehrt
Každoroční festival spojuje lidovou hudbu s moderními vlivy na jedinečných místech, jako jsou vinařství, zříceniny hradů a kostely.
Jedinečná místa k pobytu
Co je projekt LIFE ve Wachau?
Před více než 100 lety bylo ve Wachau vybudováno podélné opevnění s vlečnými stezkami. Tím došlo ke ztrátě štěrkových náplavů a mělkých břehů, které jsou důležité pro mnoho druhů dunajských ryb a vodních ptáků. Renaturalizace v rámci projektu LIFE řeku oživila. Ryby a ptáci našli více míst k ústupu a cyklisté a pěší turisté mohou zažít nedotčenější dunajskou krajinu.