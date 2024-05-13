Ruins of Aggstein castle on forested rocks above the Danube in Wachau, hills in morning light.
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Wachau
Vinice, kvetoucí meruňky a Dunaj jako záchranné lano

Něžné vinice, historické vesnice a útulná kultura vinných hospůdek: Wachau, na seznamu UNESCO, je jedno z nejkrásnějších říčních údolí v Evropě - a právem.

Ve Wachau protéká Dunaj mezi staletými strmými vinicemi a snoubí se zde velkolepá příroda s historií - není divu, že je to UNESCO světovým dědictvím světové dědictví. Slavný Wachau meruňka a terasovité vinice, na kterých se pěstuje ryzlink rýnský a veltlínské zelené, jsou symboly regionu.

Zdá se, že čas ve Wachau plyne pomaleji. Návštěva Vinařského hostince s domácími specialitami, pravými špičkovými víny a výhledem na Dunaj - to je vše, co potřebujete, abyste zde prožili nezapomenutelný den. Kulturní zajímavosti, jako jsou zříceniny hradů, zámky a další památky, např Opatství Melk a místa jako např Dürnstein a Weißenkirchen vytváří atmosféru klidu a bezčasí.

Rychlé informace o Wachau
Lokalita: cca 1 hodina jízdy vlakem z Vídně
Vinařská oblast:cca 1 400 hektarů
Vinaři: uvnitř:cca 650
Villages:Melk, Spitz an der Donau, Dürnstein, Weißenkirchen in der Wachau, Krems an der Donau
Nadmořská výška 200 m

Wachau bylo v roce 2000 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Jeho jedinečná kulturní krajina vznikla harmonickým spojením přírody a staleté kultivace člověkem.

Dolní Rakousko CARD: Volný vstup do přibližně 350 výletních cílů.

Wachau ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Dürnstein: zřícenina, opatství a malebná vesnice

Stift Melk: nádherná barokní stavba benediktinských mnichů

Weissenkirchen: Největší vinařská obec ve Wachau

Krems na Dunaji: objevte historické městečko

Vinařská kultura a vinárny

Výlet lodí: nejpohodlnější způsob, jak poznat Wachau

Benediktinské opatství Göttweig: klášterní budova

Dunajská cyklostezka: podél druhé nejdelší řeky Evropy

Květ meruněk: vrchol jara

Aktivity ve Wachau

Sladké malé ovoce

Zajímavosti o meruňkách z Wachau

Wachauské meruňky jsou tak výjimečné, že jsou chráněny jako samostatná ochranná známka. Má kyprý tvar, sladkou a šťavnatou chuť a charakteristickou vůni, která se projevuje zejména v džemech a likérech z ní vyráběných, stejně jako v nadýchaných meruňkových knedlících. To, že se jí ve Wachau tak dobře daří, je zásluhou zdejšího klimatu, půdy a staletého pěstování. Rozkvět stromů je přírodní podívanou: poupata se otevírají a odhalují své sněhobílé, voňavé květy, které proměňují celé Wachau v bílé moře.

Wachauská meruňka
Vinařská země Wachau

Nejlepší podmínky pro kvalitní vína

Mírné podnebí v blízkosti Dunaje, slunné svahy, chladné noci a primární kamenité půdy: tato kombinace činí z Wachau předurčené místo pro pěstování vinné révy. V kopcovité krajině se zde daří zejména bílým vínům, například na 1000-Eimerberg nebo na vinicích Domäne Wachau. Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský pěstované ve Wachau jsou ceněny daleko za hranicemi Rakouska. Vinaři jsou obzvláště hrdí na značky Steinfeder, Federspiel a Smaragd: tři vynikající a registrované značky z této oblasti. Pokud chcete ochutnat, můžete tak učinit ve vinárnách a u vinařů. Vinařský podzim ve Wachau je obzvlášť krásný, když slunce koupe vinice - a vína ve vaší sklenici - ve zlatavém světle.

Doména Wachau

Nejdůležitější akce

Květ meruněk ve Wachau

Wachau je nejkrásnější na jaře - nezapomenutelný zážitek.

Květ meruněk ve Wachau

Oslava slunovratu Wachau-Nibelungengau-Kremstal

Ohňostroje a tisíce světel odrážejících se v Dunaji: Slunovrat se slaví zvláštním způsobem - dokonce i z lodi.

Oslava slunovratu

Hudební vinné terasy

Bezkonkurenční spojení hudby, vína a přírody.

Hudební vinné terasy

Festival Glatt & Verkehrt

Každoroční festival spojuje lidovou hudbu s moderními vlivy na jedinečných místech, jako jsou vinařství, zříceniny hradů a kostely.

Festival Glatt & Verkehrt

Vinařské jaro ve Wachau

Vinařské regiony oslavují víno ochutnávkami a kulturním programem.

Vinařské jaro ve Wachau

Wachauský maraton

Podívaná pro všechny, kteří se chtějí proběhnout po Wachau nebo se jen dívat.

Wachauský maraton

Jedinečná místa k pobytu

Steigenberger Hotel & Spa Krems

Hotel Schloss Dürnstein

Vinařství Holzapfel

Informace o ochraně klimatu

Co je projekt LIFE ve Wachau?

Před více než 100 lety bylo ve Wachau vybudováno podélné opevnění s vlečnými stezkami. Tím došlo ke ztrátě štěrkových náplavů a mělkých břehů, které jsou důležité pro mnoho druhů dunajských ryb a vodních ptáků. Renaturalizace v rámci projektu LIFE řeku oživila. Ryby a ptáci našli více míst k ústupu a cyklisté a pěší turisté mohou zažít nedotčenější dunajskou krajinu.

Projekt LIFE ve Wachau

Nejčastější dotazy

Místa, která stojí za to vidět ve Wachau, jsou:

  • Melk: proslulý barokním opatstvím Melk, jednou z nejpůsobivějších klášterních staveb v Evropě.

  • Spitz na Dunaji půvabná vinařská obec, proslulá Tausendeimerbergem, vinicí se strmými terasami.

  • Dürnstein proslulý zříceninou hradu Dürnstein, kde byl ve středověku vězněn Richard Lví srdce. Město je oblíbeným turistickým cílem s malebnými uličkami.

  • Weißenkirchen ve Wachau centrum vinařství ve Wachau, obklopené terasovitými vinicemi a historickými kostely.

  • Krems na Dunaji jedno z nejstarších měst v Rakousku s živým kulturním životem včetně muzeí a festivalů.

Města ve Wachau jsou proslulá svými kulturními poklady, jako jsou středověké hradní zříceniny, barokní centra měst - a současnou kulturní scénou: k nejzajímavějším místům patří např Dunajské slavnosti Krems, Glatt & Verkehrt Festival ve Spitzu Letní hryv Melku nebo Krems Art Gallery.

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