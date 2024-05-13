Bruneiteich Heidenreichstein, oblast Waldviertel
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Waldviertel
Přírodní lesy, vrchoviště, řeky a rybníky

Waldviertel fascinuje svými nedotčenými, téměř mystickými přírodními zážitky: Krajina s kopci, lesy, poli, skalními útvary a vodními plochami.

Waldviertel na severu Dolního Rakouska je známý svými nedotčenými přírodními oblastmi. Krajina je poseta lesy, rašeliništi a více než 1 400 rybníky. Jsou ideální pro outdoorové aktivity, jako je pěší turistika, cyklistika, jízda na koni a golf. Středověké hrady, historické zámky a kulturní akce doplňují místa s přírodní silou. Nezapomeňte navštívit působivé "Kymácející se kameny"!

Rychlé informace o Waldviertelu
Location:na severu Dolního Rakouska
Skrytý klenot:Kymácející se kameny
Přírodní parky:7
Národní park:Thayatal
Rybníky:1.4

Vysoko nad klikatým údolím Thayatal, kterým protéká nedotčená řeka Thaya, se nachází jeden z nejkrásnějších vyhlídkových bodů ve Waldviertelu: takzvaný Hennerausblick. Odtud je vidět město a středověké město, které se rozkládá na severozápadním okraji Hardegg je vidět i na hrad Hardegg.

Dolní Rakousko CARDvolný vstup do přibližně 350 výletních cílů.

Waldviertel ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Národní park Thayatal: Ochrana přírody plná překvapení

Renesanční zámek Rosenburg: poznejte historii

Výlet na Wackelstein: přírodní památka vážící 105 tun

Přírodní park Heidenreichstein Moor: naučná stezka

Opatství Zwettl: cesta zpět v čase do středověku

Sole Felsen Bad Gmünd: relaxace v léčivé solance

Běžecké lyžování: Něžná zima ve Waldviertelu

Letní dovolená v oblasti přehrad: voda, les a kultura

Historické městské hradby: 7 půvabných městeček

Waldviertelské lesy: Rekreační prostor pro tělo i duši

Aktivity ve Waldviertelu

Hostinská kultura ve Waldviertelu

Pochoutky z regionálního máku

V červenci rozkvétá waldviertelský šedý mák, který zbarvuje pole do působivých odstínů červené a růžové. Sladce a trpce chutnající maková semena se melou nebo lisují na olej. Kuchaři je milují pro jejich jemnou a oříškovou chuť. Mák se používá do různých sladkých pokrmů: plní se do knedlíků, závinů a pečiva nebo se obaluje v těstovinách.

Mák zde hraje hlavní roli:

Jedinečná místa k pobytu

Bärenhof Kolm: Kulinářské eskapády ve Waldviertelu

Schlosshotel Rosenau: Romantický prázdninový zámek

Loisium: Wine & Spa Hotel Langenlois

Kde se daří rozmanitosti

"Noemova archa" a biodiverzita semen

Sdružení ARCHE NOAH, založené v roce 1989, je iniciativou zahrádkářů, zemědělců a novinářů. Cílem je uchovat semena jako základ výživy. Vždyť rozmanitost pěstovaných rostlin se od roku 1900 snížila o 75 %. Proto se sdružení ARCHE NOAH s podporou více než 17 000 členů snaží zachovat tisíce ohrožených odrůd rostlin a vrátit je zpět do zahrad a na trh. Tradiční semenářství a produkce osiv byly dokonce zařazeny na seznam rakouského Nehmotného kulturního dědictví Rakouska nehmotné kulturní dědictví Rakouska.

Okouzlující výstavní zahrada představuje rozmanitost regionálních, historických a vzácných druhů rostlin a nabízí prohlídky zahrady.

Noemova archa

Nejčastější dotazy

Waldviertel v Dolním Rakousku je známý svou rozmanitou krajinou a nedotčenou přírodou. Milovníci přírody a rodiny s dětmi si užívají letní dovolenou v nejsevernějším rakouském regionu, který je oblíbeným útočištěm před městskými vedry.

Waldviertel se vyznačuje hustými lesy, loukami a poli, potoky, řekami a rybníky a nabízí divoké a romantické zážitky v přírodě při pěší turistice a cyklistice, jízdě na koni a golfu. Vřesovištní krajina, vrchovištní rašeliniště a tajemné "Wackelsteine" jsou vrcholy Waldviertelu. Díky své poloze na žulové náhorní plošině zažívá Waldviertel v létě teplé dny a příjemně chladné noci.

Co můžete dělat ve Waldviertelu?

Waldviertel nabízí mnoho turistických tras. Jedním z vrcholů je soutěska Ysperklamm, kde Velká Yspera protéká podél velkolepých skal a vodopádů, lemovaná dobře zajištěnými stezkami a mosty. Atraktivní nabídka je zde také pro rodiny s dětmi a milovníky dobrodružství s mnoha outdoorovými aktivitami.

Cyklistika ve Waldviertelu nabízí dokonalou kombinaci sportu a přírody na rozmanitých trasách a cyklostezkách vedoucích přes louky a lesy:

  • Klášterní cyklostezka spojuje tři kláštery a opatství Geras, Pernegg a Altenburg. Celodenní výlet s kulturními zajímavostmi a rozmanitou krajinou.

  • Na Kamp-Thaya-March je jednou z nejkrásnějších rakouských cyklotras a vede v délce více než 400 kilometrů podél řek Kamp, Thaya a March s lehkými i náročnými úseky.

  • Na Stezka železné opony vede na 200 kilometrů přes Waldviertel a Weinviertel podél bývalé železné opony.

Waldviertel se nachází v nejseverozápadnějším regionu Dolního Rakouska. Jižní hranici tvoří Dunaj, na severu leží státní hranice s Českou republikou.

Jedny z nejkrásnějších míst známých svými kulturními, přírodními a kulinářskými specialitami:

  • Zwettl: Proslulý svou klášterní historií a malebnou krajinou podél řeky Kamp.

  • Gmünd: Má historický význam a nachází se v blízkosti různých přírodních rezervací.

  • Raabs an der Thaya: Známý pro svou malebnost a venkovní aktivity podél řeky Thaya.

  • Hardegg nejmenší město v Rakousku nabízí spoustu historie a lesy všude kolem.

  • Drosendorf: Nabízí zachovalé středověké městské hradby a přístup do idylického údolí řeky Thaya.

  • Heidenreichstein: Proslulý svým hradem a přírodními vřesovišti.

  • Litschau: Nejsevernější rakouské město s rozsáhlými turistickými stezkami.

  • Gars am Kamp: Známé svým léčivým klimatem a historickými zříceninami.

  • Grafenegg: Centrem je zámek Grafenegg s kulturními prvky, jako je futuristická scéna pod širým nebem v upraveném parku a moderní koncertní sál.

Kymácející se kameny ve Waldviertelu fascinují návštěvníky již po staletí jako malé přírodní zázraky. Často spočívají na malých plochách a lze je snadno přimět, aby se kývaly nebo pohupovaly. Jejich vznik je starý miliony let.

Waldviertel leží na žulové plošině, která kdysi tvořila základ vysokého pohoří ve střední Evropě. Při erozi pohoří se žulová hornina pod zemí rozpadla na pravoúhlé bloky. O miliony let později, jak eroze a moře formovaly zemi, se kamenné bloky dostaly na povrch. Pronikající voda a další zvětrávání zaoblily hrany a vynesly na povrch kameny - takzvané "zbytky". Vzájemným působením fyzikálních a chemických procesů vznikají bloky se zaoblenými hranami, které vypadají jako na sobě naskládané polštáře. Navzdory mnoha vědeckým teoriím zůstává přesný vznik záhadou. Příběhy a legendy poskytují svá vlastní vysvětlení a činí z kymácejících se kamenů mystickou přírodní památku Waldviertelu.

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