Waldviertel
Přírodní lesy, vrchoviště, řeky a rybníky
Introduction
Waldviertel na severu Dolního Rakouska je známý svými nedotčenými přírodními oblastmi. Krajina je poseta lesy, rašeliništi a více než 1 400 rybníky. Jsou ideální pro outdoorové aktivity, jako je pěší turistika, cyklistika, jízda na koni a golf. Středověké hrady, historické zámky a kulturní akce doplňují místa s přírodní silou. Nezapomeňte navštívit působivé "Kymácející se kameny"!
Vysoko nad klikatým údolím Thayatal, kterým protéká nedotčená řeka Thaya, se nachází jeden z nejkrásnějších vyhlídkových bodů ve Waldviertelu: takzvaný Hennerausblick. Odtud je vidět město a středověké město, které se rozkládá na severozápadním okraji Hardegg je vidět i na hrad Hardegg.
Waldviertel ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Pochoutky z regionálního máku
V červenci rozkvétá waldviertelský šedý mák, který zbarvuje pole do působivých odstínů červené a růžové. Sladce a trpce chutnající maková semena se melou nebo lisují na olej. Kuchaři je milují pro jejich jemnou a oříškovou chuť. Mák se používá do různých sladkých pokrmů: plní se do knedlíků, závinů a pečiva nebo se obaluje v těstovinách.
Mák zde hraje hlavní roli:
Jedinečná místa k pobytu
"Noemova archa" a biodiverzita semen
Sdružení ARCHE NOAH, založené v roce 1989, je iniciativou zahrádkářů, zemědělců a novinářů. Cílem je uchovat semena jako základ výživy. Vždyť rozmanitost pěstovaných rostlin se od roku 1900 snížila o 75 %. Proto se sdružení ARCHE NOAH s podporou více než 17 000 členů snaží zachovat tisíce ohrožených odrůd rostlin a vrátit je zpět do zahrad a na trh. Tradiční semenářství a produkce osiv byly dokonce zařazeny na seznam rakouského Nehmotného kulturního dědictví Rakouska nehmotné kulturní dědictví Rakouska.
Okouzlující výstavní zahrada představuje rozmanitost regionálních, historických a vzácných druhů rostlin a nabízí prohlídky zahrady.