Zillertal v Tyrolsku
Turistika a rodinná dovolená v Alpách
Introduction
Zillertal patří k nejaktivnějším regionům tyrolských hor. Důvodem je krajina, která je v alpském prostoru jedinečná. Údolí, obklopené četnými třítisícovkami – s vrcholem Hochfeiler jako nejvyšším bodem –, je považováno za kolébku alpského horolezectví. Dechberoucí přírodní divy jako např Vysokohorský přírodní park Zillertalské Alpy s více než 80 ledovci, zůstávají dodnes z velké části nedotčené.
Charakteristický horský svět lze prozkoumat na mnoha stezkách. Letní měsíce lákají k turistice po idylických alpských loukách, lezení na strmých svazích a jízdě na horských kolech podél bouřlivých potoků. V zimě na vás čekají čtyři lyžařské areály a jízdy kočárem zasněženou krajinou. Tato jedinečná kombinace divoké přírody a vzrušujících aktivit dělá z Zillertalu každodenní dobrodružství.
Zillertal ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Tipy pro gurmány
Vynikající hostince a rustikální chaty nabízejí hostům v Zillertalu regionální speciality. Patří mezi ně např Zillertalské taštičky. Podávají se se buď na slano nebo na sladko s marmeládou.
Další pochoutkou jsou Melchermuas. Tento sladký pokrm z pšeničné mouky, másla, mléka a lesních plodů se dříve podával mlékařům na horských pastvinách.
Regionální recepty
Tyrolské špekové knedlíky
S tímto receptem budou knedlíky chutnat jako tyrolský originál. Tipp: malé tyrolské knedlíčky se podávají s hovězí polévkou, větší s teplým kysaným zelím nebo salátem.
Sýrové knedlíky - Kaspressknödel
Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.
Jedinečná místa k pobytu
Proč je alpské pastevectví tak důležité?
V údolí Zillertal jdou udržitelnost a bezbariérovost ruku v ruce. Hotely a prázdninové apartmány přizpůsobené pro vozíčkáře zajišťují volnost pohybu, bezbariérové turistické stezky a prohlídky s průvodcem otevírají nové pohledy na krajinu.
Díky speciálnímu vybavení a vyškoleným pilotům je možné i lyžování, jízda na kole nebo tandemový let s Wheels4Flying. Zillertal se tak pro všechny stává místem plným zážitků v přírodě.