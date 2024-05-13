Mirror-calm mountain lake with wooden hut on shore, sun star over mountain peak, coniferous trees, clear sky.
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Zillertal v Tyrolsku
Turistika a rodinná dovolená v Alpách

Klettern an Felswänden, Skifahren auf Pulverschneepisten, Wandertouren zu urigen Hütten: Das Zillertal bietet unvergesslichen Familienurlaub in der Natur.

Zillertal patří k nejaktivnějším regionům tyrolských hor. Důvodem je krajina, která je v alpském prostoru jedinečná. Údolí, obklopené četnými třítisícovkami – s vrcholem Hochfeiler jako nejvyšším bodem –, je považováno za kolébku alpského horolezectví. Dechberoucí přírodní divy jako např Vysokohorský přírodní park Zillertalské Alpy s více než 80 ledovci, zůstávají dodnes z velké části nedotčené.

Charakteristický horský svět lze prozkoumat na mnoha stezkách. Letní měsíce lákají k turistice po idylických alpských loukách, lezení na strmých svazích a jízdě na horských kolech podél bouřlivých potoků. V zimě na vás čekají čtyři lyžařské areály a jízdy kočárem zasněženou krajinou. Tato jedinečná kombinace divoké přírody a vzrušujících aktivit dělá z Zillertalu každodenní dobrodružství.

Rychlé informace o Zillertalu
Lokalita: 40 km východně od Innsbrucku
Nadmořská výška:520 m
Nejvyšší hora:Hochfeiler (3 509 m)
Příjezd
Události

Všechny výhody Zillertal Activcard najdete zde.

Zillertal ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Fichtenschloss: Dobrodružné hřiště v korunách smrků

Vysokohorská trasa Berliner Höhenweg: okružní trasa za 7 dní

Spannagelhöhle: mramorová jeskyně v Hintertuxském ledovci

Přírodní ledový palác: Svět ve věčném ledu

Erlebnistherme Zillertal: Wellness a zábava ve vodě

Harakiri: Nejčernější sjezdovka v Zillertalu

Aktivity v Zillertalu

Tipy pro gurmány

Vynikající hostince a rustikální chaty nabízejí hostům v Zillertalu regionální speciality. Patří mezi ně např Zillertalské taštičky. Podávají se se buď na slano nebo na sladko s marmeládou.

Další pochoutkou jsou Melchermuas. Tento sladký pokrm z pšeničné mouky, másla, mléka a lesních plodů se dříve podával mlékařům na horských pastvinách.

Regionální recepty

Tyrolské špekové knedlíky

S tímto receptem budou knedlíky chutnat jako tyrolský originál. Tipp: malé tyrolské knedlíčky se podávají s hovězí polévkou, větší s teplým kysaným zelím nebo salátem.

Chuť na knedlíky?

Sýrové knedlíky - Kaspressknödel

Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.

Dobrou chuť!

Zillertalské taštičky (Zillertaler Krapfen)

Tradiční specialita z tyrolského Zillertalu. Plněné smažené taštičky s pikantní sýrovou náplní.

Pikantní slané "koblihy"!

Jedinečná místa k pobytu

Das Kaltenbach: přírodní hotel

MalisGarten Green Spa Hotel: Adults only

Wöscherhof, Uderns: prvotřídní kuchyně

Hotel Sieghard: malý, ale útulný

Alpinahotel, Fügen: odpočinek pro celou rodinu

DasPosthotel, Zell am Ziller: Boutique Hotel

Hotel Tirolerhof, Lanersbach

Informace o ochraně klimatu

Proč je alpské pastevectví tak důležité?

V údolí Zillertal jdou udržitelnost a bezbariérovost ruku v ruce. Hotely a prázdninové apartmány přizpůsobené pro vozíčkáře zajišťují volnost pohybu, bezbariérové turistické stezky a prohlídky s průvodcem otevírají nové pohledy na krajinu.

Díky speciálnímu vybavení a vyškoleným pilotům je možné i lyžování, jízda na kole nebo tandemový let s Wheels4Flying. Zillertal se tak pro všechny stává místem plným zážitků v přírodě.

Bezbariérová dovolená v Zillertalu

Nejčastější dotazy

Zillertal zahrnuje celkem 25 obcí, které se rozprostírají podél řeky Ziller a nabízejí řadu volnočasových aktivit a kulturních zážitků. Výběr míst, která patří do Zillertalu:

  • Mayerhofen: Pokud hledáte sportovní výzvu, je pro vás akční hora Penken jako stvořená. Na ty nejodvážnější zde čeká nejstrmější zážitek na rakouské sjezdovce: Legendární sjezd Harakiri se sklonem až 78 %.

  • Gerlos nabízí po celý rok širokou škálu aktivit se zaměřením na zimní sporty. Lyžařské středisko se pyšní 147 kilometry sjezdovek a 52 vleky v nadmořské výšce až 2 500 metrů. V létě středisko potěší návštěvníky venkovními aktivitami v přírodě.

  • Fügen-Kaltenbach malý lyžařský areál na kopci Spieljoch je díky svému funparku, zábavné sjezdovce, sáňkařské dráze a širokým sjezdovkám vhodný zejména pro rodiny. V létě je tato rekreační oblast horským rájem s autentickým vesnickým charakterem.

  • Tux-Finkenberg: Ve výšce 3250 metrů se milovníkům zimních sportů otevírá výhled na gigantické horské panorama. V létě mohou návštěvníci prozkoumat malebné alpské louky a křišťálově čistá horská jezera nebo se vydat na některou z četných turistických tras.

Tyrolský Zillertal nabízí akční zážitky i odlehlost. Kulinářské a alpské požitky. Zábavu pro děti a vzrušující dobrodružství. Pěší turistika, cykloturistika, výstupy na mohutné třítisícové vrcholy - dokonce i golf a letní výlety na ledovec.

Na Zillertalské koblihy jsou tradiční specialitou z tyrolského Zillertalu. Jsou známé svými slanými nebo sladkými náplněmi známé a charakteristickým způsobem přípravy. Tuto oblíbenou pochoutku, která se samozřejmě podává po celém Tyrolsku, oceňují jak místní obyvatelé, tak rekreanti.

Arena Coaster: Zábava a akce na letní sáňkařské dráze. Na 1 500 metrů dlouhé sjezdovce se sjíždí závratnou rychlostí, včetně vzrušujících zatáček a strmých úseků.

Smrkový hrad "Fichtenschloss" v Zell am Ziller se nachází Smrkový hrad, dobrodružné hřiště ze smrkového dřeva s několika věžemi a fantastickým výhledem do okolí.

Přírodní ledový palác: Návštěvníci si mohou prohlédnout působivé ledové útvary, krápníky a zamrzlý vodopád. Zvláštní atrakcí pro celou rodinu je výlet lodí po ledovcovém jezeře.

Železnice Zillertalbahn historická železnice Zillertalbahn spojuje Mayrhofen s Jenbachem a nabízí nostalgickou jízdu údolím. Autentické železniční vozy a parní lokomotiva poskytují nevšední zážitek, který vás přenese zpět v čase.

Zillertaler Höhenstraße tato malebná panoramatická silnice se vine působivou horskou krajinou Zillertalu a nabízí úchvatné výhledy na okolní vrcholy.

S kartou Zillertal Activcard můžete zdarma využívat lanovky, koupaliště, veřejnou dopravu a další služby. Ideální pro aktivní rodiny a milovníky volného času – zejména v létě.

V zimě se údolí Zillertal v Tyrolsku promění v opravdový lyžařský ráj: více než 540 kilometrů sjezdovek, moderní lanovky a ledovec Hintertux zaručují zábavu na sněhu až do nadmořské výšky 3 250 metrů. Mimo sjezdovky na vás čekají sáňkařské dráhy, zimní turistické stezky, běžecké tratě a útulné horské chaty s tyrolskými specialitami.

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