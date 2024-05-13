Prohlášení o bezbariérové přístupnosti k webové stránce
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Obsah této stránky
Stav souladu s požadavky
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Postup při prosazování práv
Společnost Österreich Werbung Vídeň usiluje o to, aby její webová stránka s URL austria.info byla přístupná bez bariér v souladu se Zákonem o přístupnosti webu (WZG) Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG), kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU ) ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.
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Pokud narazíte na překážky, které vám brání v používání naší webové stránky – problémy, které nejsou popsány v tomto prohlášení, nebo nedostatky týkající se dodržování požadavků na přístupnost – prosíme vás, abyste nám je sdělili e-mailem.
Vaši žádost posoudíme a co nejdříve vás budeme kontaktovat.
Veškerá sdělení a podněty zasílejte prosím na adresu barrierefrei@austria.info.
Prosím, popište problém a uveďte URL adresu či adresy dotčených podstránek naší webové stránky.
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V případě, že na výše uvedený kontakt neobdržíte uspokojivou odpověď, můžete podat stížnost k Rakouské společnosti pro podporu výzkumu (FFG). FFG přijímá stížnosti elektronickou cestou prostřednictvím kontaktního formuláře: https://www.ffg.at/form/kontaktformular-beschwerdestelle
Tyto stížnosti FFG přezkoumává z hlediska toho, zda se týkají porušení předpisů zákona o přístupnosti webu, zejména nedostatků při dodržování požadavků na přístupnost ze strany státu nebo některého z jeho přidružených subjektů.
Pokud je stížnost oprávněná, FFG má doporučit státu nebo příslušným právním subjektům opatření k odstranění zjištěných nedostatků.