Autumn alpine meadow landscape with larch trees, small pond and mountain panorama, valley in background.
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Prohlášení o bezbariérové přístupnosti k webové stránce

Naše webové stránky jsou navrženy tak, aby umožnily všem uživatelům bezbariérový přístup k informacím o dovolené v Rakousku.

Obsah této stránky

  1. Stav souladu s požadavky

  2. Zpětná vazba a kontaktní údaje

  3. Postup při prosazování práv

Společnost Österreich Werbung Vídeň usiluje o to, aby její webová stránka s URL austria.info byla přístupná bez bariér v souladu se Zákonem o přístupnosti webu (WZG) Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG), kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU ) ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

1. Stav souladu s požadavky

Tato webová stránka byla vyvinuta v souladu s požadavky pokynů pro přístupnost webového obsahu (WCAG 2.1). Je usilováno o certifikaci od Sdružení pro podporu přístupnosti v informačních a komunikačních technologiích (WACA). Výsledky budou po dokončení kontroly zveřejněny na této stránce.

2. Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud narazíte na překážky, které vám brání v používání naší webové stránky – problémy, které nejsou popsány v tomto prohlášení, nebo nedostatky týkající se dodržování požadavků na přístupnost – prosíme vás, abyste nám je sdělili e-mailem.

Vaši žádost posoudíme a co nejdříve vás budeme kontaktovat.

Veškerá sdělení a podněty zasílejte prosím na adresu barrierefrei@austria.info.

Prosím, popište problém a uveďte URL adresu či adresy dotčených podstránek naší webové stránky.

3. Postup při prosazování práv

V případě, že na výše uvedený kontakt neobdržíte uspokojivou odpověď, můžete podat stížnost k Rakouské společnosti pro podporu výzkumu (FFG). FFG přijímá stížnosti elektronickou cestou prostřednictvím kontaktního formuláře: https://www.ffg.at/form/kontaktformular-beschwerdestelle

Tyto stížnosti FFG přezkoumává z hlediska toho, zda se týkají porušení předpisů zákona o přístupnosti webu, zejména nedostatků při dodržování požadavků na přístupnost ze strany státu nebo některého z jeho přidružených subjektů.

Pokud je stížnost oprávněná, FFG má doporučit státu nebo příslušným právním subjektům opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Další informace o postupu při podávání stížností

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