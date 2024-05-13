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Jídlo a pití na jedinečných místech

Ať už vysoko v lanovce, s panoramatickým výhledem na hory, ve městě, u jezera nebo uprostřed vinic - tady se potěšení snoubí s mimořádnou přírodní scenérií.

V Rakousku si můžete vychutnat nejen vynikající jídlo a nápoje, ale také zavítat na místa, která promění každý pokrm ve výjimečný zážitek. Od restaurací na vrcholcích hor s úchvatným výhledem, přes bar v iglú, vůz na vídeňském obřím ruském kole, až po dřevěnou loď na sytě zeleném jezeře, vinné šenky na malebných svazích vinic nebo piknik v zahradě barokního zámku – každé z těchto míst má jedinečnou atmosféru. Stolování na těchto místech se stává zážitkem, který osloví všechny vaše smysly a zanechá nezapomenutelné vzpomínky.

Vznášet se a užívat si

V lanovce

Ve vybraných rakouských lyžařských a turistických oblastech se jízda lanovkou stává kulinářskou cestou do výšin. Snídaně se podává za východu slunce, polední menu nebo šumivé víno večer ve vlastní kabince lanovky - s výhledem na zasněžené vrcholky nebo letní alpskou krajinu.

Šampaňské v gondole v Söllu: večer v lanovce Hexenwasser

Gurmánská lanovka ve Fissu: skvělé jídlo v Schönjochbahn

Zážitková gondola v Alpbachu: v lanovce Wiedersbergerhorn

Večeře v lanovce na Hochkönig: Gondola.Alm.Genuss

Kulinářské speciality s výhledem

V horách

Po túře nebo jako odměna za jízdu lanovkou až na vrchol: vysoko v horách nebo v iglú podávají restaurace, bary a horské chaty regionální speciality. Od svačiny na panoramatické terase až po fine dining s výhledem do údolí a na okolní hory – tady zažijete, jak chutná svoboda.

Café 3440: v horském světě Pitztalského ledovce

Innsbruck Kühtai: Restaurace v iglú a ledový bar

ice Q v Söldenu: horní stanice lanovky Gaislachkoglbahn

Restaurace na horském vrcholu: vysoko na Kitzsteinhornu

Food Hall Lumberjack: na Shuttlebergu

Večeře při úplňku: ve Sportgasteinu

Gipfelhaus Magdalensberg: nad Klagenfurtem

Siriuskogl v Bad Ischlu: výletní cíl v oblasti Salzkammergut

Fritsch am Berg: v Lochau s výhledem na Bodamské jezero

Umění ruku v ruce s gastronomií

V muzeu

Rakousko ukazuje, jak se umění a gastronomie vzájemně prolínají: místa, kde se současná kreativita setkává s jemnými chutěmi. Zde vznikají okamžiky požitku, které okouzlují tělo i duši – jsou překvapivé, živé a plné rozmanitosti.

Museums der Moderne a Restaurant M32

Kunsthistorischen Museum a Café-Restaurant

Kunsthaus Graz a Kunsthauscafé

Wien Museum a Trude & Töchter

Albertina Modern a Hausbar

Leopold Museum a Café Leopold

Kunsthaus Bregenz a KUB Café

Hangar-7 a Mayday Bar

Lentos Kunstmuseum a Lentos Restaurant

Kunstmeile Krems a Poldi Fitzka

Zážitky v městském stylu

Ve městě

Ať už na skryté střešní terase, v muzeu, ve vídeňském Palmenhausu, nebo v kavárně či restauraci přímo u památek – stolování v rakouských městech je zážitkem v kteroukoliv denní dobu. Ať už se jedná o večeři ve voze vídeňského obřího ruského kola, oslavu na Mönchsbergu v Salcburku, jídlo s nerušeným výhledem na historické centrum Štýrského Hradce nebo 360stupňové panorama hor v Innsbrucku – zde se potěšení snoubí s jedinečnými výhledy.

Gourmet vozy: ve vídeňském obřím ruském kole

Stolování na vysoké úrovni: ve vídeňské věži Donauturm

Ráj v zahradě Burggarten: kavárna v Palmenhausu

Na střeše Leopoldova muzea: MQ Libelle

Dům hudby v centru města: Das Brahms

Ve věži skokanského můstku: Bergisel SKY

V srdci Innsbrucku: Lichtblick 360°

Nad střechami Štýrského Hradce: Café Freiblick

Na Schlossbergu v Grazu: Starcke Haus

Gastronomické lahůdky u vody

U jezera

Ať už sedíte přímo na břehu jezera, nebo večeříte na dřevěné lodi uprostřed vody - jemné šplouchání vln vám zní v uších, v ruce máte drink a na talíři čerstvě ulovenou rybu: u rakouských jezer najdete výjimečná místa. Od romantického mola na Neziderském jezeře až po jezero Wörthersee či Bodamské jezero - zde se setkává prvotřídní kuchyně s působivou přírodou.

U jezera Traunsee: na zámku Ort v Gmundenu

Uprostřed jezera Grundlsee: snídaně na dřevěné lodi

U Wörthersee: vodní svět Werzers Badehaus v Pörtschachu

U Bodamského jezera: bar na molu Fischersteg v Bregenzu

Na Neziderském jezeře: Fritz ve Weidenu am See

Jíst a pít mezi vinnou révou

Na vinici

Víno a gastronomie zkrátka patří k sobě - zvláště když se jídlo podává ve vinných hostincích a šencích nebo u stolu přímo uprostřed přírody v regionu Weinviertel. V jižním Štýrsku, Burgenlandu, Vídni a oblasti Wachau vás místní vinaři srdečně zvou ke stolu. Těšte se na vína ideálně ladící k pokrmům a na úchvatné výhledy na zvlněné kopce a viniční terasy.

Stolování v regionu Weinviertel

Vinný šenk Wieninger na Nussbergu

Vinný šenk Liszt v Leithaprodersdorfu

Vinný šenk Kögl v jižním Štýrsku

Zábava a historie

V zámeckém parku

Nádherné zámecké zahrady poskytují jedinečnou kulisu pro odpočinkové pikniky. Ať už v barokních parcích, pod starými kaštany, mezi vinnou révou nebo na břehu zámeckého rybníka - tady se potěšení snoubí s historickou atmosférou.

Piknik na zámku Hof

Piknik v zámeckém parku Grafenegg

Piknik v zámeckém parku Eggenberg

Piknik na zámku Kapfenstein

Piknik na zámku Lackenbach

FAQs

V Rakousku se podává nejen vynikající kuchyně s prvotřídními nápoji, ale také na místech, která z jídla dělají něco zcela výjimečného.

  • V restauracích na vrcholu s nádherným výhledem na hory,

  • v baru v iglú,

  • v gondole pro gurmány,

  • v muzeu umění,

  • v dřevěné lodi uprostřed sytě zeleného jezera v Salzkammergutu,

  • v heurigu uprostřed mírných vinic nebo

  • při pikniku v barokní zámecké zahradě.

Každé z těchto míst má svou vlastní atmosféru. Jídlo se zde stává zážitkem, který osloví všechny smysly a dlouho zůstane v paměti.

Ve Vídni na vás čeká hned několik výjimečných míst, kde si můžete pochutnat:

  • v gurmánském vagónu u Vídeňského obřího kola

  • u Vídeňského Donauturmu

  • v Palmenhausu v Burggartenu

  • v restauraci Libelle na střeše Leopoldova muzea,

  • v kavárně a restauraci v Muzeu umělecké historie nebo

  • v restauraci trude & töchter ve Vídeňském muzeu.

V rakouských vinařských oblastech – Burgenlandu, Vídni, Dolním Rakousku a Štýrsku – se přímo uprostřed vinic, v malých vinařských hospůdkách a v Heurigerech podávají vína z vlastní produkce a regionální speciality. Můžete si vychutnat vynikající vína přímo tam, kde rostou – jedinečné spojení přírody a gastronomie.

Ano, Rakousko spojuje gastronomii a vodu jedinečným způsobem.

- U jezera Grundlsee láká tradiční snídaně na pramici (německy: plätte ).

- Na zámku Seeschloss Ort si vychutnáte kulinářské speciality uprostřed jezera Traunsee.

- U jezera Wörthersee vás bude rozmazlovat elegantní lázeňský dům Werzers vynikající kuchyní přímo u vody.

- U Neziderského jezera je Das Fritz jednou z nejlepších restaurací u jezera.

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