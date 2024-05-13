Jídlo a pití na jedinečných místech
Introduction
V Rakousku si můžete vychutnat nejen vynikající jídlo a nápoje, ale také zavítat na místa, která promění každý pokrm ve výjimečný zážitek. Od restaurací na vrcholcích hor s úchvatným výhledem, přes bar v iglú, vůz na vídeňském obřím ruském kole, až po dřevěnou loď na sytě zeleném jezeře, vinné šenky na malebných svazích vinic nebo piknik v zahradě barokního zámku – každé z těchto míst má jedinečnou atmosféru. Stolování na těchto místech se stává zážitkem, který osloví všechny vaše smysly a zanechá nezapomenutelné vzpomínky.
V lanovce
Ve vybraných rakouských lyžařských a turistických oblastech se jízda lanovkou stává kulinářskou cestou do výšin. Snídaně se podává za východu slunce, polední menu nebo šumivé víno večer ve vlastní kabince lanovky - s výhledem na zasněžené vrcholky nebo letní alpskou krajinu.
V horách
Po túře nebo jako odměna za jízdu lanovkou až na vrchol: vysoko v horách nebo v iglú podávají restaurace, bary a horské chaty regionální speciality. Od svačiny na panoramatické terase až po fine dining s výhledem do údolí a na okolní hory – tady zažijete, jak chutná svoboda.
V muzeu
Rakousko ukazuje, jak se umění a gastronomie vzájemně prolínají: místa, kde se současná kreativita setkává s jemnými chutěmi. Zde vznikají okamžiky požitku, které okouzlují tělo i duši – jsou překvapivé, živé a plné rozmanitosti.
Ve městě
Ať už na skryté střešní terase, v muzeu, ve vídeňském Palmenhausu, nebo v kavárně či restauraci přímo u památek – stolování v rakouských městech je zážitkem v kteroukoliv denní dobu. Ať už se jedná o večeři ve voze vídeňského obřího ruského kola, oslavu na Mönchsbergu v Salcburku, jídlo s nerušeným výhledem na historické centrum Štýrského Hradce nebo 360stupňové panorama hor v Innsbrucku – zde se potěšení snoubí s jedinečnými výhledy.
U jezera
Ať už sedíte přímo na břehu jezera, nebo večeříte na dřevěné lodi uprostřed vody - jemné šplouchání vln vám zní v uších, v ruce máte drink a na talíři čerstvě ulovenou rybu: u rakouských jezer najdete výjimečná místa. Od romantického mola na Neziderském jezeře až po jezero Wörthersee či Bodamské jezero - zde se setkává prvotřídní kuchyně s působivou přírodou.
Na vinici
Víno a gastronomie zkrátka patří k sobě - zvláště když se jídlo podává ve vinných hostincích a šencích nebo u stolu přímo uprostřed přírody v regionu Weinviertel. V jižním Štýrsku, Burgenlandu, Vídni a oblasti Wachau vás místní vinaři srdečně zvou ke stolu. Těšte se na vína ideálně ladící k pokrmům a na úchvatné výhledy na zvlněné kopce a viniční terasy.
V zámeckém parku
Nádherné zámecké zahrady poskytují jedinečnou kulisu pro odpočinkové pikniky. Ať už v barokních parcích, pod starými kaštany, mezi vinnou révou nebo na břehu zámeckého rybníka - tady se potěšení snoubí s historickou atmosférou.