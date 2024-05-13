Zimní Rakousko to je Lebensgefühl
Dovolená pro dobrodruhy a svobodné duše: Skrytá místa po celý rok
Introduction
Ano, Rakousko miluje své Alpy, také své kožené kalhoty, příběhy o císařovně Sisi – a slavný vídeňský řízek. Ale tato země má co nabídnout víc než jen oblíbená klišé. Mimo známé cesty se totiž rozvíjí jiné Rakousko – překvapivé, inspirativní a plné možností setkání, zážitků a aktivit.
Co takhle odložit to, na co jste zvyklí, a objevit něco nového? Kdo chce poznat překvapivé stránky Rakouska – a možná i sebe sama – má na výběr. Skryté poklady se totiž nacházejí téměř ve všech regionech, často po celý rok, jsou vzrušující a nové.
Rakouský Lebensgefühl: Umění žít v té nejčistší podobě
Existují slova, která se těžko překládají, protože popisují stav duše. Lebensgefühl je jedním z nich. Je to ten prchavý moment štěstí, když si na prosluněné terase vychutnáváte první doušek ryzlinku. Je to ticho v designové chatě uprostřed lesů, které přehluší jen praskání v krbu. Pro náročné cestovatele Rakousko nabízí víc než jen památky – nabízí prostor znovu se nadechnout. Zapomeňte na „must-see“ seznamy a davy turistů. Přijměte pozvání do světa, kde je luxusem čas, prostor a autenticita.
Zažijte rakouský životní styl na vlastní kůži
Buďte odvážní a vydejte se na své další zimní dobrodružství! Divoké a vzrušující nebo klidné a plné požitků: jízda na fatbiku po upravených zimních stezkách v Ramsau, alpská jóga uprostřed hor nebo kulinářské speciality Richarda Raucha v Schladming-Dachstein. A především: lyžování, lyžování, lyžování – v nejkrásnějších rodinných areálech a horských regionech se zaručenou sněhovou nadílkou. Máte děti? Jste začátečníci? Vracíte se k lyžování? – To nevadí. Buďte zvědaví, užijte si rakouské sjezdovky a jedinečný životní styl, který je obklopuje.
Skryté poklady: Luxus soukromí
Pravý luxus dnešní doby? Být tam, kde ostatní nejsou. Vydejte se mimo vyšlapané cesty a objevte naše Hidden Gems. Může to být butikový hotel v bývalém klášteře, soukromá večeře uprostřed vinice nebo galerie moderního umění v malé alpské vesničce. Tato místa nejsou v každém průvodci – a právě proto si zachovávají své neopakovatelné kouzlo a intimitu.
Mindful Luxury: Jóga a duševní rovnováha
Spojení pohybu, přírody a designu. Rakousko se stává evropským centrem pro Mindful Luxury. Představte si ranní jógu na mole zamrzlého jezera, meditaci v lese (Waldbaden) nebo retreaty zaměřené na dlouhověkost (Longevity). Zdejší wellness není jen o procedurách, ale o celostním přístupu ke zdraví, který si odvezete domů jako novou součást svého životního stylu.
Grow your Austrian Synapse!
Někdy začíná rakouský Lebensgefühl svižným obloukem na sjezdovce, jindy prvním krokem v čerstvém sněhu. Chladný horský vzduch a rozlehlá zimní krajina probouzejí smysly. A právě z takových okamžiků, setkání a zážitků vznikají vzpomínky, které zůstávají. To je The Austrian Synapse.
Na sjezdovce se počáteční nejistota postupně mění v jistotu a lehkost. Pohled už nesměřuje jen na špičky lyží, ale také k okolním vrcholům. S každým obloukem roste sebevědomí – až zbývá jen radost z lyžování.
Mimo sjezdovky má zima jiné tempo. Sněžnice zanechávají první stopy v čerstvém sněhu, na běžkách najdou pohyb a dech společný rytmus. Zimní krajinou projíždějí saně taženými koňmi, brusle kreslí stopy na zamrzlém jezeře a na sáňkách se vyráží dolů do údolí.
Ať už jsou to svižné sjezdy, nebo klidné chvíle v přírodě, zimní zážitky v Rakousku vytvářejí vzpomínky, které přetrvávají i po návratu domů. The Austrian Synapse – zážitek, který vám zůstane v hlavě.
Zimní Lebensgefühl: Více než jen sportProč je zima v Rakousku tak návyková? Protože nejde jen o kilometry sjezdovek. V alpských regionech se adrenalin snoubí s ryzí radostí a kouzlo horských chat s upřímnou srdečností. Je to ten moment, kdy si po lyžování sundáte helmu, nastavíte tvář slunci a cítíte, že js
Lebensgefühl mimo sjezdovkyZima v Rakousku nabízí mnohem víc než lyžování. Zimní turistika, běžky nebo sáňkování vedou zasněženou krajinou, kde tempo určují příroda, pohyb a klid.
Grow your Austrian Synapse! Z výjimečných okamžiků vznikají vzpomínky, které v nás zůstávají.