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Přírodní zážitek rašeliniště: top tipy na výlety a wellness

Dragonfly on a grass blade next to red sundew plants at a moorland pond, macro photograph.
Rašelinné oblasti jsou cennými přírodními lokalitami, které poskytují útočiště mnoha druhům rostlin a živočichů a zároveň nabízejí atraktivní možnosti pro pěší turistiku.

Rašeliniště představují jedinečné přírodní oblasti. Mokřady vznikají v místech, kde se koncentruje obrovské množství vody, která zpomaluje rozklad rostlinného materiálu. V průběhu staletí se zde tak hromadí organický materiál, například odumřelé rostliny. Výsledkem je rašelina - „černé zlato“. Rašeliniště hrají důležitou roli také v ochraně klimatu. Odstraňují z ovzduší oxid uhličitý (CO₂) a přispívají k biologické rozmanitosti.

Rakousko je domovem mnoha rašelinišť, která přitahují návštěvníky nejen jako poutavá místa se zvláštní energií, ale slouží i jako výletní cíle při pěších túrách. Zároveň se rašeliniště tradičně využívají k blahodárným procedurám, včetně proslulých rašelinných koupelí.

„Rašeliništní turistika" pro duši i kondici

Přírodní parky, chráněná území, rašeliniště

Rašeliniště představují cenné přírodní ekosystémy, které poskytují útočiště vzácným druhům rostlin a živočichů. Ukládají CO₂, regulují vodní bilanci a přispívají k ochraně klimatu. Pěší túry rakouskou rašeliništní krajinou jsou obohacujícím přírodním zážitkem. Mnohé chráněné oblasti jsou vybaveny stezkami a lávkami, které umožňují návštěvníkům objevovat rašeliniště zblízka – od bahenních žab a rudých vážek po mokřadní sarančata a bahňáky. Procházky po rašeliništích propojují poznávání přírody, odpočinek a ekologické uvědomění, což je obzvláště přínosné pro děti.

Nejkrásnější oblasti pro túry po rašeliništích

Rašeliniště Hinteralm v Přírodním parku Mürzer Oberland

Přírodní rezervace Sablatnigmoor

Přírodní park Heidenreichsteiner Moor

Evropská přírodní rezervace Langen-Witmoos v Bregenzerwaldu

Vrchoviště Löckenmoos v Gosau

Vrchoviště Wasenmoos v Národním parku Vysoké Taury

Přírodní park vrchoviště Schrems

Vřesoviště Piller v Přírodním parku Kaunergrat

Meandrové vrchoviště v údolí Saalachtal v Salcbursku

Dürnberské rašeliniště v Murau

Nejkrásnější rašelinná jezera v Rakousku

Egelsee: koupání v rašelinném jezeře u Millstätter See

Goldegger Moorsee: nostalgické rašelinné koupaliště v Pongau

Ritzensee: přírodní rašelinné koupaliště v Saalfeldenu

Schwarzsee: nejteplejší rašelinné jezero v Tyrolsku

Prebersee: idylické rašelinné jezero v Lungau

Nejkrásnější naučné stezky a pěší trasy po rašeliništích

Přírodní zážitková stezka Bayrische Au v Mühlviertelu

Rašeliniště v Rohru v Panonské oblasti

Tematická stezka Wiegensee v Montafonu

Stezka po rašeliništích FILZ & MOOR ve Filzmoosu

Dobrodružný svět vřesovišť u pohoří Wilder Kaiser

Okružní turistická stezka „Les a rašeliniště“ u Weissensee

Moor & more Törfchen okruh v St. Johann in Tirol

Naučná stezka po rašeliništích v Teichalmu

Okružní turistická stezka po rašeliništích u Wörthersee

4 důvody, proč jsou túry po rašeliništích tak prospěšné

Užijte si klid a zpomalte

Poklidná a často mystická atmosféra rašelinišť nabízí ideální prostředí, kde se můžete odreagovat a zhluboka se nadechnout.

Objevte jedinečnou přírodu

Rašeliniště jsou jedinečným biotopem s pestrou škálou rostlin a živočichů, včetně masožravých rostlin, obojživelníků a vzácných druhů ptáků.

Budete se cítit skvěle

Vlhký vzduch může pozitivně působit na dýchací cesty, zatímco měkká rašelinná půda tlumí vaše kroky a šetří klouby.

Dozvíte se více o přírodě

Vřesoviště jsou cennou zásobárnou vody a absorbentem CO₂, zároveň přispívají k biodiverzitě. Při pěší túře si uvědomíte, jak důležitá je jejich ochrana pro klima.

„Rašelinové zážitky" pro zpomalení a pohodu

Wellness, bahenní lázně a ozdravná centra

Rašelinové koupele jsou po staletí známé svým uklidňujícím teplem a relaxačními účinky. V Rakousku nabízejí ozdravná střediska slatinné procedury, které pomáhají uvolnit jak tělo, tak mysl. Jemné teplo slatiny přispívá k hluboké relaxaci a často se kombinuje s moderními wellness službami. Ať už se rozhodnete pro tradiční léčebnou bahenní lázeň nebo exkluzivní spa zážitek, rašelinová koupel je přirozeným způsobem, jak zpomalit a cítit se skvěle.

Léčebné slatinné lázně a kúry v Rakousku

Slatina z Leopoldskronu v hotelu Paracelsus v Salcburku

Slatinné lázně Bad Schwanberg v Schilcherlandu

Resort Reduce Vital v Bad Tatzmannsdorfu

Slatinná kúra v Gesundhotelu Bad Reuthe

Slatinné lázně Bad Großpertholz v regionu Waldviertel

5 důvodů, proč jsou slatinné procedury tak prospěšné

Prohřátí svalů a kloubů

Slatina výborně zadržuje teplo a uvolňuje ho postupně. Toto příjemné teplo může přispět k uvolnění svalů a zlepšení celkové pohody.

Jemná masáž těla

Hutná, ale měkká konzistence slatiny zaručuje rovnoměrné rozložení tlaku, což bývá velmi příjemné - zejména při aplikaci na záda a klouby.

Přírodní pečující složky

Slatina obsahuje huminové kyseliny a minerální látky, které jsou cennými látkami v kosmetice a při tradičních kúrách. Vyživují pokožku a navozují příjemný pocit.

Tradiční kúry

Slatina má dlouhou tradici využití v naturopatii. V kombinaci s fyzikálními terapiemi může mít relaxační účinek.

Relaxace těla i mysli

Teplo slatinné koupele vám poskytne uvolnění po náročném dni. Příjemný pocit na pokožce a hřejivé teplo přispívají k celkové relaxaci.

Tipy na ochranu klimatu

Jak chránit citlivý ekosystém rašelinišť?

  • Zůstaňte na vyznačených stezkách: Aby nedošlo ke škodám způsobeným pošlapáním, využívejte chodníky nebo značené stezky.

  • Na (neznačených) vřesovištních stezkách nejezděte na horských nebo gravelových kolech: Pneumatiky poškozují citlivou půdní strukturu vřesovišť.

  • Nerušte rostliny a živočichy: Netrhejte ani nevykopávejte žádné rostliny - mnohé z nich jsou vzácné nebo přísně chráněné, nekrmte zvířata.

  • Nenechávejte po sobě žádné odpadky: Odneste s sebou všechny vaše odpadky, včetně organického odpadu, jako jsou slupky od banánů nebo jádřince od jablek.

  • Nevstupujte do vodních toků a rybníků: Bahnité vody jsou citlivým biotopem, rozvířené bahno může narušit rovnováhu ekosystému.

  • Psy mějte na vodítku.

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