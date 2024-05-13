Panoramic view of Lake Achensee at sunrise, surrounded by mountains and alpine villages, Tyrol.
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Achensee
Letní radovánky u jezera mezi horami

Mezi pohořími Karwendel a Rofan leží tyrolské Achensee: místo, kde tempo určuje příroda a kde se spojuje letní zážitek, odpočinek i dobrodružství.

Ideální letní destinace pro rodiny

Achensee je ideální destinací pro rodiny které chtějí společně objevovat přírodu, zažívat dobrodružství a trávit spolu cenný čas. Region je součástí Tiroler Familiennester a nabízí ubytování přizpůsobené rodinám s garantovaným komfortem a kvalitou.
Pestrý program pro děti a mládež plný napínavých aktivit zajistí, že se malí i velcí objevitelé nebudou ani chvíli nudit.

Relax a radost u vody

Volně přístupné břehy jezera zvou ke koupání, relaxaci a odpočinku s výhledem. Na vodě otevírají plachtění, surfování a stand-up paddling stále nové pohledy na „fjord Alp“.

Aktivně v přírodě

Pro sportovně založené návštěvníky nabízí region cca 500 km značených turistických tras a více než 250 km cyklo a MTB tras. Navíc organizované túry obohacují letní nabídku a umožňují intenzivně poznat jedinečnou přírodní a kulturní krajinu kolem Achensee.

Dovolená v harmonii s přírodou
Při každé aktivitě pocítíte, jak blahodárné je pohybovat se vědomě, klidně a v souladu s přírodou. Léto u Achensee znamená najít svůj rytmus, sdílet zážitky a s respektem přistupovat k tomuto výjimečnému prostředí – kde se každý den mění v malé dobrodružství, uprostřed idylických tyrolských hor.

Užitečná fakta & info
Počet km turistických tras500
Počet km cyklostezek350
Počet lanovek v létě2
Počet horských chat51
Počet hotelů/dalších ubytování77/493
Počet koupacích jezer1
Letní výhodová kartaAchenseeCard
Ideální pro
Families, Couples a Friends
Nejlepší doba na cestování
Celoroční
Achensee karta hosta

FAQ

Ať už se k jezeru Achensee dostanete jakkoli, obce jsou snadno dostupné autem i veřejnou dopravou.
Kde se můžete ubytovat? Použijte funkci vyhledávání a rezervace a najděte svou oblíbenou obec a ubytování velmi snadno.

Příjezd
Ubytování

S AchenseeCard, bezplatná karta hosta, můžete získat výhody v zimní i letní sezoně.


AchenseeCard

Vaše horské dobrodružné hřiště
V létě se prázdninová oblast Achensee pyšní širokou nabídkou dětských hřišť – malých i velkých, přímo u jezera nebo v blízkosti horských chat a hostinců. Naše horská letní hřiště podněcují děti k tvůrčím a fyzickým hrám. Rodiče si mohou užít chvilku pro sebe, zatímco jejich děti dovádějí na dohled.

Achensee pro rodiny

Najdete zde chaty na hřebenech s nádhernými výhledy i chaty v údolích.

Kulinářské zážitky

Zjistěte zde, které lanovky jsou v provozu a které momentálně ne.

Lanovky s letním provozem

Zde najdete přehled kulturních a sportovních akcí v regionu.

Akce v regionu

Určitě ne! S naším plánovačem tras a mapami aktivit.

Mapa

Zjistěte, zda bude počasí na turistiku, vodní sporty nebo něco jiného.

Webkamery
Příroda na maximumAchensee

3 důvody, proč navštívit Achensee

Tyrolský Sport & Vital Park

V regionu Achensee se spojují sportovní aktivity, zážitky z přírody a odpočinek s výhledem na jezero.

Více

Umění, kultura & tradice u Achensee

V regionu Achensee hosté spolu s místními po celý rok zblízka zažívají autentické tyrolské umění, kulturu a tradice.

Více

Kulinářské zážitky u Achensee

Kuchyně kolem Achensee je stejně pestrá jako region – od tyrolských knedlíků a pizzy po lahodné rybí speciality. Také s mnoha vega(n) možnostmi!

Více

Jedinečný region Achensee

Spojení hor a křišťálově čistého jezera

V regionu Achensee si návštěvníci užívají nedotčenou přírodu a krásu horské krajiny v kombinaci s pravou tyrolskou pohostinností.

Více informací

Více než 50 různých sportů

Kdo chce posouvat své hranice, najde v místním horském světě nespočet výzev. Na zemi, na vodě i ve vzduchu.

Více informací

Turistický program v Achensee

Poznejte místní přírodu, objevte svět zvířat a rostlin a užijte si výhledy z panoramatických tras díky bezplatnému turistickému programu.

K turistickému programu

Tematické trasy u Achensee

Na těchto tematických trasách u Achensee spojíte turistiku s přírodou, kulturou a historií – ideální pro malé i velké, sami či spolu.

K tematickým trasám

Achensee Holiday Card

Achensee Holiday Card: Neomezené zážitky

Vyrazte do hor, na vodu nebo objevujte region vlakem a lanovkou – vše s jednou kartou. Zažijte Achensee po svém, kdykoli chcete!

Více o Achensee Card

Nejlepší aktivity v regionu

Objevte svět kolem Achensee: turistické cíle a zajímavé atrakce! Region Achensee tvoří rozmanité horské údolí, které nabízí víc než jen majestátní hory a největší jezero Tyrolska.

Top akce v regionu

Wingfoil Testival Achensee

19. 6. 2026 – 21. 6. 2026
Více informací

Achensee dálkové plavání

5. 7. 2026
Více informací

Achensee lezecký kemp

12. 6. 2026 – 14. 6. 2026
Pertisau
Více informací

Chill & Jump #achensee

07.08.2026
Achensee
Více informací

Achenseelauf

6. 9. 2026
Více informací

Wellness a masáže s Tiroler Steinöl®

Tyrolské wellness zážitky

Nabídky Achensee

K nabídkám
Jak přispíváme

Udržitelnost s ohledem a respektem

Udržitelnost znamená pohodu pro všechny. Proto je důležité jít ruku v ruce – ve správném rytmu a s respektem – k druhým lidem, přírodě i zvířatům, která zde mají svůj domov. Pomocí názvů písní a filmů zasazených do nového kontextu, humorných komiksů a originálních popisků chceme zvýšit povědomí o ohleduplném chování k přírodě i k sobě navzájem a přispět k lepšímu porozumění bezpečnosti v horách. Zároveň chceme posílit úctu a pozornost k tomu, co je snadno přehlíženo nebo v přírodě někdy ustupuje do pozadí.

Více o udržitelnosti v Achensee
Dobré vědět

Praktické informace

Jak se tam dostanete?
Ať už k Achensee přijedete jakkoli, obce jsou dobře dostupné autem i veřejnou dopravou.

Kde se můžete ubytovat?
Pomocí vyhledávání a rezervace snadno najdete svou oblíbenou obec i ubytování.


Jaké výhody region nabízí?
Získejte zdarma AchenseeCard, a užijte si skvělé slevy a zážitky během dovolené.

Které horské chaty můžete navštívit a jaké speciality ochutnat?
Najdete zde chaty na hřebenech s nádhernými výhledy i chaty v údolích.

Které lanovky jsou k dispozici?
Zjistěte zde, které lanovky jsou v provozu a které momentálně ne.

Jaké akce se konají?
Zde najdete přehled kulturních a sportovních akcí v regionu.

Neztratíte se?
Určitě ne! S naším plánovačem tras a mapami aktivit.

Předpověď počasí
Zjistěte, zda bude počasí na turistiku, vodní sporty nebo něco jiného.

Kontaktní údaje
Objevujte Achensee

Achensee Tourismus

Achenseestraße 63

6211 Maurach am Achensee

Telefon: +435953000

info@achensee.com
www.achensee.com

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