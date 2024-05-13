Achensee
Letní radovánky u jezera mezi horami
Introduction
Ideální letní destinace pro rodiny
Achensee je ideální destinací pro rodiny které chtějí společně objevovat přírodu, zažívat dobrodružství a trávit spolu cenný čas. Region je součástí Tiroler Familiennester a nabízí ubytování přizpůsobené rodinám s garantovaným komfortem a kvalitou.
Pestrý program pro děti a mládež plný napínavých aktivit zajistí, že se malí i velcí objevitelé nebudou ani chvíli nudit.
Relax a radost u vody
Volně přístupné břehy jezera zvou ke koupání, relaxaci a odpočinku s výhledem. Na vodě otevírají plachtění, surfování a stand-up paddling stále nové pohledy na „fjord Alp“.
Aktivně v přírodě
Pro sportovně založené návštěvníky nabízí region cca 500 km značených turistických tras a více než 250 km cyklo a MTB tras. Navíc organizované túry obohacují letní nabídku a umožňují intenzivně poznat jedinečnou přírodní a kulturní krajinu kolem Achensee.
Dovolená v harmonii s přírodou
Při každé aktivitě pocítíte, jak blahodárné je pohybovat se vědomě, klidně a v souladu s přírodou. Léto u Achensee znamená najít svůj rytmus, sdílet zážitky a s respektem přistupovat k tomuto výjimečnému prostředí – kde se každý den mění v malé dobrodružství, uprostřed idylických tyrolských hor.
FAQ
3 důvody, proč navštívit Achensee
Tyrolský Sport & Vital Park
V regionu Achensee se spojují sportovní aktivity, zážitky z přírody a odpočinek s výhledem na jezero.
Umění, kultura & tradice u Achensee
V regionu Achensee hosté spolu s místními po celý rok zblízka zažívají autentické tyrolské umění, kulturu a tradice.
Jedinečný region Achensee
Spojení hor a křišťálově čistého jezera
V regionu Achensee si návštěvníci užívají nedotčenou přírodu a krásu horské krajiny v kombinaci s pravou tyrolskou pohostinností.
Turistický program v Achensee
Poznejte místní přírodu, objevte svět zvířat a rostlin a užijte si výhledy z panoramatických tras díky bezplatnému turistickému programu.
Achensee Holiday Card
Nejlepší aktivity v regionuObjevte svět kolem Achensee: turistické cíle a zajímavé atrakce! Region Achensee tvoří rozmanité horské údolí, které nabízí víc než jen majestátní hory a největší jezero Tyrolska.
Top akce v regionu
Wellness a masáže s Tiroler Steinöl®
Nabídky Achensee
Udržitelnost s ohledem a respektem
Udržitelnost znamená pohodu pro všechny. Proto je důležité jít ruku v ruce – ve správném rytmu a s respektem – k druhým lidem, přírodě i zvířatům, která zde mají svůj domov. Pomocí názvů písní a filmů zasazených do nového kontextu, humorných komiksů a originálních popisků chceme zvýšit povědomí o ohleduplném chování k přírodě i k sobě navzájem a přispět k lepšímu porozumění bezpečnosti v horách. Zároveň chceme posílit úctu a pozornost k tomu, co je snadno přehlíženo nebo v přírodě někdy ustupuje do pozadí.
Praktické informace
Jak se tam dostanete?
Ať už k Achensee přijedete jakkoli, obce jsou dobře dostupné autem i veřejnou dopravou.
Kde se můžete ubytovat?
Pomocí vyhledávání a rezervace snadno najdete svou oblíbenou obec i ubytování.
Jaké výhody region nabízí?
Získejte zdarma AchenseeCard, a užijte si skvělé slevy a zážitky během dovolené.
Které horské chaty můžete navštívit a jaké speciality ochutnat?
Najdete zde chaty na hřebenech s nádhernými výhledy i chaty v údolích.
Které lanovky jsou k dispozici?
Zjistěte zde, které lanovky jsou v provozu a které momentálně ne.
Jaké akce se konají?
Zde najdete přehled kulturních a sportovních akcí v regionu.
Neztratíte se?
Určitě ne! S naším plánovačem tras a mapami aktivit.
Předpověď počasí
Zjistěte, zda bude počasí na turistiku, vodní sporty nebo něco jiného.
Achensee Tourismus
Achenseestraße 63
6211 Maurach am Achensee
Telefon: +435953000