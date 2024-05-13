Alpbachtal v Tyrolsku
Rodinná dovolená blízko přírodě
Introduction
Údolí Alpbachtal v Tyrolsku patří mezi nejvíce rodinně orientované rekreační regiony v Alpách. Spojuje krásu alpské přírody s pestrou nabídkou aktivit pro rodiny, které chtějí na dovolené trávit čas společně, být aktivní v přírodě a zároveň si odpočinout.
Rodinná dovolená v Alpbachtalu
Alpbachtal nabízí ideální podmínky pro rodinnou dovolenou v Tyrolsku. Region láká na alpskou krajinu, rodinně přívětivou atmosféru a širokou nabídku aktivit během celého roku. Díky krátkým vzdálenostem mezi jednotlivými místy a snadno dostupným výletům do přírody je Alpbachtal skvělým místem pro rodiny, které hledají klid, přírodu i společné zážitky.
Mezi největší lákadla regionu patří zážitkové hory pro rodiny, teplá koupací jezera a také působivé alpské soutěsky, které zvou k objevování přírody. Lehké turistické trasy a dobře dostupná vyhlídková místa nabízejí krásné výhledy a výlety vhodné pro děti i dospělé.
Přírodní zážitky doplňují kulturní tipy, například Muzeum tyrolských statků nebo historická městečka Alpbach a Rattenberg, známá svou tradicí, architekturou a regionálním řemeslem.
10 obcí v Prázdninovém, regionu Alpbachtal
V Alpbachtalu je velmi vyvážený poměr mezi počtem obyvatel a ubytovací kapacitou. I v nejnavštěvovanější obci Alpbach je počet hotelových lůžek přibližně stejný jako počet místních obyvatel. Díky tomu zde nezažijete nápor turistů a naopak si užijete klidnou atmosféru a autentické Tyrolsko.
FAQ
Alpbachtal Card
Kartu Alpbachtal Card získají hosté v údolí Alpbachtal již od prvního přenocování zdarma. Rodinám nabízí řadu služeb a slev zahrnutých v ceně, díky nimž je pobyt snáze plánovatelný a pestřejší.
V létě zahrnuje karta Alpbachtal Card mimo jiné bezplatné využití dvou lanovek v údolí Alpbachtal a dvou letních lanovek v sousedním regionu Wildschönau, vstup do vybraných turistických cílů a využití regionálního autobusu.
Kromě toho nabízí karta Alpbachtal Card dva různé formáty programů:
Alpbachtal Card s organizovanými zážitky, jako jsou pěší túry nebo speciální zážitky v přírodě a na horách
Rodinný program Alpbachtal, který umožňuje společné aktivity v přírodě pro rodiny.
Nenechte si ujítÚdolí Alpbachtal je certifikovaný tyrolský region pro rodiny s dětmi, který nabízí zajímavé outdoorové aktivity v horách i v údolí.
Happy Family Alpbachtal
Týden rodinné dovolené v Alpbachtalu od 1 000,- € za rodinu!
Děti se stanou objeviteli, rodiče kapitány volného času. A každý den je novým zážitkem!
7 nocí v prostorném rodinném apartmánu včetně rodinného programu (červenec a srpen)
Alpbachtal Card včetně letních lanovek, autobusů, vstupu na koupaliště a mnoho dalšího.
Alpbachtal Schatzkarte s tipy na výlety k 18 zážitkovým stanicím