Two children and a man on rocks with a panoramic view of a mountain range in the Alpbachtal; a woman with a backpack; alpine roses in the foreground.
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Alpbachtal v Tyrolsku
Rodinná dovolená blízko přírodě

Lehké turistické trasy, koupání v horských jezerech a zážitkové hory. To doplňují tyrolské tradice, regionální gastronomie i krátké vzdálenosti mezi vesnicemi.

Údolí Alpbachtal v Tyrolsku patří mezi nejvíce rodinně orientované rekreační regiony v Alpách. Spojuje krásu alpské přírody s pestrou nabídkou aktivit pro rodiny, které chtějí na dovolené trávit čas společně, být aktivní v přírodě a zároveň si odpočinout.

Rodinná dovolená v Alpbachtalu

Alpbachtal nabízí ideální podmínky pro rodinnou dovolenou v Tyrolsku. Region láká na alpskou krajinu, rodinně přívětivou atmosféru a širokou nabídku aktivit během celého roku. Díky krátkým vzdálenostem mezi jednotlivými místy a snadno dostupným výletům do přírody je Alpbachtal skvělým místem pro rodiny, které hledají klid, přírodu i společné zážitky.

Mezi největší lákadla regionu patří zážitkové hory pro rodiny, teplá koupací jezera a také působivé alpské soutěsky, které zvou k objevování přírody. Lehké turistické trasy a dobře dostupná vyhlídková místa nabízejí krásné výhledy a výlety vhodné pro děti i dospělé.

Přírodní zážitky doplňují kulturní tipy, například Muzeum tyrolských statků nebo historická městečka Alpbach a Rattenberg, známá svou tradicí, architekturou a regionálním řemeslem.

Turistické trasy:500 km
Cyklotrasy:250 km
Lanovky:2
Horské chaty:33
Hotelová lůžka:7.000
Region v kostce
Ubytování
Přehledová a turistická mapa

10 obcí v Prázdninovém, regionu Alpbachtal

V Alpbachtalu je velmi vyvážený poměr mezi počtem obyvatel a ubytovací kapacitou. I v nejnavštěvovanější obci Alpbach je počet hotelových lůžek přibližně stejný jako počet místních obyvatel. Díky tomu zde nezažijete nápor turistů a naopak si užijete klidnou atmosféru a autentické Tyrolsko.

FAQ

Alpbachtal je z České republiky dobře dostupný autem. Například z Prahy je to přibližně 800 km.

Do regionu se lze dostat také vlakem nebo autobusem – nejbližší nádraží je v Brixleggu.

Díky dobrému dopravnímu spojení je Alpbachtal snadno dostupný i z okolních měst, například z Mnichova jste v Alpbachtalu za 1,5 hodiny.

Jak se dostat do Alpbachtalu

Ano. Alpbachtal v Tyrolsku je ideální destinací pro rodinnou dovolenou v Alpách. Region nabízí přehlednou strukturu, krátké vzdálenosti mezi výletními místy a mnoho aktivit, které lze snadno zařadit do denního programu bez složitého plánování.

Rodiny zde najdou lehké turistické trasy, tematické stezky, zážitkové hory i přírodní výletní cíle, které jsou přizpůsobené dětem i dospělým. Autentické tyrolské vesnice, místní tradice a klidná atmosféra vytvářejí prostředí, kde si rodiny mohou užít společný čas i odpočinek v přírodě.

Výhody pro rodiny:

  • zážitky v přírodě bez dlouhých přesunů

  • snadno dostupná přírodní lákadla vhodná pro děti

  • autentické tyrolské vesnice a tradice

  • aktivity, které lze flexibilně kombinovat během dne

Více o rodinné dovolené

Zábavní areály v horách, jako je Lauserland na Wiedersberger Hornu nebo Juppi Zauberwald v Reithu v Alpbachtalu, patří k nejoblíbenějším rodinným výletům. Děti zde objevují hory hravou formou, zatímco si rodiče užívají krásnou alpskou krajinu.

Nabídku doplňuje pestrý rodinný program s organizovanými aktivitami od pondělí do pátku a také regionální akce, například vesnické slavnosti nebo týdenní Strawanzernächte. V horkých dnech přinášejí osvěžení jezera ke koupání nebo stinné soutěsky.

Velkým zážitkem je také Alpbachtaler Lauser-Sauser, oblíbená alpská horská dráha. Rodiny mohou také navštívit Muzeum tyrolských statků (Museum Tiroler Bauernhöfe), největší skanzen v Tyrolsku, nebo se vydat na výlet do jedné ze tří soutěsek v regionu. Mnoho z těchto aktivit je snadno dostupných a ideálních i pro kratší rodinné výlety.

Více o rodinné dovolené

Plánování rodinné dovolené v Alpbachtalu v Tyrolsku usnadňuje Alpbachtal Card, kterou hosté získají zdarma už od jedné noci pobytu. Karta nabízí rodinám řadu zahrnutých služeb a slev, díky nimž je pobyt jednodušší a pestřejší.

S Alpbachtal Card mohou rodiny flexibilně kombinovat výlety, lanovky a další aktivity, aniž by musely při každém využití řešit další náklady. Díky tomu si lze dovolenou snadno přizpůsobit podle počasí, nálady i věku dětí.

Více informací o Alpbachtal Card

V Alpbachtalu najdete mnoho tradičních horských chat, kde si můžete vychutnat tyrolskou kuchyni i krásné výhledy na hory. Mezi oblíbená místa patří:

  • Böglalm Alpbach : útulná horská chata známá domácí horskou snídaní a autentickou atmosférou.

  • Farmkehralm Alpbach: tradiční chata na úpatí Großem Galtenbergu, nejvyšší hory v Alpbachtalu.

  • Berggasthof Holzalm Brixlegg: výchozí bod pro výlet na vyhlídkovou horu Gratlspitz, proslulý řízkem přes celou pánev.

  • Kaiserhaus Brandenberg: historická restaurace u vstupu do soutěsky Kaiserklamm, kde můžete vidět ukázku pečení tradičního dezertu Brandenberger Prügeltorte.

Více informacích o chatách a salaších

Alpbachtal nabízí během roku řadu zážitků v přírodě i tradičních regionálních akcí.

V létě můžete vyrazit za východem slunce na Wiedersberger Horn, zúčastnit se oblíbené 24hodinové túry Alpbachtalem, užít si pestrý rodinný program nebo navštívit večerní slavnost Strawanzernacht s hudbou a regionální atmosférou.

Na podzim patří k největším zážitkům tradiční shánění dobytka (Almabtrieb) v Reithu, slavnostní návrat dobytka z horských pastvin spojený s farmářským trhem. Autentickou tyrolskou tradici můžete zažít také na pouti v Muzeu tyrolských statků.

Kalendář akcí
Pohodová rodinná dovolená

Alpbachtal Card

Kartu Alpbachtal Card získají hosté v údolí Alpbachtal již od prvního přenocování zdarma. Rodinám nabízí řadu služeb a slev zahrnutých v ceně, díky nimž je pobyt snáze plánovatelný a pestřejší.

V létě zahrnuje karta Alpbachtal Card mimo jiné bezplatné využití dvou lanovek v údolí Alpbachtal a dvou letních lanovek v sousedním regionu Wildschönau, vstup do vybraných turistických cílů a využití regionálního autobusu.

Kromě toho nabízí karta Alpbachtal Card dva různé formáty programů:

  1. Alpbachtal Card s organizovanými zážitky, jako jsou pěší túry nebo speciální zážitky v přírodě a na horách

  2. Rodinný program Alpbachtal, který umožňuje společné aktivity v přírodě pro rodiny.

Zážitky s Alpbachtal CardPro rodiny

Nenechte si ujít

Údolí Alpbachtal je certifikovaný tyrolský region pro rodiny s dětmi, který nabízí zajímavé outdoorové aktivity v horách i v údolí.

Lauserland & Alpbachtaler Lauser-Sauser, Wiedersberger Horn

Juppi Zauberwald, Reither Kogel

Jezero Reintalersee, Kramsach - zábava v přírodě

Mapa pokladů v Alpbachtalu

Soutěska Kundler Klamm

Aktivity v Alpbachtalu

Nabídka dovolené

Happy Family Alpbachtal

Týden rodinné dovolené v Alpbachtalu od 1 000,- € za rodinu!

Děti se stanou objeviteli, rodiče kapitány volného času. A každý den je novým zážitkem!

  • 7 nocí v prostorném rodinném apartmánu včetně rodinného programu (červenec a srpen)

  • Alpbachtal Card včetně letních lanovek, autobusů, vstupu na koupaliště a mnoho dalšího.

  • Alpbachtal Schatzkarte s tipy na výlety k 18 zážitkovým stanicím

Balíček Happy FamilyUbytování pro rodiny

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