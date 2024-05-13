Brixental
Zažít to pravé v srdci Kitzbühelských Alp
Introduction
Každé místo přispívá svým osobitým kouzlem – společně vzniká pestrá dovolenková destinace, která harmonicky propojuje přírodu, pohyb, gastronomii a kulturu.
Široké horské pastviny, výrazné vrcholy a malebná boční údolí, jako jsou Windautal a Spertental, utvářejí charakter krajiny.
Na přibližně 800 kilometrech turistických tras a rozsáhlé síti cyklotras a MTB trailů se otevírají rozmanité výlety pro pohodové turisty i aktivní návštěvníky.
Moderní lanovky – KitzSki a SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental – zpřístupňují panoramatické výšiny a vedou do rodinných zážitkových horských světů, k přírodním místům i vyhlídkovým bodům.
S kartou hosta Brixental mohou hosté využívat další výhody, včetně bezplatného vstupu do regionálních koupališť a bezplatné veřejné dopravy v Kitzbühelských Alpách – ideální pro pohodovou a flexibilní dovolenou.
Také milovníci golfu zde najdou ideální podmínky: několikrát oceněné golfové hřiště v Westendorfu doplňuje nabídku o sportovní eleganci uprostřed alpské kulisy.
Gastronomie regionu staví na kvalitě a původu – zejména v podnicích KochArt, které kreativně a autenticky interpretují regionální produkty.
Brixental představuje živé tradice, srdečnou pohostinnost a infrastrukturu, která umožňuje jak odpočinek, tak aktivní dovolenou. Jako trojzvuk historických obcí vzniká region s nezaměnitelným profilem – rozmanitý, autentický a hluboce zakořeněný v alpském životním stylu.
Proč Brixental?
Léto v Brixentalu – skutečná rozmanitost, která inspiruje.
Když slunce zalije travnaté vrcholy teplým světlem a alpské horské louky zazáří sytou zelení, Brixental naplno ukazuje svou sílu. Dosyta si tu užijete širokých výhledů do krajiny, přivítají vás živoucí obce, rozmanité možnosti aktivit se tu potkávají s požitky.
Ať už jde o vrcholovou túru, pohodovou procházku po horkých pastvinách, rozmanité bike traily nebo golf s působivou horskou kulisou – region nabízí prostor pro aktivní zážitky i pravou letní atmosféru.
Regionální speciality, srdečná pohostinnost a příroda, která znatelně zpomaluje a zároveň dodává novou energii, doplňují letní zážitek.
Brixental znamená léto s charakterem: rozmanité, autentické a plné možností.
FAQs
TOP pěší túry
Nejkrásnější vrcholové túry
Nejlepší vrcholové plné skutečné rozmanitosti – od mírných stoupání po vyhlídkové vysokohorské stezky s příjemnými zastávkami v horských chatách.
Dobrodružství pro celou rodinu
Hravé zážitkové stezky, vzrušující horské zážitky a rustikální chaty dělají z turistiky v údolí Brixental rodinné dobrodružství.
Lanovky s letním provozem
Přímý přístup ke KitzSki a SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: moderní lanovky vás vyvezou na vrcholy, k panoramatickým stezkám a za letními zážitky.
Pro milovníky kol
Neomezená zábava na kole v údolí Brixental
Rozmanité cyklotrasy, flow trails a panoramatické trasy přes mírné travnaté kopce učiní vaši dovolenou na kole obzvláště pestrou.
Nejkrásnější single traily v Brixentalu
Flow trails, rozmanité lines a výškové metry s krásnými výhledy dělají z Brixentalu místo pro autentické bikové momenty.
Golf: Odpal s panoramatickým výhledem na Alpy
Události
Brixentalský Antlassritt - tradiční koňský průvod
Zažijte pravou regionální kulturu: Antlassritt nadchne svými tradicemi a slavnostní atmosférou.
Květinový průvod Blumencorso
Barvy, květiny a slavnostní atmosféra – květinový průvod přináší do údolí Brixental letní rozmanitost a tradici.
Slavnosti Almabtriebe & Almfeste
Slavnostně vyzdobené krávy, živoucí zvyky a autentické tradice dělají ze slavnotstí shánění dobytka z horských pastvin pestrou podzimní událost.
Brixental Ballon Cup
Zažijte okamžiky, kdy vás zamrazí: Balloncup nadchne barevnými balóny a působivou horskou kulisou.
Nejdelší flow trail v Tyrolsku: nový Kirchberg Trail dlouhý 10 km a je ideální pro rodiny
TVB Kitzbüheler Alpen - Brixental
Dorfstrasse 11
6365 Kirchberg in Tirol
Telefon: +43 57507 2000