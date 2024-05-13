Two people on a rock with layered mountain silhouettes in mist behind them.
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Brixental
Zažít to pravé v srdci Kitzbühelských Alp

Vítejte v Brixentalu – harmonickém souzvuku tří alpských obcí. Brixen im Thale, Kirchberg in Tirol a Westendorf nabízí rozmanité možnosti.

Každé místo přispívá svým osobitým kouzlem – společně vzniká pestrá dovolenková destinace, která harmonicky propojuje přírodu, pohyb, gastronomii a kulturu.

Široké horské pastviny, výrazné vrcholy a malebná boční údolí, jako jsou Windautal a Spertental, utvářejí charakter krajiny.

Na přibližně 800 kilometrech turistických tras a rozsáhlé síti cyklotras a MTB trailů se otevírají rozmanité výlety pro pohodové turisty i aktivní návštěvníky.

Moderní lanovky – KitzSki a SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental – zpřístupňují panoramatické výšiny a vedou do rodinných zážitkových horských světů, k přírodním místům i vyhlídkovým bodům.

S kartou hosta Brixental mohou hosté využívat další výhody, včetně bezplatného vstupu do regionálních koupališť a bezplatné veřejné dopravy v Kitzbühelských Alpách – ideální pro pohodovou a flexibilní dovolenou.

Také milovníci golfu zde najdou ideální podmínky: několikrát oceněné golfové hřiště v Westendorfu doplňuje nabídku o sportovní eleganci uprostřed alpské kulisy.

Gastronomie regionu staví na kvalitě a původu – zejména v podnicích KochArt, které kreativně a autenticky interpretují regionální produkty.

Brixental představuje živé tradice, srdečnou pohostinnost a infrastrukturu, která umožňuje jak odpočinek, tak aktivní dovolenou. Jako trojzvuk historických obcí vzniká region s nezaměnitelným profilem – rozmanitý, autentický a hluboce zakořeněný v alpském životním stylu.

Fakta & čísla
Turistické trasyvíce než 800 km
Cyklotrasy/bike trailyvíce než 1 000 km cyklotras – z toho 800 km čistých MTB tras a trailů
Lanovky s letním provozem25
Horské chaty140
Hotely1 090
Jezera ke koupání2 (Kirchberg a Brixen im Thale)
Koupaliště3 (Brixen im Thale, Kirchberg, Westendorf) – s kartou hosta zdarma
Golf18ti jamkové golfové hřiště – Leading Golf Course Westendorf
Výhodní letní karta
Lanovky
Webkamery
Nejlepší doba na cestování
Spring, Summer a Autumn
Ideální pro
Families a Couples

Proč Brixental?

Léto v Brixentalu – skutečná rozmanitost, která inspiruje.

Když slunce zalije travnaté vrcholy teplým světlem a alpské horské louky zazáří sytou zelení, Brixental naplno ukazuje svou sílu. Dosyta si tu užijete širokých výhledů do krajiny, přivítají vás živoucí obce, rozmanité možnosti aktivit se tu potkávají s požitky.

Ať už jde o vrcholovou túru, pohodovou procházku po horkých pastvinách, rozmanité bike traily nebo golf s působivou horskou kulisou – region nabízí prostor pro aktivní zážitky i pravou letní atmosféru.

Regionální speciality, srdečná pohostinnost a příroda, která znatelně zpomaluje a zároveň dodává novou energii, doplňují letní zážitek.

Brixental znamená léto s charakterem: rozmanité, autentické a plné možností.

Více informací o regionuVýhodná karta hosta

FAQs

Pohodlné spojení vlakem, autobusem i přes okolní letiště. S kartou hosta je veřejná doprava zdarma.

Příjezd

Od 4*S hotelů přes penziony až po apartmány a statky – široká nabídka pro každý rozpočet.

Ubytování

Jako host v Brixen im Thale, Kirchbergu v Tyrolsku nebo Westendorfu obdržíte při příjezdu od svého hostitele automaticky osobní kartu hosta. Můžete se těšit na atraktivní slevy a dokonce i bezplatné služby u našich partnerských podniků, například snížené ceny lanovek, snížené green fee na golfovém hřišti Westendorf nebo speciální ceny na mnoha výletních destinacích. S kartou hosta můžete také zdarma využívat všechny regionální autobusové linky a regionální vlaky ÖBB.

Karta hosta

Moderní, certifikované letní lanovky v Brixen im Thale, Kirchbergu v Tyrolsku a Westendorfu vás vyvezou na vrchol Kitzbühelských Alp pohodlně, rychle a za cenu, která vyhovuje všem rozpočtům. Lanovky provozují 2 společnosti: SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental a KitzSki.

Lanovky s letním provozem

Zde najdete přehled kulturních a sportovních akcí v regionu: trhy, tradiční slavnosti a rodinné akce po celý rok.

Zajímavé akce v regionu

S interaktivní mapou regionu určitě ne. Plánovat trasy a aktivity můžete online.

Interaktivní mapa
Brixental: užijte sisvůj pobyt naplno!

TOP pěší túry

Nejkrásnější vrcholové túry

Nejlepší vrcholové plné skutečné rozmanitosti – od mírných stoupání po vyhlídkové vysokohorské stezky s příjemnými zastávkami v horských chatách.

Až na vrchol

Dobrodružství pro celou rodinu

Hravé zážitkové stezky, vzrušující horské zážitky a rustikální chaty dělají z turistiky v údolí Brixental rodinné dobrodružství.

Pro rodiny

Lanovky s letním provozem

Přímý přístup ke KitzSki a SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: moderní lanovky vás vyvezou na vrcholy, k panoramatickým stezkám a za letními zážitky.

Pohodlně nahoru

Letní aktivní program Sommer-Aktivprogramm

Zažijte skutečnou letní rozmanitost: túry s průvodcem, rodinný program a výjimečné zážitky v přírodě každý týden.

Pro aktivní hosty

Pro milovníky kol

Neomezená zábava na kole v údolí Brixental

Rozmanité cyklotrasy, flow trails a panoramatické trasy přes mírné travnaté kopce učiní vaši dovolenou na kole obzvláště pestrou.

Cyclinging fun unlimited

Nejkrásnější single traily v Brixentalu

Flow trails, rozmanité lines a výškové metry s krásnými výhledy dělají z Brixentalu místo pro autentické bikové momenty.

Nezapomenutelné zážitky

Brixentalský Bike-Program

Cyklistické túry s průvodcem, technické tréninky a panoramatické okruhy dělají z každého týdne v Brixentalu sportovní zážitek.

Na kole za výhledy

Golf: Odpal s panoramatickým výhledem na Alpy

Golf s panoramatickým výhledem, 18jamkové hřiště ve Westendorfu a příjemné chvíle uprostřed mírných travnatých kopců – kde sport a příroda hrají v harmonii.

Golfová dovolená v Brixentalu

Události

Brixentalský Antlassritt - tradiční koňský průvod

4. 6. 2026

Zažijte pravou regionální kulturu: Antlassritt nadchne svými tradicemi a slavnostní atmosférou.

Více informací

Květinový průvod Blumencorso

15. 8. 2026

Barvy, květiny a slavnostní atmosféra – květinový průvod přináší do údolí Brixental letní rozmanitost a tradici.

Více informací

Slavnosti Almabtriebe & Almfeste

19. 9. 2026 – 26. 9. 2026

Slavnostně vyzdobené krávy, živoucí zvyky a autentické tradice dělají ze slavnotstí shánění dobytka z horských pastvin pestrou podzimní událost.

Více informací

Brixental Ballon Cup

19. 9. 2026 – 26. 9. 2026

Zažijte okamžiky, kdy vás zamrazí: Balloncup nadchne barevnými balóny a působivou horskou kulisou.

Více informací

Týdenní trhy

Čerstvé produkty, regionální speciality a opravdová setkání jsou typické pro týdenní trhy v Brixen im Thale, Kirchbergu a Westendorfu.

Více informací

Nejdelší flow trail v Tyrolsku: nový Kirchberg Trail dlouhý 10 km a je ideální pro rodiny

Zábava z jízdy pro malé i velké
Kontakty
Objevujte Brixental

TVB Kitzbüheler Alpen - Brixental

Dorfstrasse 11

6365 Kirchberg in Tirol

Telefon: +43 57507 2000

info@brixental.tirol
www.brixental.tirol

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