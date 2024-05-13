Gastein
Daleko od každodenního shonu
Introduction
Údolí Gasteinertal na jihu Salcburska spojuje sílu alpské přírody s živou kulturou. Mezi NP Vysoké Taury, léčivou termální vodou a pestrými kulturními akcemi vzniká léto plné energie, inspirace a autentických zážitků. V obcích Dorfgastein, Bad Hofgastein a Bad Gastein se aktivní pohyb přirozeně propojuje s odpočinkem – daleko od každodenního shonu.
Vedle rozmanitých horských zážitků má každá ze tří gasteinských obcí svůj vlastní charakter – od tradiční rodinné atmosféry až po inspirativní městský styl. A co v Gasteinu nesmí chybět? Termální voda, která je symbolem regionu. V architektonicky působivých Felsentherme v Bad Gasteinu, postavené přímo ve skále, i v rozlehlé Alpentherme v Bad Hofgasteinu si hosté užijí relaxaci s výhledem na hory. Termální voda z 17 pramenů na úpatí Graukogelu dodává novou energii.
Gastein v obrazech
FAQ
Proto Gastein
Útočiště daleko od každodenního shonu: Běžně jsme neustále online, a o to víc toužíme po místech, kde si můžeme skutečně odpočinout. Gastein je právě takovým místem. Uprostřed Salcburských Alp, mezi impozantními vrcholy, vodopády a svěžím horským vzduchem vzniká jedinečné spojení energie a klidu.
Hory a termální lázně: Právě jedinečné spojení hor a termální vody dělá z údolí Gastein výjimečné místo. Gastein je destinace, kde se síla hor setkává s léčivým teplem termální vody. Majestátní vrcholy zvou k nezapomenutelným túram a horským dobrodružstvím, zatímco blahodárné prameny vyvěrající hluboko ze skály vám dodávají novou energii.
Termální voda a radon: Sedmnáct horkých pramenů napájí místní termální lázně a poskytuje ideální podmínky pro regeneraci a odpočinek. Díky dlouholetým zkušenostem a vědecky podloženému využívání místních léčivých zdrojů patří Gastein mezi přední ozdravné regiony v Alpách.
Aktivity v GasteinuV létě objevíte v Gasteinu dokonalou kombinaci dobrodružství a odpočinku s krásnými horskými túrami, osvěžujícími lázněmi a zážitky z čisté přírody v srdci Alp.
Radost z hor v Gasteinu
Gastein Trail: 1 trasa, 6 etap
Zažijte 75 km dlouhou turistickou trasu rozdělenou do 6 etap s celkovým převýšením 4 643 m, která vás provede úchvatnou krajinou údolí Gastein.
Kouzlo borovice limby na vrcholu Graukogel
Vydejte se na túru po stezce Zirbenweg na Graukogelu a vychutnejte si vůni horských borovic na nenáročné okružní túře s krásnými výhledy.
Stubnerkogel: Panorama na dlani
Vychutnejte si panoramatický výhled na Vysoké Taury ze Stubnerkogelu s atrakcemi včetně 140 m dlouhého visutého mostu a několika vyhlídkových plošin.
Schlossalm: ferratová dobrodružství
Schlossalm nabízí osm ferrat různých obtížností, které se hodí pro začátečníky i pokročilé.
Události v Gasteinu
Yoga Spring
V Gasteinu se jemný pohyb setkává s energií Alp. Čerstvý horský vzduch a klidná příroda vytvářejí ideální prostředí pro rovnováhu těla i mysli.
sommer.frische.kunst.
V Bad Gasteinu patří umění k místní atmosféře stejně jako hory a architektura Belle Époque. Festival sommer.frische.kunst. přináší program s uznávanými i mladými umělci.
Klassik:Sommer 2026
Zažijte horské scenérie za doprovodu klasické hudby v údolí Gasteinertal.
Vyhlídky a fotopointy
Výhled na Großglockner a visutý most na Stubnerkogelu
Zažijte nádherné 360° panorama s výhledem na Großglockner, nejvyšší horu Rakouska. 140 m dlouhý visutý most nabízí dávku dobrodružství pro odvážlivce.
Stanice lanovky Graukogel
Z horní stanice se vám naskytne působivý výhled do údolí a na okolní hory. Ideální místo k odpočinku a vychutnání si panoramatu.
Sportgastein: Jedním z nejkrásnějších míst je jezero Bockhartsee, v jehož hladině se zrcadlí okolní vrcholy. Túra k chatě Hagenerhütte nebo až na vrchol Silberpfennig odměňuje turisty krásnými panoramatickými výhledy.
Výšlap k Paarseen : Výstup vás odmění nádhernými výhledy do širokého okolí. Na severu se tyčí impozantní masiv Hochkönig, na jihu se otevírá panorama údolí Gastein a před vámi se třpytí horské jezero Großer Paarsee.
Okružní cesta k Gadaunerer Hochalmen: Túra v údolí Angertal vede ze smrkového lesa až k horské oblasti Gadaunerer Hochalm. Odtud se otevírají krásné výhledy na rozlehlé alpské louky a okolní horskou krajinu údolí Gastein.
Ubytování snů v Gasteinu
Norica Therme
Alpský komfort s přímým vstupem do termálních lázní nabízí ideální podmínky pro relaxaci, přírodu i odpočinek. Užijte si pobyt, kde načerpáte novou energii.
DasGastein
Komfortní ubytování v klidné lokalitě nabízí vstup do termálů i lanovky v ceně. Ideální kombinace aktivní dovolené a relaxace v alpském prostředí.
DAS.GOLDBERG
Wellness zázemí s infinity bazénem, saunami i přírodním koupáním doplňuje 350 km turistických tras a kvalitní regionální gastronomie v horském prostředí.
Landhotel Steindlwirt
Rodinné ubytování v centrální poloze u hřiště nabízí vstup do koupaliště zdarma. Lanovka je vzdálená 450 m, k dispozici je také sauna a snídaně v ceně.
Gasteinertal Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstraße 367
5630 Bad Hofgastein
Telefon: +43 6432 3393 0