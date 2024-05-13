Turistika po alpských loukách v údolí Gasteinertal, Salcbursko
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Gastein
Daleko od každodenního shonu

Tři obce v údolí Gasteinertal nabízejí novou energii daleko od každodenního shonu. Mezi alpskými vrcholy, malebnými údolími a termální vodou načerpáte sílu i inspiraci.

Údolí Gasteinertal na jihu Salcburska spojuje sílu alpské přírody s živou kulturou. Mezi NP Vysoké Taury, léčivou termální vodou a pestrými kulturními akcemi vzniká léto plné energie, inspirace a autentických zážitků. V obcích Dorfgastein, Bad Hofgastein a Bad Gastein se aktivní pohyb přirozeně propojuje s odpočinkem – daleko od každodenního shonu.

Vedle rozmanitých horských zážitků má každá ze tří gasteinských obcí svůj vlastní charakter – od tradiční rodinné atmosféry až po inspirativní městský styl. A co v Gasteinu nesmí chybět? Termální voda, která je symbolem regionu. V architektonicky působivých Felsentherme v Bad Gasteinu, postavené přímo ve skále, i v rozlehlé Alpentherme v Bad Hofgasteinu si hosté užijí relaxaci s výhledem na hory. Termální voda z 17 pramenů na úpatí Graukogelu dodává novou energii.

Fakta a čísla
Počet letních lanovek4
Turistické trasyca. 600 km
Nejvyšší vrcholAnkogel (3.252 m)
Tenis19 venkovních kurtů, 4 kryté kurty
Golf18-ti jamkové golfové hřiště
Počet míst ke koupání4
CyklistikaCyklo i MTB-trasy všech výkonnostních úrovní

Gastein v obrazech

FAQ

Údolí Gastein leží v srdci Rakouska, asi 90 km jižně od Salcburku.

  • Vlakem: Nejlepší volba pro pohodlnou a ekologickou cestu. Díky třem vlakovým stanicím (Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein) dorazíte přímo do vybraného místa.

  • Autem: Pokud chcete během dovolené zůstat flexibilní a objevovat okolí na vlastní pěst, doporučujeme cestovat vlastním vozem. Pokud chcete během dovolené zůstat flexibilní, využijte dálnici A1 do Salcburku, poté A10 směrem Salzburg – Villach. Sjeďte v odbočce Pongau/Bischofshofen a pokračujte po silnici 311 směr Innsbruck (Gasteinertal). U obce Lend odbočte na silnici B167 do údolí Gastein.

    • Aktuálně: v úseku Golling – Werfen probíhá rozsáhlá rekonstrukce (14 km staveniště). Kvůli zúžení na jeden pruh lze očekávat zdržení a dopravní zácpy.

V údolí Gastein si můžete vybrat ubytování ve třech hlavních obcích: Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein.

Každá z nich nabízí jinou atmosféru: od rodinné dovolené přes lázeňský relax až po živé horské město s architekturou Belle Époque.

Na výběr je široká škála ubytování: apartmány, penziony, rodinné hotely i luxusní wellness hotely s termálními lázněmi. Díky tomu si v Gasteinu snadno najdete ideální zázemí pro skvělou dovolenou.

Najděte si vhodné ubytování

V Gasteinu vás čekají kulinářské zážitky přímo na svahu. Šest oceněných šéfkuchařů připravuje speciality v horských chatách, které dodají vaší dovolené jedinečnou chuť.

Doporučené chaty a restaurace:

  • Valeriehaus - lyžování na slunci s výhledem na Sportgastein.

  • Weitmoser Schlossalm – hovězí speciality z vlastní farmy.

  • Himmelwandhütte – domácí štrúdl jako od babičky.

  • Angerblick - jídla z bio surovin z vlastního hospodářství.

  • Wenger Alm - přímo u rodinné sjezdovky. vychutnáte si tu vydatnou svačinu z regionálních specialit či domácí moučníky.

Více o místní kuchyni
Relaxace a dobrodružství v Alpách

Proto Gastein

  • Útočiště daleko od každodenního shonu: Běžně jsme neustále online, a o to víc toužíme po místech, kde si můžeme skutečně odpočinout. Gastein je právě takovým místem. Uprostřed Salcburských Alp, mezi impozantními vrcholy, vodopády a svěžím horským vzduchem vzniká jedinečné spojení energie a klidu.

  • Hory a termální lázně: Právě jedinečné spojení hor a termální vody dělá z údolí Gastein výjimečné místo. Gastein je destinace, kde se síla hor setkává s léčivým teplem termální vody. Majestátní vrcholy zvou k nezapomenutelným túram a horským dobrodružstvím, zatímco blahodárné prameny vyvěrající hluboko ze skály vám dodávají novou energii.

  • Termální voda a radon: Sedmnáct horkých pramenů napájí místní termální lázně a poskytuje ideální podmínky pro regeneraci a odpočinek. Díky dlouholetým zkušenostem a vědecky podloženému využívání místních léčivých zdrojů patří Gastein mezi přední ozdravné regiony v Alpách.

Objevujte region

Aktivity v Gasteinu

V létě objevíte v Gasteinu dokonalou kombinaci dobrodružství a odpočinku s krásnými horskými túrami, osvěžujícími lázněmi a zážitky z čisté přírody v srdci Alp.

Procházky

Cyklistika

Lezení

Trailrunning

Jóga

Radost z hor v Gasteinu

Gastein Trail: 1 trasa, 6 etap

Zažijte 75 km dlouhou turistickou trasu rozdělenou do 6 etap s celkovým převýšením 4 643 m, která vás provede úchvatnou krajinou údolí Gastein.

Objevte Gastein Trail

Kouzlo borovice limby na vrcholu Graukogel

Vydejte se na túru po stezce Zirbenweg na Graukogelu a vychutnejte si vůni horských borovic na nenáročné okružní túře s krásnými výhledy.

Zažijte kouzlo borovic

Stubnerkogel: Panorama na dlani

Vychutnejte si panoramatický výhled na Vysoké Taury ze Stubnerkogelu s atrakcemi včetně 140 m dlouhého visutého mostu a několika vyhlídkových plošin.

Mějte nadhled v horách

Schlossalm: ferratová dobrodružství

Schlossalm nabízí osm ferrat různých obtížností, které se hodí pro začátečníky i pokročilé.

Lezení na Schlossalm

Fulseck: Zábava pro celou rodinu

Fulseck v Dorfgasteinu nabízí aktivity pro malé i velké, např. lesní hřiště a zrcadlové jezero, ke kterému vedou turistické stezky vhodné pro děti.

Rodinná zábava

Události v Gasteinu

Yoga Spring

4. 6. 2026 – 14. 6. 2026
Gastein

V Gasteinu se jemný pohyb setkává s energií Alp. Čerstvý horský vzduch a klidná příroda vytvářejí ideální prostředí pro rovnováhu těla i mysli.

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sommer.frische.kunst.

červen-září
Bad Gastein

V Bad Gasteinu patří umění k místní atmosféře stejně jako hory a architektura Belle Époque. Festival sommer.frische.kunst. přináší program s uznávanými i mladými umělci.

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Klassik:Sommer 2026

květen – říjen
Gastein

Zažijte horské scenérie za doprovodu klasické hudby v údolí Gasteinertal.

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Yoga Autumn

16. 10. 2026 – 25. 10. 2026
Gastein

V Gasteinu se jemný pohyb setkává s energií Alp. Čerstvý horský vzduch a klidná příroda vytvářejí ideální prostředí pro rovnováhu těla i mysli.

Více informací
Naše tipy na

Vyhlídky a fotopointy

  • Výhled na Großglockner a visutý most na Stubnerkogelu
    Zažijte nádherné 360° panorama s výhledem na Großglockner, nejvyšší horu Rakouska. 140 m dlouhý visutý most nabízí dávku dobrodružství pro odvážlivce.

  • Stanice lanovky Graukogel
    Z horní stanice se vám naskytne působivý výhled do údolí a na okolní hory. Ideální místo k odpočinku a vychutnání si panoramatu.

  • Sportgastein: Jedním z nejkrásnějších míst je jezero Bockhartsee, v jehož hladině se zrcadlí okolní vrcholy. Túra k chatě Hagenerhütte nebo až na vrchol Silberpfennig odměňuje turisty krásnými panoramatickými výhledy.

  • Výšlap k Paarseen : Výstup vás odmění nádhernými výhledy do širokého okolí. Na severu se tyčí impozantní masiv Hochkönig, na jihu se otevírá panorama údolí Gastein a před vámi se třpytí horské jezero Großer Paarsee.

  • Okružní cesta k Gadaunerer Hochalmen: Túra v údolí Angertal vede ze smrkového lesa až k horské oblasti Gadaunerer Hochalm. Odtud se otevírají krásné výhledy na rozlehlé alpské louky a okolní horskou krajinu údolí Gastein.

Ubytování snů v Gasteinu

Norica Therme

Alpský komfort s přímým vstupem do termálních lázní nabízí ideální podmínky pro relaxaci, přírodu i odpočinek. Užijte si pobyt, kde načerpáte novou energii.

4hvězdičkový odpočinek

DasGastein

Komfortní ubytování v klidné lokalitě nabízí vstup do termálů i lanovky v ceně. Ideální kombinace aktivní dovolené a relaxace v alpském prostředí.

Více informací

DAS.GOLDBERG

Wellness zázemí s infinity bazénem, saunami i přírodním koupáním doplňuje 350 km turistických tras a kvalitní regionální gastronomie v horském prostředí.

5hvězdičkový komfort

Landhotel Steindlwirt

Rodinné ubytování v centrální poloze u hřiště nabízí vstup do koupaliště zdarma. Lanovka je vzdálená 450 m, k dispozici je také sauna a snídaně v ceně.

Pro rodiny

PALACE Bad Hofgastein

Ideální poloha v blízkosti termálů i lanovky, velká zahrada, bazén a wellness zóna nabízejí perfektní zázemí pro relaxaci, odpočinek a péči o zdraví.

Více informací
Kontakt

Gasteinertal Tourismus GmbH

Gasteiner Bundesstraße 367

5630 Bad Hofgastein

Telefon: +43 6432 3393 0

info@gastein.com
www.gastein.com
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