Region Graz
Dva světy - jedna dovolená
Introduction
Region Graz spojuje středomořskou atmosféru hlavního města Štýrska s rozmanitou přírodou a kulturní krajinou v okolí. Graz, zapsaný na seznamu UNESCO a známý jako město požitků i designu, propojuje živou městskou energii s uvolněným životním stylem.
Jen pár minut za městem začíná příroda: lesy, zvlněné kopce, horské pastviny, vinařská krajina i atraktivní výletní cíle. Okolí Grazu nabízí ideální podmínky pro výlety a spojuje městskou atmosféru s klidnou zelenou krajinou.
V Grazu se přirozeně prolíná historie s moderní architekturou. Gotika, renesance a baroko tu stojí vedle současných staveb. Červené střechy starého města, skrytá nádvoří a tzv. Grazer Stadtkrone tvoří historické centrum, které je zapsáno na seznamu UNESCO. Nad městem se pak tyčí hora Schlossberg s ikonickou hodinovou věží, hlavním symbolem města.
Graz patří k významným kulturním centrům Rakouska. Po roce 2003, kdy byl Evropským hlavním městem kultury, zde vznikly moderní architektonické ikony jako Murinsel nebo Kunsthaus Graz. Nedaleko města se nachází také Rakouský park soch (Österreichischer Skulpturenpark). Kulturní nabídku doplňují opera a Schauspielhaus i festivaly jako Diagonale, Styriarte, La Strada, steirischer herbst nebo Springfestival.
Graz Card
Bezplatná veřejná doprava a bezplatný vstup do mnoha atrakcí ve městě (24/48/72 hodin).
GenussCard
Při pobytu v některém z ubytovacích zařízení s kartou GenussCard je tato karta zahrnuta v ceně a můžete tak využívat bezplatný vstup a další výlety po celém regionu.
Region Graz v obrazech
FAQ
Region Graz: nedostanete to z hlavy
Světové dědictví UNESCO a město plné kultury
V Grazu se snoubí tradice s inovací. Od klasické hudby a moderních uměleckých galerií až po designové obchody a festivaly: město dýchá kreativitou a kulturou.
Hlavní město požitků
Od špičkových restaurací po útulné kavárny a autentické farmářské trhy: všude ochutnáte čerstvé, místní a s láskou připravené pokrmy.
Schlossberg & hodinová věž
Vydejte se k vyhlídce a navštivte středověkou dominantu města Graz. Po cestě na vás čekají restaurace s krásným výhledem na město.
Hlavní město kultury
Graz byl v roce 2003 Evropským hlavním městem kultury. Murinsel, Kunsthaus Graz a Rakouský sochařský park v Premstätten jsou od té doby pevnými kulturními ikonami.
Nejlepší výlety
V regionu Graz začínají výlety tam, kde končí město.
Výlety: Za pouhých pár minut se dostanete z městského života do zeleně. Jakmile opustíte město, čeká na vás v okolí řada zajímavých výletních cílů – od Rakouského skanzenu až po hřebčín lipicánů v Piberu. Tato bezprostřední blízkost umožňuje spontánní objevování bez velkého úsilí a bez dlouhých cest.
Vrchol Schöckl: V bezprostředním okolí Grazu je Schöckl po celý rok rekreační oblastí, rájem pro turisty, dobrodružným hřištěm i kulinářským centrem zároveň. Svým charakteristickým tvarem a výškou 1 445 metrů Schöckl dominuje krajině. Díky pestré nabídce volnočasových aktivit je domácí hora Grazu ideálním výletním cílem pro celou rodinu.
Grazer Bergland: Severně od Grazu se rozprostírá idylická krajina Grazer Bergland, kterou protíná řeka Mur. Tato část regionu Graz nabízí rozmanité zážitky z přírody a vynikající možnosti pro výlety.
Vrchol Plabutsch: Plabutsch je se svými 754 metry nejvyšším bodem západně od Grazu a nabízí výjimečný výhled. Z vrcholu Fürstenstand, nejvyššího bodu Plabutsch, sahá výhled daleko za hranice města – až do západní, jižní a východní Štýrsko a dokonce až do Slovinska.
Další aktivity
Aktivní odpočinek
Aktivní požitek z přírody: Z Grazu se dostanete přímo do turistického ráje tohoto regionu. Od Hebalm přes Gleinalm až po Schöckl vedou nádherné turistické trasy, které rozbuší srdce každého milovníka přírody. Milovníci cyklistiky najdou v regionu Graz atraktivní nabídku pohodových cyklistických výletů a trekkingových tras. 18 tras pro pohodovou jízdu na elektrokole, z nichž většina vede přímo z hlavního města spolkové země do zeleně, zavede aktivní turisty k nejkrásnějším výletním cílům a kulinářským adresám v okolí Grazu. „Hlavní cyklistickou tepnou“ je oblíbená cyklostezka Murradweg R2, která protíná region od Grazer Berglandu na severu až po roviny Grazer Beckenu na jihu a vede přímo přes město Graz.
Od farmářských trhů po luxusní gastronomii: v okolí Grazu je požitek cítit na každém kroku. Mezi voňavými tržními stánky, kreativními kuchyněmi a útulnými venkovskými hostinci se projevuje kulinářství ve všech svých podobách – poctivé, regionální a vždy s charakterem. Ať už jde o pečlivě vybrané produkty, domácí speciality nebo pokrmy na úrovni michelinských hvězd a špičkových restaurací – zde se chuť stává radostí ze života, jídlo zážitkem a město i venkov tvoří společně jeden stůl.
Ubytování v Grazu a okolí
Grand Hôtel Wiesler, Graz
Hotel, který se nachází přímo u řeky Mury a jen pár kroků od historického centra, spojuje historickou architekturu s moderním designem a současným uměním.
Boutiquehotel Aiola Living, Graz
Díky své centrální poloze, zajímavým atrakcím a nabídkám pro volný čas přímo na dosah ruky nabízí hotel nejen pohodlné ubytování, ale i komplexní zážitek.
Kai 36: genietmomenten, Graz
Stylové místo k odpočinku přímo u řeky Mur pro všechny, kteří chtějí spojit městský život s relaxací. Vrcholem je střešní bazén.
Zábava od jara do podzimu
Festival rakouského filmu: Diagonale
Diagonale je přední festival rakouského filmu. Poskytuje prostor pro současné filmové produkce a podněcuje kritickou a hloubkovou debatu o kinematografii v Rakousku.
Gastrofestival Vollmund
Série nezapomenutelných kulinářských večerů na výjimečných místech, o které se postarají ti nejrenomovanější šéfkuchaři Štýrska. Absolutní povinnost pro všechny gurmány.
Výkladní skříň štýrského umění: Styriarte
Klasický letní festival styriarte přináší hudbu na výjimečná místa v Grazu a jeho okolí.
La Strada
La Strada oživuje ulice a náměstí pouličním i loutkovým divadlem, novým cirkusem a komunitním uměním za účasti umělců i publika.
Tajné gastrotipy
Zelené srdce vás zve
Mnoho lidí touží na dovolené především po tom, aby za sebou nechali shon všedního dne. Tento pocit přitahuje návštěvníky do Štýrska již po celé generace. Příroda, umění, kultura a gastronomie zanechávají hluboký dojem a zajišťují pocit uvolněné dovolené.
Také místní hostitelé a hostitelky vítají hosty s otevřenou náručí. V rodinných podnicích a pohostinných hostincích je v centru pozornosti srdečnost. Od ledovce Dachstein po kulturně bohaté hlavní město a mírné vinice láká rozmanitá krajina k prožití léta vlastním tempem.
Jediné, co zbývá, je vybrat si ideální místo pro dovolenou a naplno si ji užít. Zelené srdce vás srdečně vítá.
Region Graz
Herrengasse 16
8010 Graz
Telefon: +43 316 8075-0