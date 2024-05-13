Clock tower on Schlossberg in Graz with view over the city roofs, people walking towards the tower.
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Region Graz
Dva světy - jedna dovolená

Graz spojuje kulturu, gastronomii, design i památky UNESCO s cyklovýlety a turistikou v okolí. Ideální místo pro aktivní dovolenou i poznávání.

Region Graz spojuje středomořskou atmosféru hlavního města Štýrska s rozmanitou přírodou a kulturní krajinou v okolí. Graz, zapsaný na seznamu UNESCO a známý jako město požitků i designu, propojuje živou městskou energii s uvolněným životním stylem.

Jen pár minut za městem začíná příroda: lesy, zvlněné kopce, horské pastviny, vinařská krajina i atraktivní výletní cíle. Okolí Grazu nabízí ideální podmínky pro výlety a spojuje městskou atmosféru s klidnou zelenou krajinou.

V Grazu se přirozeně prolíná historie s moderní architekturou. Gotika, renesance a baroko tu stojí vedle současných staveb. Červené střechy starého města, skrytá nádvoří a tzv. Grazer Stadtkrone tvoří historické centrum, které je zapsáno na seznamu UNESCO. Nad městem se pak tyčí hora Schlossberg s ikonickou hodinovou věží, hlavním symbolem města.

Graz patří k významným kulturním centrům Rakouska. Po roce 2003, kdy byl Evropským hlavním městem kultury, zde vznikly moderní architektonické ikony jako Murinsel nebo Kunsthaus Graz. Nedaleko města se nachází také Rakouský park soch (Österreichischer Skulpturenpark). Kulturní nabídku doplňují opera a Schauspielhaus i festivaly jako Diagonale, Styriarte, La Strada, steirischer herbst nebo Springfestival.

Region v kostce
Obyvatelé (město Graz)ca. 305.000
Spolková zeměŠtýrsko
Plocha:127 km²
Výška:365 m
Vyhlídka:Schlossberg
Nejbližší vrchol:Schöckl (1,445 m)

Graz Card
Bezplatná veřejná doprava a bezplatný vstup do mnoha atrakcí ve městě (24/48/72 hodin).

GenussCard

Při pobytu v některém z ubytovacích zařízení s kartou GenussCard je tato karta zahrnuta v ceně a můžete tak využívat bezplatný vstup a další výlety po celém regionu.

Region Graz v obrazech

FAQ

Do Grazu se pohodlně dostanete autem i vlakem.

Autem: Z Prahy do Grazu se autem dostanete přibližně za 4,5 až 5,5 hodiny. Nejrychlejší trasa vede přes České Budějovice a Linec po rakouských dálnicích směrem na Graz. Z Brna do Grazu se dostanete autem přibližně za 2,5 až 3 hodiny. Nejrychlejší trasa vede přes Vídeň a dále po rakouské dálnici směrem na Graz.

Vlakem: Z Prahy i Brna se do Grazu se nejlépe dostanete přímým vlakem nebo vlakem s jedním přestupem ve Vídni. Využít můžete také přímý autobusový spoj.

Příjezd do regionu Graz

V Grazu a jeho okolí najdete širokou nabídku ubytování – od hotelů v historickém centru přes moderní designové hotely až po rodinné penziony a apartmány v klidné přírodě.

Oblíbenou volbou je ubytování přímo v centru Grazu, odkud máte památky, restaurace i kulturní program na dosah. V okolí města pak najdete klidnější hotely, venkovské penziony nebo ubytování ve vinařské krajině, ideální pro odpočinek a aktivní dovolenou.

Region Graz tak nabízí vhodné ubytování pro každého – ať už hledáte komfortní hotel, stylový apartmán nebo klidné zázemí v přírodě.

Ubytování přehledně

Graz nabízí pestrou gastronomii od tradiční štýrské kuchyně po moderní restaurace s výhledem. Mezi místní klasiky patří:

  • Frankowitsch patří k ikonickým podnikům v Grazu a zaujme čerstvě obloženými sendviči i tradičními rakouskými specialitami. Milovníci regionální gastronomie si zde přijdou na své.

  • Freiblick.nabízí moderní rakouskou kuchyni a jeden z nejkrásnějších výhledů na město. Zejména při západu slunce se návštěva mění v nezapomenutelný gastronomický zážitek.

  • Aiola Upstairs na Schlossbergu nabízí stylovou atmosféru, moderní kuchyni a úchvatný výhled na město. Kreativní pokrmy i jejich prezentace dělají z návštěvy jedinečný gastronomický zážitek.

  • Mohrenwirt: patří k nejstarším restauracím ve městě a nabízí autentickou štýrskou kuchyni. Tradiční jídla, jako smažené kuřecí stehýnko, zaujmou kvalitou i chutí a doplňuje je srdečná rakouská pohostinnost.

  • Schlossbergrestaurant / Skybar: spojuje vytříbenou kuchyni s úchvatným panoramatickým výhledem na město. Kreativní pokrmy a originální koktejly z něj dělají výjimečný gastronomický zážitek.

Tipy v okolí Grazu

  • Wörgötter: je restaurace oceněná michelinskou hvězdou, která spojuje tradiční chutě s moderní gastronomií. Kreativní pokrmy z čerstvých regionálních surovin zaručují výjimečný kulinářský zážitek.

  • Trautentalwirt: v Západním Štýrsku spojuje tradiční kuchyni s moderním přístupem. V idylické krajině domova lipicánů nabízí kreativní pokrmy, pečlivě vybraná vína i domácí dezerty.

Graz - hlavní město požitků

Region Graz: nedostanete to z hlavy

Světové dědictví UNESCO a město plné kultury

V Grazu se snoubí tradice s inovací. Od klasické hudby a moderních uměleckých galerií až po designové obchody a festivaly: město dýchá kreativitou a kulturou.

Objevte historické centrum města

Hlavní město požitků

Od špičkových restaurací po útulné kavárny a autentické farmářské trhy: všude ochutnáte čerstvé, místní a s láskou připravené pokrmy.

Nejlepší kulinářské zážitky

Schlossberg & hodinová věž

Vydejte se k vyhlídce a navštivte středověkou dominantu města Graz. Po cestě na vás čekají restaurace s krásným výhledem na město.

Nejlepší místa v regionu Graz

Hlavní město kultury

Graz byl v roce 2003 Evropským hlavním městem kultury. Murinsel, Kunsthaus Graz a Rakouský sochařský park v Premstätten jsou od té doby pevnými kulturními ikonami.

Zažijte kulturu v nejlepší podobě

Arnold Schwarzenegger Museum

“I’ll be back.” Tu slavnou filmovou hlášku určitě znáš – pronesl ji Arnold Schwarzenegger, který má v této oblasti své kořeny. Hasta la vista, baby.

Více informací o Arnoldovi
Výlety po okolí

Nejlepší výlety

V regionu Graz začínají výlety tam, kde končí město.

  • Výlety: Za pouhých pár minut se dostanete z městského života do zeleně. Jakmile opustíte město, čeká na vás v okolí řada zajímavých výletních cílů – od Rakouského skanzenu až po hřebčín lipicánů v Piberu. Tato bezprostřední blízkost umožňuje spontánní objevování bez velkého úsilí a bez dlouhých cest.

  • Vrchol Schöckl: V bezprostředním okolí Grazu je Schöckl po celý rok rekreační oblastí, rájem pro turisty, dobrodružným hřištěm i kulinářským centrem zároveň. Svým charakteristickým tvarem a výškou 1 445 metrů Schöckl dominuje krajině. Díky pestré nabídce volnočasových aktivit je domácí hora Grazu ideálním výletním cílem pro celou rodinu.

  • Grazer Bergland: Severně od Grazu se rozprostírá idylická krajina Grazer Bergland, kterou protíná řeka Mur. Tato část regionu Graz nabízí rozmanité zážitky z přírody a vynikající možnosti pro výlety.

  • Vrchol Plabutsch: Plabutsch je se svými 754 metry nejvyšším bodem západně od Grazu a nabízí výjimečný výhled. Z vrcholu Fürstenstand, nejvyššího bodu Plabutsch, sahá výhled daleko za hranice města – až do západní, jižní a východní Štýrsko a dokonce až do Slovinska.

Další aktivity

Program za každého počasí

Coolcation: tipy na teplé dny

Kultura, výlety a památky

Akce: koncerty, festivaly a kulinářské zážitky

Užijte si město, prožijte venkov

Aktivní odpočinek

  • Aktivní požitek z přírody: Z Grazu se dostanete přímo do turistického ráje tohoto regionu. Od Hebalm přes Gleinalm až po Schöckl vedou nádherné turistické trasy, které rozbuší srdce každého milovníka přírody. Milovníci cyklistiky najdou v regionu Graz atraktivní nabídku pohodových cyklistických výletů a trekkingových tras. 18 tras pro pohodovou jízdu na elektrokole, z nichž většina vede přímo z hlavního města spolkové země do zeleně, zavede aktivní turisty k nejkrásnějším výletním cílům a kulinářským adresám v okolí Grazu. „Hlavní cyklistickou tepnou“ je oblíbená cyklostezka Murradweg R2, která protíná region od Grazer Berglandu na severu až po roviny Grazer Beckenu na jihu a vede přímo přes město Graz.

  • Od farmářských trhů po luxusní gastronomii: v okolí Grazu je požitek cítit na každém kroku. Mezi voňavými tržními stánky, kreativními kuchyněmi a útulnými venkovskými hostinci se projevuje kulinářství ve všech svých podobách – poctivé, regionální a vždy s charakterem. Ať už jde o pečlivě vybrané produkty, domácí speciality nebo pokrmy na úrovni michelinských hvězd a špičkových restaurací – zde se chuť stává radostí ze života, jídlo zážitkem a město i venkov tvoří společně jeden stůl.

Léto v GrazuPodzim v Grazu

Ubytování v Grazu a okolí

Grand Hôtel Wiesler, Graz

Hotel, který se nachází přímo u řeky Mury a jen pár kroků od historického centra, spojuje historickou architekturu s moderním designem a současným uměním.

Více o nabídce

Boutiquehotel Aiola Living, Graz

Díky své centrální poloze, zajímavým atrakcím a nabídkám pro volný čas přímo na dosah ruky nabízí hotel nejen pohodlné ubytování, ale i komplexní zážitek.

Více o nabídce

Kai 36: genietmomenten, Graz

Stylové místo k odpočinku přímo u řeky Mur pro všechny, kteří chtějí spojit městský život s relaxací. Vrcholem je střešní bazén.

Více o nabídce

Parkhotel Graz

Parkhotel Graz spojuje nadčasovou eleganci s uvolněnou atmosférou. Obklopen zelení a přesto v centru města je to místo, kde si můžete odpočinout a nabrat dech.

Více o nabídce

Zábava od jara do podzimu

Festival rakouského filmu: Diagonale

18. 3. 2026 – 23. 3. 2026

Diagonale je přední festival rakouského filmu. Poskytuje prostor pro současné filmové produkce a podněcuje kritickou a hloubkovou debatu o kinematografii v Rakousku.

Více informací

Gastrofestival Vollmund

Červen-září 2026
Region Graz

Série nezapomenutelných kulinářských večerů na výjimečných místech, o které se postarají ti nejrenomovanější šéfkuchaři Štýrska. Absolutní povinnost pro všechny gurmány.

Více informací

Výkladní skříň štýrského umění: Styriarte

26. 6. 2026 – 26. 7. 2026
Napříč Štýrskem

Klasický letní festival styriarte přináší hudbu na výjimečná místa v Grazu a jeho okolí.

Více informací

La Strada

31. 7. 2026 – 8. 8. 2026
v Grazu a okolí

La Strada oživuje ulice a náměstí pouličním i loutkovým divadlem, novým cirkusem a komunitním uměním za účasti umělců i publika.

Více informací

Štýrský podzim

24. 9. 2026 – 18. 10. 2026
v Grazu a okolí

Nejstarší evropský mezioborový festival současného umění představuje mezinárodní umění v úzkém dialogu s místními tématy, a to po celém městě i regionu.

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Tajné gastrotipy

Oceňovaná Genießerei am Markt Kulinářský zážitek pro každého
Štýrsko

Zelené srdce vás zve

Mnoho lidí touží na dovolené především po tom, aby za sebou nechali shon všedního dne. Tento pocit přitahuje návštěvníky do Štýrska již po celé generace. Příroda, umění, kultura a gastronomie zanechávají hluboký dojem a zajišťují pocit uvolněné dovolené.

Také místní hostitelé a hostitelky vítají hosty s otevřenou náručí. V rodinných podnicích a pohostinných hostincích je v centru pozornosti srdečnost. Od ledovce Dachstein po kulturně bohaté hlavní město a mírné vinice láká rozmanitá krajina k prožití léta vlastním tempem.

Jediné, co zbývá, je vybrat si ideální místo pro dovolenou a naplno si ji užít. Zelené srdce vás srdečně vítá.

Více informací
Kontakty

Region Graz

Herrengasse 16

8010 Graz

Telefon: +43 316 8075-0

erlebnis@regiongraz.at
www.regiongraz.at

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