Grossglocknerská vysokohorská silnice
Introduction
Na délce 48 kilometrů nabízí Grossglocknerská vysokohorská silnice mnohem víc než jen radost z jízdy – je to „The Greatest Roadtrip“ rakouskými Alpami. Zatáčku za zatáčkou vede toto mistrovské dílo silničního stavitelství až do nadmořské výšky 2 571 metrů a téměř plynule vstupuje do vysokohorské krajiny Národního parku Vysoké Taury, největšího chráněného území ve střední Evropě.
To, co ji odlišuje, je daleko víc než jen alpská kulisa. Silnice je zároveň zážitkem z přírody, cestou časem i prostorem pro inovace. Spojuje techniku a krajinu v mimořádné symbióze a návštěvnicím a návštěvníkům nenabízí jen výhledy, ale skutečné perspektivy: na přírodu, historii i budoucnost alpského prostoru.
Každou etapu provázejí majestátní vrcholy, ledovce, zelená údolí i alpské lesy. To, co tento roadtrip dělá výjimečným, je však souhra pohybu a zastavení: přímo podél trasy se nachází řada vyhlídkových míst, informačních stanovišť, 15 výstav a 12 zážitkových zastávek. Naučné a panoramatické stezky i hustá síť turistických tras s útulnými restauracemi a tradičními horskými chatami zvou k tomu, abyste jízdu vědomě přerušili – a prožili Alpy všemi smysly.
Vrcholným zážitkem je Edelweiß-Spitze, dostupná po odbočce: odtud se otevírá panorama s více než 30 třítisícovkami a výhled na severní stěnu Grossglockneru vysokého 3 798 metrů. V tunelu na Hochtoru silnice překračuje hranici mezi Salcburskem a Korutany – symbolický okamžik na této výjimečné alpské trase.
Na vyhlídce Kaiser-Franz-Josefs-Höhe se nakonec představí „lóže Alp“: přímý pohled na nejvyšší horu Rakouska a ledovec Pasterze. Návštěvnické centrum nabízí pestrou škálu výstav, například „Gletscher.Leben“, „Berg, die – Frauen im Aufstieg“ nebo nejvýše položenou automobilovou a motocyklovou výstavu na světě. Nově přibyly stálá výstava „Sepp Forcher – Zwischen Worten und Gipfeln“ a „GROSSGLOCKNERKINO“. Každý den se konají bezplatné komentované prohlídky s rangery národního parku po panoramatickém okruhu – a s trochou štěstí se potkáte se svišti nebo spatříte kozorožce ve volné přírodě.
Jako jedna z nejnavštěvovanějších atrakcí Alp, od roku 2015 chráněná jako památka a v roce 2025 oslavující 90 let své historie, zůstává srdcem alpských tras. V roce 2026 přináší Grossglocknerská vysokohorská silnice nové tematické akcenty – s výstavami, jubilei, velkými sportovními událostmi i nabídkami pro rodiny.
Současně vychází 24stránková inspirační brožura „Die schönsten Roadtrips durch die österreichischen Alpen“ - "Nejkrásnější roadtripy rakouských Alp", která představuje Grossglocknerskou vysokohorskou silnici jako srdce alpských tras.
Proč Grossglocknerská vysokohorská silniceProč navštívit Grossglocknerskou vysokohorskou silnici?
Grossglocknerská vysokohorská silnice v superlativech
Výš, blíž, cool! Nikde jinde nemají návštěvníci možnost vidět a zažít tolik věcí takříkajíc "při cestě"!
Zažijte úchvatné výhledy
Z vrcholu Kaiser-Franz-Josefs-Höhe vás čeká jedinečný výhled na ledovec Pasterzen a okolní vrcholy majestátních třítisícovek.
Seznamte se s horskou „HighFive“
Kozorožec, orel skalní, svišť, jasoň červenooký a čmelák alpský - zvířata, která mají svůj domov ve vysokohorských biotopech podél Grossglocknerské vysokohorské silnice.
Vyhlídková místa na Grossglocknerské vysokohorské silnici
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe: konec a vrchol vysokohorské silnice
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2 369 m) je koncovým a nejvyšším bodem Grossglocknerské vysokohorské silnice. Nacházíte se zde vysoko nad Pasterze, nejdelším ledovcem Východních Alp, a v těsné blízkosti Großglockneru. Je to také výchozí bod pro pěší túry, například k observatoři. V návštěvnickém centru na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe můžete na ploše 1 500 m² navštívit různé výstavy na téma příroda, hory a ledovce.
Vrchol Edelweiss: nejvyšší přístupný vrchol Rakouska
Zpevněnou slepou ulicí, která odbočuje z hlavní silnice, se v šesti ostrých zatáčkách dostanete na nejvyšší bod Grossglocknerské vysokohorské silnice: 2 571 m vysoký vrchol Edelweiss! A tím i nejvyšší dostupný vrchol v Rakousku! Z 360stupňové panoramatické vyhlídky váš pohled padne na více než 30 třítisícových vrcholů. Uvidíte dokonce i severní úbočí Großglockneru.
Fuscher Törl, pozoruhodný vyhlídkový bod
Z vrcholu Fuscher Törl v nadmořské výšce 2 428 metrů se otevírá působivé panorama na okolní vrcholy a údolí. Historické místo představuje důležitý milník při stavbě silnice a památník připomíná průkopníky této legendární vysokohorské silnice. Fuscher Törl je ideálním místem pro krátkou přestávku, kde si můžete naplno vychutnat majestátní horskou scenérii.
Dobrodružství pro malé i velké objevitele!
Děti, děti - tolik zážitků kolem Glockneru!
Grossglocknerská vysokohorská silnice se svou působivou přírodou a nabídkou speciálně připravenou pro rodiny rozzáří dětské oči.
Díky „HighFive“ – kozorožci, orlu skalnímu, svišti, čmeláku glocknerskému a motýlu jasoni červenookému – se mladí návštěvníci seznámí s alpskými „ambasadory“ Národního parku Vysoké Taury. A samozřejmě jste tady nahoře s přírodou opravdu tváří v tvář: pozorování svišťů, objevování motýlů na rozkvetlých loukách nebo pohled na nejdelší rakouský ledovec – výlet, na který se nezapomíná.
Dětské zážitkové světy podél Grossglocknerské vysokohorské silnice: s láskou vytvořená hřiště spojují pohyb, přírodu a poznání – uprostřed působivé horské scenérie.
U Haus Alpine Naturschau čeká zážitkové hřiště „Murmeltier“ - „Svišť“: prolézání, šplhání, schovávání a přitom hravou formou poznávání snad nejoblíbenějšího obyvatele Alp. U domu „Piffkar“ zve hřiště „Alpenhummel“ - „Alpský čmelák“ k objevování a zkoušení – vše kolem pilného opylovače vysokohorských květin. Nově nabídku doplňuje zážitkový svět „Apollofalter“: zde se vše točí kolem vzácného alpského motýla a jeho citlivého životního prostředí.
Na Hochtoru: léto, slunce, koulovačka…
Vysoko na Hochtoru (2 504 m) leží sníh i v létě, takže jsou v červenci a srpnu možné koulovačky nebo klouzání na sněhu! Opravdu skvělá zábava!
Pěší turistika podél Grossglocknerské vysokohorské silniceObjevte turistické stezky a poznejte krásy Alp po svém! Na Grossglocknerské vysokohorské cestě platí heslo: Záleží jen na vás, jak daleko dojdete!
"Čarodějnická kuchyně a Zub čarodějnice" - "Hexenküche & Hexenzahn" - kouzelná zastávka
Hned vedle 9. zatáčky Grossglocknerské vysokohorské silnice se k nebi tyčí impozantní skalní monolit. Je tak křivý, že byste si mysleli, že se každou chvíli převrhne. Ale už tisíce let se tak nestalo - Zub čarodějnice. Protože přesně to šikmý hrot připomíná: křivý zub v ústech čarodějnice. Zastávka na parkovišti pod ním přímo vybízí k objevení tohoto skalního útvaru a dalších kamenných figur kolem něj v takzvané čarodějnické kuchyni: od žáby a krokodýla až po impozantního slona a želvu. Mnozí hosté si ve zvětralých kamenech všimnou také podivné čarodějnické tváře. A tu a tam se ze štěrbin ozve tichý chichot...
Aktivní chvíle za každého počasí: výstavy & spol.Ať už na výletě po Grossglocknerské vysokohorské silnici svítí slunce, nebo z nebe padá déšť, je zde za každého počasí co objevovat a zažívat.
Nejvýše položená výstava automobilů na světě
Historie mobility ve výšce 2 369 metrů: Nejvýše položená automobilová a motocyklová výstava na světě vypráví příběh vývoje mobility od pionýrských let s Benzovým patentním motorovým vozem (1886) až po současný technický vývoj. Vybrané historické i moderní vozy ukazují, jak inovace, důsledné předvídání a inženýrské umění formovaly pokrok. Pozornost se zároveň soustředí na jubilea, jako je 140 let značky Mercedes-Benz a 80 let Vespy, a umožňuje napříč generacemi zažít proměny designu, ducha doby i mobility.
Výstava „Bau der Straße" - "Stavba silnice"
Na okraji Fuscher Lacke se nachází původní Wegmacherhaus - dům cestáře se stálou expozicí „Bau der Straße“ - „Stavba silnice“. Díky dosud nikdy nezveřejněným, ve vysokém rozlišení digitalizovaným filmovým záběrům, poutavým interaktivním instalacím a řadě originálních předmětů výstava mapuje vznik Grossglocknerské vysokohorské silnice a vzdává hold lidem, kteří se na jejím vybudování podíleli. Určitě si nenechte ujít oceňovaný výstavní film „Die Kraft einer Vision"- „Síla vize“.
170 let císařské návštěvy – „Setkání Veličenstev na vrcholu“
Na vyhlídce Kaiser-Franz-Josefs-Höhe bude v roce 2026 otevřena nová výstava k výročí „170 let od návštěvy císaře Františka Josefa na Grossglockneru“. Dne 7. září 1856 dorazil mladý císařský pár ke Grossglockneru nikoli z potěšení, ale v rámci náročné vládní cesty. Historické grafiky, dobové zprávy a moderní instalace vyprávějí o této návštěvě bez idealizace a nabízejí pohled na souvislosti, zátěž i lidskou stránku moci a povinností.
Nejvýše položená výstava automobilů na světě
Historie mobility ve výšce 2 369 metrů: Nejvýše položená automobilová a motocyklová výstava na světě vypráví příběh vývoje mobility od pionýrských let s Benzovým patentním motorovým vozem (1886) až po současný technický vývoj. Vybrané historické i moderní vozy ukazují, jak inovace, důsledné předvídání a inženýrské umění formovaly pokrok. Pozornost se zároveň soustředí na jubilea, jako je 140 let značky Mercedes-Benz a 80 let Vespy, a umožňuje napříč generacemi zažít proměny designu, ducha doby i mobility.
Výstava „Bau der Straße" - "Stavba silnice"
Na okraji Fuscher Lacke se nachází původní Wegmacherhaus - dům cestáře se stálou expozicí „Bau der Straße“ - „Stavba silnice“. Díky dosud nikdy nezveřejněným, ve vysokém rozlišení digitalizovaným filmovým záběrům, poutavým interaktivním instalacím a řadě originálních předmětů výstava mapuje vznik Grossglocknerské vysokohorské silnice a vzdává hold lidem, kteří se na jejím vybudování podíleli. Určitě si nenechte ujít oceňovaný výstavní film „Die Kraft einer Vision"- „Síla vize“.
170 let císařské návštěvy – „Setkání Veličenstev na vrcholu“
Na vyhlídce Kaiser-Franz-Josefs-Höhe bude v roce 2026 otevřena nová výstava k výročí „170 let od návštěvy císaře Františka Josefa na Grossglockneru“. Dne 7. září 1856 dorazil mladý císařský pár ke Grossglockneru nikoli z potěšení, ale v rámci náročné vládní cesty. Historické grafiky, dobové zprávy a moderní instalace vyprávějí o této návštěvě bez idealizace a nabízejí pohled na souvislosti, zátěž i lidskou stránku moci a povinností.
Gastronomické tipy
Na Grossglocknerské vysokohorské silnici na vás čeká rozmanitá nabídka kulinářských specialit od tradiční domácí kuchyně až po produkty oceněných restaurací.
Obchody podél trasy Großglockner navíc nabízejí výběr suvenýrů a regionálních produktů, které si můžete odvézt domů jako vzpomínku na svou návštěvu. Od knih a oblečení až po plyšové hračky - pro každou příležitost zde najdete ten správný suvenýr.
Tip: Gasthaus Schöneck na Grossglockneru je kulinářským tipem podél Grossglocknerské vysokohorské silnice. Hostinec je známý svými regionálními specialitami, jako jsou tradiční korutanské sýrové nudle (Kasnudeln), a má ještě jednu specialitu: domácí chléb, který se připravuje podle starých receptů a dodává každému pokrmu zvláštní nádech. Útulná atmosféra a terasa s úchvatným výhledem na Alpy dělají z Gasthausu Schöneck nezapomenutelný zážitek pro znalce.
„Passheiligtum Hochtor: der Weg durch die Jahrtausende“
Tato výstava přibližuje zajímavosti z historie prastaré průsmykové stezky. Řada archeologických výzkumů přinesla nálezy sošek i keltských a římských mincí, které potvrdily existenci svatyně u průsmyku. Nálezy zbraní, spon, nástrojů zlatokopů, středověkých textilií a pozůstatky zlatokopa z 18. století dokládají význam tohoto severo-jižního spojení jako trasy pro obchodníky, zlatokopy i obchodníky s lidmi, kteří zásobovali benátské galeje otroky ze severu.
„Berg, die (Substantiv, feminin) – Frauen im Aufstieg“
Tato výstava v návštěvnickém centru na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe vypráví o dlouhé cestě horolezkyň k uznání. Zábavnou formou osvětluje výjimečné úspěchy žen v horách, přichází na kloub příběhu prvního ženského výstupu na Großglockner a odkrývá přitom mýty. V interaktivním kvízu si hosté mohou otestovat vlastní předsudky a zjistit, kolik toho vědí o mužích a ženách.
„Gletscher.Leben“ – Život ve věčném ledu
Věděli jste, že na ledovci je život? Že na něm žije ledovcová blecha, velká jen několik milimetrů? Na výstavě „Gletscher.Leben“ v návštěvnickém centru na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe můžete nechat malého živočicha digitálně přeskakovat obrovské překážky a interaktivně porovnávat změny v ledové vrstvě Pasterze s monumentálními stavbami. Pomocí interaktivních stanovišť a videí umožňuje výstava pochopit a zažít ledovcový biotop a jeho vliv na přírodu a člověka.
„Passheiligtum Hochtor: der Weg durch die Jahrtausende“
Tato výstava přibližuje zajímavosti z historie prastaré průsmykové stezky. Řada archeologických výzkumů přinesla nálezy sošek i keltských a římských mincí, které potvrdily existenci svatyně u průsmyku. Nálezy zbraní, spon, nástrojů zlatokopů, středověkých textilií a pozůstatky zlatokopa z 18. století dokládají význam tohoto severo-jižního spojení jako trasy pro obchodníky, zlatokopy i obchodníky s lidmi, kteří zásobovali benátské galeje otroky ze severu.
„Berg, die (Substantiv, feminin) – Frauen im Aufstieg“
Tato výstava v návštěvnickém centru na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe vypráví o dlouhé cestě horolezkyň k uznání. Zábavnou formou osvětluje výjimečné úspěchy žen v horách, přichází na kloub příběhu prvního ženského výstupu na Großglockner a odkrývá přitom mýty. V interaktivním kvízu si hosté mohou otestovat vlastní předsudky a zjistit, kolik toho vědí o mužích a ženách.
„Gletscher.Leben“ – Život ve věčném ledu
Věděli jste, že na ledovci je život? Že na něm žije ledovcová blecha, velká jen několik milimetrů? Na výstavě „Gletscher.Leben“ v návštěvnickém centru na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe můžete nechat malého živočicha digitálně přeskakovat obrovské překážky a interaktivně porovnávat změny v ledové vrstvě Pasterze s monumentálními stavbami. Pomocí interaktivních stanovišť a videí umožňuje výstava pochopit a zažít ledovcový biotop a jeho vliv na přírodu a člověka.
Naše zelená vize: Glockner ePower & Großglockner E-Genusstour
Společnost Großglockner Hochalpenstraßen AG je lídrem v rozšiřování infrastruktury pro elektronické dobíjení v blízkosti nejkrásnějších panoramatických silnic Rakouska. Již několik let propaguje e-mobilitu jako perspektivní a udržitelný způsob cestování na svých alpských výletních cestách v chráněných oblastech. Například podél Grossglocknerské vysokohorské silnice již bylo instalováno několik nejmodernějších e-dobíjecích stanic.
Großglocknerská e-výletní trasa E-Genusstour Národním parkem Vysoké Taury.
Großglockner E-Genusstour je první rakouská silniční jízda pro elektromobily. Okruh dlouhý 230 kilometrů vede nejkrásnější rakouskou krajinou v Národním parku Vysoké Taury v Salcbursku, Východním Tyrolsku a Korutanech a po nejkrásnější panoramatické silnici v Alpách, Grossglocknerské vysokohorské silnici. Hustá síť dobíjecích stanic podél celé trasy je zárukou bezpečného a čistého požitku z jízdy. Ale to nejlepší na této trase: množství míst pro potěšení podél trasy, která byla speciálně vybrána s ohledem na udržitelnost, ekologii a regionální aspekty, vás zve k zastavení, zdržení se a samozřejmě k požitku. Großglockner E-Genusstour - trvale udržitelný požitek v každém ohledu!
Grossglockner Hochalpenstrasse
Rainerstraße 2
5021 Salzburg
Telefon: +43 662 873673-0