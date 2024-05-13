Horní Rakousko
Léto plné radosti na dosah
Introduction
Mírná žulová kopcovitá krajina Mühlviertelu. Dunaj – velká evropská řeka. Úrodné kopce, pole a podhůří Alp. Tep městského života v Linci, hory a jezera alpských regionů na jihu.
Horní Rakousko je jako zvětšovací sklo, pod nímž se rozmanitost celého Rakouska spojuje v nádherný celek. Je ideální pro pěší i cyklistické výlety, pro zábavu s rodinou, ale i pro milovníky kulturních zážitků. Kopcovitá krajina regionu Mühlviertel láká na zelené kopce, louky a lesy, pod jejichž povrchem vře síla žuly. Velorama tak vyzývá k osedlání silničních a gravel kol a získání odpovědi na otázku: Co je tvrdší? Lýtko cyklisty, nebo žula?
Od západu na východ se skrz celé Horní Rakousko vine stuha Dunaje. Velkolepý tok střední Evropy vytváří neuvěřitelné přírodní divy, jako je například Dunajská smyčka u Schlögenu. Dunaj na své cestě Horním Rakouskem několikrát změní svou tvář. Někdy protéká mezi strmými břehy, jindy zase nádhernými lužními lesy. Vše propojuje Dunajská cyklostezka, „matka všech cyklostezek“.
Kulturní nadšenci zavítají do Lince, města na Dunaji, kde se překvapivě harmonicky snoubí příroda, kultura a průmysl. Města, které překvapuje a neustále se proměňuje.
V čem spočívá téměř magická přitažlivost Solné komory? Je to jedinečná kombinace hor a jezer, která vytváří bezkonkurenční krajinu. Spolu se solí, která dala regionu jméno a která se zde těží již 7.000 let, jsou to právě voda a jezera, které charakterizují Solnou komoru a její obyvatele. Tato krajina si doslova říká o to, aby byla zažita. Při pěší turistice, cyklistice, mountainbikingu, na vodě i ve vodě. A v půvabných městečkách, jako je Hallstatt, zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO, či císařské město Bad Ischl.
Za horskou krajinou dechberoucí krásy se vyplatí vyrazit do 360° Alpenlandu. Drsné vrcholy Totes Gebirge, hluboké lesy Národního parku Kalkalpen, jehož pralesní bukové lesy jsou zapsané na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO, romantické uličky a historické měšťanské domy ve městě Steyr nebo lázeňská atmosféra v Bad Hall.
A za odpočinkem a sílou termálních pramenů do Quellenviertelu – regionu, ve kterém to vře. Horká voda z hlubin země, blahodárná a léčivá, zde dodává sílu a zdraví.
FAQ
Proč navštívit Horní Rakousko
ideální pro pěší i cyklistické výlety
skvělé pro rodinnou zábavu
blízko, snadno dostupné autem
za dobrou cenu
krásná kombinace hor a jezer v Solné komoře
divoké Alpy v regionu 360° Alpenland a Národní park Kalkalpen
lesnatý a romantický Mühlviertel
pestrá nabídka letních aktivit pro malé i velké
vybraná gastronomie na kopci i v údolí
kulturní Linec s operním domem Musiktheater a centrem Ars Electronica Center
termální lázně pro zdraví & wellness
Dovolená s rodinou
Cesta do Horního Rakouska netrvá dlouho, s dětmi se tu počítá na každém kroku a regionální karty pro hosty nabízí mnoho rodinných slev.
Příroda na dosah
Nedotčená, a přesto protkaná turistickými trasami, cyklostezkami a traily. Více než 100.000 hektarů půdy je chráněno, z toho 20.850 v Národním parku Kalkalpen.
Regiony Horního Rakouska
Solná komora – Salzkammergut
Region utvářený solí okouzluje krásou křišťálově čistých jezer a horami s dalekými výhledy. Solná komora je doslova rájem pro příznivce pěší turistiky i cyklistiky.
360° Alpenland
Výhledy, soutěsky, zvlněné alpské louky regionu Pyhrn-Priel, nedotčené lesy Národního parku Kalkalpen a historie a kultura ve městě Steyr – to je 360° Alpenland.
Linec – příjemně nečekaný
Město na Dunaji, kde se překvapivě harmonicky snoubí příroda, kultura a průmysl. Moderní a pulzující, plný architektonických a kulturních zajímavostí.
Dunajský region v Horním Rakousku
Kdo chce strávit dovolenou aktivně, prozkoumá Dunajský region na dvou kolech. Dunajská cyklostezka patří díky propracované síti tratí k nejoblíbenějším v Evropě.
Quellenviertel Bad Schallerbach
Wellness a odpočinek v termálech, rodinné výlety, pěší turistika a cyklistika v kopcovité krajině regionu Quellenviertel jsou ideální pro strávení aktivní dovolené.
Pěší turistika a lezení
Horním Rakouskem na kole
Další zážitky
Za kulturou
Introduction
Horní Rakousko je zemí tradiční pohostinnosti s angažovanými a pokrokovými hostiteli, která i zkušené znalce vždy překvapí nečekanými gurmánskými zážitky. Ať už v typickém rakouském hostinci, ve stylové restauraci, v moštárně nebo u místních farmářů – pokud hledáte skutečný požitek, jste na správném místě.
Festival mundART u Wolfgangsee
Festival spojuje rozmanité kulinářské trendy a nabídku místních podniků a představuje je pod jednou značkou. Po celý duben vás zve na příjemné objevitelské cesty.
Kulinářský festival TAVOLATA
Tak trochu jiný gurmánský festival. Vaří se ve velkém stylu v neotřelém pop-up stylu na těch nejneobvyklejších místech, všude, jen ne ve vlastních restauracích.
Mostlandl v regionu Quellenviertel
Region Quellenviertel je proslulý svými ovocnými sady a zahradami. Místní výrobci moštů vyrábějí oblíbené ovocné mošty a cidery, které zde můžete ochutnat.
Bio.Genuss: Kulinářská cesta za poznáním
Bio.Genuss spojuje. Lidi, výrobce, podniky. Zažijte na vlastní kůži, jak v Mühlviertelu mohou úspěšně spolupracovat regionální ekonomika, kvalita a autentické zážitky.
Zasvěcený tip: Cesta e-autem po Horním Rakousku
Oberösterreich Tourismus Information
Freistädter Straße 119
4041 Linz
Telefon: +43732221022