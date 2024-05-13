Mondsee view from Schafberg
  1. Homepage
  2. Tipy na letní dovolenou
  3. Horní Rakousko

Horní Rakousko
Léto plné radosti na dosah

Vše, co dělá Rakousko výjimečným, se v Horním Rakousku mísí do jedinečné esence. A to vše za méně než jeden den cesty. Tak blízko. Tak rozmanité. Tak překvapivé. No fakt!

Mírná žulová kopcovitá krajina Mühlviertelu. Dunaj – velká evropská řeka. Úrodné kopce, pole a podhůří Alp. Tep městského života v Linci, hory a jezera alpských regionů na jihu.

Horní Rakousko je jako zvětšovací sklo, pod nímž se rozmanitost celého Rakouska spojuje v nádherný celek. Je ideální pro pěší i cyklistické výlety, pro zábavu s rodinou, ale i pro milovníky kulturních zážitků. Kopcovitá krajina regionu Mühlviertel láká na zelené kopce, louky a lesy, pod jejichž povrchem vře síla žuly. Velorama tak vyzývá k osedlání silničních a gravel kol a získání odpovědi na otázku: Co je tvrdší? Lýtko cyklisty, nebo žula?

Od západu na východ se skrz celé Horní Rakousko vine stuha Dunaje. Velkolepý tok střední Evropy vytváří neuvěřitelné přírodní divy, jako je například Dunajská smyčka u Schlögenu. Dunaj na své cestě Horním Rakouskem několikrát změní svou tvář. Někdy protéká mezi strmými břehy, jindy zase nádhernými lužními lesy. Vše propojuje Dunajská cyklostezka, „matka všech cyklostezek“.

Kulturní nadšenci zavítají do Lince, města na Dunaji, kde se překvapivě harmonicky snoubí příroda, kultura a průmysl. Města, které překvapuje a neustále se proměňuje.

V čem spočívá téměř magická přitažlivost Solné komory? Je to jedinečná kombinace hor a jezer, která vytváří bezkonkurenční krajinu. Spolu se solí, která dala regionu jméno a která se zde těží již 7.000 let, jsou to právě voda a jezera, které charakterizují Solnou komoru a její obyvatele. Tato krajina si doslova říká o to, aby byla zažita. Při pěší turistice, cyklistice, mountainbikingu, na vodě i ve vodě. A v půvabných městečkách, jako je Hallstatt, zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO, či císařské město Bad Ischl.

Za horskou krajinou dechberoucí krásy se vyplatí vyrazit do 360° Alpenlandu. Drsné vrcholy Totes Gebirge, hluboké lesy Národního parku Kalkalpen, jehož pralesní bukové lesy jsou zapsané na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO, romantické uličky a historické měšťanské domy ve městě Steyr nebo lázeňská atmosféra v Bad Hall.

A za odpočinkem a sílou termálních pramenů do Quellenviertelu – regionu, ve kterém to vře. Horká voda z hlubin země, blahodárná a léčivá, zde dodává sílu a zdraví.

Ideální pro
Families
Nejlepší doba na cestování
Celoroční
Výhodné slevové karty

FAQ

Přijet můžete individuálně autem přes Freistadt (A10) nebo od Vídně (A1) nebo vlakem či busem některou z pravidelných linek směřujících do Lince z Prahy.
Není důležité, jestli hledáte hotel, penzion, či ubytování v soukromí - Horní Rakousko nabízí vhodné ubytování pro každého!.

Příjezd
Ubytování

Klíčem k cenově dostupným zážitkům jsou regionální karty Salzkammergut Sommer Card, DONAU.Erlebnis Card, Linz-Card, Pyhrn-Priel AktivCard nebo karta hosta Vitalwelt.


Výhodné hornorakouské karty

Cesta do Horního Rakouska netrvá dlouho, s dětmi se tu počítá na každém kroku a regionální karty pro hosty nabízí mnoho rodinných slev.

Horní Rakousko pro rodiny
Tipy na výlety

Najdete zde chaty na hřebenech s nádhernými výhledy i chaty v údolích.

TOP horské chaty
Lodge am Krippenstein: Usaďte se na terase v nadmořské výšce 2.064 metrů, objednejte si kávu se štrúdlem a vychutnejte si fantastický výhled na Dachstein.
Kranabethhütte - Feuerkogel: Bude to Císařský trhanec - Kaiserschmarrn nebo jablečný štrúdl? V této útulné horské chatě přímo na sjezdovce chutná všechno skvěle.
Zeishofalm - Dachstein West: Útulná lyžařská chata, kde jsou specialitou regionální produkty jako domácí sýr a vyhlášené místní jehněčí.
Lögerhütte - Hinterstoder: Zde na terase s výhledem na vysoké hory musíte ochutnat slavný sýrový knedlík "Kaspressknödel von Oma", chutnající jako od babičky.
Gasthaus zum Überleben - Hochficht: Máte na konci dne chuť na pivo? Objednejte si místní točené pivo Stifter z pivovaru Schlägl.

12 hospod, které byste měli znát

Hostinec vždy odrážel mentalitu Horního Rakouska. Zemitý, poctivý, pohostinný a společenský. Přesto vždy trochu pokrokově smýšlející. Často vás tu přivítají srdečným a přátelským „Hock di her!“ (pojďte a posaďte se).
Gasthof Süss- Oberkappel
Landgasthof Klausner- Molln
Gasthof Rettenbachalm- Bad Ischl
Wirt z'Zell - Zell am Moos
Horský hostinec Waldschenke - Bad Leonfelden
Gasthaus Berger - Weyer
Restaurant Zenz'n Stub'n - Schörfling am Attersee
Gasthaus die Schmiede - Pfaffing
Hostinec Wirth z'Hareth - Freinberg
Wirt z'Roitham - Meggenhofen
M2's Platzl - Ried im Innkreis

Kulinářské zážitky

Aby se cesta za horskými vrcholy urychlila, můžete využít některou z lanovek pro rychlejší cestu nahoru. Nebo se lanovkou po výstupu pohodlně dostat zpět do údolí.

Lanovky s letním provozem

Zde najdete přehled kulturních a sportovních akcí v regionu.

Akce v Horním Rakousku

S naším plánovačem cesty a mapkami různých aktivit rozhodně ne.

Mapa

Ve výšce 2.000 metrů n.m. očekávejte teploty okolo 1 °C. Aktuální povětrnostní situaci můžete sledovat na více než 60 webkamerách po celém Horním Rakousku.

Webkamery

Naopak Národní park Kalkalpen vítá hosty, kteří s pokorou a respektem chtějí poznat jedinečnou přírodu po značených turistických stezkách či lesních cestách, které mohou využívat i cyklisté. Nejlepší je však poznat národní park v doprovodu rangerů, zavedou i na méně dostupná místa.

Národní park Kalkalpen
Ráj pro rodinySrdečně vítejte v zemi okouzlujících superlativů!

Proč navštívit Horní Rakousko

  • ideální pro pěší i cyklistické výlety

  • skvělé pro rodinnou zábavu

  • blízko, snadno dostupné autem

  • za dobrou cenu

  • krásná kombinace hor a jezer v Solné komoře

  • divoké Alpy v regionu 360° Alpenland a Národní park Kalkalpen

  • lesnatý a romantický Mühlviertel

  • pestrá nabídka letních aktivit pro malé i velké

  • vybraná gastronomie na kopci i v údolí

  • kulturní Linec s operním domem Musiktheater a centrem Ars Electronica Center

  • termální lázně pro zdraví & wellness

Více o Horním Rakousku

Dovolená s rodinou

Cesta do Horního Rakouska netrvá dlouho, s dětmi se tu počítá na každém kroku a regionální karty pro hosty nabízí mnoho rodinných slev.

Pro rodiny

Příroda na dosah

Nedotčená, a přesto protkaná turistickými trasami, cyklostezkami a traily. Více než 100.000 hektarů půdy je chráněno, z toho 20.850 v Národním parku Kalkalpen.

Do zeleně!

Vyhlášená pohostinnost

Horní Rakousko je známo vřelou pohostinností a kreativní gastronomii. Tradiční pochoutky z regionálních surovin jsou zde podávány s láskou.

Kulinářské speciality

Regiony Horního Rakouska

Solná komora – Salzkammergut

Region utvářený solí okouzluje krásou křišťálově čistých jezer a horami s dalekými výhledy. Solná komora je doslova rájem pro příznivce pěší turistiky i cyklistiky.

Rozmanitost mezi horami a jezery

360° Alpenland

Výhledy, soutěsky, zvlněné alpské louky regionu Pyhrn-Priel, nedotčené lesy Národního parku Kalkalpen a historie a kultura ve městě Steyr – to je 360° Alpenland.

Za výhledy, přírodou a kulturou

Linec – příjemně nečekaný

Město na Dunaji, kde se překvapivě harmonicky snoubí příroda, kultura a průmysl. Moderní a pulzující, plný architektonických a kulturních zajímavostí.

Za tradicí i modernou

Dunajský region v Horním Rakousku

Kdo chce strávit dovolenou aktivně, prozkoumá Dunajský region na dvou kolech. Dunajská cyklostezka patří díky propracované síti tratí k nejoblíbenějším v Evropě.

Ráj pro cyklisty a rodiny

Quellenviertel Bad Schallerbach

Wellness a odpočinek v termálech, rodinné výlety, pěší turistika a cyklistika v kopcovité krajině regionu Quellenviertel jsou ideální pro strávení aktivní dovolené.

Za výlety a relaxací v termálech

Mühlviertel – odpočinek uprostřed přírody

Mírné kopce, divoká údolí a hluboké lesy Mühlviertelu vybízejí k pohybu, ať už jste milovníci silničních či horských kol či pěší turistiky. A to vše přímo na hranicích.

Hned za hranicemi

Pěší turistika a lezení

Nejdelší via ferrata v Rakousku

Horolezecká mekka v Ennstalu

Putování po Národním parku Kalkalpen

Napínavý zážitek: Soutěskou Vogelgesang-Klamm

Výlet na Pöstlingberg

Wilheringer Pilgerweg: Poutní cesta mezi Dunajem a Vltavou

Salzkammergut BergeSeen Trail

4 hory – 3 jezera: Vícedenní túry oblastí Solné komory

Horním Rakouskem na kole

Velorama Mühlviertel – radost z jízdy na štěrku i na silnici

Na kole po bývalé železniční trati údolím Steyrtal

Bike & Hike v regionu Pyhrn-Priel

Tam, kde i auto o dovolené odpočívá

Cyklistický výlet: Po stopách moštu

Salzkammergut BergeSeen eTrail

Bike the Lake Wolfgangsee

Další zážitky

Mezi korunami stromů v novém WaldEntdeckerWelt v Kopfingu

Nový vodní svět v IKUNA Naturresort v Natternbachu

Krátký výlet do Lince

Time-out dny ve Vitalweltu

Přírodní rezervace Wildpark Cumberland v Almtal

Romantická plavba na tradiční lodi „zille“

Za kulturou

Brucknerův festival v Linci

13. 9. 2026 – 30. 9. 2026
Linec

Festival Franze Lehara v Bad Ischlu

11. 7. 2026 – 30. 8. 2026
Bad Ischl

Open-air festival Klassik am Dom

od 10.07.2026
Linec
Vyhlášená gastronomie Horního Rakouska

Horní Rakousko je zemí tradiční pohostinnosti s angažovanými a pokrokovými hostiteli, která i zkušené znalce vždy překvapí nečekanými gurmánskými zážitky. Ať už v typickém rakouském hostinci, ve stylové restauraci, v moštárně nebo u místních farmářů – pokud hledáte skutečný požitek, jste na správném místě.

O tradiční gastronomiiGuide Michelin

Festival mundART u Wolfgangsee

Festival spojuje rozmanité kulinářské trendy a nabídku místních podniků a představuje je pod jednou značkou. Po celý duben vás zve na příjemné objevitelské cesty.

Wolfgangsee a gurmánské zážitky

Kulinářský festival TAVOLATA

Tak trochu jiný gurmánský festival. Vaří se ve velkém stylu v neotřelém pop-up stylu na těch nejneobvyklejších místech, všude, jen ne ve vlastních restauracích.

Regionální kulinářský zážitek

Mostlandl v regionu Quellenviertel

Region Quellenviertel je proslulý svými ovocnými sady a zahradami. Místní výrobci moštů vyrábějí oblíbené ovocné mošty a cidery, které zde můžete ochutnat.

To je Mostlandl!

Bio.Genuss: Kulinářská cesta za poznáním

Bio.Genuss spojuje. Lidi, výrobce, podniky. Zažijte na vlastní kůži, jak v Mühlviertelu mohou úspěšně spolupracovat regionální ekonomika, kvalita a autentické zážitky.

Moderní nabídka pro náročné gurmány

Hoch.Genuss v Mühlviertelu

Zažijte, co znamená skutečná regionálnost: krátké vzdálenosti, osobní setkání, kvalita, kterou poznáte podle chuti. A lidé, kteří si stojí za tím, co s vášní dělají.

Požitek s charakterem

Zasvěcený tip: Cesta e-autem po Horním Rakousku

Více informací
Kontakt
Objevujte Horní Rakousko

Oberösterreich Tourismus Information

Freistädter Straße 119

4041 Linz

Telefon: +43732221022

info@oberoesterreich.at
www.hornirakousko.cz

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály