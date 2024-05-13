Colourful row of houses along the Inn in Innsbruck in evening light, Nordkette in background.
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Léto v Innsbrucku
Puls města. Alpský klid.

Jeden region. Dva světy.

Jedna dovolená, nekonečné možnosti - letní pobyt v Innsbrucku vám nabídne jedinečnou kombinaci: můžete se procházet ulicemi plnými císařské elegance a krásné barokní a gotické architektury ve Starém Městě a pak se přímo v centru nechat vyvézt lanovkou a za pouhých 20 minut se ocitnout v nadmořské výšce 2 000 m. Jinými slovy: všechny rakouské zajímavosti můžete vidět za jediný den.

Už na první pohled je Innsbruck a jeho poloha uprostřed majestátních vrcholů úchvatná. Nikdy však nejde jen o krajinu: vydejte se na pěší nebo cyklistickou túru s průvodcem. Prozkoumejte město a region s místním obyvatelem, který vám poskytne nejen krátkou lekci z historie nebo poznatky o přírodě, ale také vám ukáže, kde se po celodenní aktivitě nejlépe najíst. Innsbruck je velmi přátelské malé město s velkým počtem studentů, což přispívá k živé atmosféře. Trendy restaurace, vintage obchody a jedinečné akce jsou součástí nabídky dostupné po celý rok a hory jsou vždy na dosah ruky.

Získejte to nejlepší z obou světů a užijte si životní styl alpského města - o tom je léto v Innsbrucku - a jak my říkáme, rakouský „Lebensgefühl“ - především!

Region v kostce
Lanovky7
Jezera5
Hotely:684
Ubytovny a restaurace:82

Podívejte se na horské túry a cyklotrasy v regionu.

2 karty hosta - 2 různé přístupy k dovolené:

Welcome Card: nabízí program aktivit (včetně průvodce), městskou hromadnou dopravu a lanovky

Innsbruck Card: nabízí 22 městských atrakcí a památek, městskou hromadnou dopravu a lanovky.

Ubytování
Události
Věděli jste, žev Insbrucku můžete surfovat na řece Inn?

FAQ

Návštěva Innsbrucku je jedinečnou příležitostí, jak si užít město i přírodu na jednom místě.

Město nabízí okouzlující historické centrum s mnoha zajímavými památkami.

Je také známé svou vynikající kuchyní – ve městě a okolí se nachází mnoho tradičních horských chat a restaurací.

Čekají zde na vás úchvatné panoramatické výhledy z horského masivu Nordkette (podívejte se na webové kamery) a vzrušující akce pro celou rodinu.

Na aktivní návštěvníky čeká bohatá sportovní nabídka: turistika, cyklistika, lezení nebo surfování proti proudu řeky a mnoho výjimečných aktivit, např. procházky po stezce alpských bylin, túry s lamami.

Innsbruck je město s bohatou historií. Poprvé je zmíněno v análech v 11. století a od roku 1429 je hlavním městem Habsburské říše. Z této doby pocházejí dvě nejcennější památky Innsbrucku – hrad Ambras z 11. století a Hofburg z 15. století. Turisty přitahuje také mimořádně zdobený dům ve Starém Městě, Zlatá stříška (Goldenes Dachl). Mezi nejzajímavější turistické atrakce patří také futuristická stanice lanovky Hungerburgbahn a skokanský můstek Bergisel – oba navržené slavnou architektkou Zaha Hadid.

Více možností pro turisty

V bezprostředním okolí Innsbrucku se nacházejí turisticky a sportovně atraktivní horské oblasti, které jsou snadno dostupné veřejnou dopravou nebo lanovkou. Najdete zde turistické stezky (jak nenáročné, tak i náročnější), mnoho cyklotras a bohatou nabídku vodních sportů, např. rafting na řece Inn. Innsbruck je také jedním z nejznámějších horolezeckých center v Evropě.

Aktivní odpočinek v Innsbrucku

Ano, rozhodně! Děti všech věkových kategorií zde najdou spoustu zábavy a atrakcí jak ve městě, tak v jeho okolí. Mezi nejzajímavější nabídky patří rozlehlé hřiště a dobrodružný park na hoře Muttereralm. Zajímavých a rozmanitých hřišť je zde ostatně velmi mnoho (podívejte se na webové stránce). Dětem se určitě bude líbit také Alpské zoo, kde mohou obdivovat zvířata na dosah ruky. Na rodiny čekají koupaliště a městské bazény (podívejte se na webové stránce). Neobyčejnou atrakcí je skokanský můstek Bergisel, který lze navštívit.

Jedinečné nabídky, jako je trekking s lamy, sjezd na motokárách z hory nebo discgolf, doplňují nabídku pro rodiny.

Ani v případě deštivého počasí se děti nebudou nudit: čekají na ně herny, lezecké centrum, interaktivní muzeum, motokáry, trampolínový park, laserdrome a mnoho dalších aktivit.

O peněženky rodičů se perfektně postarají karty hosta: Welcome Card a Innsbruck Card, které zaručují spoustu bezplatných atrakcí a slev.

Rodinné atrakce v Innsbrucku

Nenechte si v Innsbrucku ujít

Navštivte staré město

Prohlédněte si slavnou Zlatou střechu, symbol Innsbrucku, a projděte se po historickém centru města.

Klenot města

Výstup na Bergisel

Skokanský můstek v Innsbrucku je jednou z nejmodernějších staveb svého druhu na světě. Z jeho vrcholu je panoramatický výhled na celé město.

Až na vrchol

Zirbenweg Trail

Stezka vhodná pro rodiny s dětmi vede mezi staletými borovicemi limba a nabízí nádherný výhled na údolí řeky Inn.

Naučná stezky pro rodiny

Aktivity v Innsbrucku

Innsbruck pro příznivce MTB

Trasy pro horskou cyklistiku

Horské kolo, silniční kolo nebo elektrokolo? V Innsbrucku a okolí najdou příznivci dvou kol a všichni ti, kteří by se jimi chtěli stát, spoustu skvělých cyklostezek. Většinou se jedná o stezky bez náročných stoupání, ale není nouze ani o sportovní výzvy. Velkou výhodou je velký výběr ubytování pro milovníky cyklistiky, stejně jako půjčovny a školy, které vám pomohou vybrat vybavení a vypilovat techniku jízdy. Podívejte se na výběr návrhů:

Milovníkům vzrušení doporučujeme bikepark s mnoha vzrušujícími překážkami a zajímavými technickými řešeními:

Více o nabídce cyklistiky
Doporučené stránky

Oběd na chatě Hochmahdalm

Innsbrucku okouzluje svou kulinářskou rozmanitostí a nabízí jak vynikající regionální, tak mezinárodní kuchyni, tradiční i haute cuisine.

Tradiční pochoutky a nekomplikované pokrmy najdete nejčastěji v horských chatách a hostincích. Sofistikovanější chutě, exkluzivní menu a výběr ideálního vína vás čekají v restauracích oceněných čepicí Gault&Millau. Mezinárodní charakter města se odráží také v gastronomických zařízeních: snadno zde najdete vše od asijské kuchyně po italskou, od steaků po veganská jídla.

Zjistěte více

Jak se sem dostat?

Vlakem nebo autobusem

Autobusem se dostanete z:

  • Salzburg (1 h 45 min)

  • Mnichov (1 h 45 min)

  • Vídeň (4 h 15 min)

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Autem

  • Z Vídně: po dálnicích A1 a A12

  • Ze Švýcarska: po dálnici A12, dále přes Arlberský tunel nebo zdarma přes oblast Arlberg

  • Z Německa: po dálnicích A12 a A8

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Kontakt
innsbruck.info

Innsbruck Tourism

Burggraben 3

6020 Innsbruck

Telefon: +43 512 5356

office@innsbruck.info
www.innsbruck.info

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