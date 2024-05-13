Léto v Innsbrucku
Puls města. Alpský klid.
Introduction
Jedna dovolená, nekonečné možnosti - letní pobyt v Innsbrucku vám nabídne jedinečnou kombinaci: můžete se procházet ulicemi plnými císařské elegance a krásné barokní a gotické architektury ve Starém Městě a pak se přímo v centru nechat vyvézt lanovkou a za pouhých 20 minut se ocitnout v nadmořské výšce 2 000 m. Jinými slovy: všechny rakouské zajímavosti můžete vidět za jediný den.
Už na první pohled je Innsbruck a jeho poloha uprostřed majestátních vrcholů úchvatná. Nikdy však nejde jen o krajinu: vydejte se na pěší nebo cyklistickou túru s průvodcem. Prozkoumejte město a region s místním obyvatelem, který vám poskytne nejen krátkou lekci z historie nebo poznatky o přírodě, ale také vám ukáže, kde se po celodenní aktivitě nejlépe najíst. Innsbruck je velmi přátelské malé město s velkým počtem studentů, což přispívá k živé atmosféře. Trendy restaurace, vintage obchody a jedinečné akce jsou součástí nabídky dostupné po celý rok a hory jsou vždy na dosah ruky.
Získejte to nejlepší z obou světů a užijte si životní styl alpského města - o tom je léto v Innsbrucku - a jak my říkáme, rakouský „Lebensgefühl“ - především!
2 karty hosta - 2 různé přístupy k dovolené:
Welcome Card: nabízí program aktivit (včetně průvodce), městskou hromadnou dopravu a lanovky
Innsbruck Card: nabízí 22 městských atrakcí a památek, městskou hromadnou dopravu a lanovky.
FAQ
Nenechte si v Innsbrucku ujít
Navštivte staré město
Prohlédněte si slavnou Zlatou střechu, symbol Innsbrucku, a projděte se po historickém centru města.
Výstup na Bergisel
Skokanský můstek v Innsbrucku je jednou z nejmodernějších staveb svého druhu na světě. Z jeho vrcholu je panoramatický výhled na celé město.
Trasy pro horskou cyklistiku
Horské kolo, silniční kolo nebo elektrokolo? V Innsbrucku a okolí najdou příznivci dvou kol a všichni ti, kteří by se jimi chtěli stát, spoustu skvělých cyklostezek. Většinou se jedná o stezky bez náročných stoupání, ale není nouze ani o sportovní výzvy. Velkou výhodou je velký výběr ubytování pro milovníky cyklistiky, stejně jako půjčovny a školy, které vám pomohou vybrat vybavení a vypilovat techniku jízdy. Podívejte se na výběr návrhů:
Rekreační trasa na náhorní plošině Mieminger s výhledem na údolí řeky Inn a pohoří Wettersteingebirge
Trasa Nordkette Almenrunde Mountainbike s výhledem na Innsbruck a Nordkette
Trasa Tschirgantrunde Výhled na náhorní plošinu Mieminger, údolí Inn a Tschirgant
Silniční trasa Kühtai Rodeo Rennrad s výhledem na Sellraintal
Milovníkům vzrušení doporučujeme bikepark s mnoha vzrušujícími překážkami a zajímavými technickými řešeními:
Innsbruck Bikepark Downhill s výhledem na Innsbruck
Oběd na chatě Hochmahdalm
Innsbrucku okouzluje svou kulinářskou rozmanitostí a nabízí jak vynikající regionální, tak mezinárodní kuchyni, tradiční i haute cuisine.
Tradiční pochoutky a nekomplikované pokrmy najdete nejčastěji v horských chatách a hostincích. Sofistikovanější chutě, exkluzivní menu a výběr ideálního vína vás čekají v restauracích oceněných čepicí Gault&Millau. Mezinárodní charakter města se odráží také v gastronomických zařízeních: snadno zde najdete vše od asijské kuchyně po italskou, od steaků po veganská jídla.
Jak se sem dostat?
Vlakem nebo autobusem
Autobusem se dostanete z:
Salzburg (1 h 45 min)
Mnichov (1 h 45 min)
Vídeň (4 h 15 min)
Autem
Z Vídně: po dálnicích A1 a A12
Ze Švýcarska: po dálnici A12, dále přes Arlberský tunel nebo zdarma přes oblast Arlberg
Z Německa: po dálnicích A12 a A8
Vlakem nebo autobusem
Autobusem se dostanete z:
Salzburg (1 h 45 min)
Mnichov (1 h 45 min)
Vídeň (4 h 15 min)
Autem
Z Vídně: po dálnicích A1 a A12
Ze Švýcarska: po dálnici A12, dále přes Arlberský tunel nebo zdarma přes oblast Arlberg
Z Německa: po dálnicích A12 a A8
Innsbruck Tourism
Burggraben 3
6020 Innsbruck
Telefon: +43 512 5356