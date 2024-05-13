Kitzbühel
Alpský klenot
Introduction
Kitzbühel a jeho okolí v létě nabízí dokonalou kombinaci aktivního pohybu a odpočinku v alpské přírodě. Společně s malebnými vesnicemi Reith, Aurach a Jochberg láká region na zelené horské louky, svěží lesy a širokou nabídku letních aktivit.
Město, které je známé jako legendární sportovní metropole Alp, nabízí nespočet možností: turistiku na vrcholy Kitzbühelských Alp, pohodové procházky horskou krajinou, cyklistiku a e-bike trasy, trail running nebo golf na čtyřech hřištích s výhledem na hory. Po aktivním dni přijde vhod osvěžující koupání v jezeře Schwarzsee nebo chvíle relaxace v lázních.
Kitzbühel fascinuje svou jedinečnou atmosférou nejen v létě. Je místem, kde se sport, příroda a elegance přirozeně spojují.
Proč Kitzbühel
Okouzlující město oblíbené pro svou pohostinnost i luxus
Více než 1 000 km turistických tras v srdci Alp, včetně legendární sjezdovky Streif.
Více než 800 km cyklistických tras a tras pro horská kola
Světoznámá tyrolská a mezinárodní kuchyně
Velké množství událostí, od festivalů jídla po golfové turnaje
Snadná dostupnost autem, autobusem i vlakem
FAQs
Nenechte si v Kitzbühelu ujít
Až na vrchol Streifu
Trasa legendární závodu ve sjezdovém lyžování se v létě mění v turistickou stezku. Prozkoumejte trať od startu až do cíle, včetně pověstné „Mausefalle“.
Sjeďte Hahnenkamm
Od vrchní stanice lanovky na Hahnenkammu dojedete na kole přímo do centra Kitzbühelu. Modrá stezka je vhodná pro všechny výkonnostní úrovně
Užijte si místní kuchyni i pohostinnost
Je libo ochutnat regionální nebo mezinárodní kuchyni? V místních oceňovaných restauracích najdete vše, po čem vaše chuťové pohárky touží.
Odpočiňte si ve SPA
Odpočinek pro tělo i duši: sauny a bazény s panoramatickým výhledem, parní lázně nebo lekce jógy. Najdete tu vše.
Zážitky od jara do podzimuČerstvý horský vzduch, křišťálově čistá voda obklopená majestátními horskými hřebeny a svěží zelené alpské louky – to je vaše letní dovolená v Kitzbühelu.
Pěší turistika mezi travnatými horami
S přibližně 1 000 km dobře značených stezek v okolí Kitzbühelu, Aurachu a Jochbergu je tento region ideální pro turisty všech úrovní.
Cyklostezky pro všechny
Máte na výběr z 360° Flow Trails, mnoha stezek pro horská kola a stezek Sonnenrast, které byly otevřeny v roce 2023.
Procházka kolem čtyř jezer s koupáním
Vydejte se na působivou panoramatickou túru po stopách živlu vody. Celková doba chůze a vzdálenost: 4 hodiny / 14,6 km
Snídaně v horách
Vstávejte brzy a dopřejte si opravdový zážitek: vydejte se na výšlap k jedné z horských chat, kde vás čekají nádherné výhledy a lahodná snídaně.
Golf v Kitzbühelu
Se čtyřmi golfovými hřišti vzdálenými pouhých 5 minut jízdy od centra města máte na výběr z celé řady možností, kde si udělat rezervaci.
Tipy pro rodinyAť už se vydáte na pěší výlet, relaxujete u jezera, zastavíte se v horské chatě, lyžujete na sjezdovkách vhodných pro rodiny s dětmi nebo si užijete vzrušující jízdu na sáňkách – vždy jde o to, vytvořit si trvalé vzpomínky.
Pobavte se v Kitzbühelu
Golfový festival v Kitzbühelu
Čtyři golfová hřiště, pohledy jako z pohlednice a oceněná kuchyně čekají na golfisty z celého světa.
PURA VIDA
Každý čtvrtek večer se vydejte do centra města, kde vás čekají umělecká vystoupení, hudba, jóga a kulinářské speciality.
KITZ Kulinarik
Ochutnejte všechny typické pokrmy, které region Kitzbühel nabízí, na tomto oblíbeném gastronomickém festivalu.
6. ročník cyklomaratonu
216 km a 4 600 m převýšení: Vítejte na šestém ročníku cyklistického maratonu v Kitzbühelu!
Východ na vrcholu Kitzbüheler Horn
Kdo dřív přijde, ten dřív mele - a má nejlepší výhled! Vyjeďte lanovkou na horu Kitzbüheler Horn ve 4:15 na a obdivujte pohlednicově dokonalý východ slunce. V klidu si vychutnejte přírodní podívanou a pak se vydejte do horské chaty na vydatnou horskou snídani s domácím chlebem, bylinkovým sýrem, marmeládou a slaninou. Není lepší způsob, jak začít den!
Kitzbühel
Hinterstadt 18
6370 Kitzbühel
Telefon: +43 5356 66660