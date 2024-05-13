People and child at a dry stone wall on green alpine meadow with mountain panorama in background.
  1. Homepage
  2. Tipy na letní dovolenou
  3. Kitzbühel

Kitzbühel
Alpský klenot

Svěží horský vzduch, křišťálově čistá voda s výhledem na majestátní horské štíty a zelené alpské louky – to je letní pohoda v Kitzbühelu.

Kitzbühel a jeho okolí v létě nabízí dokonalou kombinaci aktivního pohybu a odpočinku v alpské přírodě. Společně s malebnými vesnicemi Reith, Aurach a Jochberg láká region na zelené horské louky, svěží lesy a širokou nabídku letních aktivit.

Město, které je známé jako legendární sportovní metropole Alp, nabízí nespočet možností: turistiku na vrcholy Kitzbühelských Alp, pohodové procházky horskou krajinou, cyklistiku a e-bike trasy, trail running nebo golf na čtyřech hřištích s výhledem na hory. Po aktivním dni přijde vhod osvěžující koupání v jezeře Schwarzsee nebo chvíle relaxace v lázních.

Kitzbühel fascinuje svou jedinečnou atmosférou nejen v létě. Je místem, kde se sport, příroda a elegance přirozeně spojují.

Region v kostce
Turistické trasy> 1,000 km
Cyklotrasy> 800 km
Lanovky38
Hotely40
Chaty & restaurace> 60
Ubytování
Mapy
Lanovky
Karta hosta
Věděli jste, že...?Kitzbühel je jedním z nejexkluzivnějších alpských středisek.

Proč Kitzbühel

Více o letním Kitzbühelu

FAQs

Vlakem:
Přijeďte vlakem z:

  • Innsbrucku (1 h 20 min)

  • Salzburgu (1 h 15 min)

  • Mnichova (2 h)

Autem:
Z Německa: Na odbočce "Inntal-Dreieck" sjeďte na dálnici A8 směrem na Salzburg, poté na dálnici A93 směrem na Kufstein na sjezdu "Kufstein Süd". Po silnici Loferer Bundesstraße (B178) směrem na St. Johann in Tirol po silnici Pass Thurn Bundesstraße (B161) do Kitzbühelu.

Příjezd do Kitzbühelu

Kitzbühel has tons of mountain huts worth visiting. Here's a selection:

  • Hahnenkammstüberl

    Legendární chata, ve které ochutnáte ty nejlepší brusinkové palačinky v celém kraji.

  • Bichlalm

    Ať už si zde dáte jen kávu, oběd nebo večeři, doplňovat ho vždy bude dech beroucí výhled na jižní Kitzbühelské Alpy.

  • Hornköpfl

    Na prosluněné terase si vychutnáte tyrolské speciality.

  • Seidlalm

    Špičková tyrolská kuchyně, vyladěná do posledního detailu.

  • Starthaus u Hahnenkamm (1 700 m) Nádherný výhled na Kitzbühel, Jochberg, Aurach a Reith a impozantní horskou krajinu.

  • Kitzbüheler Horn (2 000 m)Přístupné lanovkou Kitzbüheler Hornbahn a Horngipfelbahn.

  • Jezero SchwarzseeRašeliništní jezero ležící asi 2 km západně od Kitzbühelu na silnici Brixental v Kitzbühelských Alpách.

Ano, Kitzbühel je skvělou destinací pro rodinnou dovolenou po celý rok. Najdete zde spoustu půvabných rodinných hotelů a penzionů, stejně jako rodinné turistické a cyklistické stezky pro jarní, letní a podzimní dovolenou.

V zimě zde najdete vyhrazené rodinné lyžařské areály a skvělé lyžařské školy. K dispozici je také Kitz Ministreif, kde si nejmenší mohou zdokonalit své dovednosti a vyzkoušet si, jaké to je závodit na lyžích.

Your family holiday in Kitzbühel

Nenechte si v Kitzbühelu ujít

Až na vrchol Streifu

Trasa legendární závodu ve sjezdovém lyžování se v létě mění v turistickou stezku. Prozkoumejte trať od startu až do cíle, včetně pověstné „Mausefalle“.

Výzva pro turisty

Sjeďte Hahnenkamm

Od vrchní stanice lanovky na Hahnenkammu dojedete na kole přímo do centra Kitzbühelu. Modrá stezka je vhodná pro všechny výkonnostní úrovně

Cyklistický zážitek

Užijte si místní kuchyni i pohostinnost

Je libo ochutnat regionální nebo mezinárodní kuchyni? V místních oceňovaných restauracích najdete vše, po čem vaše chuťové pohárky touží.

Ochutnejte Kitzbühel

Odpočiňte si ve SPA

Odpočinek pro tělo i duši: sauny a bazény s panoramatickým výhledem, parní lázně nebo lekce jógy. Najdete tu vše.

Čas na odpočinek

Špatné počasí neexistuje

Kitzbühel nabízí zážitky za každého počasí pro každý vkus – Aquarena Kitzbühel, Sportpark Kitzbühel, různá muzea a mnoho dalšího.

Tipy proti nudě

Zážitky od jara do podzimu

Čerstvý horský vzduch, křišťálově čistá voda obklopená majestátními horskými hřebeny a svěží zelené alpské louky – to je vaše letní dovolená v Kitzbühelu.

Pěší turistika mezi travnatými horami

S přibližně 1 000 km dobře značených stezek v okolí Kitzbühelu, Aurachu a Jochbergu je tento region ideální pro turisty všech úrovní.

Více informací

Cyklostezky pro všechny

Máte na výběr z 360° Flow Trails, mnoha stezek pro horská kola a stezek Sonnenrast, které byly otevřeny v roce 2023.

Více informací

Procházka kolem čtyř jezer s koupáním

Vydejte se na působivou panoramatickou túru po stopách živlu vody. Celková doba chůze a vzdálenost: 4 hodiny / 14,6 km

Více informací

Snídaně v horách

Vstávejte brzy a dopřejte si opravdový zážitek: vydejte se na výšlap k jedné z horských chat, kde vás čekají nádherné výhledy a lahodná snídaně.

Více informací

Golf v Kitzbühelu

Se čtyřmi golfovými hřišti vzdálenými pouhých 5 minut jízdy od centra města máte na výběr z celé řady možností, kde si udělat rezervaci.

Více informací

Výstup na Bichlalm

Vyšlápněte si do kopce, abyste procvičili svaly, ale zpět se vraťte pohodlně lanovkou . Celková doba chůze a vzdálenost: 3 hodiny / 5,5 km

Více informací

Tipy pro rodiny

Ať už se vydáte na pěší výlet, relaxujete u jezera, zastavíte se v horské chatě, lyžujete na sjezdovkách vhodných pro rodiny s dětmi nebo si užijete vzrušující jízdu na sáňkách – vždy jde o to, vytvořit si trvalé vzpomínky.

Pobavte se v Kitzbühelu

Golfový festival v Kitzbühelu

21. 6. 2026 – 28. 6. 2026
Kitzbühel

Čtyři golfová hřiště, pohledy jako z pohlednice a oceněná kuchyně čekají na golfisty z celého světa.

PURA VIDA

2. 7. 2026 – 27. 8. 2026
Kitzbühel

Každý čtvrtek večer se vydejte do centra města, kde vás čekají umělecká vystoupení, hudba, jóga a kulinářské speciality.

KITZ Kulinarik

28. 8. 2026 – 29. 8. 2026
Kitzbühel

Ochutnejte všechny typické pokrmy, které region Kitzbühel nabízí, na tomto oblíbeném gastronomickém festivalu.

6. ročník cyklomaratonu

6. 9. 2026
Kitzbühel

216 km a 4 600 m převýšení: Vítejte na šestém ročníku cyklistického maratonu v Kitzbühelu!

KITZ Kulinarik x Piemont

8. 10. 2026 – 11. 10. 2026
Kitzbühel

Ochutnejte ty nejlepší produkty z Kitzbühelu a Piemontu na tomto trhu s potravinami ve Stadtparku, který rozhodně stojí za návštěvu.

Zasvěcený tip

Východ na vrcholu Kitzbüheler Horn

Kdo dřív přijde, ten dřív mele - a má nejlepší výhled! Vyjeďte lanovkou na horu Kitzbüheler Horn ve 4:15 na a obdivujte pohlednicově dokonalý východ slunce. V klidu si vychutnejte přírodní podívanou a pak se vydejte do horské chaty na vydatnou horskou snídani s domácím chlebem, bylinkovým sýrem, marmeládou a slaninou. Není lepší způsob, jak začít den!

Více informací
Kontakty

Kitzbühel

Hinterstadt 18

6370 Kitzbühel

Telefon: +43 5356 66660

info@kitzbuehel.com
www.kitzbuehel.com

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály