Couple walking along the eastern bay of Lake Wörthersee with a view of the Karawanken mountains
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Klagenfurt am Wörthersee
Radost ze života mezi historickým centrem a jezerem

V Klagenfurtu se snoubí městský styl s potěšením z přírody. Projděte se starým městem, projeďte se na kole podél břehů Wörthersee, objevujte umění, kulturu a kuchyni.

Klagenfurt am Wörthersee spojuje atmosféru historického starého města s přírodní krásou tyrkysově modrého jezera. Renesanční budovy, útulné kavárny a skrytá vnitřní nádvoří utvářejí podobu města. Lendkanál vytváří zelené spojení mezi centrem města a jezerem. Butiky ukryté ve stinných arkádách v centru lákají k nakupování a na náměstí se setkávají různé chutě regionu. Jen několik minut dělí město od odpočinku u jezera – zde se jedinečným způsobem propojují kultura, příroda a gastronomie.

Město je rájem pro cyklisty, kteří rádi objevují a vychutnávají si krajinu. Z reprezentativního náměstí Neuer Platz v centru města, kde se nachází kašna Lindwurmbrunnen, vedou cyklostezky do všech směrů. Trasa podél Wörthersee se vine po břehu přes Pörtschach až do Veldenu a nabízí mnoho příležitostí k zastávce s výhledem na jezero. Milovníci kultury mohou pokračovat po cyklostezce Glan-Radweg do Maria Saal nebo se po Drauradweg vydat do jižních Korutan. Pokud nemáte vlastní kolo, můžete využít veřejný systém sdílených kol s přibližně 50 stanovišti a 270 koly, která jsou k dispozici nepřetržitě.

Klagenfurt je živoucím kulturním centrem, což je patrné zejména v místní kuchyni. Setkává se zde vídeňská kavárenská tradice s lehkostí středomořské gastronomie. Půvabné restaurace se ukrývají v poklidných vnitřních dvorech a živý ruch na náměstí Alter Markt láká k posezení mezi zahrádkami a malými obchůdky. Benediktinský trh (Benediktinermarkt) nabízí zejména v tržní dny regionální speciality, čerstvou zeleninu, uzeniny i jedinečné chutě alpsko-jadranského regionu.

Čísla & fakta
Jezera:Wörthersee
Půjčovny kol:50 zařízení s 270 koly
Horské chaty:10
Pěší turistické trasy:200 km
Ubytovací zařízení:230
Cyklotrasy/cyklostezky/traily600 km
Nejvyšší vrchol:Hochobir (2 139 m n.p.m.)
Karta hosta:Wörthersee PLUS Card
Příjezd
Karta hosta Wörthersee Plus Card
Ubytování
Aplikace All in ONE

Klagenfurt – město na pomezí kultur

Na renesančním Starém Městě se nachází více než 50 půvabných vnitřních dvorů. Ve městě na vás čeká řada galerií a muzeí, konají se zde také velké kulturní akce, například Klagenfurt Festival nebo Klassik Burghof.

TOP 3 důvody, proč navštívit Klagenfurt

Město, jezero, hory na jednom místě

Jezero Wörthersee, horská kulisa Jižních Alp a město s historickým centrem, trhy, nádvořími a náměstími v jižanském stylu - jedinečná kombinace.

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Gastronomická křižovatka tří kultur

Korutanská radost ze života a kuchyně, italský styl v architektuře centra města, slovinské vlivy v kultuře - tento kulturní tavicí kotlík činí Klagenfurt zcela jedinečným

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Nejdůležitější sportovní události

Ironman, Kärnten läuft, United World Games: sport zde hraje hlavní roli. Břehy jezera jsou výchozím bodem pro různé sportovní aktivity.

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FAQ

Ať už se do Klagenfurtu am Wörthersee dostanete jakkoli, k výletním cílům v okolí se můžete pohodlně dostat autem, autobusem, vlakem, případně si půjčit kolo.
Kde se můžete ubytovat? Použijte funkci vyhledávání a rezervace a najděte svou oblíbenou obec a ubytování velmi snadno.

Příjezd
Ubytování

Wörthersee Plus Card - 3 regiony, 1 karta!
Tato karta pro hosty platí ve třech regionech: Klagenfurt, jezero Wörthersee a Střední Korutany. Hosté mohou využívat vstupy zdarma a slevy až 50 % na výletních místech v okolí jezera Wörthersee. Kartu získá každý host, který v regionu přenocuje, po celý rok zdarma.

Aplikace All in ONE - 1 aplikace, přístup ke všemu
Objevujte Klagenfurt, poznávejte zajímavá místa, nakupujte vstupenky kdykoli na cestách a užívejte si pohodlný přístup k mnoha různým atrakcím, službám a akcím.




Wörthersee Plus Card
Aplikace All in ONE

Samozřejmě! Ve městě i jeho okolí se nachází mnoho atrakcí, které se budou dětem líbit. K nejzajímavějším patří park miniatur Minimundus nebo Reptárium. Voda v jezeře Wörthersee je průzračná a v létě se ohřívá na příjemnou teplotu, takže je vhodná ke koupání. K rodinným aktivitám lákají také rekreační pěší a cyklistické trasy, které nevyžadují skvělou kondici. Ve městě najdete řadu obchodů a restaurací přívětivých k dětem a v horách horské chaty nabízející chutné občerstvení a nápoje.

Poznávání Klagenfurtu a okolí i využívání zdejších atrakcí usnadňuje karta pro hosty Wörthersee PLUS Card, díky níž jsou vstupy na atrakce zdarma nebo za zvýhodněné ceny.

Achensee pro rodiny

Klagenfurt se pyšní bohatou nabídkou restaurací, barů a kaváren, které svým hostům slibují výjimečné kulinářské zážitky během jejich dovolené v Korutanech. Pěší zóny Alter Platz, Kramergasse, Wienergasse a okolní ulice jsou skutečným kulinářským rájem.

Jídlo a pití jsou také ústředním bodem trhu Benediktinermarkt v Klagenfurtu. Je otevřený každý den, ale v oficiální tržní dny farmáři z Korutan a okolních regionů zaplňují stánky úžasným výběrem svých domácích a ručně vyráběných produktů. Kulinarické tradice Korutan, Slovinska a Friuli se zde spojují a odrážejí alpsko-jadranskou kuchyni.

Kulinářské zážitky
Restaurace, bary a další
Trhy

Zde najdete přehled kulturních akcí v regionu.

Akce v regionu

Hotely v Klagenfurtu: doporučení

Zde najdete naše doporučení nejkrásnějších hotelů v Klagenfurtu.

Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino: styl a střešní bar

Díky modernímu designu a centrální poloze je hotel ideálním výchozím bodem pro dovolenou. Doporučujeme: střešní bar 19null7 s výhledem na Staré Město.

Více o Moser Verdino

Seepark Wörthersee Resort – wellness a kuchyně nad jezerem

Hotel se nachází přímo na břehu jezera Wörthersee a nabízí stylové pokoje, wellness centrum a vynikající kuchyni - ideální místo pro dovolenou v srdci Korutan.

Hotel Seepark Wörthersee Resort

Der Sandwirth – historický půvab a pohodlí

Centrální poloha, elegantní pokoje, restaurace, sauna a fitness - zde se pohostinnost snoubí s tradiční architekturou.

Více o Der Sandwirth

ibis Styles Klagenfurt – moderní a v centru města

Stylový hotel s bohatým snídaňovým bufetem a příjemným posezením - ideální ubytování pro dovolenou v hlavním městě Korutan.

Více o ibis Styles Klagenfurt

Aktivní dovolená

Klagenfurt am Wörthersee nabízí zážitky pro každé roční období. Pěší turistika v údolí Bodental, potěšení na chatě Klagenfurter Hütte nebo relaxační procházky v Kreuzberglu - příroda, sport a kulinářské požitky jsou zde k dispozici.

Pohodová z centra města na Kreuzbergl

Vychutnejte si pohodové turistické trasy na Kreuzbergu s nádherným výhledem na Klagenfurt a jezero Wörthersee - idylické přírodní prostředí uprostřed města.

Pěší túra

1 300 km cyklistických tras v Korutanech

Klagenfurt je ideálním výchozím bodem pro cyklistické výlety po okolí. Trasy vedou podél břehů jezer a řek, přes kopce a hory nebo městem – každý si vybere.

Pro milovníky kol

Výlet na Klagenfurter Hütte přes Bärental se svačinou

Vyhlídková túra vede k chatě Klagenfurter Hütte - odměnou jsou korutanské speciality a panoramatický výhled na Karawanken.

Pěší túra
Za deště se nikdo nenudí!

Špatné počasí? Žádný problém! Zde je několik tipů do deště.

Déšť v Klagenfurtu? To není důvod, proč nevylézt z domu! Město nabízí mnoho aktivit pro každé počasí - od planetária po trampolínový park, od kina po lezeckou halu. Děti mohou vyrazit ven, zatímco rodiče se mohou odpočívat a bavit se. Ti, kteří mají chuť na dobrodružství, mohou prozkoumat vesmír, cestovat vlakem v čase nebo se setkat s exotickými zvířaty. Zaručujeme, že se nikdo nebude nudit!

Ať už svítí slunce nebo prší, doporučujeme aktivity na čerstvém vzduchu:

  • Minimundus: 160 detailně ztvárněných slavných miniatur budov.

  • Reptarium Happ: exotická zvířata vykouzlí úsměv na tvářích těch nejmenších.

  • kärnten.museum: muzeum spolkové země Korutany.

11 tipů pro rodiny za deště
Nejkrásnější vyhlídky

Obdivujte jedinečné panorama

  • Pyramidenkogel

    Nejvyšší dřevěná rozhledna na světě nabízí nádherný panoramatický výhled na celé jezero Wörthersee, Klagenfurt a střední Korutany.

  • Seewiese

    Malebný výhled na jezero Wörthersee a pohoří Karawanken, obzvláště působivý při západu slunce nad východním zálivem.

  • Lindwurm - orientační bod v Klagenfurtu

    Od sochy draka "Lindwurm" je vidět Nové náměstí s radnicí a sochou Marie Terezie - historické centrum Klagenfurtu.

  • Východní zátoka Wörthersee

    Odtud je výhled na tyrkysově modré jezero Wörthersee, pláž a přístaviště výletních lodí.

Více výletních cílů a atrakcí
Slowfood

Regionální produkty a alpsko-jadranské speciality

Spojení korutanské tradice, italské vytříbenosti a slovinské pikantnosti vytváří kuchyni, která v sobě spojuje lehkost i hloubku.

Srdcem regionu je trh Benediktinermarkt – pulzující místo setkávání producentů, gurmánů a kuchařů. Ve vzduchu se tu mísí vůně rybích pokrmů, sýrů, sezónní zeleniny a čerstvého venkovského chleba. Paletu chutí doplňuje olivový olej z Istrie, prosciutto z Furlanska a vína ze Slovinska. Tady se produkty nejen kupují, ale prožívá se i jejich původ.

V hostincích a restauracích se klasická korutanská jídla setkávají se středomořskými akcenty – pstruh na jižanský způsob či polenta s regionálními surovinami.

Také kultura městských restaurací, barů a kaváren nese jižanský nádech: espresso jako v Itálii, aperitiv ve starém městě, spritz ve večerním světle nad jezerem Wörthersee. Slow food tu není jen myšlenkou, ale životním stylem – sezónním, uvědomělým a plným úcty k producentům i k přírodě.

Klagenfurt u Wörthersee je kulinární branou na jih – otevřenou, propojující a plnou chuti.

Kulinřské zážitky v Klagenfurtu

Slevy a služby

Využijte svůj pobyt naplno! S kartou Wörthersee PLUS Card můžete objevovat památky se slevou nebo zdarma. Aplikace zase nabízí vstupenky, informace a digitální služby, které jsou k dispozici na jedno kliknutí.

Wörthersee PLUS Card – více zážitků a výhodně

Minimundus, plavba lodí nebo katedrála Maria Saal - s výhodnou kartou Wörthersee PLUS Card máte vstup zdarma a slevy na mnoho špičkových atrakcí.

Více informací

All in ONE – jedna aplikace na celou dovolenou

Rezervujte si jízdenky, objevujte místa, využívejte výhody: s aplikací máte Klagenfurt a Wörthersee na dosah ruky - včetně karty Wörthersee PLUS.

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Události v Klagenfurtu

Hlavní město nejjižnější rakouské spolkové země má vynikající pověst a konají se zde akce vysoké úrovně, od sportu až po kulturu. Od legendárního Ironman Austria až po Dny literatury a živá vystoupení hudebních hvězd.

Festival v Klagenfurtu

25. 5. 2026 – 10. 6. 2026
Konzerthaus a Burghof, Klagenfurt

Umění, divadlo a hudba na nejvyšší úrovni. Klagenfurtský festival přináší do města živé a moderní inscenace, koncerty a představení.

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Ironman Austria Klagenfurt

14. 6. 2026
Klagenfurt

Legendární závod Ironman Austria láká do města špičkové sportovce z celého světa. Plavání v jezeře Wörthersee, jízda na kole a běh Korutany - perfektní!

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Hvězdná noc u jezera Wörthersee

noc 10./11.07.2026
Klagenfurt Friedelstrand, Wörthersee Ostbucht

Nezapomenutelná hudební událost přímo na jezeře. Hvězdy národní i mezinárodní scény nadchnou na pozadí nezapomenutelných kulis - vrchol léta!

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Běh Kärnten läuft

28. 8. 2026 – 30. 8. 2026
břeh jezera Wörthersee

Běžecká akce uprostřed nádherných výhledů. Jezero Wörthersee nabízí vysněné podmínky pro běžce - od půlmaratonců až po aktivní rodiny.

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Festival alpsko-jadranské kuchyně

5. 9. 2025 – 21. 9. 2025
Restaurants in Klagenfurt

Kuchyně Korutan, Slovinska a regionu Friuli: špičkoví šéfkuchaři vás zvou k objevování chutí a jedinečných pokrmů tohoto regionu.

Více informací
Kontakt
Objevujte Klagenfurt

Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee

Neuer Platz 5

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon: +43 463 287 463 0

info@visitklagenfurt.at
www.visitklagenfurt.at

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