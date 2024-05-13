Klagenfurt am Wörthersee
Radost ze života mezi historickým centrem a jezerem
Introduction
Klagenfurt am Wörthersee spojuje atmosféru historického starého města s přírodní krásou tyrkysově modrého jezera. Renesanční budovy, útulné kavárny a skrytá vnitřní nádvoří utvářejí podobu města. Lendkanál vytváří zelené spojení mezi centrem města a jezerem. Butiky ukryté ve stinných arkádách v centru lákají k nakupování a na náměstí se setkávají různé chutě regionu. Jen několik minut dělí město od odpočinku u jezera – zde se jedinečným způsobem propojují kultura, příroda a gastronomie.
Město je rájem pro cyklisty, kteří rádi objevují a vychutnávají si krajinu. Z reprezentativního náměstí Neuer Platz v centru města, kde se nachází kašna Lindwurmbrunnen, vedou cyklostezky do všech směrů. Trasa podél Wörthersee se vine po břehu přes Pörtschach až do Veldenu a nabízí mnoho příležitostí k zastávce s výhledem na jezero. Milovníci kultury mohou pokračovat po cyklostezce Glan-Radweg do Maria Saal nebo se po Drauradweg vydat do jižních Korutan. Pokud nemáte vlastní kolo, můžete využít veřejný systém sdílených kol s přibližně 50 stanovišti a 270 koly, která jsou k dispozici nepřetržitě.
Klagenfurt je živoucím kulturním centrem, což je patrné zejména v místní kuchyni. Setkává se zde vídeňská kavárenská tradice s lehkostí středomořské gastronomie. Půvabné restaurace se ukrývají v poklidných vnitřních dvorech a živý ruch na náměstí Alter Markt láká k posezení mezi zahrádkami a malými obchůdky. Benediktinský trh (Benediktinermarkt) nabízí zejména v tržní dny regionální speciality, čerstvou zeleninu, uzeniny i jedinečné chutě alpsko-jadranského regionu.
Klagenfurt – město na pomezí kultur
Na renesančním Starém Městě se nachází více než 50 půvabných vnitřních dvorů. Ve městě na vás čeká řada galerií a muzeí, konají se zde také velké kulturní akce, například Klagenfurt Festival nebo Klassik Burghof.
TOP 3 důvody, proč navštívit Klagenfurt
Město, jezero, hory na jednom místě
Jezero Wörthersee, horská kulisa Jižních Alp a město s historickým centrem, trhy, nádvořími a náměstími v jižanském stylu - jedinečná kombinace.
Gastronomická křižovatka tří kultur
Korutanská radost ze života a kuchyně, italský styl v architektuře centra města, slovinské vlivy v kultuře - tento kulturní tavicí kotlík činí Klagenfurt zcela jedinečným
FAQ
Hotely v Klagenfurtu: doporučeníZde najdete naše doporučení nejkrásnějších hotelů v Klagenfurtu.
Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino: styl a střešní bar
Díky modernímu designu a centrální poloze je hotel ideálním výchozím bodem pro dovolenou. Doporučujeme: střešní bar 19null7 s výhledem na Staré Město.
Seepark Wörthersee Resort – wellness a kuchyně nad jezerem
Hotel se nachází přímo na břehu jezera Wörthersee a nabízí stylové pokoje, wellness centrum a vynikající kuchyni - ideální místo pro dovolenou v srdci Korutan.
Der Sandwirth – historický půvab a pohodlí
Centrální poloha, elegantní pokoje, restaurace, sauna a fitness - zde se pohostinnost snoubí s tradiční architekturou.
Aktivní dovolenáKlagenfurt am Wörthersee nabízí zážitky pro každé roční období. Pěší turistika v údolí Bodental, potěšení na chatě Klagenfurter Hütte nebo relaxační procházky v Kreuzberglu - příroda, sport a kulinářské požitky jsou zde k dispozici.
Pohodová z centra města na Kreuzbergl
Vychutnejte si pohodové turistické trasy na Kreuzbergu s nádherným výhledem na Klagenfurt a jezero Wörthersee - idylické přírodní prostředí uprostřed města.
1 300 km cyklistických tras v Korutanech
Klagenfurt je ideálním výchozím bodem pro cyklistické výlety po okolí. Trasy vedou podél břehů jezer a řek, přes kopce a hory nebo městem – každý si vybere.
Špatné počasí? Žádný problém! Zde je několik tipů do deště.
Déšť v Klagenfurtu? To není důvod, proč nevylézt z domu! Město nabízí mnoho aktivit pro každé počasí - od planetária po trampolínový park, od kina po lezeckou halu. Děti mohou vyrazit ven, zatímco rodiče se mohou odpočívat a bavit se. Ti, kteří mají chuť na dobrodružství, mohou prozkoumat vesmír, cestovat vlakem v čase nebo se setkat s exotickými zvířaty. Zaručujeme, že se nikdo nebude nudit!
Ať už svítí slunce nebo prší, doporučujeme aktivity na čerstvém vzduchu:
Minimundus: 160 detailně ztvárněných slavných miniatur budov.
Reptarium Happ: exotická zvířata vykouzlí úsměv na tvářích těch nejmenších.
kärnten.museum: muzeum spolkové země Korutany.
Obdivujte jedinečné panorama
Nejvyšší dřevěná rozhledna na světě nabízí nádherný panoramatický výhled na celé jezero Wörthersee, Klagenfurt a střední Korutany.
Malebný výhled na jezero Wörthersee a pohoří Karawanken, obzvláště působivý při západu slunce nad východním zálivem.
Lindwurm - orientační bod v Klagenfurtu
Od sochy draka "Lindwurm" je vidět Nové náměstí s radnicí a sochou Marie Terezie - historické centrum Klagenfurtu.
Odtud je výhled na tyrkysově modré jezero Wörthersee, pláž a přístaviště výletních lodí.
Regionální produkty a alpsko-jadranské speciality
Spojení korutanské tradice, italské vytříbenosti a slovinské pikantnosti vytváří kuchyni, která v sobě spojuje lehkost i hloubku.
Srdcem regionu je trh Benediktinermarkt – pulzující místo setkávání producentů, gurmánů a kuchařů. Ve vzduchu se tu mísí vůně rybích pokrmů, sýrů, sezónní zeleniny a čerstvého venkovského chleba. Paletu chutí doplňuje olivový olej z Istrie, prosciutto z Furlanska a vína ze Slovinska. Tady se produkty nejen kupují, ale prožívá se i jejich původ.
V hostincích a restauracích se klasická korutanská jídla setkávají se středomořskými akcenty – pstruh na jižanský způsob či polenta s regionálními surovinami.
Také kultura městských restaurací, barů a kaváren nese jižanský nádech: espresso jako v Itálii, aperitiv ve starém městě, spritz ve večerním světle nad jezerem Wörthersee. Slow food tu není jen myšlenkou, ale životním stylem – sezónním, uvědomělým a plným úcty k producentům i k přírodě.
Klagenfurt u Wörthersee je kulinární branou na jih – otevřenou, propojující a plnou chuti.
Slevy a službyVyužijte svůj pobyt naplno! S kartou Wörthersee PLUS Card můžete objevovat památky se slevou nebo zdarma. Aplikace zase nabízí vstupenky, informace a digitální služby, které jsou k dispozici na jedno kliknutí.
Wörthersee PLUS Card – více zážitků a výhodně
Minimundus, plavba lodí nebo katedrála Maria Saal - s výhodnou kartou Wörthersee PLUS Card máte vstup zdarma a slevy na mnoho špičkových atrakcí.
All in ONE – jedna aplikace na celou dovolenou
Rezervujte si jízdenky, objevujte místa, využívejte výhody: s aplikací máte Klagenfurt a Wörthersee na dosah ruky - včetně karty Wörthersee PLUS.
Wörthersee PLUS Card – více zážitků a výhodně
Minimundus, plavba lodí nebo katedrála Maria Saal - s výhodnou kartou Wörthersee PLUS Card máte vstup zdarma a slevy na mnoho špičkových atrakcí.
All in ONE – jedna aplikace na celou dovolenou
Rezervujte si jízdenky, objevujte místa, využívejte výhody: s aplikací máte Klagenfurt a Wörthersee na dosah ruky - včetně karty Wörthersee PLUS.
Události v KlagenfurtuHlavní město nejjižnější rakouské spolkové země má vynikající pověst a konají se zde akce vysoké úrovně, od sportu až po kulturu. Od legendárního Ironman Austria až po Dny literatury a živá vystoupení hudebních hvězd.
Festival v Klagenfurtu
Umění, divadlo a hudba na nejvyšší úrovni. Klagenfurtský festival přináší do města živé a moderní inscenace, koncerty a představení.
Ironman Austria Klagenfurt
Legendární závod Ironman Austria láká do města špičkové sportovce z celého světa. Plavání v jezeře Wörthersee, jízda na kole a běh Korutany - perfektní!
Hvězdná noc u jezera Wörthersee
Nezapomenutelná hudební událost přímo na jezeře. Hvězdy národní i mezinárodní scény nadchnou na pozadí nezapomenutelných kulis - vrchol léta!
Běh Kärnten läuft
Běžecká akce uprostřed nádherných výhledů. Jezero Wörthersee nabízí vysněné podmínky pro běžce - od půlmaratonců až po aktivní rodiny.
Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee
Neuer Platz 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: +43 463 287 463 0