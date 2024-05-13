Salcbursko
Pro to žijeme!
Introduction
Následovat volání svého srdce, zažít pocit svobody a štěstí, dát životu smysl. Oslavovat chvíle strávené ve společnosti blízkých, vědomě vnímat krásu přírody, prožívat každý okamžik naplno a sbírat vzpomínky, ke kterým se budeme moct vracet. Pro tohle všechno žijeme!
Proč Salcbursko?
Cykloturistika pro pohodáře i fajnšmekry Rozsáhlá síť cyklostezek nabízí něco pro každého – od pohodových tras podél jezer a řek až po náročné horské výjezdy s dech beroucími výhledy. V Salcbursku si na své přijdou rekreační jezdci i zkušení bikeři.
Kultura na salaších - Tradiční alpské salaše nejsou jen místem odpočinku, často se zde konají hudební večery, řemeslné ukázky a folklorní slavnosti, které propojují návštěvníky s místními zvyky a pohostinností.
Pokud vás láká (dálková) turistika, vydejte se na tzv. Salcburskou salašnickou stezku, která letos slaví 20 let. Trasa 350 km dlouhá vás provede Alpami, horskými chatami i tradiční krajinou Pongau.
Výhodná doprava bez aut - Díky nové, celosalcburské jízdence Guest mobility ticket najdete jednoduchý a ekologický způsob, jak cestovat napříč celou spolkovou zemí pohodlně a bez aut.
FAQ
Salcburské letní regiony
Sportovní aktivity v Salcbursku
Kde se cyklistika stává zážitkem
Grossarltal nabízí 160 km tras pro horská kola i oblíbené Bike & Hike. Čekají vás výjezdy k chatám, vrcholy i jeden z nejdelších singletrailů v regionu.
Stoneman Taurista
Náročná MTB trasa nabízí 147 km a 4 700 m převýšení. Vede alpskou krajinou, kolem jezer až na vrcholy s panoramatickými výhledy na Alpy.
Salzburg Summit Game – Procházky s příběhem
Prozkoumejte sedm působivých horských vrcholů a objevte jejich mystické příběhy. Jedinečný turistický zážitek pro milovníky přírody a hor.
Kolem horských jezer
Výlet k jezerům Landschitz vede nedotčenou horskou krajinou. Průzračná jezera a působivé výhledy jsou skutečným přírodním zázrakem.
Via ferrata na Donnerkogelu
Stezka na Donnerkogel vede ve čtyřech etapách, nejprve podél ocelového lana vč. 40 m dlouhého žebříku až do nebe.
To nejlepší z Alp
Turistika, cyklistika, koupání i vodní sporty: ideální kombinace pro aktivní léto. Ledovec, hory a jezero slibují zážitky i nové výzvy.inaci pro aktivní letní dovolenou.
Na chatu Himmelspforte
Chata, nacházející se přímo na strmé severní stěně hory Schafberg, je jednou z nejfotografovanějších chat v Salzkammergut.
Kolem hradu Mauterndorf
Okružní stezka nabízí výhled na zámecký vrch, řeku Taurach a vodopád. Vrcholem je padací most přes potok Stampflbach.
Zážitky pro milovníky hor
Více než 300 tras nabízí turistiku pro každého – od náročných výstupů po rodinné stezky. Čekají vás výhledy, zážitkové trasy i dobrodružství pro děti.
Cyklovesnice v Alpách
Filzmoos, cyklistická vesnice Alp, nabízí ideální terén pro MTB a gravel biking. Začínají zde náročné túry, jako jsou Stoneman Taurista a Dachstein Bike Experience.
Turistika ve 3 dimenzích
Turistika, horské chaty i výhledy na Alpy – každý den přináší nový zážitek. Rozmanitá krajina nabízí klid, pohyb i nezapomenutelné chvíle v přírodě.
Königsweg - trasa bez zavazadel
Projděte během 4 dnů 74 km turistických tras a vychutnejte si regionální speciality s výhledem na majestátní Hochkönig.
To nejlepší z regionů
Cyklotrasa Tiché noci
Cyklistika zde spojuje sport i kulturu: Stille-Nacht-Route vede kolem kaple, kde poprvé zazněla koleda „Tichá noc“, a pokračuje k dalším památkám až do Salzburgu.
Za horskou florou
Příroda v okolí Hochkönigu nabízí množství bylin a rostlin. Odborníci na byliny se o své znalosti podělí během pěších túr a workshopů.
Cyklistika pro každého
Cyklotrasy od pohodových po náročné MTB vedou krásnou krajinou. Zastávky na horských chatách lákají na regionální speciality a pravou alpskou gastronomii.
Rakouská turistická vesnice
Ideální základna pro horskou turistiku: od nenáročných tras po vícedenní túry. Čekají vás panoramatické výhledy, alpské stezky i výstupy na vrcholy.
Muzeum vodního průmyslu
Muzeum nabízí zábavný a poučný pohled na zásobování Salcburska vodou prostřednictvím historických a kuriózních exponátů.
Golf
Golf s výhledem na Alpy spojuje sport i přírodu. Hřiště vede loukami a kolem horských scenérií, ideální pro začátečníky i zkušené hráče.
Tradice se setkává s požitkem
Horské chaty tu lákají návštěvníky na regionální speciality, jako jsou svačiny Brettljause, domácí sýry a pohostinnost.
Xund & Fit – Aktivní letní zážitek
Bezplatný letní program plný sportu a relaxace, od elektrokol a horolezectví po jógu a procházky za bylinkami.
Lanovky Dachstein Bergbahnen
Vyjeďte lanovkami Gosaukammbahn, Hornbahn nebo Donnerkogelbahn a užijte si širokou nabídku přírody, kulinářských specialit, sportu a rodinných dobrodružství.
Za východu slunce
Letní túra za východem slunce ve výšce 1 991 m nabízí jedinečné výhledy i tradiční snídani připravovanou na ohni přímo v horách.
Radost z horských luk a vrcholů v údolí salaší
Nová dálková túra: 46 km ve 4 etapách, alpské louky, vrcholy i scenérie Vysokých Taur. Komfort bez balení díky návratu do vždy jednoho ubytování.
Střecha Salcburska na Kitzsteinhornu
TOP OF SALZBURG nabízí panoramatické výhledy na Vysoké Taury i okolní třítisícovky. V Cinema 3000 zažijete vrchol Kitzsteinhornu a s horským vůdcem poznáte přírodu.
Tipy na kulturu, přírodu a odpočinek
Floriho zážitková cesta
Zábavná stezka pro malé i velké nabízí hravé úkoly, hádanky a krásné výhledy. Trasa vhodná i pro kočárky promění výlet v dobrodružství s odměnou na konci.
Mezi loukami a horskými potoky
Ideální výchozí bod pro turistiku nabízí trasy od nenáročných procházek po horské túry. Čekají vás výhledy, příroda i klidná místa pro odpočinek a regeneraci.
Mléko ze salaší
Rozhodně si nenechte ujít domácí mléčné produkty. Při svých výletech se zastavte na některé ze salaší a ochutnejte čerstvé sýry, máslo i další regionální speciality.
Quick Tour Salcburkem
V letních měsících se můžete zúčastnit bezplatné každodenní rychlé prohlídky, která vám během 30 minut poskytne nejdůležitější informace o salcburské památce.
Jezera v okolí Salzburgu
Klidná jezerní krajina nedaleko Salzburgu láká na odpočinek, teplá jezera i tradiční atmosféru. Ideální místo pro relaxaci v přírodě.
Kulinářské speciality
Chaty na Hochkönigu nabízejí rozmanitou kuchyni - vydatnou, rustikální, lehkou nebo veganskou.
Načerpejte energii
Tato alpská wellness destinace nabízí čistý horský vzduch, pohyb, zdravou stravu i relaxaci – ideální podmínky, kde načerpáte novou energii pro tělo i mysl.
Jóga na horách
Utečte od každodenního stresu a začněte den cvičením jógy s celou rodinou. Obklopeni přírodou a výhledem na ledovec Dachstein.
Kolem vodních nádrží
Vysokohorské nádrže ve výšce 2 036 m okouzlí alpskou scenérií i tyrkysovou vodou. Nabízejí prohlídky přehrad, turistiku i via ferratu pro milovníky dobrodružství.
Naučná stezka v Alpendorfu
Projděte se po klidné lesní cestě nad Alpendorfem. Idylické místo daleko od ruchu a shonu, kde tempo určuje pouze příroda.
Jezero Prebersee
Prebersee je přírodní rašelinné jezero, jehož tmavá voda akumuluje teplo a je zvláštním prostředím pro vzácné živočichy a rostliny.
Zážitkový ráj pro celou rodinu
Turistika, zážitkové stezky i horské silnice vedou do srdce Alp. Rodiny potěší herní světy, bobové dráhy i naučné trasy plné přírody a zábavy.
Události
Průvod s obrem Samsonem
Samson symbolizuje postavu s nadlidskou silou. V roce 2010 byl průvod zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Zážitková turistika
Objevte horskou krajinu na komentovaných túrách a poznejte nejkrásnější salaše, vrcholy i chaty regionu. S místními průvodci objevíte skrytá místa a s letní kartou hosta se navíc účastníte zdarma.
Großglockner Ultra-Trail
Náročný trail vede 110 km kolem nejvyšší hory Rakouska, s převýšením přes 6 500 m. Trasa míří přes ledovce, Alpy a tři spolkové země.
SeeGourmet na jezeře Wolfgangsee
Atmosférická živá hudba a gurmánské menu se postarají o chvíle štěstí na palubě, zatímco jezero Wolfgangsee a pohoří Solná komora tvoří zvláštní kulisu.
Kino na vrcholu
Za doprovodu lidové hudby se hosté vydávají na túru, na kole nebo lanovkou od horské chaty k horské chatě, kde na ně čekají tradiční alpské pokrmy.
Přehlídka dravců
Vyzkoušejte si zblízka velkolepé letové manévry sokolů, orlů a káňat a objevte starobylé sokolnické řemeslo v sokolnickém muzeu.
Jóga pro děti
Bezplatný program Body, Mind & Mountains nabízí jógu pro děti i hravé aktivity v přírodě. Pohyb, zábava a relaxace pro malé i velké bez nutnosti registrace.
Almabtrieb - Shánění dobytka z pastvin
Podzim v Salcbursku patří slavnostem sklizně: regionální speciality, tradice i lidová kultura. Čekají vás trhy, slavnosti na salaších i návraty stád z horských strání.
Trail running & Yoga à la carte
Trail running v horské vesnici pod Bischofsmütze: příroda, svoboda a pohyb v srdci Alp. Filzmoos nabízí ideální podmínky pro sport i horské zážitky.
Kultura na jezeře
Letní divadelní scéna na jezeře láká každoročně tisíce návštěvníků. Představení pod širým nebem s kulisou jezera a hor vytvářejí jedinečnou atmosféru.
JoKiWo Reloaded - největší akce léta pro děti
Týden plný vzrušujících aktivit, her a dobrodružství především pro mladé rekreanty. Zábava je zde klíčová!
Pozorování supů v Krumltalu
Turistika, horské chaty i výhledy na Alpy – každý den přináší nový zážitek. Rozmanitá krajina nabízí klid, pohyb i nezapomenutelné chvíle v přírodě.
Zasvěcené tipy
Kultura a umění v horách
MOUNTAIN-ART přináší umění do alpské vesnice Filzmoos. Výstavy pod širým nebem jsou volně přístupné a propojují umění s turistikou v jedinečné horské krajině.
Salcburská hra vrcholů
Tematické túry se sedmi doporučenými trasami vás provedou celým regionem a nabídnou jedinečný zážitek z horské turistiky.
Fort Kniepass
Fort Kniepass spojuje historii, zážitky i gastronomii. Čeká vás interaktivní stezka, skluzavka i regionální kuchyně: ideální výlet pro rodiny.
Hrady a zámky v Salcburském Lungau
Tři impozantní hrady nabízejí jedinečný pohled do legendární historie regionu Lungau a přenesou vás do dávno minulých časů.
Café & Restaurant EQ
Gurmánský zážitek u jezera Wolfgangsee: od lehké svačiny přes oběd až po večeři à la carte s výhledem na vodní hladinu. Ideální zastávka během dne.
Vodopád Triefen
Terfeny v Hinterthalu byly v roce 2001 vyhlášeny přírodní památkou a jsou působivým přírodním zázrakem.
Alpské požitky mezi ledovcem, horou a jezerem
Od tradiční horské svačiny na salaši po restaurace oceněné Gault-Millau: alpská gastronomie zde patří k hlavním zážitkům a láká milovníky dobrého jídla.
Procházka k Angeralm
Klidná túra k jezeru Angeralm nabízí ideální místo pro odpočinek v přírodě. Ticho, horská krajina a zvířata vytvářejí dokonalou atmosféru pro relaxaci.
Program BERG-GESUND
S horským vůdcem objevíte vrcholy i přírodu Großarltalu. Program BERG-GESUND nabízí túry, jógu, lezení i paragliding, pro ubytované hosty často zdarma.
Jedna plavba, 3 zastávky
Region můžete objevovat i z hladiny jezer. Plavba propojuje Mattsee a Obertrumer See a nabízí nevšední zážitek při průjezdu pod mostem se sníženou střechou lodi.
Za pokladem do srdce Vysokých Taur
Rýžování zlata v horské přírodě nabízí zábavu i dobrodružství pro celou rodinu. S pánví v ruce hledáte zlatinky a odnášíte si vlastní nález jako suvenýr.
SalzburgerLand Tourismus GmbH
Wiener Bundesstraße 23
5300 Hallwang
Telefon: +43 662668844