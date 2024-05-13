Brown and white cows resting on alpine meadow with rocky mountain peaks and coniferous forests in background.
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Salcbursko
Pro to žijeme!

Letní dovolená v Salcbursku je stejně rozmanitá jako spolková země sama. Je ideálním místem pro turistiku, horolezectví, kola, golf nebo koupání a odpočinek v přírodě.

Následovat volání svého srdce, zažít pocit svobody a štěstí, dát životu smysl. Oslavovat chvíle strávené ve společnosti blízkých, vědomě vnímat krásu přírody, prožívat každý okamžik naplno a sbírat vzpomínky, ke kterým se budeme moct vracet. Pro tohle všechno žijeme!

Salcbursko v kostce
Značené turistické trasy:přes 7.200 km
Cyklotrasy:32
Lanovky:16
Počet jezer:608
Horské chaty:550
Nejvyšší hora:Großvenediger (3.657 m)

Proč Salcbursko?

  • Cykloturistika pro pohodáře i fajnšmekry Rozsáhlá síť cyklostezek nabízí něco pro každého – od pohodových tras podél jezer a řek až po náročné horské výjezdy s dech beroucími výhledy. V Salcbursku si na své přijdou rekreační jezdci i zkušení bikeři.

  • Kultura na salaších - Tradiční alpské salaše nejsou jen místem odpočinku, často se zde konají hudební večery, řemeslné ukázky a folklorní slavnosti, které propojují návštěvníky s místními zvyky a pohostinností.

  • Pokud vás láká (dálková) turistika, vydejte se na tzv. Salcburskou salašnickou stezku, která letos slaví 20 let. Trasa 350 km dlouhá vás provede Alpami, horskými chatami i tradiční krajinou Pongau.

  • Výhodná doprava bez aut - Díky nové, celosalcburské jízdence Guest mobility ticket najdete jednoduchý a ekologický způsob, jak cestovat napříč celou spolkovou zemí pohodlně a bez aut.

Výhodný Guest mobility ticketKarta hosta SalzburgerLand Card

FAQ

  1. Autem - Z Prahy je nejlepší trasa přes České Budějovice a Linec, z Brna přes Znojmo a Krems. Cesta do západní části Salcburska vede přes „Kleines Deutsches Eck“ a Bad Reichenhall.

  2. Vlakem
    Do Salcburku jezdí přímé spoje několikrát denně, buď přes České Budějovice a Linec, nebo Railjet přes Vídeň.

  3. Autobusem
    Z ČR se do Salcburku dostanete s dopravci Leo Express, Flixbus nebo ÖBB-Postbus. Odtud navazují regionální spoje do všech částí Salcburska.

Guest Mobility Ticket
Od 1. května 2025 mají hosté ubytovaní v Salcbursku po celou dobu pobytu veřejnou dopravu zdarma. Ticket obdržíte automaticky při check-inu a platí pro autobusy, S-Bahn, regionální vlaky i vybrané dálkové spoje.

Pro více informací

V Salcbursku najdete ubytování všeho druhu – od útulných penzionů přes rodinné hotely až po luxusní wellness resorty. Díky rozmanité krajině hor a jezer si můžete vybrat mezi tradičními alpskými salašemi, stylovými hotely ve městě Salcburk i moderními apartmány přímo u sjezdovky.

Každý z 22 regionů nabízí jedinečnou atmosféru: v létě turistiku, cyklistiku či kulturní akce, v zimě pak zasněžené svahy a špičkové služby. Ať už hledáte romantiku, rodinnou dovolenou nebo aktivní pobyt v horách, v Salcbursku si vždy vyberete.

Ubytování dle Vašich představ

Salcbursko nabízí pestré rekreační oblasti, kde si užijete dovolenou v horách s blahodárným klimatem. Ať už zvolíte kteroukoliv destinaci, čekají vás nádherné výhledy, akce i dobrodružství, prvotřídní služby a jedinečná alpská příroda. Nudit se tu rozhodně nebudete.

Více o regionech

Salcburské letní regiony

NP Vysoké Taury

Hochkönig

St. Johann v Salcbursku

Raurisertal

Großarltal

Tennengau

Salcburský Lungau

Salcburská země jezer

Zell am See - Kaprun

Piesendorf-Niedernsill

Salcburské hrady & zámky

Flachau

Bruck Fusch

Salzburg AG

Dachstein West

Mittersill

Filzmoos

Sportovní aktivity v Salcbursku

Kde se cyklistika stává zážitkem

Grossarltal nabízí 160 km tras pro horská kola i oblíbené Bike & Hike. Čekají vás výjezdy k chatám, vrcholy i jeden z nejdelších singletrailů v regionu.

Großarltal

Stoneman Taurista

Náročná MTB trasa nabízí 147 km a 4 700 m převýšení. Vede alpskou krajinou, kolem jezer až na vrcholy s panoramatickými výhledy na Alpy.

MTB dobrodružství ve Flachau

Salzburg Summit Game – Procházky s příběhem

Prozkoumejte sedm působivých horských vrcholů a objevte jejich mystické příběhy. Jedinečný turistický zážitek pro milovníky přírody a hor.

St. Johann v Salcbursku

Kolem horských jezer

Výlet k jezerům Landschitz vede nedotčenou horskou krajinou. Průzračná jezera a působivé výhledy jsou skutečným přírodním zázrakem.

Salcburský Lungau

Via ferrata na Donnerkogelu

Stezka na Donnerkogel vede ve čtyřech etapách, nejprve podél ocelového lana vč. 40 m dlouhého žebříku až do nebe.

Dachstein West

To nejlepší z Alp

Turistika, cyklistika, koupání i vodní sporty: ideální kombinace pro aktivní léto. Ledovec, hory a jezero slibují zážitky i nové výzvy.inaci pro aktivní letní dovolenou.

Zell am See - Kaprun

Na chatu Himmelspforte

Chata, nacházející se přímo na strmé severní stěně hory Schafberg, je jednou z nejfotografovanějších chat v Salzkammergut.

S Schafbergbahn za výhledy

Kolem hradu Mauterndorf

Okružní stezka nabízí výhled na zámecký vrch, řeku Taurach a vodopád. Vrcholem je padací most přes potok Stampflbach.

Salcburské hrady & zámky

Zážitky pro milovníky hor

Více než 300 tras nabízí turistiku pro každého – od náročných výstupů po rodinné stezky. Čekají vás výhledy, zážitkové trasy i dobrodružství pro děti.

Turistika v Tennengau

Cyklovesnice v Alpách

Filzmoos, cyklistická vesnice Alp, nabízí ideální terén pro MTB a gravel biking. Začínají zde náročné túry, jako jsou Stoneman Taurista a Dachstein Bike Experience.

Filzmoos

Turistika ve 3 dimenzích

Turistika, horské chaty i výhledy na Alpy – každý den přináší nový zážitek. Rozmanitá krajina nabízí klid, pohyb i nezapomenutelné chvíle v přírodě.

Piesendorf & Niedernsill

Königsweg - trasa bez zavazadel

Projděte během 4 dnů 74 km turistických tras a vychutnejte si regionální speciality s výhledem na majestátní Hochkönig.

Hochkönig

Velodrom Salzburger Seenland

600 km cyklotras vede kolem Wallersee, Mattsee i Obertrumer See. Mírně zvlněná krajina, výhledy a kratší okruhy jsou ideální pro rekreační i sportovní cyklisty.

Salcburská země jezer

To nejlepší z regionů

Cyklotrasa Tiché noci

Cyklistika zde spojuje sport i kulturu: Stille-Nacht-Route vede kolem kaple, kde poprvé zazněla koleda „Tichá noc“, a pokračuje k dalším památkám až do Salzburgu.

Salcburská země jezer

Za horskou florou

Příroda v okolí Hochkönigu nabízí množství bylin a rostlin. Odborníci na byliny se o své znalosti podělí během pěších túr a workshopů.

Hochkönig

Cyklistika pro každého

Cyklotrasy od pohodových po náročné MTB vedou krásnou krajinou. Zastávky na horských chatách lákají na regionální speciality a pravou alpskou gastronomii.

Tennengau

Rakouská turistická vesnice

Ideální základna pro horskou turistiku: od nenáročných tras po vícedenní túry. Čekají vás panoramatické výhledy, alpské stezky i výstupy na vrcholy.

Turistika ve Filzmoosu

Muzeum vodního průmyslu

Muzeum nabízí zábavný a poučný pohled na zásobování Salcburska vodou prostřednictvím historických a kuriózních exponátů.

WasserSpiegel Museum

Golf

Golf s výhledem na Alpy spojuje sport i přírodu. Hřiště vede loukami a kolem horských scenérií, ideální pro začátečníky i zkušené hráče.

Do Mittersillu

Tradice se setkává s požitkem

Horské chaty tu lákají návštěvníky na regionální speciality, jako jsou svačiny Brettljause, domácí sýry a pohostinnost.

Salcburský Lungau

Xund & Fit – Aktivní letní zážitek

Bezplatný letní program plný sportu a relaxace, od elektrokol a horolezectví po jógu a procházky za bylinkami.

St. Johann v Salcbursku

Lanovky Dachstein Bergbahnen

Vyjeďte lanovkami Gosaukammbahn, Hornbahn nebo Donnerkogelbahn a užijte si širokou nabídku přírody, kulinářských specialit, sportu a rodinných dobrodružství.

Dachstein West

Za východu slunce

Letní túra za východem slunce ve výšce 1 991 m nabízí jedinečné výhledy i tradiční snídani připravovanou na ohni přímo v horách.

Na vrchol ve Flachau

Radost z horských luk a vrcholů v údolí salaší

Nová dálková túra: 46 km ve 4 etapách, alpské louky, vrcholy i scenérie Vysokých Taur. Komfort bez balení díky návratu do vždy jednoho ubytování.

Großarltal

Střecha Salcburska na Kitzsteinhornu

TOP OF SALZBURG nabízí panoramatické výhledy na Vysoké Taury i okolní třítisícovky. V Cinema 3000 zažijete vrchol Kitzsteinhornu a s horským vůdcem poznáte přírodu.

Zell am See - Kaprun

Koncert na pevnosti Hohensalzburg

Od ledna do prosince se téměř denně konají ve středověkých prostorách pevnosti koncerty.

Salcburské hrady & zámky

Tipy na kulturu, přírodu a odpočinek

Floriho zážitková cesta

Zábavná stezka pro malé i velké nabízí hravé úkoly, hádanky a krásné výhledy. Trasa vhodná i pro kočárky promění výlet v dobrodružství s odměnou na konci.

Flachau pro celou rodinu

Mezi loukami a horskými potoky

Ideální výchozí bod pro turistiku nabízí trasy od nenáročných procházek po horské túry. Čekají vás výhledy, příroda i klidná místa pro odpočinek a regeneraci.

Bruck Fusch

Mléko ze salaší

Rozhodně si nenechte ujít domácí mléčné produkty. Při svých výletech se zastavte na některé ze salaší a ochutnejte čerstvé sýry, máslo i další regionální speciality.

Chutě Grossarltalu

Quick Tour Salcburkem

V letních měsících se můžete zúčastnit bezplatné každodenní rychlé prohlídky, která vám během 30 minut poskytne nejdůležitější informace o salcburské památce.

Salcburské hrady & zámky

Jezera v okolí Salzburgu

Klidná jezerní krajina nedaleko Salzburgu láká na odpočinek, teplá jezera i tradiční atmosféru. Ideální místo pro relaxaci v přírodě.

Salcburská země jezer

Kulinářské speciality

Chaty na Hochkönigu nabízejí rozmanitou kuchyni - vydatnou, rustikální, lehkou nebo veganskou.

Hochkönig

Načerpejte energii

Tato alpská wellness destinace nabízí čistý horský vzduch, pohyb, zdravou stravu i relaxaci – ideální podmínky, kde načerpáte novou energii pro tělo i mysl.

100% zdraví z Filzmoosu

Jóga na horách

Utečte od každodenního stresu a začněte den cvičením jógy s celou rodinou. Obklopeni přírodou a výhledem na ledovec Dachstein.

Dachstein West

Kolem vodních nádrží

Vysokohorské nádrže ve výšce 2 036 m okouzlí alpskou scenérií i tyrkysovou vodou. Nabízejí prohlídky přehrad, turistiku i via ferratu pro milovníky dobrodružství.

Zell am See - Kaprun

Naučná stezka v Alpendorfu

Projděte se po klidné lesní cestě nad Alpendorfem. Idylické místo daleko od ruchu a shonu, kde tempo určuje pouze příroda.

St. Johann v Salcbursku

Jezero Prebersee

Prebersee je přírodní rašelinné jezero, jehož tmavá voda akumuluje teplo a je zvláštním prostředím pro vzácné živočichy a rostliny.

Salcburský Lungau

Zážitkový ráj pro celou rodinu

Turistika, zážitkové stezky i horské silnice vedou do srdce Alp. Rodiny potěší herní světy, bobové dráhy i naučné trasy plné přírody a zábavy.

34 výletů v Tennengau

Lanovka FestungsBahn

Dráha vozí návštěvníky ze starého města Salcburku na pevnost Hohensalzburg již od roku 1892 a je nejstarší rakouskou lanovou dráhou, která je stále v provozu.

FestungsBahn

Události

Průvod s obrem Samsonem

26. 7. 2026
Tamsweg

Samson symbolizuje postavu s nadlidskou silou. V roce 2010 byl průvod zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Salcburský Lungau

Zážitková turistika

Od jara do podzimu
Flachau

Objevte horskou krajinu na komentovaných túrách a poznejte nejkrásnější salaše, vrcholy i chaty regionu. S místními průvodci objevíte skrytá místa a s letní kartou hosta se navíc účastníte zdarma.

Flachau

Großglockner Ultra-Trail

23.07. – 26.07.2026
Kaprun

Náročný trail vede 110 km kolem nejvyšší hory Rakouska, s převýšením přes 6 500 m. Trasa míří přes ledovce, Alpy a tři spolkové země.

Zell am See-Kaprun

SeeGourmet na jezeře Wolfgangsee

Atmosférická živá hudba a gurmánské menu se postarají o chvíle štěstí na palubě, zatímco jezero Wolfgangsee a pohoří Solná komora tvoří zvláštní kulisu.

Ochutnávka na lodi

Kino na vrcholu

Po celé léto za hezkého počasí
Hochkeil

Za doprovodu lidové hudby se hosté vydávají na túru, na kole nebo lanovkou od horské chaty k horské chatě, kde na ně čekají tradiční alpské pokrmy.

Hochkönig

Přehlídka dravců

duben – listopad
Hrad Hohenwerfen

Vyzkoušejte si zblízka velkolepé letové manévry sokolů, orlů a káňat a objevte starobylé sokolnické řemeslo v sokolnickém muzeu.

Salcburské hrady & zámky

Jóga pro děti

Po celé léto
Russbach

Bezplatný program Body, Mind & Mountains nabízí jógu pro děti i hravé aktivity v přírodě. Pohyb, zábava a relaxace pro malé i velké bez nutnosti registrace.

Dachstein West

Almabtrieb - Shánění dobytka z pastvin

Podzim 2026
Grossarltal

Podzim v Salcbursku patří slavnostem sklizně: regionální speciality, tradice i lidová kultura. Čekají vás trhy, slavnosti na salaších i návraty stád z horských strání.

Grossarltal

Trail running & Yoga à la carte

1. 7. 2026 – 5. 7. 2026
Filzmoos

Trail running v horské vesnici pod Bischofsmütze: příroda, svoboda a pohyb v srdci Alp. Filzmoos nabízí ideální podmínky pro sport i horské zážitky.

Filzmoos

Kultura na jezeře

V červenci 2026

Letní divadelní scéna na jezeře láká každoročně tisíce návštěvníků. Představení pod širým nebem s kulisou jezera a hor vytvářejí jedinečnou atmosféru.

Salcburská země jezer

JoKiWo Reloaded - největší akce léta pro děti

4. 8. 2026 – 7. 8. 2026

Týden plný vzrušujících aktivit, her a dobrodružství především pro mladé rekreanty. Zábava je zde klíčová!

St. Johann v Salcbursku

Pozorování supů v Krumltalu

30. 5. 2026 – 4. 10. 2026
Hochalm

Turistika, horské chaty i výhledy na Alpy – každý den přináší nový zážitek. Rozmanitá krajina nabízí klid, pohyb i nezapomenutelné chvíle v přírodě.

NP Vysoké Taury

Bobová dráha na Karkogelu

Po celou letní sezonu

Letní bobová dráha nabízí téměř 2 km zábavy s výhledy na alpskou krajinu. Ideální výlet pro milovníky adrenalinu i krásných panoramat.

Tennengau

Zasvěcené tipy

Kultura a umění v horách

MOUNTAIN-ART přináší umění do alpské vesnice Filzmoos. Výstavy pod širým nebem jsou volně přístupné a propojují umění s turistikou v jedinečné horské krajině.

Filzmoos

Salcburská hra vrcholů

Tematické túry se sedmi doporučenými trasami vás provedou celým regionem a nabídnou jedinečný zážitek z horské turistiky.

Flachau

Fort Kniepass

Fort Kniepass spojuje historii, zážitky i gastronomii. Čeká vás interaktivní stezka, skluzavka i regionální kuchyně: ideální výlet pro rodiny.

Salcburské hrady & zámky

Hrady a zámky v Salcburském Lungau

Tři impozantní hrady nabízejí jedinečný pohled do legendární historie regionu Lungau a přenesou vás do dávno minulých časů.

Salcburský Lungau

Café & Restaurant EQ

Gurmánský zážitek u jezera Wolfgangsee: od lehké svačiny přes oběd až po večeři à la carte s výhledem na vodní hladinu. Ideální zastávka během dne.

Nová restaurace

Vodopád Triefen

Terfeny v Hinterthalu byly v roce 2001 vyhlášeny přírodní památkou a jsou působivým přírodním zázrakem.

Hochkönig

Alpské požitky mezi ledovcem, horou a jezerem

Od tradiční horské svačiny na salaši po restaurace oceněné Gault-Millau: alpská gastronomie zde patří k hlavním zážitkům a láká milovníky dobrého jídla.

Zell am See-Kaprun

Procházka k Angeralm

Klidná túra k jezeru Angeralm nabízí ideální místo pro odpočinek v přírodě. Ticho, horská krajina a zvířata vytvářejí dokonalou atmosféru pro relaxaci.

Dachstein West

Program BERG-GESUND

S horským vůdcem objevíte vrcholy i přírodu Großarltalu. Program BERG-GESUND nabízí túry, jógu, lezení i paragliding, pro ubytované hosty často zdarma.

Grossarltal

Jedna plavba, 3 zastávky

Region můžete objevovat i z hladiny jezer. Plavba propojuje Mattsee a Obertrumer See a nabízí nevšední zážitek při průjezdu pod mostem se sníženou střechou lodi.

Salcburská země jezer

Za pokladem do srdce Vysokých Taur

Rýžování zlata v horské přírodě nabízí zábavu i dobrodružství pro celou rodinu. S pánví v ruce hledáte zlatinky a odnášíte si vlastní nález jako suvenýr.

Údolí zlata v Raurisertalu

Pro gurmány a požitkáře

Regionální kuchyně je zde skutečným zážitkem – od horských sýrů po tradiční restaurace. Lokální suroviny a recepty předávané generacemi dávají jídlům jedinečnou chuť.

Jídlo v Tennengau
Kontakt
Objevujte Salcbursko

SalzburgerLand Tourismus GmbH

Wiener Bundesstraße 23

5300 Hallwang

Telefon: +43 662668844

info@salzburgerland.com
www.salzburgerland.com

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