Serfaus-Fiss-Ladis
Okamžiky, které zůstávají
Introduction
Serfaus-Fiss-Ladis v horním údolí Inntal v Tyrolsku je ideálním místem pro nezapomenutelnou letní dovolenou v Rakousku. Region spojuje působivou alpskou přírodu s pestrou nabídkou aktivit pro malé i velké. Čekají vás rozmanité turistické trasy, snadné i náročné bikové stezky i akce s výhledem na impozantní horské panorama. Atmosféru doplňují tyrolské kulinářské speciality a mimořádně rodinně přívětivé prostředí. V Serfaus-Fiss-Ladis vznikají vzpomínky, které zůstávají.
Kdo chce na chvíli vypnout a uniknout každodennímu shonu, najde ideální místo ve třech tyrolských horských vesnicích Serfaus, Fiss a Ladis, ležících na slunné náhorní plošině ve výšce kolem 1 400 metrů. Pohostinnost, tradice a síla alpské přírody zde tvoří přirozený celek. Rodiny, milovníci pohody i aktivní cestovatelé si užijí tematické stezky jako Pirátská stezka, Čarodějnická stezka nebo Stezka objevitelů (vytvořená autorem dětských knih Thomasem Brezinou), zážitkový park Erlebnispark Hög nebo panoramatickou trasu Panorama-Genussweg.
Milovníci adrenalinu a cyklistiky míří do Bikeparku Serfaus-Fiss-Ladis a na místní singletraily, zatímco rodiny s dětmi si užívají Erlebniswelt Serfaus, Sommer-Funpark Fiss nebo Mythenwelt Ladis. V celém regionu je cítit dokonalá rovnováha mezi aktivním zážitkem a odpočinkem.
Proč Serfaus-Fiss-Ladis
Jedinečná lokalita: Slunná náhorní plošina, panorama Alp a až 2 000 hodin slunce ročně: kyvadlová doprava pro turisty, síť lanovek i unikátní „vznášející se metro“ v Serfausu umožňují klidnou dovolenou bez auta.
Rodinný a volnočasový ráj: Dětský smích a dobrodružství čekají v Serfaus-Fiss-Ladis na každém rohu. Navštivte například zážitkový park Hög, letní funpark ve Fissu a další atrakce – zábava vždy zaručena!
Super. Sommer. Card.: S kartou hosta Super.Sommer.Card. můžete využívat dopravu, lanovky, tematické stezky i dobrodružné světy – včetně turistického autobusu, dětských klubů a organizovaných túr.
Animační program: Murmli-Club & Mini&Maxi Club Dvě dětské skupiny pro děti od 3 do 15 let. O hry, kreativitu a outdoorová dobrodružství tu není nouze. K dispozici je také péče o nejmenší děti.
Nejlepší zážitky v horáchZažijte nezapomenutelné okamžiky: Nové horské zážitky v Serfaus-Fiss-Ladis nabízejí dobrodružství a požitek z přírody na nejvyšší úrovni. Ideální pro rodiny a milovníky přírody!
Procházky s celou rodinou
Tematické stezky, kuličkové dráhy, bájné trasy a interaktivní hry dělají z turistiky v horách zábavné dobrodružství pro malé i velké.
Čistý adrenalin pro malé i velké
Ziplinine Serfauser Sauser, letní bobové dráhy, houpačka Skyswing nebo létání s Fisser Flieger: akce, výška a výhledy zaručeny.
Cyklistika & Bikepark v Serfaus-Fiss-Ladis
Všestranná cyklistická oblast: od pohodových výletů na elektrokolech po singletraily a špičkový bikepark s tréninkovou zónou, dětským parkem a alpským panoramatem.
Kam za turistikou
Wildtierweg: Interaktivní rodinná trasa s rozšířenou realitou v aplikaci mySFL. Objevujte zvířata a získejte diplom ochránce přírody.
Schmugglersteig: Dobrodružná tematická trasa v Serfausu s příběhy pašeráků, interaktivními zastávkami v okolí chaty Masner.
Six-Senses-Weg: Zážitková procházka se stanovišti, herními prvky a krásným výhledem na Serfaus.
Quellenweg: Tematická trasa mezi vrcholy Komperdell a Schönjoch s výhledy na zajímavou flóru a skalní formace.
Naggalunsteig: Panoramatická túra z Fisser Joch na Schöngampalm. Na přelomu června a července zde uvidíte kvést alpské růže.
Cyklistický ráj - něco pro každého
Pohodová cyklistika
Region nabízí ideální podmínky pro pohodovou cyklistiku. Rodinné cyklostezky a trasy vedou horskou krajinou. Díky e-bikům zvládnete i delší výlety bez námahy.
Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis
Jeden z nejlepších bikeparků v Alpách. Training area, pumptrack, kids park i slopestyle – ideální pro začátečníky i zkušené bikery.
Singletrails
Flow traily i technické úseky vedou lesy a alpskými loukami. Singletraily Serfaus-Fiss-Ladis spojují adrenalin s nádhernými výhledy.
Další letní aktivity
Lezení v Serfaus-Fiss-Ladis
Od lezeckých stěn a ferrat až po lanový park X-Trees Waldseilpark: Serfaus-Fiss-Ladis nabízí lezecké dobrodružství pro začátečníky i pokročilé uprostřed horské přírody.
Zábava za každého počasí
Spousta zábavy i za deště: lezecké a boulderingové stěny, softplay zóny, minigolf a interaktivní hry v PlayIN Serfaus a Indoor Arénách ve Fiss a Ladis.
Vedené prohlídky v Serfausu, Fissu i Ladisu
Objevte historii a tradice horských vesnic během prohlídek s místními znalci a poutavými příběhy z minulosti.
Nenechte si ujítV Serfaus-Fiss-Ladis se po celý rok něco děje. Na své si tu přijdou malí i velcí!
MOUNDS 2026
Šest dní plných zábavy pro děti, rodinných koncertů a workshopů v Serfaus-Fiss-Ladis – hudební festival pro celou rodinu! Moderuje André Gatzke.
Erlebnisabend ve Fissu – večer plný zážitků pro všechny
Letní rodinný večer s kouzly, hudbou, aktivitami pro děti a večerními jízdami na Fisser Flieger, Skyswing a Fisser Flitzer.
Vodní show v Ladisu
Světlo, hudba a vodní efekty – kouzelný zážitek pro všechny u romantického zámeckého jezírka v Ladisu!
Lange Nacht v Serfausu
Pouliční umělci, hudba a regionální speciality – zažijte večer plný atmosféry a rozmanitosti!
GastrotipyOchutnejte, objevujte a vychutnávejte: od místních specialit po kreativní gastronomické pokrmy – v Serfaus-Fiss-Ladis je každé jídlo zážitkem pro všechny smysly!
Místa pro grilování v přírodě
Kulinářský tip uprostřed přírody: grilovací místa v Serfaus-Fiss-Ladis lákají k posezení s výhledem! Ať už jste u Murmliwasser v Serfausu, u Högsee nebo v idylické lokalitě u Neueggu – zde můžete strávit pohodové chvíle s rodinou a přáteli. Přineste si své grilované pokrmy, rezervujte si místo a užijte si nezapomenutelný piknik uprostřed tyrolských hor.
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis
Gänsackerweg 2
6534 Serfaus
Telefon: +43 547 662 39