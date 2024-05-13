Two children splashing in wooden tubs at a mountain station, cable car and alpine panorama in the background.
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Serfaus-Fiss-Ladis
Okamžiky, které zůstávají

Serfaus-Fiss-Ladis nabízí rodinám i aktivním návštěvníkům léto plné zážitků, výhledů a pohody na slunné tyrolské náhorní plošině.

Serfaus-Fiss-Ladis v horním údolí Inntal v Tyrolsku je ideálním místem pro nezapomenutelnou letní dovolenou v Rakousku. Region spojuje působivou alpskou přírodu s pestrou nabídkou aktivit pro malé i velké. Čekají vás rozmanité turistické trasy, snadné i náročné bikové stezky i akce s výhledem na impozantní horské panorama. Atmosféru doplňují tyrolské kulinářské speciality a mimořádně rodinně přívětivé prostředí. V Serfaus-Fiss-Ladis vznikají vzpomínky, které zůstávají.

Kdo chce na chvíli vypnout a uniknout každodennímu shonu, najde ideální místo ve třech tyrolských horských vesnicích Serfaus, Fiss a Ladis, ležících na slunné náhorní plošině ve výšce kolem 1 400 metrů. Pohostinnost, tradice a síla alpské přírody zde tvoří přirozený celek. Rodiny, milovníci pohody i aktivní cestovatelé si užijí tematické stezky jako Pirátská stezka, Čarodějnická stezka nebo Stezka objevitelů (vytvořená autorem dětských knih Thomasem Brezinou), zážitkový park Erlebnispark Hög nebo panoramatickou trasu Panorama-Genussweg.

Milovníci adrenalinu a cyklistiky míří do Bikeparku Serfaus-Fiss-Ladis a na místní singletraily, zatímco rodiny s dětmi si užívají Erlebniswelt Serfaus, Sommer-Funpark Fiss nebo Mythenwelt Ladis. V celém regionu je cítit dokonalá rovnováha mezi aktivním zážitkem a odpočinkem.

Region v kostce
Turistické trasy500 km
Cyklotrasy200 km
Lanovky (vč. Serfauského metra)11
Ubytovací možnosti565
Jezera ke koupání1 (Jezero Högsee)
Nejlepší doba na cestování
Celoroční
Ideální pro
všechny
4 důvody

Proč Serfaus-Fiss-Ladis

  1. Jedinečná lokalita: Slunná náhorní plošina, panorama Alp a až 2 000 hodin slunce ročně: kyvadlová doprava pro turisty, síť lanovek i unikátní „vznášející se metro“ v Serfausu umožňují klidnou dovolenou bez auta.

  2. Rodinný a volnočasový ráj: Dětský smích a dobrodružství čekají v Serfaus-Fiss-Ladis na každém rohu. Navštivte například zážitkový park Hög, letní funpark ve Fissu a další atrakce – zábava vždy zaručena!

  3. Super. Sommer. Card.: S kartou hosta Super.Sommer.Card. můžete využívat dopravu, lanovky, tematické stezky i dobrodružné světy – včetně turistického autobusu, dětských klubů a organizovaných túr.

  4. Animační program: Murmli-Club & Mini&Maxi Club Dvě dětské skupiny pro děti od 3 do 15 let. O hry, kreativitu a outdoorová dobrodružství tu není nouze. K dispozici je také péče o nejmenší děti.

FAQ

Nejpohodlnější je cesta autem přes Německo do Tyrolska (např. z Prahy přibližně 5–6 hodin jízdy).

Do regionu se dostanete také vlakem – nejbližší stanice je Landeck-Zams, odkud pokračuje autobusové spojení přímo do Serfaus, Fiss nebo Ladis.

Cesta na dovolenou

Ve většině ubytování v Serfaus-Fiss-Ladis je standardní čas check-inu odpoledne (obvykle od 15:00). Přesný čas se může lišit podle hotelu nebo apartmánu, proto doporučujeme ověřit jej přímo u vybraného ubytovatele. Mnoho zařízení zároveň umožňuje využívat služby regionu už v den příjezdu.

Ubytujte se

Ano, region patří mezi nejvíce rodinně orientované destinace v Alpách. Nabízí tematické stezky pro děti, velké zážitkové parky, dětské kluby, lanovky přizpůsobené rodinám i pestré letní atrakce. Díky tomu je Serfaus-Fiss-Ladis ideálním místem pro rodinnou dovolenou v Rakousku.

V Serfaus-Fiss-Ladis najdete mnoho útulných horských chat a restaurací, kde si můžete vychutnat tyrolské speciality i rodinnou atmosféru. Mezi oblíbená místa patří:

  • Lassida: Rodinná restaurace se slunnou terasou, oblíbenou pizzou a velkým dobrodružným hřištěm Georama Lassida – ideální pauza pro rodiny s dětmi.

  • Seealm Hög: Přímo u jezera Högsee. Vyhlášená rybími specialitami a domácí zmrzlinou s krásným výhledem na vodu i hory.

  • Leithe Wirt: Útulná restaurace se slunnou terasou. Nabízí domácí uzené speciality z regionálních surovin, také s sebou.

  • Schöngampalm: Autentická horská chata s vlastním grilem – maso si připravíte sami uprostřed alpské přírody.

  • Sonnenburg: Rodinná restaurace s pizzou z kamenné pece a domácími dezerty. Ideální pro rodiny.

Poznejte místní gastronomii

Nejlepší zážitky v horách

Zažijte nezapomenutelné okamžiky: Nové horské zážitky v Serfaus-Fiss-Ladis nabízejí dobrodružství a požitek z přírody na nejvyšší úrovni. Ideální pro rodiny a milovníky přírody!

Procházky s celou rodinou

Tematické stezky, kuličkové dráhy, bájné trasy a interaktivní hry dělají z turistiky v horách zábavné dobrodružství pro malé i velké.

Více o rodinném objevování

Čistý adrenalin pro malé i velké

Ziplinine Serfauser Sauser, letní bobové dráhy, houpačka Skyswing nebo létání s Fisser Flieger: akce, výška a výhledy zaručeny.

Více o rodinných aktivitách

Cyklistika & Bikepark v Serfaus-Fiss-Ladis

Všestranná cyklistická oblast: od pohodových výletů na elektrokolech po singletraily a špičkový bikepark s tréninkovou zónou, dětským parkem a alpským panoramatem.

Více o cyklistice

Coolcation v Serfaus-Fiss-Ladis: ve výšce 1 829 metrů

Díky své nadmořské výšce si zde můžete užít čerstvý horský vzduch a mírné letní teploty. Jezero Högsee poskytuje přirozené ochlazení s výhledem.

Coolcation
5 tipů na výlety

Kam za turistikou

  1. Wildtierweg: Interaktivní rodinná trasa s rozšířenou realitou v aplikaci mySFL. Objevujte zvířata a získejte diplom ochránce přírody.

  2. Schmugglersteig: Dobrodružná tematická trasa v Serfausu s příběhy pašeráků, interaktivními zastávkami v okolí chaty Masner.

  3. Six-Senses-Weg: Zážitková procházka se stanovišti, herními prvky a krásným výhledem na Serfaus.

  4. Quellenweg: Tematická trasa mezi vrcholy Komperdell a Schönjoch s výhledy na zajímavou flóru a skalní formace.

  5. Naggalunsteig: Panoramatická túra z Fisser Joch na Schöngampalm. Na přelomu června a července zde uvidíte kvést alpské růže.

Poznejte turistické možnosti

Cyklistický ráj - něco pro každého

Pohodová cyklistika

Region nabízí ideální podmínky pro pohodovou cyklistiku. Rodinné cyklostezky a trasy vedou horskou krajinou. Díky e-bikům zvládnete i delší výlety bez námahy.

Více informací

Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis

Jeden z nejlepších bikeparků v Alpách. Training area, pumptrack, kids park i slopestyle – ideální pro začátečníky i zkušené bikery.

Více informací

Singletrails

Flow traily i technické úseky vedou lesy a alpskými loukami. Singletraily Serfaus-Fiss-Ladis spojují adrenalin s nádhernými výhledy.

Více informací

Škola bikerů

S Bikeschule Serfaus-Fiss-Ladis zlepšíte techniku i jistotu na trailu. Kurzy pro děti, začátečníky i pokročilé.

Více informací

Další letní aktivity

Lezení v Serfaus-Fiss-Ladis

Od lezeckých stěn a ferrat až po lanový park X-Trees Waldseilpark: Serfaus-Fiss-Ladis nabízí lezecké dobrodružství pro začátečníky i pokročilé uprostřed horské přírody.

Možnosti lezení

Zábava za každého počasí

Spousta zábavy i za deště: lezecké a boulderingové stěny, softplay zóny, minigolf a interaktivní hry v PlayIN Serfaus a Indoor Arénách ve Fiss a Ladis.

Zábava uvnitř i venku

Vedené prohlídky v Serfausu, Fissu i Ladisu

Objevte historii a tradice horských vesnic během prohlídek s místními znalci a poutavými příběhy z minulosti.

Za místní historií

Lukostřelba

3D lukostřelecká dráha s 14 terči se vine lesem a nabízí výzvu pro začátečníky i pokročilé. Spojuje koncentraci s relaxací v přírodě.

Odpočiňte si aktivně

Nenechte si ujít

V Serfaus-Fiss-Ladis se po celý rok něco děje. Na své si tu přijdou malí i velcí!

MOUNDS 2026

6534 Serfaus

Šest dní plných zábavy pro děti, rodinných koncertů a workshopů v Serfaus-Fiss-Ladis – hudební festival pro celou rodinu! Moderuje André Gatzke.

Více o festivalu

Erlebnisabend ve Fissu – večer plný zážitků pro všechny

Každý letní čtvrtek
Möseralm in Fiss , 6533 Fiss

Letní rodinný večer s kouzly, hudbou, aktivitami pro děti a večerními jízdami na Fisser Flieger, Skyswing a Fisser Flitzer.

Zážitkový večer

Vodní show v Ladisu

Pondělí, čtvrtek a sobota
Schlossweiher, 6532 Ladis

Světlo, hudba a vodní efekty – kouzelný zážitek pro všechny u romantického zámeckého jezírka v Ladisu!

Vodní show

Lange Nacht v Serfausu

Každý 2. čtvrtek v červenci a srpnu
Dorfzentrum, 6541 Serfaus

Pouliční umělci, hudba a regionální speciality – zažijte večer plný atmosféry a rozmanitosti!

Dlouhá noc

Goldene Herbstklänge - hudba zlatého podzimu

Zažijte podzimní týden plný hudby, setkání a kulinářských zážitků v jedinečné atmosféře hor. Čekají na vás koncerty známých umělců, procházky s průvodcem, zábavná představení i příjemná setkání.

Tak zní podzim

Gastrotipy

Ochutnejte, objevujte a vychutnávejte: od místních specialit po kreativní gastronomické pokrmy – v Serfaus-Fiss-Ladis je každé jídlo zážitkem pro všechny smysly!

Čerstvé speciality z grilu na chatě Schöngampalm

Kulinářská procházka za místní kuchyni v horách.

Gastrozážitek v lanovce

Regionální speciality v Leithe's Feinstes

Tajný tip

Místa pro grilování v přírodě

Kulinářský tip uprostřed přírody: grilovací místa v Serfaus-Fiss-Ladis lákají k posezení s výhledem! Ať už jste u Murmliwasser v Serfausu, u Högsee nebo v idylické lokalitě u Neueggu – zde můžete strávit pohodové chvíle s rodinou a přáteli. Přineste si své grilované pokrmy, rezervujte si místo a užijte si nezapomenutelný piknik uprostřed tyrolských hor.

Vyrazit grilovat
Kontakty

Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis

Gänsackerweg 2

6534 Serfaus

Telefon: +43 547 662 39

info@serfaus-fiss-ladis.at
www.serfaus-fiss-ladis.at
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