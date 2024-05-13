Five hikers on rocky mountain path, green valley with village and mountain range in background.
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St. Anton am Arlberg
Horské léto. Zážitek, o který se chcete podělit.

Od rozkvetlých alpských luk po panoramatické horské stezky – St. Anton am Arlberg nabízí v létě aktivní dovolenou plnou turistiky, cyklistiky a svěžího horského vzduchu.

Když hory volají, St. Anton am Arlberg odpovídá čistým vzduchem, širokými obzory a prostorem pro pohyb. Léto odhaluje region v jeho nejotevřenější a nejrozmanitější podobě: rozkvetlé alpské louky, tyrkysová horská jezera a síť stezek, které vás zvou k prozkoumávání vlastním tempem.

S více než 400 km značených turistických tras a přibližně 220 km cyklistických stezek začíná dobrodružství hned za dveřmi hotelu. Od panoramatických vysokohorských procházek a klasických alpských túr po plynulé cyklistické trasy, silniční cyklistické průsmyky a kombinace Bike & Hike nabízí Arlberg rozmanitost pro každou úroveň. Rodiny a ti, kteří hledají klidnější chvíle, najdou mírné údolní stezky, tematické trasy a klidná místa k odpočinku, zatímco milovníci adrenalinu se vydají na lezecké trasy, canyoning, paragliding nebo do cyklistických a dobrodružných oblastí ve Verwalltalu. Kulturní akce, koncerty a tradiční festivaly dodávají energii vesnickému životu po celé letní měsíce, doplněné živou gastronomickou scénou od rustikálních chat až po rafinovanou kuchyni.

Region v kostce
Turistické trasyvíce než 400 km
Cyklistické trasykolem 220 km
Lanovky6
Horské chaty29
Nadmořská výška1 300 m
Letní karta
Události
Lanovky
Počasí

Proč St. Anton am Arlberg?

  • Skutečná celoroční destinace – od aktivního odpočinku v horách v létě po světově proslulé lyžování v zimě

  • Přímý přístup k horám – lanovky, stezky a vrcholy začínají přímo v obci

  • Rozmanité outdoorové aktivityturistika cyklistika, lezení v jedné kompaktní oblasti

  • Vyváženost akce a klidu – energická dobrodružství v kombinaci s klidnými údolími, jezery a panoramatickými výhledy

  • Špičkový, přitom autentický – alpská tradice v kombinaci s moderním komfortem a vysoce kvalitními službami

  • Ideální pro páry a rodiny – pestrá nabídka pro různé věkové skupiny, zájmy a náročnost aktivit

  • Bohatý život v obciakce, koncerty, festivaly a bohatá gastronomická scéna

  • Vynikající dopravní dostupnost – snadný příjezd vlakem nebo autem a bezplatná místní doprava pro hosty

Více informací o regionu

FAQs

Autem: Cesta autem vede nejčastěji přes Linec, Salzburg, Innsbruck a Landeck po rychlostní silnici S16, odkud je to do St. Anton jen několik minut. Z Prahy trvá jízda přibližně 5,5 až 6,5 hodiny, z Brna asi 6 až 7 hodin, podle aktuální dopravní situace.

Vlakem: Obec má vlastní nádraží přímo v centru města, jen pár minut chůze od hotelů a lanovek. Nejčastější vlakové spojení z Prahy nebo Brna je s jedním přestupem ve Vídni nebo v Linci, odkud pokračujete přímo do St. Antonu.

Cesta do St. Anton am Arlberg

St. Anton am Arlberg nabízí širokou škálu ubytování – od komfortních hotelů všech kategorií přes rodinné penziony až po apartmány, chalety a rekreační byty.

Ubytovat se můžete přímo v centru St. Antonu nebo v okolních obcích jako St. Christoph, Pettneu, Schnann, Flirsch či Strengen. Většina ubytování se nachází v blízkosti lanovek, turistických tras i restaurací.

Díky pestré nabídce si zde vyberou jak aktivní sportovci, tak rodiny i hosté hledající klidnou dovolenou v Alpách.

Ubytujte se

V rekreační oblasti St. Anton am Arlberg se nachází 29 horských chat. Nejoblíbenější jsou:

Chaty v St. Antonu

Prázdninová oblast St. Anton am Arlberg je rájem pro milovníky přírody. Můžete se tu věnovat pěší turistice, cyklistice, jízdě na elektrokolech, horské cyklistice, lezení, plavání, paraglidingu a golfu, abychom jmenovali jen některé z možností. Možnosti jsou tu prostě nekonečné!

St. Anton am Arlberg
Vydejte se do St. Antonuna aktivní dovolenou

Nenechte si ujít

Horská jezera - klidná hladina

V létě nabízí region St. Anton am Arlberg ideální teploty pro aktivní pohyb v horské přírodě. V některém z průzračně modrých jezer najdete příjemné osvěžení.

Horská jezera

Turistika

V létě se region ukazuje ze své klidné stránky – je to skutečný tajný tip pro ty, kteří si chtějí dobít baterie v přírodě na více než 400 km turistických tras.

Túry na horském vzduchu

Cyklistika

Dobře značená síť cyklistických a MTB tras v regionu St. Anton má celkovou délku 220 km. Každý cyklista si tu přijde na své.

Na kole za dobrodružstvím

Gastronomie

Spritz při západu slunce nebo vydatný tyrolský Gröstl? Více než 40 restaurací, barů a kaváren nabízí pestrý výběr regionální i mezinárodní kuchyně.

Od klasiky po gurmánské speciality

Zážitky od jara do podzimu

V St. Anton am Arlberg najdou milovníci horských sportů skutečný ráj. Široká nabídka aktivit v okolí nabízí dobrodružství pro každého – a zároveň dostatek prostoru pro relax i odpočinek.

Prozkoumejte místní flóru

Arlberg je proslulý bohatou horskou flórou. Kromě rozkvetlých luk se svahy na Rendlu v létě zahalují do alpských růží. Objevte je při tematických bylinných túrách.

Za květinami do hor

Vydejte se na vícedenní trail

Tato 40 km dlouhá trasa propojuje všech pět obcí oblasti Arlberg a lze ji absolvovat ve třech etapách – s využitím lanovek a možností přepravy zavazadel.

Vícedenní trail

Arlberg via ferrata

Nachází se vysoko nad St. Antonem a zaujme nejen svou náročností, ale především širokými panoramatickými výhledy na okolní alpské vrcholy.

Za výhledy

Paragliding

Vzneste se jako orel nad Arlbergem, nechte se unášet větrem a objevte hory z ptačí perspektivy. Tandemové lety nabízejí TandemSky a Arlberg Air.

Výhled z ptačí perspektivy

Golf na devítijamkovém hřišti

Výzvy i příjemně strávený čas pro začátečníky i pokročilé golfisty. S kartou Premium Summer Card máte jedno green fee zdarma.

Golf v malebné krajině

Arlflow: Jóga s výhledem na Alpy

K dispozici je řada lekcí pro začátečníky i pokročilé v různých stylech jógy. Program zahrnuje také dětskou jógu, meditace a relaxační lekce.

Jóga v srdci přírody

EldoRADo

Bike areál EldoRADo je ideální pro milovníky jízdy na dvou kolech. Nabízí i e-motokros včetně zapůjčení motocyklu přímo na místě.

Ráj na dvou kolech

Výlet na MTB k chatě Heilbronner Hütte

Tato trasa měří 20 km a po asfaltových i štěrkových cestách překonává celkem 1 600 výškových metrů. Lze ji kombinovat s dalšími trasami.

Vyzkoušejte novou trasu

Události

Arlberg Giro

2. 8. 2026
St. Anton am Arlberg

Jste připraveni na výzvu? Zvládněte 120 km a 2 500 m převýšení. Úchvatné výhledy Vám budou bonusem.

Více informací

Překážková dráha Arlberger Wadlbeisser

29. 8. 2026
St. Anton am Arlberg

Arlberger Wadlbeisser je speciální druh překážkové dráhy. Na výběr máte dvě varianty: dlouhá dráha s délkou 13,5 km a 24 překážkami a krátká dráha s 15 překážkami a délkou 7 km.

Více informací

Festival jógy v horách

3. 9. 2026 – 6. 9. 2026
St. Anton am Arlberg

Mountain Yoga Festival se zaměřuje na holistickou jógu na nejvyšší úrovni. Zkušení instruktoři nabízejí pestrou směsici stylů.

Více informací

Tajné tipy

Valluga, vyhlídková plošina

Ve výšce 2811 metrů si můžete vychutnat dechberoucí 360stupňový panoramatický výhled na hory z kruhové plošiny Valluga, která je snadno dostupná lanovkou.

Arlberg Wellcom

Arlberg WellCom je moderní wellness chrám. Wellness centrum nabízí zážitky, sport a relaxaci díky svému krytému bazénu a vyhřívanému venkovnímu bazénu.

Vyhlídková plošinaTermální lázně
Kontakty

St. Anton am Arlberg

Dorfstrasse 8

6580 St. Anton am Arlberg

Telefon: +43 5446 22690

info@stantonamarlberg.com
www.stantonamarlberg.com
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