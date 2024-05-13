St. Anton am Arlberg
Horské léto. Zážitek, o který se chcete podělit.
Introduction
Když hory volají, St. Anton am Arlberg odpovídá čistým vzduchem, širokými obzory a prostorem pro pohyb. Léto odhaluje region v jeho nejotevřenější a nejrozmanitější podobě: rozkvetlé alpské louky, tyrkysová horská jezera a síť stezek, které vás zvou k prozkoumávání vlastním tempem.
S více než 400 km značených turistických tras a přibližně 220 km cyklistických stezek začíná dobrodružství hned za dveřmi hotelu. Od panoramatických vysokohorských procházek a klasických alpských túr po plynulé cyklistické trasy, silniční cyklistické průsmyky a kombinace Bike & Hike nabízí Arlberg rozmanitost pro každou úroveň. Rodiny a ti, kteří hledají klidnější chvíle, najdou mírné údolní stezky, tematické trasy a klidná místa k odpočinku, zatímco milovníci adrenalinu se vydají na lezecké trasy, canyoning, paragliding nebo do cyklistických a dobrodružných oblastí ve Verwalltalu. Kulturní akce, koncerty a tradiční festivaly dodávají energii vesnickému životu po celé letní měsíce, doplněné živou gastronomickou scénou od rustikálních chat až po rafinovanou kuchyni.
Proč St. Anton am Arlberg?
Skutečná celoroční destinace – od aktivního odpočinku v horách v létě po světově proslulé lyžování v zimě
Přímý přístup k horám – lanovky, stezky a vrcholy začínají přímo v obci
Rozmanité outdoorové aktivity – turistika cyklistika, lezení v jedné kompaktní oblasti
Vyváženost akce a klidu – energická dobrodružství v kombinaci s klidnými údolími, jezery a panoramatickými výhledy
Špičkový, přitom autentický – alpská tradice v kombinaci s moderním komfortem a vysoce kvalitními službami
Ideální pro páry a rodiny – pestrá nabídka pro různé věkové skupiny, zájmy a náročnost aktivit
Bohatý život v obci – akce, koncerty, festivaly a bohatá gastronomická scéna
Vynikající dopravní dostupnost – snadný příjezd vlakem nebo autem a bezplatná místní doprava pro hosty
FAQs
Nenechte si ujít
Horská jezera - klidná hladina
V létě nabízí region St. Anton am Arlberg ideální teploty pro aktivní pohyb v horské přírodě. V některém z průzračně modrých jezer najdete příjemné osvěžení.
Turistika
V létě se region ukazuje ze své klidné stránky – je to skutečný tajný tip pro ty, kteří si chtějí dobít baterie v přírodě na více než 400 km turistických tras.
Cyklistika
Dobře značená síť cyklistických a MTB tras v regionu St. Anton má celkovou délku 220 km. Každý cyklista si tu přijde na své.
Zážitky od jara do podzimuV St. Anton am Arlberg najdou milovníci horských sportů skutečný ráj. Široká nabídka aktivit v okolí nabízí dobrodružství pro každého – a zároveň dostatek prostoru pro relax i odpočinek.
Prozkoumejte místní flóru
Arlberg je proslulý bohatou horskou flórou. Kromě rozkvetlých luk se svahy na Rendlu v létě zahalují do alpských růží. Objevte je při tematických bylinných túrách.
Vydejte se na vícedenní trail
Tato 40 km dlouhá trasa propojuje všech pět obcí oblasti Arlberg a lze ji absolvovat ve třech etapách – s využitím lanovek a možností přepravy zavazadel.
Arlberg via ferrata
Nachází se vysoko nad St. Antonem a zaujme nejen svou náročností, ale především širokými panoramatickými výhledy na okolní alpské vrcholy.
Paragliding
Vzneste se jako orel nad Arlbergem, nechte se unášet větrem a objevte hory z ptačí perspektivy. Tandemové lety nabízejí TandemSky a Arlberg Air.
Golf na devítijamkovém hřišti
Výzvy i příjemně strávený čas pro začátečníky i pokročilé golfisty. S kartou Premium Summer Card máte jedno green fee zdarma.
Arlflow: Jóga s výhledem na Alpy
K dispozici je řada lekcí pro začátečníky i pokročilé v různých stylech jógy. Program zahrnuje také dětskou jógu, meditace a relaxační lekce.
EldoRADo
Bike areál EldoRADo je ideální pro milovníky jízdy na dvou kolech. Nabízí i e-motokros včetně zapůjčení motocyklu přímo na místě.
Události
Arlberg Giro
Jste připraveni na výzvu? Zvládněte 120 km a 2 500 m převýšení. Úchvatné výhledy Vám budou bonusem.
Překážková dráha Arlberger Wadlbeisser
Arlberger Wadlbeisser je speciální druh překážkové dráhy. Na výběr máte dvě varianty: dlouhá dráha s délkou 13,5 km a 24 překážkami a krátká dráha s 15 překážkami a délkou 7 km.
Tajné tipy
Valluga, vyhlídková plošina
Ve výšce 2811 metrů si můžete vychutnat dechberoucí 360stupňový panoramatický výhled na hory z kruhové plošiny Valluga, která je snadno dostupná lanovkou.
Arlberg Wellcom
Arlberg WellCom je moderní wellness chrám. Wellness centrum nabízí zážitky, sport a relaxaci díky svému krytému bazénu a vyhřívanému venkovnímu bazénu.
St. Anton am Arlberg
Dorfstrasse 8
6580 St. Anton am Arlberg
Telefon: +43 5446 22690