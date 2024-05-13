Two adults and two children with backpacks on a meadow, mountain panorama in the background.
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Nejkrásnější regiony pro rodinnou dovolenou
Společně na cestách

Hory, jezera, zelené pastviny i malebné vesničky - Rakousko je ideální pro rodinnou dovolenou v každém ročním období!

Jarní probouzení přírody, letní túry a koupání, podzimní barvy a klid – tady si každý najde to své.

Rakousko je místem, kde si rodiny přijdou na své – ať už milují pohyb, přírodu nebo kulturu. Objevte radost z putování, pikniků i poznávání nových míst s těmi, které máte nejraději.

A kam vyrazit? Nechte se inspirovat našimi tipy!

Společně vyrazit, sbírat vzpomínky – rodinný čas je čas v horách.

Salcbursko

Do Salcburska

Nejlepší tipy z regionů

Rakousko nabízí perfektní zimní dovolenou pro rodiny! Sjezdovky, běžky, sáňkování i wellness pro rodiče. Vše v nádherné scenérii Alp s pestrým programem pro děti.

Schladming-Dachstein

Do Schladming Dachstein

Klagenfurt am Wörthersee

Do Klagenfurt

Altenmarkt-Zauchensee

Do Altenmarkt-Zauchensee

Osttirol

Do Osttirol

Zillertal

Do Zillertal

Silberregion Karwendel

Do Silberregion Karwendel

Zasvěcené tipy z regionů

Zažijte nezapomenutelnou zimní rodinnou dovolenou v Rakousku! Lyžařské školy pro děti, sáňkařské dráhy, aquaparky i klidné procházky v alpské přírodě. Ideální kombinace zábavy a relaxu.

Jezero Achensee

St. Johann v Salcbursku

Gasteinertal

Salcburk

Tiroler Zugspitz Arena

Dachstein Salzkammergut

Pillerseetal

Graz

Murau

Grossglocknerská vysokohorská silnice

Dovolená na statku

Horní Rakousko

Palác Belvedere

Kitzbühel

Hohe Salve

Innsbruck

Hall-Wattens

Rodinné štěstí v objetí rakouských hor

V rakouských horách začíná každý den ptačím zpěvem, čistým vzduchem a pocitem, že člověk je přesně tam, kde má být. Mezi vrcholy, pastvinami a jezery nachází rodina nejen klid, ale i společné štěstí uprostřed přírody.

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