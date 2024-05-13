Nejkrásnější regiony pro rodinnou dovolenou
Společně na cestách
Introduction
Jarní probouzení přírody, letní túry a koupání, podzimní barvy a klid – tady si každý najde to své.
Rakousko je místem, kde si rodiny přijdou na své – ať už milují pohyb, přírodu nebo kulturu. Objevte radost z putování, pikniků i poznávání nových míst s těmi, které máte nejraději.
A kam vyrazit? Nechte se inspirovat našimi tipy!
Společně vyrazit, sbírat vzpomínky – rodinný čas je čas v horách.
Salcbursko
Nejlepší tipy z regionůRakousko nabízí perfektní zimní dovolenou pro rodiny! Sjezdovky, běžky, sáňkování i wellness pro rodiče. Vše v nádherné scenérii Alp s pestrým programem pro děti.
Zasvěcené tipy z regionůZažijte nezapomenutelnou zimní rodinnou dovolenou v Rakousku! Lyžařské školy pro děti, sáňkařské dráhy, aquaparky i klidné procházky v alpské přírodě. Ideální kombinace zábavy a relaxu.
Introduction
V rakouských horách začíná každý den ptačím zpěvem, čistým vzduchem a pocitem, že člověk je přesně tam, kde má být. Mezi vrcholy, pastvinami a jezery nachází rodina nejen klid, ale i společné štěstí uprostřed přírody.