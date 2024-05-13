A view from the cliffs of two turquoise-blue mountain lakes, the Seebensee and Drachensee, with the Zugspitze massif in the background.
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Horské léto v Tiroler Zugspitz Areně
Pocítit svobodu tam, kde se hory a jezera spojují v jedno

Hory, jezera, turistické stezky, cyklovýlety a napínavé escape traily – v Tiroler Zugspitz Areně zažijete přírodu v její nejlepší podobě!

Obklopena pohořími Wetterstein, Mieminger Kette, Ammergauer a Lechtalskými Alpami je Tiroler Zugspitz Arena rájem pro turisty. Od pohodových procházek rozkvetlými alpskými loukami až po náročné túry – každý si najde to své.

Milovníci cyklistiky si užijí 17 bike trailů, pohodové trasy podél Loisachu a Via Claudia Augusta, nejkrásnější horské cyklotúry i spektakulární gravel vyjížďky.
Na milovníky horských kol všech úrovní čeká více než 1 000 km cyklostezek, včetně tří trailových oblastí s celkem 17 lines. Bikepark Lermoos–Biberwier je součástí Gravity Card a patří mezi „European Leading Bikeparks“. Na jaře 2026 se navíc otevře nový Bike Park Zugspitze am Wetterstein se třemi lines.
Pro cyklisty - pohodáře a e-bikery nabízí region mnoho výletů, údolních tras (např. Via Claudia Augusta) a hustou síť dobíjecích stanic.
Také gravel bikeři zde najdou ideální podmínky. Region je součástí Gravel.tirol, pravděpodobně největší gravel oblasti v Tyrolsku. Nabídku doplňují četné půjčovny kol, certifikovaná ubytování a kurzy.

Rodiny si přijdou na své také díky digitálním dobrodružným stezkám a escape trailům plným hádanek a objevů. A co teprve Waldrutschenpark Zugspitze (lesní park se skluzavkami, novinka od léta 2026) v Ehrwaldu, zvířecí a herní park v Bichlbachu, lanové centrum v Biberwieru a Bichlbachu, lezecká hala v Ehrwaldu (také jako alternativa při horším počasí) a 3D lukostřelecký areál v Ehrwaldu.
Po aktivním dni si vychutnáte tyrolské speciality v útulných horských chatách.

Díky kombinaci hor, vody a pohostinnosti slibuje Tiroler Zugspitz Arena nezapomenutelnou letní dovolenou!

Tiroler Zugspitz Arena
Dobrodružné turistické stezky12
Lanovky s letním provozem6
Jezera a koupaliště15 jezer a 3 koupaliště
Bike traily (downhill)17
Ubytování600
Nejvyšší hora v regionuZugspitze 2 962 m n. m.
Příjezd
Ubytování
Akce
Mapa
Karta hosta guest card

3 důvody, proč navštívit Tiroler Zugspitz Arenu

Nádherná přírodní podívaná

V nadmořské výšce těsně pod 3 000 metry najdeš Zugspitze: svět plný jedinečných zážitků a výjimečných aktivit.

Informace o Zugspitze

Hory, jezera a dobrodružství

Turistické stezky, digitální dobrodružné trasy a přírodní klenoty jako Seebensee a Heiterwanger See. Region nabízí spoustu zážitků z přírody pro každého.

Do světa dobrodružství

Ráj pro milovníky cyklistiky

Různé bike traily, například k malebnému Blindsee, a pohodové trasy jako Via Claudia Augusta dělají z regionu ráj pro cyklisty.

Více o nabídce pro cyklisty

FAQ

Tiroler Zugspitz Arena leží přímo za německou hranicí a je mimořádně snadno dostupná – autem, vlakem i autobusem.
Na místě zajišťují autobusy, které lze s kartou hosta využívat zdarma, mobilitu mezi obcemi i výchozími body aktivit.

Kde se můžete ubytovat? Použijte funkci vyhledávání a rezervace a najděte svou oblíbenou obec a ubytování velmi snadno.

Příjezd
Ubytování

S kartou hosta Tiroler Zugspitz Areny vytěžíte z letní dovolené maximum. Užijete si řadu bezplatných bonusů a atraktivních slev, takže každý den přináší nové možnosti.

Z-Ticket active card, letní karta aktivit Tiroler Zugspitz Areny, nabízí návštěvníkům ještě více možností, jak region aktivně objevovat.

Karta hosta
Z-Ticket active card

Pokud hledáte ideální místo pro nezapomenutelnou dovolenou s nejbližšími, tyrolská Zugspitz Arena je pro vás tou správnou volbou. Rodiny zde čeká pestrý program aktivit s profesionální péčí o děti a mládež různých věkových kategorií, certifikované rodinné hotely a skvělá nabídka aktivit speciálně pro rodiny. Tyrolská Zugspitz Arena je hrdým členem sdružení Tiroler Familiennester. Již 25 let je sdružení Tiroler Familiennester synonymem pro rodinnou dovolenou v Tyrolsku s mimořádnými hracími programy a prověřenými ubytovacími zařízeními.

Tiroler Zugspitz Arena pro rodiny

Chutě Tiroler Zugspitz Areny
Jíst můžete kdekoli, ale jídlo v Tiroler Zugspitz Areně je opravdu výjimečné. Řada restaurací, horských chat a kaváren vás zve k ochutnávce lahodných pokrmů, zatímco se kocháte nádhernou horskou scenérií. Ať už se jedná o útulnou alpskou večeři, rychlé občerstvení nebo gurmánskou kuchyni, tento region nabízí jedinečné kulinářské zážitky po celý rok.

Kulinářské zážitky
Horské chaty, restaurace, kavárny

Díky 6 letním lanovkám Tiroler Zusgpitzbahn, Ehrwalder Almbahn, Grubigsteinbahn Lermoos, Marienbergbahn v Biberwieru a Bergbahnen Berwang (Berwang & Bichlbach) se v Tiroler Zugspitz Areně dostanete rychle, snadno a pohodlně k vrcholům.

S výhodnou kartou Z-Ticket můžete dokonce využívat letní lanovky v Tiroler Zugspitz Areně zdarma.

Lanovky s letním provozem

Zde najdete přehled kulturních a sportovních akcí v regionu.

TOP akce v regionu
Všechny akce přehledně: Kalendář akcí

Více informací najdete na naší interaktivní mapě s turistickými trasami, cyklotrasami a mnoha dalšími informacemi o aktivitách a regionu.

Mapa

Podívejte se zde na aktuální počasí i předpověď počasí v Tyrolské Zugspitz Areně.

Webkamery
Předpověď počasí
Léto plné možností

Karta hosta a Z-ticket

S kartou hosta Tiroler Zugspitz Areny vytěžíte z letní dovolené maximum. Užijete si řadu bezplatných bonusů a atraktivních slev, takže každý den přináší nové možnosti.

Tak můžete regionem cestovat autobusem zdarma, využít výletní autobus do Garmisch-Partenkirchenu a účastnit se doprovázených túr i kulturních aktivit. Navíc získáte slevy na koupaliště, tenisová zařízení, lezeckou halu, Burgenwelt Ehrenberg i lukostřelecký areál. Zahrnuty jsou i příjemné bonusy hned za hranicí v Německu.

Z-Ticket active card, letní karta aktivit Tiroler Zugspitz Areny, nabízí návštěvníkům ještě více možností, jak region aktivně objevovat. Se Z-ticketem jsou mnohé letní atrakce – například lanovky (včetně jízdy Tiroler Zugspitzbahn), koupaliště či rodinné aktivity – levnější nebo dokonce zdarma. Ideální, abyste si každý den užili naplno.

Karta hosta guest cardZ-Ticket active card

Aktivity pro rodiny

Tiroler Zugspitz Arena nabízí vaší rodině vše, po čem vaše srdce touží: dobrodružství, kontakt s přírodou, napínavé aktivity i individuální nabídky pro nezapomenutelné chvíle.

Vodní zážitky

Pohoda a osvěžení u vody se tu snoubí s magií hor: křišťálově čistá jezera, vodopády i koupaliště… najdete tu všechno.

Křišťálově čistá jezera: radost z koupání

Horská jezera a vodopády: jedinečný horský svět

Vodopády a třpytivé prameny Loisachu

Nejlepší horské zážitky

Pro rodiny, dobrodruhy i milovníky přírody: jedno velké letní dobrodružství!

Turistika a hádanky v jednom: escape traily

Escape room pod širým nebem? Luštěte hádanky a objevujte úchvatnou krajinu – atrakce pro milovníky hlavolamů v Berwangu a Rinnenu.

Více informací

Turistika: svoboda a jedinečné horské světy

Od klidných stezek po výzvy: zažijte čistou přírodu, dechberoucí výhledy a pocit, že jste součástí hor. A vyzkoušejte horskou aplikaci SummitLynx!

Více informací
Horské ohně o letním slunovratu

Žhnoucí hory

V Tiroler Zugspitz Areně hraje oheň kouzelnou roli. Každý rok o letním slunovratu se hory rozzáří tisíci horských ohňů, které vytvářejí mytické postavy a osvětlují noční oblohu.

Tato staletá tradice, pocházející ze 14. století k zahánění zlých duchů, fascinuje dodnes. Od roku 2010 jsou horské ohně dokonce na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Je to dechberoucí podívaná, v níž se potkává tyrolská tradice a čistá horská magie. Třepotající se plameny proti temné obloze vytvářejí zážitek, na který nikdy nezapomenete!

Magické ohně

Nejlepší cyklotrasy a cyklostezky

Bike-Trails, štěrkové cesty, cyklostezky a MTB trasy: Objevte rozmanité možnosti – od pohodových procházek až po trasu Zugspitz 8 – pro rodiny, znalce i MTB nadšence!

Trasy, flow a akce pro sjezdy

Gravity Card Bike Park Lermoos–Biberwier, nový Bike Park Zugspitze am Wetterstein, singletraily v Berwangu a Bichlbachu a mnoho dalšího čeká na začátečníky i profíky!

Více informací

MTB dobrodružství kolem Zugspitze

Více než 30 MTB tras nabízí vše od pohodových vyjížděk až po náročné výzvy. Objevte Tiroler Zugspitz Arenu na dvou kolech!

Více informací

E-bike: pohoda v horách

S elektrickou podporou v Tiroler Zugspitz Areně: čekají na vás pestré trasy, dechberoucí výhledy a dobře rozvinutá síť dobíjecích stanic!

Více informací

Vše o cyklistice v Tiroler Zugspitz Areně

Přehledný a rozsáhlý souhrn pro každého cyklistického nadšence.

Číst více

Gravel kolo: svoboda v každém terénu!

Ráj pro gravel kola v Tyrolsku: objevte malebná údolí, alpské trasy a dokonalé spojení přírody a dobrodružství na pestrých gravel vyjížďkách!

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Golf s výhledem na Zugspitze

Tiroler Zugspitzgolf

Kdo hledá výjimečný sportovní zážitek, je na devítijamkovém golfovém hřišti Tiroler Zugspitz Areny na správném místě. Obklopeni působivým masivem Wetterstein, s výhledem na Zugspitze a Sonnenspitze, hrajete každou ránu na pozadí dechberoucího alpského panoramatu. Připraveni na odpal s výhledem, na který jen tak nezapomenete?

Široké fairwaye leží idylicky v rovinatém údolí a jsou vybudované na přírodních loukách. Měkký mech a jezírka krásně kontrastují s drsnými vrcholky masivu Wetterstein. Díky různým odpalištím lze hřiště navíc hrát jako 18 jamek, což dělá ze Zugspitzgolfu jedno z nejkrásnějších devítijamkových hřišť v Rakousku.

Výborně udržované hřiště nabízí rovné a férové herní linie pro začátečníky i zkušené golfisty. Ani zázemí nezklame: dobře vybavený pro shop, individuální lekce v Golfové škole Ortner, skvělá gastronomie a moderní klubovna dotvářejí golfový zážitek.

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Kultura a tradice

Živé zvyky a obyčeje

Tradice je v Tiroler Zugspitz Areně velmi důležitá, zejména na podzim. Tradiční shánění dobytka z horských pastvin - Almabtrieb - znamená konec alpského léta, kdy se nádherně vyzdobené krávy vydávají na cestu z pastvin do údolí. Akce je doprovázena hudbou a tyrolskými kulinářskými specialitami a je skutečnou atrakcí.

Další živou tradicí regionu je Schafschoad, během které se stříhají ovce.

Tyto a další tradice, jako jsou magické horské ohně, vytvářejí silný pocit sounáležitosti a nabízejí turistům možnost plně se ponořit do tyrolského způsobu života.

Návštěvníci Tiroler Zugspitz Arena zažijí autentickou kulturu regionu, který si hrdě zachovává své zvyky.

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Barevná nádhera v horském ráji

Podzim v Tiroler Zugspitz Areně

Objevte Tiroler Zugspitz Arenu, když listí zezlátne a vrátí se klid. Pro mnoho lidí je podzim nejkrásnějším obdobím, ideálním pro poslední túry před zimou. Slunečné dny, příjemné teploty a jasné horské výhledy vytvářejí perfektní podmínky k načerpání nové energie.

Na podzim tu zažijete také živé tradice. Návrat zvířat z alpských pastvin se slaví pestrým almabtrieb a schafschoad, kde se potkávají ozdobené krávy, hudba a tyrolské speciality.

Rodiny i milovníci turistiky si užívají digitální zážitkové trasy a escape traily, kde interaktivní úkoly a hádanky dělají z každé túry něco výjimečného. Také cyklisté najdou na podzimně zbarvených trailech klid, přírodu a dobrodružství.

Vrcholným zážitkem jsou jízdy při západu slunce s lanovkou Tiroler Zugspitzbahn, kdy se hory koupou ve zlatém světle.

Kulinářsky je podzim ve znamení regionální zvěřina, houby a dýně, doplněné překvapivými místní víno.

Vzhůru do podzimu
Dobré vědět

Praktické informace

Tiroler Zugspitz Arena leží přímo za německou hranicí a je mimořádně snadno dostupná – autem, vlakem i autobusem.

Také vlak dopraví hosty do regionu snadno: šest zastávek v Ehrwaldu, Lermoosu, Bichlbachu, Lähnu a Heiterwangu je přímo napojeno na železniční síť. Na nádraží Tiroler Zugspitz Areny se dostanete z Mnichova i Innsbrucku přes Garmisch-Partenkirchen nebo přes Kempten a Pfronten-Steinach.

Na místě zajišťují autobusy mobilitu mezi obcemi i výchozími body aktivit.

Pro řidiče elektromobilů je k dispozici hustá síť nabíjecích míst, takže hosté mohou cestovat flexibilně a udržitelně.

Další výhoda? bezplatná karta hosta, díky které využijete bezplatnou autobusovou dopravu, doprovázené túry, slevy na vstupné a skvělé aktivity pro celou rodinu. Tak začíná vaše tyrolské dobrodružství opravdu skvěle!

PříjezdKarta hosta
Kontakt
Objevujte Tiroler Zugspitz Arenu

Tiroler Zugspitz Arena

Schmiede 15

6632 Ehrwald

Telefon: +43 567 320 000

info@zugspitzarena.com
www.zugspitzarena.com

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