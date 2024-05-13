Horské léto v Tiroler Zugspitz Areně
Pocítit svobodu tam, kde se hory a jezera spojují v jedno
Introduction
Obklopena pohořími Wetterstein, Mieminger Kette, Ammergauer a Lechtalskými Alpami je Tiroler Zugspitz Arena rájem pro turisty. Od pohodových procházek rozkvetlými alpskými loukami až po náročné túry – každý si najde to své.
Milovníci cyklistiky si užijí 17 bike trailů, pohodové trasy podél Loisachu a Via Claudia Augusta, nejkrásnější horské cyklotúry i spektakulární gravel vyjížďky.
Na milovníky horských kol všech úrovní čeká více než 1 000 km cyklostezek, včetně tří trailových oblastí s celkem 17 lines. Bikepark Lermoos–Biberwier je součástí Gravity Card a patří mezi „European Leading Bikeparks“. Na jaře 2026 se navíc otevře nový Bike Park Zugspitze am Wetterstein se třemi lines.
Pro cyklisty - pohodáře a e-bikery nabízí region mnoho výletů, údolních tras (např. Via Claudia Augusta) a hustou síť dobíjecích stanic.
Také gravel bikeři zde najdou ideální podmínky. Region je součástí Gravel.tirol, pravděpodobně největší gravel oblasti v Tyrolsku. Nabídku doplňují četné půjčovny kol, certifikovaná ubytování a kurzy.
Rodiny si přijdou na své také díky digitálním dobrodružným stezkám a escape trailům plným hádanek a objevů. A co teprve Waldrutschenpark Zugspitze (lesní park se skluzavkami, novinka od léta 2026) v Ehrwaldu, zvířecí a herní park v Bichlbachu, lanové centrum v Biberwieru a Bichlbachu, lezecká hala v Ehrwaldu (také jako alternativa při horším počasí) a 3D lukostřelecký areál v Ehrwaldu.
Po aktivním dni si vychutnáte tyrolské speciality v útulných horských chatách.
Díky kombinaci hor, vody a pohostinnosti slibuje Tiroler Zugspitz Arena nezapomenutelnou letní dovolenou!
3 důvody, proč navštívit Tiroler Zugspitz Arenu
Nádherná přírodní podívaná
V nadmořské výšce těsně pod 3 000 metry najdeš Zugspitze: svět plný jedinečných zážitků a výjimečných aktivit.
Hory, jezera a dobrodružství
Turistické stezky, digitální dobrodružné trasy a přírodní klenoty jako Seebensee a Heiterwanger See. Region nabízí spoustu zážitků z přírody pro každého.
FAQ
Karta hosta a Z-ticket
S kartou hosta Tiroler Zugspitz Areny vytěžíte z letní dovolené maximum. Užijete si řadu bezplatných bonusů a atraktivních slev, takže každý den přináší nové možnosti.
Tak můžete regionem cestovat autobusem zdarma, využít výletní autobus do Garmisch-Partenkirchenu a účastnit se doprovázených túr i kulturních aktivit. Navíc získáte slevy na koupaliště, tenisová zařízení, lezeckou halu, Burgenwelt Ehrenberg i lukostřelecký areál. Zahrnuty jsou i příjemné bonusy hned za hranicí v Německu.
Z-Ticket active card, letní karta aktivit Tiroler Zugspitz Areny, nabízí návštěvníkům ještě více možností, jak region aktivně objevovat. Se Z-ticketem jsou mnohé letní atrakce – například lanovky (včetně jízdy Tiroler Zugspitzbahn), koupaliště či rodinné aktivity – levnější nebo dokonce zdarma. Ideální, abyste si každý den užili naplno.
Aktivity pro rodinyTiroler Zugspitz Arena nabízí vaší rodině vše, po čem vaše srdce touží: dobrodružství, kontakt s přírodou, napínavé aktivity i individuální nabídky pro nezapomenutelné chvíle.
Vodní zážitkyPohoda a osvěžení u vody se tu snoubí s magií hor: křišťálově čistá jezera, vodopády i koupaliště… najdete tu všechno.
Nejlepší horské zážitkyPro rodiny, dobrodruhy i milovníky přírody: jedno velké letní dobrodružství!
Turistika a hádanky v jednom: escape traily
Escape room pod širým nebem? Luštěte hádanky a objevujte úchvatnou krajinu – atrakce pro milovníky hlavolamů v Berwangu a Rinnenu.
Žhnoucí hory
V Tiroler Zugspitz Areně hraje oheň kouzelnou roli. Každý rok o letním slunovratu se hory rozzáří tisíci horských ohňů, které vytvářejí mytické postavy a osvětlují noční oblohu.
Tato staletá tradice, pocházející ze 14. století k zahánění zlých duchů, fascinuje dodnes. Od roku 2010 jsou horské ohně dokonce na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Je to dechberoucí podívaná, v níž se potkává tyrolská tradice a čistá horská magie. Třepotající se plameny proti temné obloze vytvářejí zážitek, na který nikdy nezapomenete!
Nejlepší cyklotrasy a cyklostezkyBike-Trails, štěrkové cesty, cyklostezky a MTB trasy: Objevte rozmanité možnosti – od pohodových procházek až po trasu Zugspitz 8 – pro rodiny, znalce i MTB nadšence!
Trasy, flow a akce pro sjezdy
Gravity Card Bike Park Lermoos–Biberwier, nový Bike Park Zugspitze am Wetterstein, singletraily v Berwangu a Bichlbachu a mnoho dalšího čeká na začátečníky i profíky!
MTB dobrodružství kolem Zugspitze
Více než 30 MTB tras nabízí vše od pohodových vyjížděk až po náročné výzvy. Objevte Tiroler Zugspitz Arenu na dvou kolech!
E-bike: pohoda v horách
S elektrickou podporou v Tiroler Zugspitz Areně: čekají na vás pestré trasy, dechberoucí výhledy a dobře rozvinutá síť dobíjecích stanic!
Vše o cyklistice v Tiroler Zugspitz Areně
Přehledný a rozsáhlý souhrn pro každého cyklistického nadšence.
Tiroler Zugspitzgolf
Kdo hledá výjimečný sportovní zážitek, je na devítijamkovém golfovém hřišti Tiroler Zugspitz Areny na správném místě. Obklopeni působivým masivem Wetterstein, s výhledem na Zugspitze a Sonnenspitze, hrajete každou ránu na pozadí dechberoucího alpského panoramatu. Připraveni na odpal s výhledem, na který jen tak nezapomenete?
Široké fairwaye leží idylicky v rovinatém údolí a jsou vybudované na přírodních loukách. Měkký mech a jezírka krásně kontrastují s drsnými vrcholky masivu Wetterstein. Díky různým odpalištím lze hřiště navíc hrát jako 18 jamek, což dělá ze Zugspitzgolfu jedno z nejkrásnějších devítijamkových hřišť v Rakousku.
Výborně udržované hřiště nabízí rovné a férové herní linie pro začátečníky i zkušené golfisty. Ani zázemí nezklame: dobře vybavený pro shop, individuální lekce v Golfové škole Ortner, skvělá gastronomie a moderní klubovna dotvářejí golfový zážitek.
Živé zvyky a obyčeje
Tradice je v Tiroler Zugspitz Areně velmi důležitá, zejména na podzim. Tradiční shánění dobytka z horských pastvin - Almabtrieb - znamená konec alpského léta, kdy se nádherně vyzdobené krávy vydávají na cestu z pastvin do údolí. Akce je doprovázena hudbou a tyrolskými kulinářskými specialitami a je skutečnou atrakcí.
Další živou tradicí regionu je Schafschoad, během které se stříhají ovce.
Tyto a další tradice, jako jsou magické horské ohně, vytvářejí silný pocit sounáležitosti a nabízejí turistům možnost plně se ponořit do tyrolského způsobu života.
Návštěvníci Tiroler Zugspitz Arena zažijí autentickou kulturu regionu, který si hrdě zachovává své zvyky.
Podzim v Tiroler Zugspitz Areně
Objevte Tiroler Zugspitz Arenu, když listí zezlátne a vrátí se klid. Pro mnoho lidí je podzim nejkrásnějším obdobím, ideálním pro poslední túry před zimou. Slunečné dny, příjemné teploty a jasné horské výhledy vytvářejí perfektní podmínky k načerpání nové energie.
Na podzim tu zažijete také živé tradice. Návrat zvířat z alpských pastvin se slaví pestrým almabtrieb a schafschoad, kde se potkávají ozdobené krávy, hudba a tyrolské speciality.
Rodiny i milovníci turistiky si užívají digitální zážitkové trasy a escape traily, kde interaktivní úkoly a hádanky dělají z každé túry něco výjimečného. Také cyklisté najdou na podzimně zbarvených trailech klid, přírodu a dobrodružství.
Vrcholným zážitkem jsou jízdy při západu slunce s lanovkou Tiroler Zugspitzbahn, kdy se hory koupou ve zlatém světle.
Kulinářsky je podzim ve znamení regionální zvěřina, houby a dýně, doplněné překvapivými místní víno.
Praktické informace
Tiroler Zugspitz Arena leží přímo za německou hranicí a je mimořádně snadno dostupná – autem, vlakem i autobusem.
Také vlak dopraví hosty do regionu snadno: šest zastávek v Ehrwaldu, Lermoosu, Bichlbachu, Lähnu a Heiterwangu je přímo napojeno na železniční síť. Na nádraží Tiroler Zugspitz Areny se dostanete z Mnichova i Innsbrucku přes Garmisch-Partenkirchen nebo přes Kempten a Pfronten-Steinach.
Na místě zajišťují autobusy mobilitu mezi obcemi i výchozími body aktivit.
Pro řidiče elektromobilů je k dispozici hustá síť nabíjecích míst, takže hosté mohou cestovat flexibilně a udržitelně.
Další výhoda? bezplatná karta hosta, díky které využijete bezplatnou autobusovou dopravu, doprovázené túry, slevy na vstupné a skvělé aktivity pro celou rodinu. Tak začíná vaše tyrolské dobrodružství opravdu skvěle!
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15
6632 Ehrwald
Telefon: +43 567 320 000