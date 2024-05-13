Nejlepší tipy na turistiku
Na cestách rakouskou přírodou
Introduction
Jarní probouzení přírody, letní túry a koupání, podzimní barvy a klid – každý si tu najde to své tempo i cestu.
Rakousko je místem pro ty, kdo hledají pohyb, čerstvý vzduch, výhledy a klid daleko od ruchu. Objevte radost z putování, odpočinku i nových zážitků na turistických stezkách.
Kam vyrazit? Nechte se inspirovat našimi tipy!
Vyrazit ven, načerpat sílu a sbírat vzpomínky – čas strávený v horách je čas pro radost.
Salcbursko
Nejlepší tipy z regionůRakousko je rájem pro rodinnou dovolenou v horách! Malebné turistické stezky, horské pastviny, vodopády i dobrodružné výšlapy pro malé i velké. K tomu hřiště, zábavné naučné stezky a kulinářské zastávky s výhledy, na které se nezapomíná.
Schladming-Dachstein
Region zaujme rozmanitostí turistických tras. Ať už chcete prozkoumat klidná horská jezera, vydat se na rodinné dobrodružství nebo podniknout několikadenní túru.
Klagenfurt am Wörthersee
Klagenfurt leží nejen u jezera Wörthersee, ale také v srdci horské oblasti Korutan. Není tedy překvapením, že je město ideálním výchozím bodem pro nejrůznější túry.
Zillertal
Zillertal je jednou z nejrozmanitějších turistických destinací na světě. Značené stezky všech obtížností se táhnou v délce 1 400 km ve třech nadmořských výškách.
Zasvěcené tipy z regionůTuristika v Rakousku znamená čerstvý horský vzduch, čistá jezera a stezky pro každého. Ať už člověk hledá klidnou procházku nebo výšlap s výhledem, čeká ho pohyb, příroda a opravdový odpočinek.
Introduction
V rakouských horách začíná den ptačím zpěvem, svěžím vzduchem a pocitem, že člověk je přesně tam, kde má být. Mezi vrcholy, pastvinami a jezery se snadno nachází klid, rovnováha a radost z pohybu v přírodě.