Man with backpack and white t-shirt on a mountain peak, alpine panorama in the background.
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Nejlepší tipy na turistiku
Na cestách rakouskou přírodou

Hory, jezera, zelené pastviny i malebné vesničky – Rakousko je ideální pro pěší výlety v každém ročním období.

Jarní probouzení přírody, letní túry a koupání, podzimní barvy a klid – každý si tu najde to své tempo i cestu.

Rakousko je místem pro ty, kdo hledají pohyb, čerstvý vzduch, výhledy a klid daleko od ruchu. Objevte radost z putování, odpočinku i nových zážitků na turistických stezkách.

Kam vyrazit? Nechte se inspirovat našimi tipy!

Vyrazit ven, načerpat sílu a sbírat vzpomínky – čas strávený v horách je čas pro radost.

Salcbursko

Pro to žijeme

Nejlepší tipy z regionů

Rakousko je rájem pro rodinnou dovolenou v horách! Malebné turistické stezky, horské pastviny, vodopády i dobrodružné výšlapy pro malé i velké. K tomu hřiště, zábavné naučné stezky a kulinářské zastávky s výhledy, na které se nezapomíná.

Schladming-Dachstein

Region zaujme rozmanitostí turistických tras. Ať už chcete prozkoumat klidná horská jezera, vydat se na rodinné dobrodružství nebo podniknout několikadenní túru.

Do regionu Schladming Dachstein

Klagenfurt am Wörthersee

Klagenfurt leží nejen u jezera Wörthersee, ale také v srdci horské oblasti Korutan. Není tedy překvapením, že je město ideálním výchozím bodem pro nejrůznější túry.

Do Klagenfurt

Altenmarkt-Zauchensee

V Altenmarkt-Zauchensee vás čeká jedinečná kombinace klidné, rodinné turistické oblasti kolem Altenmarktu (842 m) a sportovní, náročná oblast v Zauchensee (1350 m).

Do Altenmarkt-Zauchensee

Osttirol

Objevte NP Hohe Tauern s více než 200 horskými chatami a hostinci.

Do Osttirol

Zillertal

Zillertal je jednou z nejrozmanitějších turistických destinací na světě. Značené stezky všech obtížností se táhnou v délce 1 400 km ve třech nadmořských výškách.

Do Zillertalu

Silberregion Karwendel

S celkovou délkou 400 km turistických stezek nabízí Silberregion Karwendel to pravé pro každého milovníka pěší turistiky.

Do Silberregionu Karwendel

Zasvěcené tipy z regionů

Turistika v Rakousku znamená čerstvý horský vzduch, čistá jezera a stezky pro každého. Ať už člověk hledá klidnou procházku nebo výšlap s výhledem, čeká ho pohyb, příroda a opravdový odpočinek.

Jezero Achensee

St. Johann v Salcbursku

Gasteinertal

Salcburk

Tiroler Zugspitz Arena

Dachstein Salzkammergut

Pillerseetal

Graz

Murau

Horní Rakousko

Hohe Salve

Grossglocknerská vysokohorská silnice

Kitzbühel

Hall-Wattens

Innsbruck

Dovolená na statku

Palác Belvedere

Štěstí v objetí rakouských hor

V rakouských horách začíná den ptačím zpěvem, svěžím vzduchem a pocitem, že člověk je přesně tam, kde má být. Mezi vrcholy, pastvinami a jezery se snadno nachází klid, rovnováha a radost z pohybu v přírodě.

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