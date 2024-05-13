Person with backpack standing on rocky outcrop, arms outstretched, mountain lake and alpine panorama in background.
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Zillertal
Tohle pocítíte jen tady

Dorazte, dobře se nalaďte a užívejte si: zillertalský životní styl je kombinací radosti z života v souladu s přírodou, pohostinnosti, místních tradic, hudby a kuchyně.

V Zillertalu platí heslo „do čtveřice všeho dobrého“.

Najdete tu totiž čtyři prázdninové oblasti, které každému nabídnou přesně to, po čem touží, a to ve všech čtyřech ročních obdobích: Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach a Tux-Finkenberg.

Ačkoli je každý region něčím jedinečný, všem je společná úchvatná horská scenérie, která je ideálním místem pro vysokohorská dobrodružství. Na jaře a v létě vás do hor vylákají svěží alpské louky, pohádkové lesy a nádherná panoramata horských vrcholů. Mnoho horských zážitků pro celou rodinu si můžete dopřát také v okolí stanic horských lanovek. Na podzim vás nádherné turistické a cyklistické trasy provedou barevným přírodním rájem.

Jede se do kopce: pohodlně lanovkou
Díky deseti letním lanovkám je objevování hor snazší než kdy dříve. Karta Zillertal Activcard otevírá bránu do impozantního horského světa a nabízí neomezenou mobilitu lanovkami a veřejnou dopravou. Můžete tak bez námahy objevovat nejkrásnější místa a jako rodina využít atraktivní slevy. Kde jinde než v Zillertalu se výlet do hor stane skutečným zážitkem?

Gurmánské zážitky na horách i v údolí

Nejen na horách, ale i v gurmánských restauracích v údolí se zillertalská gastronomie snaží nově interpretovat tradice údolí a prezentovat je moderním způsobem. Nezapomenutelné chuťové zážitky jsou zaručeny. Na jídelním lístku najdete tradiční pokrmy i mezinárodní kreace. Více než 150 horských chat s nádherným výhledem vás zve k posezení a kulinářské podniky čekají na to, až je objevíte.

Zillertal: pure nature

422 km2 nedotčené přírody čeká v horském přírodním parku Zillertaler Alpen – to je téměř 40 % celkové rozlohy Zillertalu. V přírodním parku můžete spatřit více než 9 000 druhů zvířat, z toho jen 500 druhů motýlů. Roste zde také více než 1 300 druhů rostlin. V létě se navíc konají prohlídky s certifikovanými průvodci přírodního parku, kteří vám poví více o flóře a fauně.

Jedinečné: golf mezi třítisícovkami

18jamkové hřiště Zillertal-Uderns je právem náročné. Ocenění „absolut spielenswert“ vyústilo v titul „Golfplatz des Jahres“. Je tedy logické, že hřiště patří mezi „Leading Golf Courses of Austria“. Hrajete čtyři par 5, deset par 4 a čtyři par 3 s impozantním panoramatem Alp v pozadí. Celé hřiště je obklopeno pískovými bunkry a vodními překážkami. K dispozici je také velkorysý driving range, golfová škola PGA a spektakulární moderní klubovna s příjemnou sluneční terasou.

Tradice zůstává tradicí

Ať už se jedná o umění, kulturu nebo staleté řemeslo (jako jsou slavné pantofle Doggln), hudbu nebo jedinečné kroje – ve čtyřech prázdninových regionech, pěti bočních údolích a 25 obcích Zillertalu je živá tradice vždy zážitkem.

Zillertal: Čísla & fakta
Počet turistických trasvíce než 1 400 km
Vrcholové túry k 72 třítisícovkám
Počet cyklostezek/biketrailů/cyklotrasvíce než 1 300 km a 2 773 výškových m. single trails
Počet lanovek10, z toho 7 na přepavu kol
Počet horských chat150
Počet venkovních bazénů6
Poskytovatelé aktivitvíce než 20 poskytovatelů aktivit na vodě, ve vzduchu a na souši
Možnosti horolezení28
Počet ferrat15
Počet lezecká a boulderingová centra8
Počet venkovních lezeckých center1
Počet lezeckých hal1
Počet boulderingových hal3
Počet běžeckých tras, trailů a tras pro nordic walking68 o celkové délce 400 km
Golf18jamkové hřiště Zillertal-Uderns
Počet kempů6
pure nature422 km² čisté přírody v horském přírodním parku Zillertaler Alpen (cca 40 % údolí Zillertal)
Nejvýše položená sjezdovkaHintertuxer Gletscher, 3 250 m
Nejvyšší vrchol regionuHochfeiler, 3 509 m
Zillertal Activcard
Léto v Zillertalu
Zillertal:Přijeďte a užijte si zillertalský životní pocit. Pure nature

Pro léto, které zůstane nezapomenutelné

Horský přírodní park Hochgebirgs Zillertaler Alpen

Ponořte se do divů přírody a zažijte pohádkovou rozmanitost druhů – přesně to můžete udělat v horském přírodním parku Zillertaler Alpen.

pure nature

Poznejte zillertalské zvyky a tradice

Seznamte se se zillertalskými zvyky a obyčeji na fascinujících tradičních akcích a nechte se tradicemi provázet po celou dobu vaší dovolené.

Tradice zůstává tradicí

Tipy na zážitky v regionu

Další aktivity

Zážitková mlékárna Mayrhofen

Zjistěte vše o "senném mléku" Heumilch, jak se vyrábí a jak se používá – v první rakouské zážitkové mlékárně. Včetně mnoha ochutnávek!

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Naturparkhaus Ginzling & expozice “Skryté poklady"

Renovovaný Naturparkhaus v Ginzlingu představuje na výstavní ploše o rozloze 500 m² skryté poklady Zillertalských Alp, krystaly a příběhy staré miliony let.

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Golf uprostřed třítisícových vrcholků

18jamkové golfové hřiště Zillertal-Uderns patří mezi „Leading Golf Courses of Austria“. 18 z 35 odpališť je krytých. Otevřeno od března do listopadu.

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BrauKunstHaus

Zde můžete na multimediální výstavě o rozloze 5 000 m² poznat nejstarší soukromý pivovar v Tyrolsku. Od vaření piva po plnění do lahví, na závěr s ochutnávkou piva.

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TOP cyklotrasy

Single Trail Isskogel (Iss-Vertical), Königstour Isskogel

Spektakulární singletrail s ostrými zatáčkami a strmými sjezdy. Poté vás čeká náročný výstup s panoramatickými serpentinami na Isskogel.

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Zillertalská cyklostezka

Rodinná trasa podél řeky Ziller slunným údolím. Po cestě jsou k dispozici hřiště, koupaliště a parky. Jste unavení? Nastupte si do vlaku Zillertalbahn.

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Stilluptal

Pohodová cyklistická trasa podél pramenů a potoků, na jejímž konci vás čeká odměna v podobě nádherného výhledu na jezero Stillupsee.

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Zillertaler Höhenstraße

Skutečná výzva pro cyklisty: každý výstup je odměněn impozantními panoramatickými výhledy na přední část údolí Zillertal.

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Ubytování v hotelech v Zillertalu: Náš výběr

4* Hotel Alpenhof

Srdečná pohostinnost, stylové apartmány a příjemný klid, navíc 4 000 m² wellness centrum pouze pro dospělé a kulinářské speciality z michelinské kuchyně.

Příroda. Spa. Požitek.

Aparthotel Natürlich Hell

Hotel přímo u vjezdu do údolí Zillertal ve Fügenu s dostatkem prostoru pro pohodu a relaxaci. Krytý a venkovní bazén, sauna a fitness. Nová sauna a restaurace od 05/2026.

Letní dobrodružství
Kulinářské zážitky

Zillertálské speciality

Protože se v Zillertalu tradice váží a dodržují, vzkvétají zde i nejrůznější speciality. Zde najdete originální recepty a pochoutky ze Zillertalu, které si můžete uvařit doma.

Ochutnejte
Více než 150 horských chat

Gastronomie na horských chatách v Zilertalu

Zillertalské horské chaty mají bohatou kulinářskou tradici: i dnes hostitelé připravují své speciality, jako je pstruh potoční, zvěřina a domácí uzená slanina podle rodinných receptů a metod. Mnoho horských chat je navíc snadno dostupných letními lanovkami. Základem místních specialit jsou vždy kvalitní produkty z Zillertalu: sýr z Heumilch - "senného mléka“ , tradičně pečený chléb a maso od vesnického řezníka nebo dokonce z vlastní farmy – dochucené lesními plody a bylinkami z pastvin.

Objevujte je zde
Pro gurmányOchutnejte místní speciality

TOP akce v regionu

Pokud hledáte zábavu, legraci a akci, Zillertal je pro vás to pravé místo. Kromě široké nabídky volnočasových a sportovních aktivit se můžete vyřádit také na různých akcích a festivalech.

Tradiční akce

Hudební akce

Sportovní akce

Je dobré vědět

Praktické informace

Jak se tam dostat?
Přijet můžete vlakem, autem i busem.

Kde se můžete ubytovat?
Není důležité, jestli hledáte hotel, penzion, či ubytování v soukromí - Zillertal nabízí vhodné ubytování pro každého!

Jaké slevy a výhody můžete získat?
Zillertal Activcard je klíčem k výjimečným horským zážitkům, vybraným přírodním zajímavostem, úžasným kulinářským světům a nejrůznějším formám zábavy pro děti.

Jaké horské chaty můžete navštívit?
K dipsozici jsou chaty na hřebenech s krásným výhledem i ty v údolí.

Jaké události se konají?
Zde najdete přehled kulturních i sportovních událostí v regionu.

Kontakt
Objevujte Zillertal

Zillertal Tourismus GmbH

Gewerbegebiet Nord 1

6262 Schlitters

Telefon: +43528887187

info@zillertal.at
www.zillertal.at

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