Zillertal
Tohle pocítíte jen tady
Introduction
V Zillertalu platí heslo „do čtveřice všeho dobrého“.
Najdete tu totiž čtyři prázdninové oblasti, které každému nabídnou přesně to, po čem touží, a to ve všech čtyřech ročních obdobích: Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach a Tux-Finkenberg.
Ačkoli je každý region něčím jedinečný, všem je společná úchvatná horská scenérie, která je ideálním místem pro vysokohorská dobrodružství. Na jaře a v létě vás do hor vylákají svěží alpské louky, pohádkové lesy a nádherná panoramata horských vrcholů. Mnoho horských zážitků pro celou rodinu si můžete dopřát také v okolí stanic horských lanovek. Na podzim vás nádherné turistické a cyklistické trasy provedou barevným přírodním rájem.
Jede se do kopce: pohodlně lanovkou
Díky deseti letním lanovkám je objevování hor snazší než kdy dříve. Karta Zillertal Activcard otevírá bránu do impozantního horského světa a nabízí neomezenou mobilitu lanovkami a veřejnou dopravou. Můžete tak bez námahy objevovat nejkrásnější místa a jako rodina využít atraktivní slevy. Kde jinde než v Zillertalu se výlet do hor stane skutečným zážitkem?
Gurmánské zážitky na horách i v údolí
Nejen na horách, ale i v gurmánských restauracích v údolí se zillertalská gastronomie snaží nově interpretovat tradice údolí a prezentovat je moderním způsobem. Nezapomenutelné chuťové zážitky jsou zaručeny. Na jídelním lístku najdete tradiční pokrmy i mezinárodní kreace. Více než 150 horských chat s nádherným výhledem vás zve k posezení a kulinářské podniky čekají na to, až je objevíte.
Zillertal: pure nature
422 km2 nedotčené přírody čeká v horském přírodním parku Zillertaler Alpen – to je téměř 40 % celkové rozlohy Zillertalu. V přírodním parku můžete spatřit více než 9 000 druhů zvířat, z toho jen 500 druhů motýlů. Roste zde také více než 1 300 druhů rostlin. V létě se navíc konají prohlídky s certifikovanými průvodci přírodního parku, kteří vám poví více o flóře a fauně.
Jedinečné: golf mezi třítisícovkami
18jamkové hřiště Zillertal-Uderns je právem náročné. Ocenění „absolut spielenswert“ vyústilo v titul „Golfplatz des Jahres“. Je tedy logické, že hřiště patří mezi „Leading Golf Courses of Austria“. Hrajete čtyři par 5, deset par 4 a čtyři par 3 s impozantním panoramatem Alp v pozadí. Celé hřiště je obklopeno pískovými bunkry a vodními překážkami. K dispozici je také velkorysý driving range, golfová škola PGA a spektakulární moderní klubovna s příjemnou sluneční terasou.
Tradice zůstává tradicí
Ať už se jedná o umění, kulturu nebo staleté řemeslo (jako jsou slavné pantofle Doggln), hudbu nebo jedinečné kroje – ve čtyřech prázdninových regionech, pěti bočních údolích a 25 obcích Zillertalu je živá tradice vždy zážitkem.
Pro léto, které zůstane nezapomenutelné
Horský přírodní park Hochgebirgs Zillertaler Alpen
Ponořte se do divů přírody a zažijte pohádkovou rozmanitost druhů – přesně to můžete udělat v horském přírodním parku Zillertaler Alpen.
Další aktivity
Zážitková mlékárna Mayrhofen
Zjistěte vše o "senném mléku" Heumilch, jak se vyrábí a jak se používá – v první rakouské zážitkové mlékárně. Včetně mnoha ochutnávek!
Naturparkhaus Ginzling & expozice “Skryté poklady"
Renovovaný Naturparkhaus v Ginzlingu představuje na výstavní ploše o rozloze 500 m² skryté poklady Zillertalských Alp, krystaly a příběhy staré miliony let.
Golf uprostřed třítisícových vrcholků
18jamkové golfové hřiště Zillertal-Uderns patří mezi „Leading Golf Courses of Austria“. 18 z 35 odpališť je krytých. Otevřeno od března do listopadu.
TOP cyklotrasy
Single Trail Isskogel (Iss-Vertical), Königstour Isskogel
Spektakulární singletrail s ostrými zatáčkami a strmými sjezdy. Poté vás čeká náročný výstup s panoramatickými serpentinami na Isskogel.
Zillertalská cyklostezka
Rodinná trasa podél řeky Ziller slunným údolím. Po cestě jsou k dispozici hřiště, koupaliště a parky. Jste unavení? Nastupte si do vlaku Zillertalbahn.
Stilluptal
Pohodová cyklistická trasa podél pramenů a potoků, na jejímž konci vás čeká odměna v podobě nádherného výhledu na jezero Stillupsee.
Ubytování v hotelech v Zillertalu: Náš výběr
4* Hotel Alpenhof
Srdečná pohostinnost, stylové apartmány a příjemný klid, navíc 4 000 m² wellness centrum pouze pro dospělé a kulinářské speciality z michelinské kuchyně.
Zillertálské speciality
Protože se v Zillertalu tradice váží a dodržují, vzkvétají zde i nejrůznější speciality. Zde najdete originální recepty a pochoutky ze Zillertalu, které si můžete uvařit doma.
Gastronomie na horských chatách v Zilertalu
Zillertalské horské chaty mají bohatou kulinářskou tradici: i dnes hostitelé připravují své speciality, jako je pstruh potoční, zvěřina a domácí uzená slanina podle rodinných receptů a metod. Mnoho horských chat je navíc snadno dostupných letními lanovkami. Základem místních specialit jsou vždy kvalitní produkty z Zillertalu: sýr z Heumilch - "senného mléka“ , tradičně pečený chléb a maso od vesnického řezníka nebo dokonce z vlastní farmy – dochucené lesními plody a bylinkami z pastvin.
TOP akce v regionuPokud hledáte zábavu, legraci a akci, Zillertal je pro vás to pravé místo. Kromě široké nabídky volnočasových a sportovních aktivit se můžete vyřádit také na různých akcích a festivalech.
Praktické informace
Jak se tam dostat?
Přijet můžete vlakem, autem i busem.
Kde se můžete ubytovat?
Není důležité, jestli hledáte hotel, penzion, či ubytování v soukromí - Zillertal nabízí vhodné ubytování pro každého!
Jaké slevy a výhody můžete získat?
Zillertal Activcard je klíčem k výjimečným horským zážitkům, vybraným přírodním zajímavostem, úžasným kulinářským světům a nejrůznějším formám zábavy pro děti.
Jaké horské chaty můžete navštívit?
K dipsozici jsou chaty na hřebenech s krásným výhledem i ty v údolí.
Jaké události se konají?
Zde najdete přehled kulturních i sportovních událostí v regionu.
Zillertal Tourismus GmbH
Gewerbegebiet Nord 1
6262 Schlitters
Telefon: +43528887187