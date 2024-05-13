Gravel Südsteiermark
Vyrazte na gravel biku napříč vinicemi za požitky a dalekými výhledy
Introduction
Gravel Südsteiermark – to je především putování beze spěchu. Štěrkové cesty vedou sluncem zalitými pahorkatinami, vinice se střídají s lesy a daleké výhledy s poklidnými momenty. Každá etapa je jiná, každá zatáčka vám otevírá nové obzory. Milovníci gravel cyklistiky, příležitostní cyklisté i sportovně ladění jezdci zde mohou nasadit svižné tempo, ale také zvolnit na jedné z příjemných zastávek.
Tento region působí uklidňujícím a zároveň osvěžujícím dojmem – dobije vás energií, ale zároveň nechybí pocit lehkosti. Pohyb se tu stává dialogem s krajinou a kolo ideálním společníkem. A někdy zcela přirozeně skončí vaše cesta tam, kde se požitek mění v životní postoj a den pomalu doznívá.
Nejkrásnější momentky z regionu
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