Two mountain bikers wearing helmets on gravel path at sunset with lake and forest in background
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Gravel Südsteiermark
Vyrazte na gravel biku napříč vinicemi za požitky a dalekými výhledy

Na jihu Štýrska se pohyb, krajina a požitek spojují v jedinečné momenty štěstí. Šotolinové cesty vinoucí se mírnými kopci jsou ztělesněním svobody a nových obzorů.

Gravel Südsteiermark – to je především putování beze spěchu. Štěrkové cesty vedou sluncem zalitými pahorkatinami, vinice se střídají s lesy a daleké výhledy s poklidnými momenty. Každá etapa je jiná, každá zatáčka vám otevírá nové obzory. Milovníci gravel cyklistiky, příležitostní cyklisté i sportovně ladění jezdci zde mohou nasadit svižné tempo, ale také zvolnit na jedné z příjemných zastávek.

Tento region působí uklidňujícím a zároveň osvěžujícím dojmem – dobije vás energií, ale zároveň nechybí pocit lehkosti. Pohyb se tu stává dialogem s krajinou a kolo ideálním společníkem. A někdy zcela přirozeně skončí vaše cesta tam, kde se požitek mění v životní postoj a den pomalu doznívá.

Trasa v kostce
Nadmořská výška:od 200 do 2 000 m n. m.
Celková délka tras:1 100 kilometrů
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Nejkrásnější momentky z regionu

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