Kombinace zážitku z přírody, jízdy na kole a svobody

Ať už po asfaltu, lesních nebo štěrkových cestách - na gravel cyklisty čeká v Dolním Rakousku rozmanitá krajina. Trasa začíná v oblasti Waldviertel a vede po žulové stezce směrem k Dunaji. Poté vede mírně zvlněnou krajinou regionu Mostviertel přes Waidhofen an der Ybbs směrem na Lunz am See v hornaté části Dolního Rakouska. Po krátké zajížďce do štýrského města Mariazell se trasa vydá na sever podél řeky Traisen a pokračuje údolím Gölsental, oblastí Elsbeere Wienerwald a přes Biosférickou rezervací Vídeňský les do Klosterneuburgu. Trasa pokračuje východním směrem podél hranic Vídně do Římské osady Carnuntum až na hranici s Burgenlandem.