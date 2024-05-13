Two laughing women in ski outfits taking a selfie on a snow-covered mountain peak, blue sky.
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Naučte se lyžovat v Rakousku
Z neználka hvězdou svahu

Úplní začátečníci, teď je nejlepší čas vyzkoušet něco nového! Máme pro vás vše o lyžařských kurzech, výbavě a lyžařských začátcích k ideální zimní dovolené v Rakousku.

Lyžování je sexy – potvrzuje to dokonce i studie. Ale není to kvůli lyžařským brýlím ani softshellové bundě. Jde o skvělý pocit z toho, že se odvážíte zkusit něco nového. Ať už je vám více či méně, máte příležitost znovu objevit vaši odvahu a zvědavost – na mírných svazích, v čistém horském vzduchu a s úsměvem na tváři. V Rakousku jsou začátky snadné – těšit se můžete na zkušené instruktory a instruktorky a uvolněnou atmosféru, no pressure.

První oblouk je malým triumfem, druhý čistě pocitem svobody. A potom? Slunce, císařský trhanec, nádherné horské panorama, party – radost ze života po rakousku. Zkoušejte nové věci, překonejte sami sebe a zažijte velkolepý pocit – tak má vypadat zábava během vašich lyžařských začátků!

„Travel Tinder"

Studie potvrzuje: lyžařky a lyžaři jsou sexy

Mezinárodní studie to dokazuje černé na bílém: fotografie ze sjezdovky patří mezi nejoblíbenější snímky na online seznamkách. Více matchů, více swipů – fotky na sněhu mají nepochybně vliv na to, jak na první pohled působíte.

Proč? Protože fotky z lyžování vysílají signál, že máte rádi dobrodružství, zábavu a jen tak se něčeho nezaleknete. A právě to působí přitažlivě: lidé, kteří zkoušejí nové věci, smějí se, spadnou a znovu vstanou – a ještě u toho dobře vypadají.

Stručně řečeno: lyžování je cool. A ano – i trochu sexy.

Na povedené snímky ani nepotřebujete být úplní profesionálové. Rakousko je ideálním místem pro všechny, kteří prostě chtějí začít s něčím novým. Nová zima, nový pocit – a možná i nový match.

Více o zmíněné studii

Lyžování znamená svobodu – a svoboda je prostě to nejlepší.

Lyže, hůlky, helma, brýle…

Vybavení: co potřebujete během lyžařské dovolené

Téměř v každém rakouském lyžařském středisku najdete sportovní obchody, kde si můžete půjčit kompletní lyžařskou výbavu: lyže, boty, hůlky i helmu – přesně ve velikostech, které potřebujete. Ve větších střediscích si lze zapůjčit i lyžařské oblečení – bundu, kalhoty, rukavice nebo brýle. Pravou zimu si tak můžete vyzkoušet bez nutnosti hned vše kupovat – cenově dostupně a udržitelně. Kdo chce, může si vybavení rezervovat online ještě před příjezdem – při příjezdu tak již bude vše připravené.

Tip: V mnohých hotelech si lze vybavení půjčit přímo na místě. A pokud dáváte přednost vlastnímu vybavení, v second-hand obchodech nebo na různých platformách najdete udržitelné alternativy. První den na svahu tak začne bez stresu – v teple, bezpečně a připraveně.

Pravidla, cedule, značení

Bezpečně na horách: zábava bez rizika

Bezpečnost je při lyžování vždy na prvním místě – zejména pokud jste na sjezdovce poprvé. Rakouská střediska jsou perfektně organizovaná, spolehnout se můžete na značené tratě, přehledné cedule a zkušené instruktory, kteří vám vše vysvětlí krok za krokem. V lyžařském kurzu se automaticky naučíte nejdůležitější pravidla – například kontrolovanou jízdu, že je třeba dávat pozor na pomalejší lyžaře a zastavovat na okraji sjezdovky.

Modré značení označuje nejméně náročné sjezdovky, červené tratě jsou pro pokročilé. Na cvičných svazích panuje klidná atmosféra – žádný stres ani „blázni“ na sjezdovce. Personál lanovek i instruktoři dbají na to, aby se všichni cítili bezpečně. Nejistota se tak rychle mění v důvěru – a nervozita v opravdovou radost z jízdy. Hlavně žádný stres!

Mimochodem – v některých spolkových zemích Rakouska je pro děti do 15 let helma na lyžích povinná. Její nošení se však důrazně doporučuje všem lyžařům.

S profíkem po boku

Lyžařský kurz: jak probíhají první dny na sjezdovce

Během prvního dne se seznámíte s vybavením, naučíte se správně stát, klouzat a bezpečně brzdit – to jsou drobné kroky, které vám rychle dodají jistotu. Zpočátku je vše nové a nezvyklé, ale po několika hodinách už většinou máte pocit, že jedete. Naučíte se také, co dělat při ztrátě rovnováhy, jak správně reagovat a jak se znovu postavit.

Druhý den přibydou oblouky a delší sjezdy. Po třech až pěti dnech už obvykle zvládnete samostatně jezdit na jednoduchých sjezdových tratích – samozřejmě pod dohledem instruktora. Zda budete potřebovat další hodiny, je individuální. Po týdnu jste většinou připraveni vyrazit na sjezdovky úplně sami.

Nejde o dokonalost – hlavní je se bavit. Lyžařský kurz znamená zkoušet, smát se a postupně získávat jistotu. A pak se to zkrátka stane – najednou se plynule rozjedete.

Balíčky lyžařských kurzů pro úplné začátečníky

Žádné zkušenosti? A chcete se během pár dní naučit lyžovat? Jasně, jde to. Speciální balíčky v kombinaci s vybavením vás během několika dní dostanou na sjezdovku.

Ski amadé

Program „Learn2Ski“ pro všechny od 18 let využívá profesionální výukové metody a během tří dnů vás provede prvními oblouky na nenáročných sjezdovkách.

Ski amadé

Pass Thurn v Mittersill

V malých skupinách na cestě stát se zkušeným lyžařem: se Snow Experts se během třídenního kurzu pro začátečníky bezpečně ponoříte do světa lyžování.

Pass Thurn v Mittersill

St. Christoph am Arlberg

Naučte se lyžovat i díky vašemu mobilu: digitální platforma Ski Austria Academy přináší know-how rakouských instruktorů přímo do vašeho smartphonu.

St. Christoph am Arlberg

Mühlbach am Hochkönig

Kurz pro úplné nováčky: v rámci programu „Learn2Ski“ vyrazíte během tří dnů na sjezdovku v malých, omezených skupinách.

Mühlbach am Hochkönig

Alpbachtal / Wildschönau

Třídenní kurz se třemi hodinami výuky denně – včetně zapůjčení vybavení, v malých skupinách, pro všechny, kdo stojí na sjezdovce poprvé.

Alpbachtal / Wildschönau

Saalbach Hinterglemm

Kurz pro dospělé v délce tří až pěti dnů – pozvolný začátek se třemi hodinami výuky denně, včetně zapůjčení vybavení.

Saalbach Hinterglemm

Zell am See

Balíčky kurzů jsou určeny všem dospělým začátečníkům – naučíte se lyžovat během tří, čtyř nebo pěti dnů, přičemž vybavení máte k dispozici na celých sedm dní.

Zell am See

Sölden

Pro teenagery i dospělé: kombinovaný balíček lyžařského kurzu a zapůjčení vybavení na tři, čtyři nebo pět dní, s výukou v malých skupinách o maximálně osmi osobách.

Sölden

Zillertal

Po celou sezónu se v Hochfügenu a na Spieljochu konají kurzy o třech či více dnech – pro všechny začátečníky od 15 let.

Zillertal

Lyžařské školy s kurzy pro teenagery a dospělé

Velké, ale i menší lyžařské areály – téměr všechny lyžařské školy v Rakousku nabízejí kurzy i pro teenagery a dospělé.

Lech am Arlberg: lyžařská škola Lech

Ischgl: lyžařská škola Ischgl

Katschberg: lyžařská škola Krabath

Nassfeld: lyžařská škola Nassfeld

Bad Kleinkirchheim/St. Oswald: škola Bad Kleinkirchheim

Dachstein West: lyžařská škola Dachstein

Semmering – Hirschenkogel: lyžařská škola Semmering

4-Berge-Skischaukel – Dachstein: lyžařská škola Hopl

Serfaus-Fiss-Ladis: lyžařská škola Fiss-Ladis

Arlberg: lyžařská škola Arlberg

10 mýtů o lyžování, na které můžete klidně zapomenout

Mezi mylnými představami a starými stereotypy se často ztrácí to, jak krásná zima skutečně je. Je čas uvést věci na pravou míru. Lyžování...

1. ... je jen pro bohaté?

Lyžování je v Rakousku finančně dostupné pro všechny. Mnohá menší lyžařská střediska bodují výhodnějšími skipasy, cenově dostupným ubytováním a skvělým poměrem ceny a kvality. Kompletní balíčky, rodinné nabídky nebo zvýhodněné programy pro ty, kteří se k lyžování vracejí, dělají první oblouky snazší, než byste čekali – a potěší i vaši peněženku.

2. ... se neobejde bez drahého vybavení?

V rakouských lyžařských střediscích si můžete vše bez problémů zapůjčit – od helmy až po lyžařskou bundu. Moderní půjčovny nabízejí špičkové vybavení na pár dní i celý týden. Kdo chce, může si vše rezervovat předem online – kupovat si nemusíte prakticky vůbec nic.

3. ... je dost nebezpečné?

Bezpečnost má v Rakousku nejvyšší prioritu. Profesionální lyžařské školy, perfektně upravené sjezdovky a moderní lanovky jsou zárukou pohodových oblouků beze stresu. Kdo zná pravidla FIS a absolvuje kurz, jezdí s dobrým pocitem – a se širokým úsměvem na tváři.

4. ... je jen pro odvážlivce?

Lyžování může být i velmi poklidné. Mnoho regionů má vlastní sjezdovky pro začátečníky, cvičné vleky a mírné svahy, na kterých máte na první oblouky opravdovou pohodu. Nejde o rychlost – ale o pocit, že se odvážíte zkusit něco nového.

5. ...se neobjede bez zimy, mokra a nepohodlí? 

Sníh se třpytí, vzduch je křišťálově čistý – a po několika sjezdech je vám stejně teplo. Navíc na vás čekají útulné horské chaty, vůně císařského trhance (Kaiserschmarren) a hřejivé sauny v ubytování. Mrznete? Tak to se asi jen díváte.

6. ... se dá provozovat jen v nejchladnější části zimy?

V Rakousku začíná sezóna už brzy a často trvá až do jara. Mnoho ledovců nabízí skvělé podmínky od pozdního podzimu až do května. Každý, kdo miluje slunce a sníh, se zde může těšit na nejdelší možnou alpskou zimu.

7. ... je škodlivé pro životní prostředí?

Stále více lyžařských středisek v Rakousku sází na udržitelnost: energeticky úsporné lanovky, regionální gastronomii a možnosti příjezdu veřejnou dopravou. Zimní turistika se vyvíjí – ekologicky.

8. ... je jen dřina, ne požitek?

Lyžování je pohyb s neustálým výhledem, ale také o pauzách, které potěší vaše chuťové pohárky. Co je na tom nejkrásnější? Slunce, sníh, dobré jídlo a společné zážitky. Tělo je v pohybu, mysl odpočívá – lepší už to skoro být nemůže.

9. ... je jen pro děti a profesionály? 

V Rakousku najdete vhodný terén. ať už jsou vaše schopnosti jakékoli – od úplných začátků přes návrat na svah po dlouhé době až po zdokonalování carvingové techniky. Instruktoři vás taji lyžování provázejí trpělivě, s humorem a bez nátlaku. Lyžování je pro všechny, kteří mají chuť zkusit něco nového.

10. ... se neobejde bez davů lidí a tlačenic?

Stranou od nejznámějších středisek bodují nesčetné malé a půvabné lyžařské areály prostorem, klidem a osobitou atmosférou. Krátké vzdálenosti, žádné fronty – zato spousta rakouské pohostinnosti. Tak vypadá příjemný pocit ze zimy.

Nejčastější dotazy

Ne – lyžovat se dá naučit v každém věku. Dospělí i mladí lidé se často učí vědoměji, klidněji a s větší trpělivostí. V Rakousku najdete speciální lyžařské kurzy pro začátečníky všech věkových kategorií.

Navíc nepotřebujete špičkovou fyzičku. Pokud se pravidelně hýbete nebo rádi chodíte na procházky, máte ideální základ. Lyžování posiluje svaly, zlepšuje rovnováhu a hlavně přináší dobrou náladu.

To je individuální – ale mnohým stačí tři až pět dní, aby dokázali samostatně jezdit na lehkých sjezdovkách s mírným sklonem. Co je důležité: jistota je důležitější než rychlost. Po základním kurzu se obvykle dokážete sami orientovat, brzdit, dělat oblouky a poradíte si na lanovce či vleku.

Přesto se vyplatí při další dovolené znovu absolvovat jeden či dva dny s instruktorem. Upevníte si techniku, zlepšíte styl jízdy a získáte větší jistotu – i na pro vás dosud neznámých sjezdovkách.

Vybavení:

  • lyže – lze zapůjčit

  • lyžařské boty - lze zapůjčit

  • hůlky - lze zapůjčit

  • helma – lze zapůjčit (často součástí balíčku)

Oblečení:

  • lyžařská bunda – často k zapůjčení, případně second-hand nebo zakoupení vlastní

  • lyžařské kalhoty – ve větších sportovních obchodech k zapůjčení nebo cenově dostupné ke koupi

  • rukavice – z hygienických důvodů většinou potřeba vlastní

  • lyžařské ponožky – vlastní (nejlépe z funkčního materiálu)

  • funkční spodní prádlo – z hygienických důvodů vlastní

  • lyžařské brýle nebo sluneční brýle – často k zapůjčení, ale je lepší mít vlastní

  • čepice nebo čelenka – vlastní, pod helmou ale většinou není nutná

  • opalovací krém s vysokým UV faktorem – vlastní

Tip: 
Ve velkých rakouských lyžařských areálech najdete půjčovny kompletního vybavení přímo u ubytování nebo u údolní stanice lanovky. Vše vám přizpůsobí dle vašich potřeb – nemusíte tedy dorazit s vlastním vybavením, abyste si mohli užít svůj první den na sjezdovce.

Ano, rozhodně. S profesionálním vedením se naučíte lyžovat rychleji a bezpečněji. Instruktoři vám ukážou, jak správně brzdit, dělat oblouky a trénovat s radostí. A to nejlepší? Znají spoustu triků, aby zábava nikdy nechyběla.

V Rakousku je to velmi jednoduché. Mnoho hotelů leží přímo u sjezdovky nebo nabízí vlastní kyvadlové autobusy. Alternativou jsou pravidelné a bezplatné skibusy mezi ubytováním a lanovkou. Během dovolené většinou auto vůbec nepotřebujete.

Ubytování přímo u sjezdovky

Je to naprosto normální – na začátku se takto cítí téměř každý. V lyžařském kurzu se naučíte jezdit bezpečně, správně brzdit a zůstat v klidu. Instruktoři vám také ukážou, jak se po pádu správně zvednout. S každým dnem roste vaše jistota – a strach postupně zmizí.

Ano. Mnoho rakouských instruktorů mluví anglicky, často také nizozemsky, francouzsky nebo maďarsky. Ve velkých lyžařských střediscích, jako jsou Saalbach, Sölden nebo Kitzbühel, se kurzy pravidelně nabízejí ve více jazycích. Nejlepší je zeptat se již při rezervaci.

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