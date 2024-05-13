Naučte se lyžovat v Rakousku
Z neználka hvězdou svahu
Introduction
Lyžování je sexy – potvrzuje to dokonce i studie. Ale není to kvůli lyžařským brýlím ani softshellové bundě. Jde o skvělý pocit z toho, že se odvážíte zkusit něco nového. Ať už je vám více či méně, máte příležitost znovu objevit vaši odvahu a zvědavost – na mírných svazích, v čistém horském vzduchu a s úsměvem na tváři. V Rakousku jsou začátky snadné – těšit se můžete na zkušené instruktory a instruktorky a uvolněnou atmosféru, no pressure.
První oblouk je malým triumfem, druhý čistě pocitem svobody. A potom? Slunce, císařský trhanec, nádherné horské panorama, party – radost ze života po rakousku. Zkoušejte nové věci, překonejte sami sebe a zažijte velkolepý pocit – tak má vypadat zábava během vašich lyžařských začátků!
Studie potvrzuje: lyžařky a lyžaři jsou sexy
Mezinárodní studie to dokazuje černé na bílém: fotografie ze sjezdovky patří mezi nejoblíbenější snímky na online seznamkách. Více matchů, více swipů – fotky na sněhu mají nepochybně vliv na to, jak na první pohled působíte.
Proč? Protože fotky z lyžování vysílají signál, že máte rádi dobrodružství, zábavu a jen tak se něčeho nezaleknete. A právě to působí přitažlivě: lidé, kteří zkoušejí nové věci, smějí se, spadnou a znovu vstanou – a ještě u toho dobře vypadají.
Stručně řečeno: lyžování je cool. A ano – i trochu sexy.
Na povedené snímky ani nepotřebujete být úplní profesionálové. Rakousko je ideálním místem pro všechny, kteří prostě chtějí začít s něčím novým. Nová zima, nový pocit – a možná i nový match.
Lyžování znamená svobodu – a svoboda je prostě to nejlepší.
Vybavení: co potřebujete během lyžařské dovolené
Téměř v každém rakouském lyžařském středisku najdete sportovní obchody, kde si můžete půjčit kompletní lyžařskou výbavu: lyže, boty, hůlky i helmu – přesně ve velikostech, které potřebujete. Ve větších střediscích si lze zapůjčit i lyžařské oblečení – bundu, kalhoty, rukavice nebo brýle. Pravou zimu si tak můžete vyzkoušet bez nutnosti hned vše kupovat – cenově dostupně a udržitelně. Kdo chce, může si vybavení rezervovat online ještě před příjezdem – při příjezdu tak již bude vše připravené.
Tip: V mnohých hotelech si lze vybavení půjčit přímo na místě. A pokud dáváte přednost vlastnímu vybavení, v second-hand obchodech nebo na různých platformách najdete udržitelné alternativy. První den na svahu tak začne bez stresu – v teple, bezpečně a připraveně.
Bezpečně na horách: zábava bez rizika
Bezpečnost je při lyžování vždy na prvním místě – zejména pokud jste na sjezdovce poprvé. Rakouská střediska jsou perfektně organizovaná, spolehnout se můžete na značené tratě, přehledné cedule a zkušené instruktory, kteří vám vše vysvětlí krok za krokem. V lyžařském kurzu se automaticky naučíte nejdůležitější pravidla – například kontrolovanou jízdu, že je třeba dávat pozor na pomalejší lyžaře a zastavovat na okraji sjezdovky.
Modré značení označuje nejméně náročné sjezdovky, červené tratě jsou pro pokročilé. Na cvičných svazích panuje klidná atmosféra – žádný stres ani „blázni“ na sjezdovce. Personál lanovek i instruktoři dbají na to, aby se všichni cítili bezpečně. Nejistota se tak rychle mění v důvěru – a nervozita v opravdovou radost z jízdy. Hlavně žádný stres!
Mimochodem – v některých spolkových zemích Rakouska je pro děti do 15 let helma na lyžích povinná. Její nošení se však důrazně doporučuje všem lyžařům.
Lyžařský kurz: jak probíhají první dny na sjezdovce
Během prvního dne se seznámíte s vybavením, naučíte se správně stát, klouzat a bezpečně brzdit – to jsou drobné kroky, které vám rychle dodají jistotu. Zpočátku je vše nové a nezvyklé, ale po několika hodinách už většinou máte pocit, že jedete. Naučíte se také, co dělat při ztrátě rovnováhy, jak správně reagovat a jak se znovu postavit.
Druhý den přibydou oblouky a delší sjezdy. Po třech až pěti dnech už obvykle zvládnete samostatně jezdit na jednoduchých sjezdových tratích – samozřejmě pod dohledem instruktora. Zda budete potřebovat další hodiny, je individuální. Po týdnu jste většinou připraveni vyrazit na sjezdovky úplně sami.
Nejde o dokonalost – hlavní je se bavit. Lyžařský kurz znamená zkoušet, smát se a postupně získávat jistotu. A pak se to zkrátka stane – najednou se plynule rozjedete.
Balíčky lyžařských kurzů pro úplné začátečníkyŽádné zkušenosti? A chcete se během pár dní naučit lyžovat? Jasně, jde to. Speciální balíčky v kombinaci s vybavením vás během několika dní dostanou na sjezdovku.
Ski amadé
Program „Learn2Ski“ pro všechny od 18 let využívá profesionální výukové metody a během tří dnů vás provede prvními oblouky na nenáročných sjezdovkách.
Pass Thurn v Mittersill
V malých skupinách na cestě stát se zkušeným lyžařem: se Snow Experts se během třídenního kurzu pro začátečníky bezpečně ponoříte do světa lyžování.
St. Christoph am Arlberg
Naučte se lyžovat i díky vašemu mobilu: digitální platforma Ski Austria Academy přináší know-how rakouských instruktorů přímo do vašeho smartphonu.
Mühlbach am Hochkönig
Kurz pro úplné nováčky: v rámci programu „Learn2Ski“ vyrazíte během tří dnů na sjezdovku v malých, omezených skupinách.
Alpbachtal / Wildschönau
Třídenní kurz se třemi hodinami výuky denně – včetně zapůjčení vybavení, v malých skupinách, pro všechny, kdo stojí na sjezdovce poprvé.
Saalbach Hinterglemm
Kurz pro dospělé v délce tří až pěti dnů – pozvolný začátek se třemi hodinami výuky denně, včetně zapůjčení vybavení.
Zell am See
Balíčky kurzů jsou určeny všem dospělým začátečníkům – naučíte se lyžovat během tří, čtyř nebo pěti dnů, přičemž vybavení máte k dispozici na celých sedm dní.
Sölden
Pro teenagery i dospělé: kombinovaný balíček lyžařského kurzu a zapůjčení vybavení na tři, čtyři nebo pět dní, s výukou v malých skupinách o maximálně osmi osobách.
Lyžařské školy s kurzy pro teenagery a dospěléVelké, ale i menší lyžařské areály – téměr všechny lyžařské školy v Rakousku nabízejí kurzy i pro teenagery a dospělé.
10 mýtů o lyžování, na které můžete klidně zapomenoutMezi mylnými představami a starými stereotypy se často ztrácí to, jak krásná zima skutečně je. Je čas uvést věci na pravou míru. Lyžování...
1. ... je jen pro bohaté?
Lyžování je v Rakousku finančně dostupné pro všechny. Mnohá menší lyžařská střediska bodují výhodnějšími skipasy, cenově dostupným ubytováním a skvělým poměrem ceny a kvality. Kompletní balíčky, rodinné nabídky nebo zvýhodněné programy pro ty, kteří se k lyžování vracejí, dělají první oblouky snazší, než byste čekali – a potěší i vaši peněženku.
2. ... se neobejde bez drahého vybavení?
V rakouských lyžařských střediscích si můžete vše bez problémů zapůjčit – od helmy až po lyžařskou bundu. Moderní půjčovny nabízejí špičkové vybavení na pár dní i celý týden. Kdo chce, může si vše rezervovat předem online – kupovat si nemusíte prakticky vůbec nic.
3. ... je dost nebezpečné?
Bezpečnost má v Rakousku nejvyšší prioritu. Profesionální lyžařské školy, perfektně upravené sjezdovky a moderní lanovky jsou zárukou pohodových oblouků beze stresu. Kdo zná pravidla FIS a absolvuje kurz, jezdí s dobrým pocitem – a se širokým úsměvem na tváři.
4. ... je jen pro odvážlivce?
Lyžování může být i velmi poklidné. Mnoho regionů má vlastní sjezdovky pro začátečníky, cvičné vleky a mírné svahy, na kterých máte na první oblouky opravdovou pohodu. Nejde o rychlost – ale o pocit, že se odvážíte zkusit něco nového.
5. ...se neobjede bez zimy, mokra a nepohodlí?
Sníh se třpytí, vzduch je křišťálově čistý – a po několika sjezdech je vám stejně teplo. Navíc na vás čekají útulné horské chaty, vůně císařského trhance (Kaiserschmarren) a hřejivé sauny v ubytování. Mrznete? Tak to se asi jen díváte.
6. ... se dá provozovat jen v nejchladnější části zimy?
V Rakousku začíná sezóna už brzy a často trvá až do jara. Mnoho ledovců nabízí skvělé podmínky od pozdního podzimu až do května. Každý, kdo miluje slunce a sníh, se zde může těšit na nejdelší možnou alpskou zimu.
7. ... je škodlivé pro životní prostředí?
Stále více lyžařských středisek v Rakousku sází na udržitelnost: energeticky úsporné lanovky, regionální gastronomii a možnosti příjezdu veřejnou dopravou. Zimní turistika se vyvíjí – ekologicky.
8. ... je jen dřina, ne požitek?
Lyžování je pohyb s neustálým výhledem, ale také o pauzách, které potěší vaše chuťové pohárky. Co je na tom nejkrásnější? Slunce, sníh, dobré jídlo a společné zážitky. Tělo je v pohybu, mysl odpočívá – lepší už to skoro být nemůže.
9. ... je jen pro děti a profesionály?
V Rakousku najdete vhodný terén. ať už jsou vaše schopnosti jakékoli – od úplných začátků přes návrat na svah po dlouhé době až po zdokonalování carvingové techniky. Instruktoři vás taji lyžování provázejí trpělivě, s humorem a bez nátlaku. Lyžování je pro všechny, kteří mají chuť zkusit něco nového.
10. ... se neobejde bez davů lidí a tlačenic?
Stranou od nejznámějších středisek bodují nesčetné malé a půvabné lyžařské areály prostorem, klidem a osobitou atmosférou. Krátké vzdálenosti, žádné fronty – zato spousta rakouské pohostinnosti. Tak vypadá příjemný pocit ze zimy.