Tobogganing in Pertisau, lake Achensee region
  1. Homepage
  2. Dovolená v Rakousku
  3. Tipy na zimní dovolenou
  4. Achensee

Achensee
Zimní dovolená mezi jezerem a tyrolskými horami

Mezi pohořími Karwendel a Rofan leží Achensee, největší jezero v Tyrolsku. V zimě láká na lyžování, běžky, zimní turistiku i odpočinek.

V zimě nabízí region Achensee čtyři lyžařské areály s výhledy na jezero a celkem 53 km sjezdovek. Ještě větší prostor tu mají běžkaři: 228,5 km tratí vede mimo jiné údolími Přírodního parku Karwendel.

K tomu se přidává 150 km upravovaných tras pro zimní turistiku, výlety na sněžnicích, sáňkování nebo skialpinismus. Po dni venku můžete poznat také místní wellness tradici spojenou s Tiroler Steinöl®, který se získává z břidlice nad jezerem Achensee.

Region Achensee v kostce
Lyžařské areály4 + 2 cvičné areály
Sjezdovky53 km
Lanovky a vleky28
Lyžařské školy6
Běžecké tratě228,5 km
Zimní turistické trasy150 km

Proč navštívit Achensee

Běžkování v přírodním parku Karwendel

228,5 km tratí pro klasiku i skating vede krajinou kolem Achensee a klidnými údolími přírodního parku Karwendel.

Více o běžkování

Zimní plavba po jezeře Achensee

Zimní plavby po Achensee nabízejí výhledy na jezero a okolní pohoří Karwendel a Rofan.

Více o plavbě lodí

Tiroler Steinöl®

Tiroler Steinöl® se od roku 1902 získává z břidlice ve výšce 1 500 metrů nad Achensee a používá se v místních wellness produktech.

Více o wellness v regionu Achensee
Sjezdovky mezi Rofanem a Karwendelem

Lyžování s výhledem na Achensee

Region Achensee nabízí čtyři lyžařské areály a dva cvičné areály s celkem 53 km sjezdovek a 28 lanovkami a vleky. Ze svahů v pohoří Rofan se otevírají výhledy na jezero Achensee a zasněžené vrcholy Karwendelu.

Díky přehledné velikosti jednotlivých areálů je region vhodný také pro rodiny s dětmi a začínající lyžaře. Výuku lyžování a snowboardingu pro různé věkové i výkonnostní skupiny nabízí šest lyžařských škol.

Zimní dovolená u AchenseeZimní dovolená s rodinou

Zima mimo sjezdovky

Zimní turistika

150 km upravovaných zimních turistických tras vede pohořím Karwendel i podél jezera Achensee.

Výlety na sněžnicích

Trasy pro výlety na sněžnicích vedou například pohořími Falzthurntal. K dispozici jsou individuální i organizované túry.

Skialpinismus

Možnosti pro skialpinismus nabízí především pohoří Rofan. Mezi známé túry patří trasa na Seekarlspitze.

Sáňkování a snowtubing

V regionu najdete sáňkařské dráhy i snowtubing u vleků Planberg a Wiesen.

Paragliding

Tandemové lety umožňují pohled na Achensee a okolní pohoří Karwendel a Rofan z výšky.

Objevte všechny zimní aktivity
Tyrolská kuchyně a horské chaty

Gastronomie a wellness u Achensee

V restauracích a horských chatách kolem Achensee najdete tyrolskou kuchyni, například Kaiserschmarrn nebo místní sýrové speciality. V regionu se nachází také několik restaurací oceněných průvodcem Gault&Millau.

Ochutnejte region Achensee

Zimní akce u Achensee

Advent a Vánoce

Adventní a vánoční trhy se konají v obcích kolem jezera. Patří k nim také Bergadvent u Fischergut v Pertisau.

Více informací

Běžkařské kempy

Několikadenní vedené kempy pro různé úrovně běžkařů se zaměřují na klasický styl i skating.

Více informací

Splitboard Festival

Každoroční festival u Achensee je určený především pro příznivce splitboardingu a freeridu.

Více informací

Lavinový kurz pro skialpinisty

Dvoudenní kurz vedený certifikovanými horskými průvodci se koná v několika termínech na konci ledna.

Více informací

Silvestrovské plavání

Na Silvestra se v Achensee každoročně koná plavání ve studené vodě.

Více informací

Často kladené otázky o zimní dovolené u Achensee

V regionu Achensee jsou čtyři lyžařské areály a dva cvičné areály. Dohromady nabízejí 53 km sjezdovek a 28 lanovek a vleků. K dispozici je také šest lyžařských škol.

Ano. Jednotlivé lyžařské areály jsou spíše přehledné a v regionu funguje šest lyžařských škol. Pro děti a začátečníky jsou k dispozici také dva cvičné areály. Mimo sjezdovky lze vyrazit například na sáňky nebo zimní procházky.

Region nabízí 228,5 km běžeckých tratí pro klasický styl i skating. Trasy vedou mimo jiné údolími přírodního parku Karwendel. V Achenkirchu, Maurachu, Steinbergu a Wiesingu je využití běžeckých tratí zdarma, v Pertisau je zpravidla zpoplatněné.

AchenseeCard
Výhodné balíčky

K dispozici je 150 km upravovaných tras pro zimní turistiku. Mezi další možnosti patří výlety na sněžnicích, sáňkování, snowtubing nebo paragliding. V zimě se konají také plavby po jezeře Achensee.

AchenseeCard je bezplatná karta hosta. Jednou z výhod je bezplatné využití běžeckých tratí v Pertisau, které je jinak zpravidla zpoplatněné. V Achenkirchu, Maurachu, Steinbergu a Wiesingu jsou běžecké tratě zdarma i bez karty.

Z Prahy lze autem cestovat přes Plzeň a Mnichov směrem do Tyrolska, z Brna vede trasa přes Vídeň a dále směrem na Salcburk a Tyrolsko.

Při cestě vlakem je cílovou stanicí Jenbach. Z Prahy je praktické spojení přes Mnichov, z Brna přes Vídeň. Z Jenbachu pokračují regionální autobusy k Achensee, kam cesta trvá přibližně 25 minut. Při předložení potvrzení rezervace ubytování je cesta autobusem z Jenbachu k Achensee zdarma.

Více informací
Kontakt
Objevujte Achensee

Achensee Tourismus

Achenseestraße 63

6211 Maurach am Achensee

Telefon: +435953000

info@achensee.com
www.achensee.com

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály