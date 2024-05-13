Achensee
Zimní dovolená mezi jezerem a tyrolskými horami
Introduction
V zimě nabízí region Achensee čtyři lyžařské areály s výhledy na jezero a celkem 53 km sjezdovek. Ještě větší prostor tu mají běžkaři: 228,5 km tratí vede mimo jiné údolími Přírodního parku Karwendel.
K tomu se přidává 150 km upravovaných tras pro zimní turistiku, výlety na sněžnicích, sáňkování nebo skialpinismus. Po dni venku můžete poznat také místní wellness tradici spojenou s Tiroler Steinöl®, který se získává z břidlice nad jezerem Achensee.
Proč navštívit Achensee
Běžkování v přírodním parku Karwendel
228,5 km tratí pro klasiku i skating vede krajinou kolem Achensee a klidnými údolími přírodního parku Karwendel.
Zimní plavba po jezeře Achensee
Zimní plavby po Achensee nabízejí výhledy na jezero a okolní pohoří Karwendel a Rofan.
Lyžování s výhledem na Achensee
Region Achensee nabízí čtyři lyžařské areály a dva cvičné areály s celkem 53 km sjezdovek a 28 lanovkami a vleky. Ze svahů v pohoří Rofan se otevírají výhledy na jezero Achensee a zasněžené vrcholy Karwendelu.
Díky přehledné velikosti jednotlivých areálů je region vhodný také pro rodiny s dětmi a začínající lyžaře. Výuku lyžování a snowboardingu pro různé věkové i výkonnostní skupiny nabízí šest lyžařských škol.
Zima mimo sjezdovky
Zimní turistika
150 km upravovaných zimních turistických tras vede pohořím Karwendel i podél jezera Achensee.
Výlety na sněžnicích
Trasy pro výlety na sněžnicích vedou například pohořími Falzthurntal. K dispozici jsou individuální i organizované túry.
Skialpinismus
Možnosti pro skialpinismus nabízí především pohoří Rofan. Mezi známé túry patří trasa na Seekarlspitze.
Gastronomie a wellness u Achensee
V restauracích a horských chatách kolem Achensee najdete tyrolskou kuchyni, například Kaiserschmarrn nebo místní sýrové speciality. V regionu se nachází také několik restaurací oceněných průvodcem Gault&Millau.
Zimní akce u Achensee
Advent a Vánoce
Adventní a vánoční trhy se konají v obcích kolem jezera. Patří k nim také Bergadvent u Fischergut v Pertisau.
Běžkařské kempy
Několikadenní vedené kempy pro různé úrovně běžkařů se zaměřují na klasický styl i skating.
Splitboard Festival
Každoroční festival u Achensee je určený především pro příznivce splitboardingu a freeridu.
Lavinový kurz pro skialpinisty
Dvoudenní kurz vedený certifikovanými horskými průvodci se koná v několika termínech na konci ledna.
Často kladené otázky o zimní dovolené u Achensee
Achensee Tourismus
Achenseestraße 63
6211 Maurach am Achensee
Telefon: +435953000