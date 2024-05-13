Zimní dovolená v Rakousku
Vaše denní dávka Rakouska
Introduction
Lyžování, snowboarding, běžky, sáňkování, túry na sněžnicích i romantické jízdy na saních tažených koňmi – zima v Rakousku má nespočet podob. To, co ji však skutečně odlišuje, je jedinečný všudypřítomný Lebensgefühl – rakouský způsob, jak si užívat život. Zpomalte, nadechněte se horského vzduchu a objevte, jak si užít zimu naplno.
Ráno první oblouky v čerstvém prašanu a objevování nových sjezdovek – lyžujte jako místní.
Domácí knedlíky, svařené víno a přátelská atmosféra na slunné terase – jezte a pijte jako místní.
Klidné chvíle v termálních lázních při západu slunce nebo u krbu s hrnkem svařeného vína či horkou čokoládou – relaxujte jako místní.
Právě v těchto chvílích poznáte, čím je rakouská zima výjimečná. Zažijte ji jako Rakušané: autenticky, srdcem a s radostí .
Vaše zimní dovolená v Rakousku - dovolená plná zážitků
Nejlepší tipy na zimní dovolenou v Rakousku
Zasvěcené tipy na zimní dovolenou
Achensee
Zažijte kouzelné zimní chvíle u jezera Achensee: Běžkování, lyžování, výlety na sněžnicích a na skialpech a mnoho dalšího.
Gasteinertal
Gastein je místem, kde si dopřejete pauzu dle vašich představ. Čekají vás tu hory, lázně i dobrodružství.
Hochsteiermark
Nassfeld
Ať už jde o lyžování a snowboarding, relaxaci a odpočinek nebo zábavu s rodinou: sněhový ráj v okolí Nassfeldu nabízí pro každého něco!
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Sjezdovky pro všechny věkové kategorie, útulné chaty a infrastruktura vhodná pro děti: Vítejte ve Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau!
Innsbruck
Ať už jde o radostné sáňkování, romantické procházky zasněženou krajinou nebo adrenalinové zážitky na svahu – Innsbruck nabízí vždy skvělý důvod být venku.
Kitzbühel
Tato historická destinace zimních sportů, která je domovem ikonického závodu na sjezdovce Streif a nejdelšího ski circuit na světě, nabízí jedinečné zimní zážitky!
Tipy na ubytování
Dilly - Das Nationalpark Resort
Zimní dovolená pro celou rodinu. Resort Dilly nabízí wellness, rodinné SPA, skvělou gastronomii a dvě lyžařská střediska dostupná bezplatným skibusem. přímo of hotelu.
Explorer Hotels
Zimní dovolená pro celou rodinu. Resort Dilly nabízí wellness, rodinné SPA, skvělou gastronomii a dvě lyžařská střediska, kam vás zdarma doveze hotelový skibus.
5* Naturhotel Forsthofgut
Tradice, příroda a pohostinnost vytvářejí jedinečné místo pro odpočinek. Objevte kouzlo pobytu v Leogangu, kde je příroda součástí každého dne.
Hotel Gut Brandlhof
Užijte si pobyt v srdci Salcburska, kde se snoubí komfort, pohostinnost a rozmanité možnosti aktivního odpočinku.
Parkhotel Pörtschach
Zimní dny u Wörthersee patří klidu, adventním zážitkům a dobrému jídlu. Dopřejte si odpočinek v jedinečné poloze přímo u jezera.
Die HOCHKÖNIGIN
Ve 4* Superior hotelu se alpská elegance snoubí s relaxací. Pro páry, rodiny a ty, kteří chtějí sníh nejen vidět, ale i cítit. Místo pro gurmány, milovníky klidu a hor.
Hotel Spielmann
Zimní dovolená pod Zugspitze začíná na sjezdovce a končí ve vyhřívaném venkovním bazénu. Dopřejte si aktivní den i zasloužený odpočinek.