Laughing skier in blue jacket and yellow helmet sits in the snow, ski poles beside him, forest in the background.

Zimní dovolená v Rakousku 
Vaše denní dávka Rakouska

Smiling woman with spoon in front of a bowl on a snowy alpine terrace, blue winter sky.
Co dělá zimní dovolenou v Rakousku tak výjimečnou? Jsou to lidé, jejich pohostinnost a jedinečný životní styl – jednoduše to, čemu říkáme rakouský Lebensgefühl.

Lyžování, snowboarding, běžky, sáňkování, túry na sněžnicích i romantické jízdy na saních tažených koňmi – zima v Rakousku má nespočet podob. To, co ji však skutečně odlišuje, je jedinečný všudypřítomný Lebensgefühl – rakouský způsob, jak si užívat život. Zpomalte, nadechněte se horského vzduchu a objevte, jak si užít zimu naplno.

Ráno první oblouky v čerstvém prašanu a objevování nových sjezdovek – lyžujte jako místní.
Domácí knedlíky, svařené víno a přátelská atmosféra na slunné terase – jezte a pijte jako místní.
Klidné chvíle v termálních lázních při západu slunce nebo u krbu s hrnkem svařeného vína či horkou čokoládou – relaxujte jako místní.

Právě v těchto chvílích poznáte, čím je rakouská zima výjimečná. Zažijte ji jako Rakušané: autenticky, srdcem a s radostí .

Vaše zimní dovolená v Rakousku - dovolená plná zážitků

Nejlepší tipy na zimní dovolenou v Rakousku

Silberregion Karwendel

Zillertal

Osttirol

Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental

Zasvěcené tipy na zimní dovolenou

Achensee

Zažijte kouzelné zimní chvíle u jezera Achensee: Běžkování, lyžování, výlety na sněžnicích a na skialpech a mnoho dalšího.

Kde je rozmanitost doma

Gasteinertal

Gastein je místem, kde si dopřejete pauzu dle vašich představ. Čekají vás tu hory, lázně i dobrodružství.

Mimo dodah

Hochsteiermark

Nassfeld

Ať už jde o lyžování a snowboarding, relaxaci a odpočinek nebo zábavu s rodinou: sněhový ráj v okolí Nassfeldu nabízí pro každého něco!

Slunce, sníh & sjezdovky

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Sjezdovky pro všechny věkové kategorie, útulné chaty a infrastruktura vhodná pro děti: Vítejte ve Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau!

Tyrolsko na dlani

Innsbruck

Ať už jde o radostné sáňkování, romantické procházky zasněženou krajinou nebo adrenalinové zážitky na svahu – Innsbruck nabízí vždy skvělý důvod být venku.

Ze sjezdovky do města

Kitzbühel

Tato historická destinace zimních sportů, která je domovem ikonického závodu na sjezdovce Streif a nejdelšího ski circuit na světě, nabízí jedinečné zimní zážitky!

Korunní klenot rakouských hor

Tipy na ubytování

Dilly - Das Nationalpark Resort

Zimní dovolená pro celou rodinu. Resort Dilly nabízí wellness, rodinné SPA, skvělou gastronomii a dvě lyžařská střediska dostupná bezplatným skibusem. přímo of hotelu.

Objevte resort Dilly

Explorer Hotels

Zimní dovolená pro celou rodinu. Resort Dilly nabízí wellness, rodinné SPA, skvělou gastronomii a dvě lyžařská střediska, kam vás zdarma doveze hotelový skibus.

Zimní akce v Explorer Hotels

5* Naturhotel Forsthofgut

Tradice, příroda a pohostinnost vytvářejí jedinečné místo pro odpočinek. Objevte kouzlo pobytu v Leogangu, kde je příroda součástí každého dne.

Objevte místo plné klidu v zimě

Hotel Gut Brandlhof

Užijte si pobyt v srdci Salcburska, kde se snoubí komfort, pohostinnost a rozmanité možnosti aktivního odpočinku.

Naplánujte svůj pobyt

Parkhotel Pörtschach

Zimní dny u Wörthersee patří klidu, adventním zážitkům a dobrému jídlu. Dopřejte si odpočinek v jedinečné poloze přímo u jezera.

Za zimními zážitky do Korutan

Die HOCHKÖNIGIN

Ve 4* Superior hotelu se alpská elegance snoubí s relaxací. Pro páry, rodiny a ty, kteří chtějí sníh nejen vidět, ale i cítit. Místo pro gurmány, milovníky klidu a hor.

Zimní dovolená v Maria Alm

Hotel Spielmann

Zimní dovolená pod Zugspitze začíná na sjezdovce a končí ve vyhřívaném venkovním bazénu. Dopřejte si aktivní den i zasloužený odpočinek.

Ski-in & Ski-out v Tyrolsku

Hotel AQUA DOME

Pozvedněte svého ducha! Po dni na sjezdovce načerpejte energii v hotelu s termální vodou z hloubky 1865 metrů.

Do Ötztalu pro pocit štěstí

Nezapomenutelná zima v Hall-Wattens

Region Hall-Wattens v srdci Tyrolska nabízí jedinečnou kombinaci přírody a kultury, se kterou si můžete užít pestrou zimní dovolenou. Lyžování pro celou rodinu, turistika v čerstvém sněhu, sáňkování, zimní trekking s lamami, jízda na saních - prožijte aktivní zimu!

Pravá rakouská zima

Objevte to nejlepší z Rakouska!

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