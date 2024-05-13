Gastein
Vítejte offline: Zimní dovolená v regionu Gastein
Introduction
Gastein leží na jihu Salcburska a tvoří ho tři místa – Dorfgastein, Bad Hofgastein a Bad Gastein. V zimě nabízí tři lyžařské areály se 180 km sjezdovek, od širokých rodinných tratí až po vysokohorské lyžování a freeride.
Nejvýše se lyžuje ve Sportgasteinu, který sahá až do výšky 2 650 metrů. Zimní dovolenou můžete doplnit běžkováním, zimní turistikou nebo odpočinkem ve Felsentherme Bad Gastein a Alpentherme Bad Hofgastein.
Proč Gastein?
Hory a termální lázně
Pro Gastein je typické spojení hor a termální vody. Po lyžování nebo dalších zimních aktivitách můžete zamířit do termálních lázní a odpočinout si v teplé vodě.
Termální voda a radon
Celkem 17 horkých pramenů zásobuje termální lázně v Gasteinu. Region je známý také využitím přírodního radonu a tradičními léčebnými procedurami.
Zážitky ve sněhu
Visutý most na Stubnerkogelu
Vyjeďte lanovkou na Stubnerkogel do výšky téměř 2 200 metrů. U horní stanice se můžete projít po visutém mostě a užít si výhledy na okolní hory.
Advent a předvánoční čas
Advent v Gasteinu provázejí zvyky, jako jsou průvody krampusů nebo zpěv Anglöcklerů. Předvánoční pobyt můžete spojit i se zimními aktivitami.
Lyžování za úsvitu
Vyrazte na sjezdovku ještě před zahájením běžného provozu a užijte si první jízdy dne při východu slunce nad Gasteinem.
Termální lázně v Gasteinu
Gastein je známý svými 17 termálními prameny, které zásobují zdejší termální lázně. V Bad Gasteinu můžete navštívit Felsentherme, vybudované ve skále v nadmořské výšce 1 100 metrů.
V Bad Hofgasteinu se nachází Alpentherme s několika tematickými zónami a dvěma jezery s termální vodou. Obě lázně nabízejí možnost spojit zimní aktivity v horách s odpočinkem v termální vodě.
Mimo sjezdovku
Na motokáry na začátku sezony
Ještě před zahájením běžného lyžařského provozu můžete v Dorfgasteinu vyrazit na Fulseck na tříkolových mountaincartech. Z horní stanice vede trasa po upravené sjezdovce k prostřední stanici a během jedné jízdy překoná přibližně 500 výškových metrů.
Jízda probíhá brzy ráno ve skupině a v doprovodu pracovníka lanovek. Zážitek je určen účastníkům od 14 let a je nutné ho rezervovat předem.
Události v Gasteinu
Ski & Gastein Classics
Gastein zahájí sezonu Ski Classics, závody profesionálních i amatérských běžkařů. Součástí desetidenní akce bude také Nordic Week a doprovodný program.
Světový pohár ve snowboardingu
V Bad Gasteinu se utká světová špička v alpském snowboardingu. Závody Světového poháru FIS se jedou za umělého osvětlení na sjezdovce Bucheben.
Závod Die Nord
Na sjezdovce "Nord" čeká závodníky 1 440 výškových metrů z Hohe Scharte až k dolní stanici Schlossalmbahn. Závod je určen lyžařům i snowboardistům.
Často kladené otázky o zimní dovolené v Gasteinu
Gastein Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstraße 367
5630 Bad Hofgastein
Telefon: +43 6432 3393 0