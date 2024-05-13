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Gastein
Vítejte offline: Zimní dovolená v regionu Gastein

Mimo dosah: Tři místa, tři lyžařské areály a termální prameny. Gastein spojuje zimní zážitky v horách s odpočinkem v termální vodě.

Gastein leží na jihu Salcburska a tvoří ho tři místa – Dorfgastein, Bad Hofgastein a Bad Gastein. V zimě nabízí tři lyžařské areály se 180 km sjezdovek, od širokých rodinných tratí až po vysokohorské lyžování a freeride.

Nejvýše se lyžuje ve Sportgasteinu, který sahá až do výšky 2 650 metrů. Zimní dovolenou můžete doplnit běžkováním, zimní turistikou nebo odpočinkem ve Felsentherme Bad Gastein a Alpentherme Bad Hofgastein.

Gastein v číslech
Lyžařské areály3
Sjezdovky180 km
Vleky & lanovky38
Lyžařské školy13
Běžkařské trasy40 km
Zimní turistické trasy100 km
Nejvyšší bodGoldbergbahn II - Kreuzkogel 2.686 m

Proč Gastein?

Hory a termální lázně

Pro Gastein je typické spojení hor a termální vody. Po lyžování nebo dalších zimních aktivitách můžete zamířit do termálních lázní a odpočinout si v teplé vodě.

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Termální voda a radon

Celkem 17 horkých pramenů zásobuje termální lázně v Gasteinu. Region je známý také využitím přírodního radonu a tradičními léčebnými procedurami.

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Stranou od každodenního shonu

Gastein nabízí prostor pro odpočinek od každodenního shonu. Uprostřed salcburských hor se tu propojují zimní zážitky, termální lázně a chvíle klidu.

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Zážitky ve sněhu

Visutý most na Stubnerkogelu

Vyjeďte lanovkou na Stubnerkogel do výšky téměř 2 200 metrů. U horní stanice se můžete projít po visutém mostě a užít si výhledy na okolní hory.

Advent a předvánoční čas

Advent v Gasteinu provázejí zvyky, jako jsou průvody krampusů nebo zpěv Anglöcklerů. Předvánoční pobyt můžete spojit i se zimními aktivitami.

Lyžování za úsvitu

Vyrazte na sjezdovku ještě před zahájením běžného provozu a užijte si první jízdy dne při východu slunce nad Gasteinem.

Jízda na saních tažených koňmi

Projeďte se Gasteinem na saních tažených koňmi. Zimní krajinu a zasněžená údolí si můžete vychutnat ve dvou, s přáteli i s celou rodinou.

Ze sjezdovky do termálů

Termální lázně v Gasteinu

Gastein je známý svými 17 termálními prameny, které zásobují zdejší termální lázně. V Bad Gasteinu můžete navštívit Felsentherme, vybudované ve skále v nadmořské výšce 1 100 metrů.

V Bad Hofgasteinu se nachází Alpentherme s několika tematickými zónami a dvěma jezery s termální vodou. Obě lázně nabízejí možnost spojit zimní aktivity v horách s odpočinkem v termální vodě.

Felsentherme Bad GasteinAlpentherme Bad Hofgastein

Mimo sjezdovku

Běžky

Zimní turistika

Gastronomie

Skitúry

Sáňkování

Tajný tip

Na motokáry na začátku sezony

Ještě před zahájením běžného lyžařského provozu můžete v Dorfgasteinu vyrazit na Fulseck na tříkolových mountaincartech. Z horní stanice vede trasa po upravené sjezdovce k prostřední stanici a během jedné jízdy překoná přibližně 500 výškových metrů.

Jízda probíhá brzy ráno ve skupině a v doprovodu pracovníka lanovek. Zážitek je určen účastníkům od 14 let a je nutné ho rezervovat předem.

Více informací

Události v Gasteinu

Ski & Gastein Classics

11. 12. 2026 – 20. 12. 2026
Bad Gastein / Sportgastein

Gastein zahájí sezonu Ski Classics, závody profesionálních i amatérských běžkařů. Součástí desetidenní akce bude také Nordic Week a doprovodný program.

Světový pohár ve snowboardingu

26. 1. 2027 – 27. 1. 2027
Bad Gastein

V Bad Gasteinu se utká světová špička v alpském snowboardingu. Závody Světového poháru FIS se jedou za umělého osvětlení na sjezdovce Bucheben.

Závod Die Nord

27. 3. 2027 – 28. 3. 2027
Hohe Scharte

Na sjezdovce "Nord" čeká závodníky 1 440 výškových metrů z Hohe Scharte až k dolní stanici Schlossalmbahn. Závod je určen lyžařům i snowboardistům.

Snow Jazz Gastein

Březen 2027
Gastein

Jazz na sněhu? Festival Snow Jazz Gastein spojuje živou hudbu s alpským prostředím a koncerty na neobvyklých místech v regionu.

Často kladené otázky o zimní dovolené v Gasteinu

Gastein nabízí 180 km sjezdovek ve třech lyžařských areálech:

  1. Dorfgastein-Großarltal

  2. Bad Hofgastein-Bad Gastein

  3. Sportgastein - nejvýše položený Sportgastein sahá až do 2 650 metrů.

Pro rodiny je vhodný především Dorfgastein-Großarltal, který nabízí široké sjezdovky a rodinnou lyžařskou nabídku. Možnosti pro rodiny a děti ale najdete také v dalších areálech Gasteinu.

V Gasteinu můžete navštívit dvoje velké termální lázně – Alpentherme v Bad Hofgasteinu a Felsentherme v Bad Gasteinu. Díky tomu lze lyžování a další zimní aktivity snadno kombinovat s pobytem v termální vodě.

Kromě sjezdového lyžování nabízí Gastein 40 km běžkařských tratí a 100 km upravených zimních turistických tras. Vyrazit můžete také na skitúry, sáňkování nebo jízdu na saních tažených koňmi.

Údolí Gastein leží v srdci Rakouska, asi 90 km jižně od Salzburgu.

  • Vlakem: Z Prahy se cestuje přes Linec a Salcburk, z Brna zpravidla přes Vídeň a Salcburk. Výhodou je, že Dorfgastein, Bad Hofgastein i Bad Gastein mají vlastní vlaková nádraží, takže lze dojet přímo do jednotlivých míst v regionu.

  • Autem: Z Prahy je to do Bad Gasteinu přibližně 420 km, z Brna kolem 470 km. Do údolí Gastein se přijíždí po dálnici A10 přes sjezd Bischofshofen a dále směrem na Dorfgastein, Bad Hofgastein a Bad Gastein. Pro jízdu po rakouských dálnicích je potřeba dálniční známka. V zimě také nezapomeňte na povinnou zimní výbavu.

Více o přijezdu

V Gasteinu si vybere každý – nabídka ubytování sahá od hotelů a penzionů přes apartmány až po ubytování na statcích. Ubytovat se můžete v Dorfgasteinu, Bad Hofgasteinu i Bad Gasteinu a místo si vybrat podle toho, zda chcete být blízko lyžařského areálu, termálních lázní nebo centra.

Kontakty
Navštivte zimní Gastein

Gastein Tourismus GmbH

Gasteiner Bundesstraße 367

5630 Bad Hofgastein

Telefon: +43 6432 3393 0

info@gastein.com
www.gastein.com
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