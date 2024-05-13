Zima v Innsbrucku
Lyžování a zimní dovolená v hlavním městě Tyrolska
Introduction
Innsbruck spojuje zimní sporty s možnostmi hlavního města Tyrolska. V okolí města se nachází 12 lyžařských areálů, které jsou dostupné také veřejnou dopravou nebo skibusem.
K lyžování se přidávají běžkařské tratě, skialpinistické trasy a zimní turistika. Po návratu z hor můžete zamířit do historického centra, za kulturou, památkami nebo gastronomií. V zimě se v Innsbrucku konají také kulturní a sportovní akce.
Proč Innsbruck?
Z centra města rovnou na hory: Innsbruck umožňuje spojit pobyt ve městě s lyžováním a dalšími zimními aktivitami v okolních horách.
Město, kultura a památky : Historické centrum doplňují památky a muzea, jako jsou Zlatá stříška, císařský Hofburg, Hofkirche nebo zámek Ambras.
Zimní dovolená i bez auta: Innsbruck je železničním uzlem a do lyžařských areálů i dalších míst v okolí lze pokračovat veřejnou dopravou nebo skibusem.
Na sjezdovce v Innsbrucku
Lyžování a snowboard v Innsbrucku
V okolí Innsbrucku najdete 12 lyžařských areálů – od rodinných svahů přes sportovní sjezdovky až po freeridové terény.
Lyžařský areál Patscherkofel
Sjezdovky s výhledem na Innsbruck jsou vhodné pro začátečníky i rodiny s dětmi. Patscherkofel leží přímo nad tyrolskou metropolí.
Tip na výlet: sáňkování na Rangger Köpfl
Výlet na Rangger Köpfl můžete spojit se sáňkováním a zastávkou na horské chatě Rosskogelhütte. Na chatě se podávají tyrolské speciality.
Kultura a památky v Innsbrucku
Skokanský můstek Bergisel
Navštivte skokanský můstek Bergisel s výhledem na Innsbruck a okolní hory. Součástí areálu je také vyhlídková restaurace.
Císařský Hofburg v Innsbrucku
Bývalá habsburská rezidence v centru Innsbrucku přibližuje historii císařského dvora a patří k významným památkám města.
Hofkirche v Innsbrucku
Kostel je známý náhrobkem císaře Maxmiliána I., který obklopuje 28 bronzových soch. Pohřben je zde také tyrolský vlastenec Andreas Hofer.
Zemské muzeum Ferdinandeum
Muzeum představuje umění a historii Tyrolska prostřednictvím rozsáhlých sbírek. Vyrazit sem můžete například za deštivého dne.
Swarovski Kristallwelten
Swarovski Kristallwelten ve Wattens představují svět křišťálu prostřednictvím uměleckých instalací a výstavních prostor.
Víte, že… Innsbruck skrývá spoustu překvapení?
Víte, že Zlatou střechu zdobí přesně 2 657 pozlacených tašek?
Víte, že první muzeum na světě vzniklo právě na zámku Ambras?
Ferdinand II. tu v 16. století shromáždil unikátní kolekci kuriozit.
Víte, že se v Innsbrucku se nachází nejvýše položená tématická zoo v Evropě?
Alpská zoo je domovem mnoha horských zvířat.
Tajný tip
Innsbruck bez auta
Po Innsbrucku i do okolních hor se můžete pohybovat veřejnou dopravou. Hosté ubytovaní alespoň na dvě noci získají Welcome Card, která zahrnuje také využití vybraných spojů veřejné dopravy.
Při plánování výletů můžete využít také NaturTrip, který vyhledává spojení autobusem a vlakem k výletním cílům v regionu.
FAQ o zimní dovolené v Innsbrucku
Innsbruck Tourismus
Burggraben 3
6020 Innsbruck
Telefon: +43 512 53 56