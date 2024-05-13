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Zima v Innsbrucku
Lyžování a zimní dovolená v hlavním městě Tyrolska

Spojte zimní dovolenou v Alpách s pobytem ve městě. V okolí Innsbrucku najdete 12 lyžařských areálů, běžkařské tratě i trasy pro zimní turistiku.

Innsbruck spojuje zimní sporty s možnostmi hlavního města Tyrolska. V okolí města se nachází 12 lyžařských areálů, které jsou dostupné také veřejnou dopravou nebo skibusem.

K lyžování se přidávají běžkařské tratě, skialpinistické trasy a zimní turistika. Po návratu z hor můžete zamířit do historického centra, za kulturou, památkami nebo gastronomií. V zimě se v Innsbrucku konají také kulturní a sportovní akce.

Region v kostce
Lyžařská střediska12
Sjezdovky296 km
Lanovky a vleky111
Běžkařské trasy150 km
Skialpinistické trasy50 km
Zimní turistika67 km
Lyžařské školy19
Nejvyšší horaLüsener Fernerkogel (3298 m n.n.m.)
Alpská metropoleZimní sporty a město v jednom

Proč Innsbruck?

  • Z centra města rovnou na hory: Innsbruck umožňuje spojit pobyt ve městě s lyžováním a dalšími zimními aktivitami v okolních horách.

  • Město, kultura a památky : Historické centrum doplňují památky a muzea, jako jsou Zlatá stříška, císařský Hofburg, Hofkirche nebo zámek Ambras.

  • Zimní dovolená i bez auta: Innsbruck je železničním uzlem a do lyžařských areálů i dalších míst v okolí lze pokračovat veřejnou dopravou nebo skibusem.

Více o Innsbrucku

Na sjezdovce v Innsbrucku

Lyžování a snowboard v Innsbrucku

V okolí Innsbrucku najdete 12 lyžařských areálů – od rodinných svahů přes sportovní sjezdovky až po freeridové terény.

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Lyžařský areál Patscherkofel

Sjezdovky s výhledem na Innsbruck jsou vhodné pro začátečníky i rodiny s dětmi. Patscherkofel leží přímo nad tyrolskou metropolí.

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Noční lyžování v Kühtai

V Kühtai můžete vyrazit na sjezdovky i večer. Osvětlené tratě umožňují pokračovat v lyžování po skončení běžného denního provozu.

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Mimo sjezdovky

Tip na výlet: sáňkování na Rangger Köpfl

Výlet na Rangger Köpfl můžete spojit se sáňkováním a zastávkou na horské chatě Rosskogelhütte. Na chatě se podávají tyrolské speciality.

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Kultura a památky v Innsbrucku

Skokanský můstek Bergisel

Navštivte skokanský můstek Bergisel s výhledem na Innsbruck a okolní hory. Součástí areálu je také vyhlídková restaurace.

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Císařský Hofburg v Innsbrucku

Bývalá habsburská rezidence v centru Innsbrucku přibližuje historii císařského dvora a patří k významným památkám města.

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Hofkirche v Innsbrucku

Kostel je známý náhrobkem císaře Maxmiliána I., který obklopuje 28 bronzových soch. Pohřben je zde také tyrolský vlastenec Andreas Hofer.

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Zemské muzeum Ferdinandeum

Muzeum představuje umění a historii Tyrolska prostřednictvím rozsáhlých sbírek. Vyrazit sem můžete například za deštivého dne.

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Swarovski Kristallwelten

Swarovski Kristallwelten ve Wattens představují svět křišťálu prostřednictvím uměleckých instalací a výstavních prostor.

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Zamek Ambras

Renesanční zámek ukrývá sbírky arcivévody Ferdinanda II. ze 16. století. Součástí areálu jsou také zahrady a rozsáhlý park.

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Víte, že… Innsbruck skrývá spoustu překvapení?

Tajný tip

Advent v Innsbrucku

13. 11. 2026 – 6. 1. 2027
Innsruck a okolí

V předvánočním období se v Innsbrucku konají adventní trhy na několika místech ve městě. Stánky s regionálními výrobky a gastronomií najdete například v historickém centru nebo na Maria-Theresien-Straße.

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Innsbruck bez auta

Po Innsbrucku i do okolních hor se můžete pohybovat veřejnou dopravou. Hosté ubytovaní alespoň na dvě noci získají Welcome Card, která zahrnuje také využití vybraných spojů veřejné dopravy.

Při plánování výletů můžete využít také NaturTrip, který vyhledává spojení autobusem a vlakem k výletním cílům v regionu.

FAQ o zimní dovolené v Innsbrucku

Z Česka se do Innsbrucku dostanete autem i vlakem. Z Prahy vede cesta autem nejčastěji přes Mnichov nebo Linec, z Brna pak přes St. Pölten a Salcburk. Pro jízdu po rakouských dálnicích je potřeba dálniční známka.

Vlakem lze cestovat například přes Mnichov nebo Vídeň a Salcburk. Hlavní nádraží se nachází přímo v centru Innsbrucku a dál můžete pokračovat veřejnou dopravou.

Více o příjezdu do regionu

Ano. Z Innsbrucku se do několika lyžařských areálů v okolí dostanete veřejnou dopravou nebo skibusem. Auto tak není nutné ani v případě, že chcete během pobytu kombinovat lyžování s návštěvou města.

SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck platí ve 12 lyžařských areálech v okolí Innsbrucku a v údolí Stubaital. Zahrnuje také vstup do 23 atrakcí a jednoho bazénu. Skipas lze zakoupit na 2 až 21 dní.

Více o SKI plus CITY pass

Při pobytu alespoň na dvě noci u zapojeného ubytovatele získáte Welcome Card zdarma. Karta zahrnuje veřejnou dopravu v regionu Innsbruck a další výhody, které se liší podle sezóny.

Více informací o Welcome Card

Přímo nad Innsbruckem leží Nordkette, kam se dostanete lanovkami z města. Mezi další areály v blízkosti Innsbrucku patří Patscherkofel a Muttereralm. Díky tomu lze lyžování snadno kombinovat s pobytem ve městě.

Lyžování v Innsbrucku

V regionu Innsbruck se lyžuje zpravidla od listopadu až do jara, konkrétní termíny se liší podle areálu. Například Axamer Lizum plánuje v zimě 2026/27 provoz od 20. listopadu 2026 do 11. dubna 2027. Na ledovci Stubai bývá lyžařská sezóna ještě delší.

Kontakt
www.innsbruck.info

Innsbruck Tourismus

Burggraben 3

6020 Innsbruck

Telefon: +43 512 53 56

office@innsbruck.info
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