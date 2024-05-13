Kitzbühel
Korunní klenot Alp
Introduction
Vyrazte na sjezdovky, kde se psaly lyžařské dějiny. Kitzbühel v srdci Kitzbühelských Alp spojuje více než 750 let historie s moderním lyžařským střediskem. Jeho symbolem je legendární Streif na Hahnenkammu, jedna z nejslavnějších závodních sjezdovek na světě. Celkem zde na lyžaře čeká 233 km sjezdovek a 58 lanovek a vleků.
Kitzbühel nabízí široký výběr ubytování – od 19 čtyř- a pětihvězdičkových hotelů až po menší rodinné penziony. K zimní dovolené patří také více než 60 horských chat a restaurací, kde můžete ochutnat tyrolskou kuchyni i moderní gastronomii.
Zimní Kitzbühel tak není jen o legendárním Hahnenkammu – spojuje lyžování, horskou gastronomii, zimní aktivity i atmosféru historického města.
Zimní sezona : 6. listopadu 2026 - 4.dubna 2027
Proč navštívit Kitzbühel
Jedno z nejznámějších lyžařských středisek Rakouska
Domov legendárního závodu Hahnenkamm na sjezdovce Streif
KitzSkiWelt Tour – 87 km dlouhý lyžařský okruh
Více než 60 horských chat a restaurací od tradiční tyrolské kuchyně po fine dining
Zimní zážitky i mimo sjezdovky – běžky, sáňkování, bruslení nebo zimní turistika
Historické centrum Kitzbühelu s obchody, restauracemi a adventními trhy
Wellness a spa pro odpočinek po dni na horách
Lyžařské zážitky na i mimo sjezdovku
Lyžování
V Kitzbühelu čeká na lyžaře 233 km upravených sjezdovek a 58 lanovek a vleků. Nechybí ani legendární Hahnenkamm.
Skialpy
Čím více, tím lépe! Vydejte se na ranní túru na Bichlalm nebo se každý pátek připojte k ostatním skialpinistům na noční dobrodružství na Jochbergu.
Sjeďte slavnou sjezdovku Streif
Lyžařská trasa 21, často neupravená, kopíruje 3,3 km dlouhou závodní trať s převýšením až 85 %. K dispozici je i rodinná sjezdovka, která se vyhýbá nejobtížnější úseky.
Zimní zábava v Kitzbühelu
Na sněžnicích na Hahnenkamm
Vyzkoušejte jednu z nejznámějších sjezdovek na světě a užijte si malebné výhledy na sněžnicích v doprovodu místního průvodce.
Sáňkování
Ideální aktivita pro všechny věkové kategorie, protože nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Vyberte si trasu a cestou se občerstvěte.
Bruslení & metaná
Užijte si bruslení ve Sportparku (k dispozici je půjčovna vybavení) nebo se vydejte do Sportparku, kde se nachází jediná krytá curlingová hala v Rakousku.
Tajné tipy pro rodinyAť už lyžujete na rodinných sjezdovkách, sáňkujete nebo se zastavíte na horské chatě, Kitzbühel nabízí zimní zážitky pro každého člena rodiny.
Události
Vánoční trhy
Během sváteční sezóny se Kitzbühel promění v zimní pohádku. Nakupujte řemeslné výrobky a místní delikatesy na trzích ve Stadtparku a Hinterstadtu.
Vítání nového roku
Začněte nový rok v srdci Kitzbühelu. Čekají vás úchvatné světelné instalace, pouliční umělci, DJs a ohňostroj.
24. ročník Bendura Bank SP ve sněhovém pólu
Jedná se o jeden z nejprestižnějších zimních turnajů v pólu na světě, kterého se účastní 16 týmů a více než 200 koní.
KitzSkiWelt Tour
Hledáte jedinečné lyžařské dobrodružství? „KitzSkiWelt Tour“ nabízí nejdelší lyžařský okruh na světě, který se rozkládá na úctyhodných 87 km. Tato mimořádná cesta vede lyžaře rozmanitou krajinou a nabízí nekonečné možnosti pro objevování a vzrušení.
FAQ: Zimní dovolená v Kitzbühelu
Kitzbühel
Hinterstadt 18
6370 Kitzbühel
Telefon: +43 5356 66660