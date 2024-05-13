Winter Ski Personen
  1. Homepage
  2. Dovolená v Rakousku
  3. Tipy na zimní dovolenou
  4. Kitzbühel

Kitzbühel
Korunní klenot Alp

Kitzbühel – domov ikonické sjezdovky Streif a nejdelšího lyžařského safari na světě. Objevte zimní zážitky v klenotu rakouských Alp.

Vyrazte na sjezdovky, kde se psaly lyžařské dějiny. Kitzbühel v srdci Kitzbühelských Alp spojuje více než 750 let historie s moderním lyžařským střediskem. Jeho symbolem je legendární Streif na Hahnenkammu, jedna z nejslavnějších závodních sjezdovek na světě. Celkem zde na lyžaře čeká 233 km sjezdovek a 58 lanovek a vleků.

Kitzbühel nabízí široký výběr ubytování – od 19 čtyř- a pětihvězdičkových hotelů až po menší rodinné penziony. K zimní dovolené patří také více než 60 horských chat a restaurací, kde můžete ochutnat tyrolskou kuchyni i moderní gastronomii.

Zimní Kitzbühel tak není jen o legendárním Hahnenkammu – spojuje lyžování, horskou gastronomii, zimní aktivity i atmosféru historického města.

Kitzbühel v kostce
Vleky a lanovky58
Sjezdovky233 km
Běžky70 km
Zimní turistika34 tras
Poloha772 do 2 000 m
Nejvyšší bod2 000 m

Zimní sezona : 6. listopadu 2026 - 4.dubna 2027

Proč navštívit Kitzbühel

  • Jedno z nejznámějších lyžařských středisek Rakouska

  • Domov legendárního závodu Hahnenkamm na sjezdovce Streif

  • KitzSkiWelt Tour – 87 km dlouhý lyžařský okruh

  • Více než 60 horských chat a restaurací od tradiční tyrolské kuchyně po fine dining

  • Zimní zážitky i mimo sjezdovky – běžky, sáňkování, bruslení nebo zimní turistika

  • Historické centrum Kitzbühelu s obchody, restauracemi a adventními trhy

  • Wellness a spa pro odpočinek po dni na horách

Více o zimním Kitzbühelu
Věděli jste, že...Kitzbühel patří k nejexkluzivnějším střediskům v Alpách?

Lyžařské zážitky na i mimo sjezdovku

Lyžování

V Kitzbühelu čeká na lyžaře 233 km upravených sjezdovek a 58 lanovek a vleků. Nechybí ani legendární Hahnenkamm.

Skialpy

Čím více, tím lépe! Vydejte se na ranní túru na Bichlalm nebo se každý pátek připojte k ostatním skialpinistům na noční dobrodružství na Jochbergu.

Sjeďte slavnou sjezdovku Streif

Lyžařská trasa 21, často neupravená, kopíruje 3,3 km dlouhou závodní trať s převýšením až 85 %. K dispozici je i rodinná sjezdovka, která se vyhýbá nejobtížnější úseky.

Běžky

Vyberte si z 70 km běžeckých tratí. Tip: Trať u golfového hřiště Kitzbühel Schwarzsee-Reith je otevřena každý den do 21:30.

Zimní zábava v Kitzbühelu

Na sněžnicích na Hahnenkamm

Vyzkoušejte jednu z nejznámějších sjezdovek na světě a užijte si malebné výhledy na sněžnicích v doprovodu místního průvodce.

Sáňkování

Ideální aktivita pro všechny věkové kategorie, protože nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Vyberte si trasu a cestou se občerstvěte.

Bruslení & metaná

Užijte si bruslení ve Sportparku (k dispozici je půjčovna vybavení) nebo se vydejte do Sportparku, kde se nachází jediná krytá curlingová hala v Rakousku.

Odpočinek ve SPA

Odpočinek pro tělo i duši: sauny a bazény s panoramatickým výhledem, parní lázně nebo lekce jógy – luxusní lázně v Kitzbühelu nabízejí vše.

Tajné tipy pro rodiny

Ať už lyžujete na rodinných sjezdovkách, sáňkujete nebo se zastavíte na horské chatě, Kitzbühel nabízí zimní zážitky pro každého člena rodiny.

Události

Vánoční trhy

18. 11. 2026 – 27. 12. 2026
Kitzbühel

Během sváteční sezóny se Kitzbühel promění v zimní pohádku. Nakupujte řemeslné výrobky a místní delikatesy na trzích ve Stadtparku a Hinterstadtu.

Vítání nového roku

31. 12. 2026 – 1. 1. 2027
Kitzbühel

Začněte nový rok v srdci Kitzbühelu. Čekají vás úchvatné světelné instalace, pouliční umělci, DJs a ohňostroj.

24. ročník Bendura Bank SP ve sněhovém pólu

14. 1. 2027 – 17. 1. 2027
Kitzbühel

Jedná se o jeden z nejprestižnějších zimních turnajů v pólu na světě, kterého se účastní 16 týmů a více než 200 koní.

87. ročník závodu Hahnenkamm

19. 1. 2026 – 26. 1. 2026
Kitzbühel

Každý rok se nejlepší lyžaři světa sjíždějí na Hahnenkamm. Vrcholem jsou legendární sjezd a slalom.

Tajný tip

KitzSkiWelt Tour

Hledáte jedinečné lyžařské dobrodružství? „KitzSkiWelt Tour“ nabízí nejdelší lyžařský okruh na světě, který se rozkládá na úctyhodných 87 km. Tato mimořádná cesta vede lyžaře rozmanitou krajinou a nabízí nekonečné možnosti pro objevování a vzrušení.

Jedinečný zážitek

FAQ: Zimní dovolená v Kitzbühelu

Vlakem/autobusem: Jeďte přímým vlakem z Innsbrucku (1 hodina 20 minut), Salzburgu (1 hodina 15 minut) nebo Mnichova (2 hodiny).

Autem: Z Německa: Jeďte po dálnici A8 směrem na Salzburg, poté po dálnici A93 směrem na Kufstein na křižovatce „Inntal-Dreieck“ až k výjezdu „Kufstein Süd“. Jeďte po silnici Loferer Bundesstraße (B178) směrem na St. Johann in Tirol a po silnici Pass Thurn Bundesstraße (B161) do Kitzbühelu.

Příjezd do Kitzbühelu

Ano. Kitzbühel je dobře dostupný vlakem a v regionu jsou tři železniční stanice a autobusové spoje. Zdroj uvádí přímá vlaková spojení například ze Salcburku, Innsbrucku, Mnichova a Vídně.

Lyžařská oblast Kitzbühel nabízí 233 km sjezdovek a 58 lanovek a vleků. K nejznámějším místům patří Hahnenkamm s legendární závodní tratí Streif

Ano. Přestože je Kitzbühel známý náročnými sjezdovkami, nabízí také mírné tratě a zóny pro začátečníky, například na Kitzbüheler Hornu a v okolí Hahnenkammu. K dispozici jsou lyžařské školy i bezplatné cvičné vleky.

Ano. Rodiny mohou využít rodinné lyžařské zóny, lyžařské školy a další zimní aktivity, například sáňkování. Pro děti je připravena také KitzMinistreif, kde si mohou hravou formou vyzkoušet prvky lyžařského závodění.

Kitzbühel nabízí běžkování, sáňkování, bruslení, zimní procházky i wellness. Zastavit se můžete také v horských chatách a restauracích nebo se projít historickým centrem města.

Streif je slavná závodní sjezdovka na Hahnenkammu a jeden ze symbolů Kitzbühelu. Závodní trať měří 3,3 km a dosahuje sklonu až 85 %. Vedle ní vede také snazší varianta, která obchází nejnáročnější úseky.

Kontakty

Kitzbühel

Hinterstadt 18

6370 Kitzbühel

Telefon: +43 5356 66660

info@kitzbuehel.com
www.kitzbuehel.com
Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály