Nassfeld v Korutanech
Zimní dovolená s italskou atmosférou
Introduction
Nassfeld leží na jihu Korutan přímo u hranic s Itálií. Lyžařský areál nabízí 110 km sjezdovek různých obtížností a 28 lanovek a vleků. V okolí se nacházejí také menší rodinné areály Weissensee, Kötschach-Mauthen a Weißbriach.
Zimní nabídku doplňuje 180 km běžkařských tratí, sáňkování, túry na sněžnicích, skialpy nebo bruslení na přírodním ledě. Přímo v lyžařské oblasti se nachází také 25 horských chat a restaurací.
Blízkost Itálie se promítá do místní kuchyně, která propojuje korutanské speciality s italskými vlivy.
Proč navšívit Nassfeld
110 km sjezdovek a 28 lanovek a vleků
Modré, červené i černé sjezdovky nabízejí dostatek možností, takže během lyžařského dne nemusíte jet stejnou trasou dvakrát.
Dobré sněhové podmínky
V Nassfeldu napadne v průměru 7 až 8 metrů sněhu za sezonu. V případě nedostatku doplňuje přírodní sníh systém technického zasněžování.
Lyžařské zážitky v Nassfeldu
Freeride
Široké svahy i užší trasy mezi stromy nabízejí možnosti pro jízdu v hlubokém sněhu. Některá místa jsou dostupná přímo lanovkou nebo po krátkém výstupu.
Fotopointy na sjezdovkách
Na několika místech v lyžařském areálu najdete fotopointy, kde si můžete během lyžování pořídit snímek na památku z Nassfeldu.
Nassfeld Challenge
Při lyžování můžete plnit různé výzvy, sbírat odznaky a zapojit se do Nassfeld Challenge. Po registraci máte také možnost získat ceny.
Mimo sjezdovku v NassfelduNassfeld a jeho okolí nabízejí i další možnosti zimních aktivit. Vyrazit můžete na běžky, sněžnice nebo skialpy, sáňkovat či bruslit na přírodním ledě.
Gastronomie v Nassfeldu
Středomořská kuchyně na dosah
Jen jednu sjezdovku za italskou hranicí najdete restaurace s pizzou, těstovinami, mořskými plody nebo čerstvými rybami z Jadranu.
Horské chaty v Nassfeldu
Po lyžování můžete zamířit na sluneční terasy s více než 1 000 lehátky a lounge místy. Nassfeld uvádí během zimní sezony přibližně 850 hodin slunečního svitu.
V 25 horských chatách a restauracích se podávají také produkty od místních farmářů nebo ryby z místních vod.
Vyrazit sem můžete na oběd během lyžování, odpolední svačinu nebo après-ski na závěr dne.
Události v Nassfeldu
Music meets Sun v #Nassfeldstyle
Od února se lyžování v Nassfeldu propojuje s hudebním programem na horách. Dopoledne patří sjezdovkám, později hudbě a odpočinku na slunečních terasách.
FAQ
NLW Tourismus Marketing GmbH
Wulfeniaplatz 1
9620 Hermagor
Telefon: +420725042252