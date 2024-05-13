Two skiers wearing helmets and goggles on snowy slope at sunset, mountain panorama in the background.
  1. Homepage
  2. Dovolená v Rakousku
  3. Tipy na zimní dovolenou
  4. Nassfeld

Nassfeld v Korutanech
Zimní dovolená s italskou atmosférou

V Nassfeldu na vás čeká 110 km sjezdovek, zimní aktivity na i mimo sjezdovky a horské chaty. Blízkost italských hranic se tu odráží v místní gastronomii a atmosféře.

Nassfeld leží na jihu Korutan přímo u hranic s Itálií. Lyžařský areál nabízí 110 km sjezdovek různých obtížností a 28 lanovek a vleků. V okolí se nacházejí také menší rodinné areály Weissensee, Kötschach-Mauthen a Weißbriach.

Zimní nabídku doplňuje 180 km běžkařských tratí, sáňkování, túry na sněžnicích, skialpy nebo bruslení na přírodním ledě. Přímo v lyžařské oblasti se nachází také 25 horských chat a restaurací.

Blízkost Itálie se promítá do místní kuchyně, která propojuje korutanské speciality s italskými vlivy.

Nassfeld v kostce
Lyžařský areál Nassfeld110 km sjezdovek
Lanovky a vleky28
Sjezdovky v rodinných areálech15 km
Běžecké tratě v regionu180 km
Lyžařské školy3 v Nassfeldu + 3 v rodinných areálech
Horské chaty a restaurace25
Nejvyšší horaTrogkofel, 2 280 m

Proč navšívit Nassfeld

110 km sjezdovek a 28 lanovek a vleků

Modré, červené i černé sjezdovky nabízejí dostatek možností, takže během lyžařského dne nemusíte jet stejnou trasou dvakrát.

Přehled sjezdovek

Dobré sněhové podmínky

V Nassfeldu napadne v průměru 7 až 8 metrů sněhu za sezonu. V případě nedostatku doplňuje přírodní sníh systém technického zasněžování.

Za zaručeným sněhem

Rakouská atmosféra s italským nádechem

Nassfeld leží přímo u hranic s Itálií. Tato poloha se odráží v atmosféře i gastronomii, která propojuje korutanskou a italskou kuchyni.

Místní gastronomie

Lyžařské zážitky v Nassfeldu

Freeride

Široké svahy i užší trasy mezi stromy nabízejí možnosti pro jízdu v hlubokém sněhu. Některá místa jsou dostupná přímo lanovkou nebo po krátkém výstupu.

V hlubokém sněhu

Fotopointy na sjezdovkách

Na několika místech v lyžařském areálu najdete fotopointy, kde si můžete během lyžování pořídit snímek na památku z Nassfeldu.

Výhledy

Nassfeld Challenge

Při lyžování můžete plnit různé výzvy, sbírat odznaky a zapojit se do Nassfeld Challenge. Po registraci máte také možnost získat ceny.

Přijměte výzvu

Noční lyžování

Po setmění můžete pokračovat v lyžování na osvětlené sjezdovce v Nassfeldu a poznat zdejší svahy také ve večerních hodinách.

Pro noční sovy

Mimo sjezdovku v Nassfeldu

Nassfeld a jeho okolí nabízejí i další možnosti zimních aktivit. Vyrazit můžete na běžky, sněžnice nebo skialpy, sáňkovat či bruslit na přírodním ledě.

Gastronomie v Nassfeldu

Středomořská kuchyně na dosah

Jen jednu sjezdovku za italskou hranicí najdete restaurace s pizzou, těstovinami, mořskými plody nebo čerstvými rybami z Jadranu.

Ochutnejte

Korutanské speciality

Gailtaler Speck, Gailtaler Almkäse nebo Kärntner Kasnudeln patří k regionálním specialitám, které můžete během zimní dovolené ochutnat.

Korutanská kuchyně
Čas na občerstvení

Horské chaty v Nassfeldu

Po lyžování můžete zamířit na sluneční terasy s více než 1 000 lehátky a lounge místy. Nassfeld uvádí během zimní sezony přibližně 850 hodin slunečního svitu.

V 25 horských chatách a restauracích se podávají také produkty od místních farmářů nebo ryby z místních vod.

Vyrazit sem můžete na oběd během lyžování, odpolední svačinu nebo après-ski na závěr dne.

25 lyžařských chat a restaurací

Události v Nassfeldu

Music meets Sun v #Nassfeldstyle

Od února se lyžování v Nassfeldu propojuje s hudebním programem na horách. Dopoledne patří sjezdovkám, později hudbě a odpočinku na slunečních terasách.

Více informací

Gartnerkofel Trophy 2027

Obří slalom na závodní trati FIS vede přes přibližně 100 bran. Po závodě následuje vyhlášení výsledků a After-Race-Party ve Schneemann Baru.

Více informací

FAQ

Autem: Z Prahy trasa vede přes České Budějovice, Linec a Salcburk a dále směrem na Hermagor. Z Brna pojedete přes Vídeň a Graz směrem na Hermagor/Gailtal.

Vlakem: Z Prahy i Brna můžete cestovat přímým vlakem do Villachu. Odtud pokračuje regionální vlak do Hermagoru, kde v zimě navazuje skibus k dolní stanici Millennium-Express v Tröpolachu.

Více o dopravě

Ano. V Nassfeldu je 13 modrých sjezdovek o celkové délce přes 12 km a fungují zde 3 lyžařské školy. Další možnosti pro rodiny nabízejí menší areály Weißbriach, Kötschach-Mauthen a Weissensee, kde najdete další 3 lyžařské školy.

Nassfeld pro rodiny

Ano. V zimě můžete k nástupním místům do lyžařského areálu využít skibusy. Z Hermagoru se skibusem dostanete například do Tröpolachu k dolní stanici lanovky Millennium-Express.

Doprava na místě

V sezoně 2026/27 je provoz lyžařského areálu Nassfeld plánovaný od 4. prosince 2026 do 4. dubna 2027. Hlavní sezona připadá na období od 25. prosince 2026 do 13. března 2027.

Ano, vícedenní a sezonní skipasy Nassfeld platí i v rodinných lyžařských areálech Weißbriach a Kötschach-Mauthen.

Pro jednodenní skipasy a areál Weissensee platí jiné podmínky.

Více o skipasech

Noční lyžování probíhá od 2. ledna do 6. března 2027 každou sobotu od 18:30 do 21:00. Lyžuje se na 2,2 km dlouhé osvětlené sjezdovce Carnia v Tröpolachu.

Noční lyžování
Kontakt
Zimní dovolená v Nassfeldu

NLW Tourismus Marketing GmbH

Wulfeniaplatz 1

9620 Hermagor

Telefon: +420725042252

info@nassfeld.at
www.nassfeld.at

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály