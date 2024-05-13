Skier on a prepared slope with a view of snow-covered Alpine peaks under a blue sky.
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Osttirol
Tam, kde se svoboda potkává s horami

Prostorné sjezdovky, rodinné skiareály a výhledy na třítisícovky. Osttirol nabízí lyžování s dostatkem prostoru i pestrou zimu mimo sjezdovky.

Dostatek prostoru na sjezdovkách patří k hlavním přednostem lyžování v Osttirolu. V průměru zde připadá na jednoho lyžaře 10 000 m² sjezdovky. Jednotlivé skiareály nabízejí podmínky pro rodiny, začátečníky i zkušené lyžaře – od širokých rodinných svahů až po vysokohorské sjezdovky a freeridové terény.

Zimu v Osttirolu ale můžete strávit i mimo sjezdovky. K dispozici je přes 400 km běžeckých tras, více než 165 tras pro skitúry a možnosti zimní turistiky.

Osttirol v kostce
Lyžařské areály7
Sjezdovky150 km
Lanovky a vleky53
Lyžařské školy15
Běžecké trasypřes 400 km
Zimní turistické trasy120 km
Nejvyšší hora regionuGroßglockner (3 798 m)
Prostor pro lyžování i zimní zážitky

Zima v Osttirolu

  • 266 třítisícovek utváří horskou kulisu Osttirolu.

  • Přes 400 km běžeckých tras pro klasický styl i bruslení.

  • Prostorné lyžařské areály s širokými sjezdovkami a krátkými čekacími dobami u lanovek.

  • Vysoká poloha skiareálů přispívá k dobrým sněhovým podmínkám.

  • Více než 165 tras pro skitúry různých obtížností.

  • Zimní turistika včetně tras v Kartitschi a Prägratenu.

Lyžování v Osttirolu

Novinky v lyžařských areálech, tipy pro rodiny i freeride v Osttirolu.

Nová sjezdovka do údolí v Matrei

V Grossglockner Resort Kals-Matrei vede nová sjezdovka až k dolní stanici v Matrei. Lyžaři se tak mohou vrátit z hor přímo na lyžích bez nutnosti využít skibus.

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Lanovka až do 2 683 metrů

Nová 6sedačková lanovka Leppleskofel ve skiareálu St. Jakob vede až do výšky 2 683 m. Nabízí vyhřívaná sedadla a ochranné kryty proti nepříznivému počasí.

Více informací

3 rodinné skiareály

Skizentrum Hochpustertal, Golzentipp Obertilliach a Zettersfeld patří mezi rodinné skiareály v Osttirolu.

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Freeriden & Champagne Powder

Freeridové terény najdete v Grossglockner Resort Kals-Matrei i v Defereggentalu. St. Jakob je známý také suchým prašanem označovaným jako Champagne Powder.

Více informací
Kam na lyže v Osttirolu?

  • Pro velký výběr sjezdovek: Grossglockner Resort Kals-Matrei

  • Za vysokohorským lyžováním: Skizentrum St. Jakob im Defereggental

  • Pro rodiny: Zettersfeld, Skizentrum Hochpustertal a Golzentipp Obertilliach

  • Pro začátečníky: Kartitsch

  • Pro freeride: Grossglockner Resort Kals-Matrei a Defereggental

Více o lyžování

Skiareály přehledně

Grossglockner Resort Kals-Matrei

Téměř 45 km sjezdovek | 17 lanovek a vleků | 270 ha lyžařské plochy

Největší lyžařský areál v Osttirolu nabízí rodinné svahy v Matrei i náročnější tratě v Kals. Z výšky kolem 2 400 metrů se otevírají výhledy na více než 60 třítisícovek včetně Großglockneru. Novinkou je sjezdovka vedoucí přímo do údolí v Matrei.

Skizentrum St. Jakob im Defereggental

35 km sjezdovek | lyžování až do 2 683 m

Skizentrum St. Jakob nabízí vysokohorské lyžování i možnosti pro freeride. Nejvýše položená lanovka v Osttirolu vede až do 2 683 metrů a v horních partiích areálu najdou zkušení lyžaři prostor také pro jízdu ve volném terénu.

Tři rodinné skiareály

Skizentrum Hochpustertal, Golzentipp Obertilliach a Zettersfeld patří mezi certifikované rodinné skiareály v Osttirolu. Golzentipp nabízí široké, mírnější svahy a dětský areál Himbeergoll.

Pro začátečníky je vhodný také Kartitsch se 4 km mírných sjezdovek.

Jeden skipas, 7 lyžařských areálů

Objevte SkiHit Osttirol

Osttirol mimo sjezdovky

Běžky, zimní turistika nebo skitúry – objevte Osttirol i mimo sjezdovky.

Běžecké lyžování

Zimní turistika

Skialpy

Zastávka s výhledem

Horské chaty v Osttirolu

Adlerlounge – Kals-Matrei
Horská restaurace v Grossglockner Resort Kals-Matrei nabízí zastávku přímo na sjezdovce s výhledem na okolní třítisícovky včetně Großglockneru.

Skihütte Gadein – Thurntaler, Sillian
Skihütte Gadein ve skiareálu Sillian nabízí místo k odpočinku během lyžařského dne a terasu s výhledem na okolní horskou krajinu.

Mooseralm – St. Jakob
Nejvýše položená horská chata ve skiareálu St. Jakob láká na tyrolské speciality a panoramatický výhled na okolní hory.

Mecki’s Panoramastube
Domácí regionální kuchyně a výhled na Lienzské Dolomity doplňují lyžařský den v Osttirolu.

Horské chaty v OsttiroluMístní gastronomie

FAQs

Lyžařské areály v Osttirolu nabízejí dostatek prostoru a široké sjezdovky pro různé úrovně lyžařů. V průměru zde připadá na jednoho lyžaře 10 000 m² sjezdovky. Nabídka sahá od rodinných svahů až po vysokohorské lyžování a freeride.

SkiHit Osttirol je společný skipas pro všech 7 lyžařských areálů v Osttirolu. K dispozici je od 1,5 dne. Děti do 6 let lyžují v doprovodu rodičů zdarma a zvýhodněný dětský tarif platí až do 18 let.

Ano. Skizentrum Hochpustertal, Golzentipp Obertilliach a Zettersfeld patří mezi certifikované rodinné skiareály. Pro začátečníky je vhodný také Kartitsch se 4 km lehkých sjezdovek. V Golzentippu najdou děti také dětský areál Himbeergoll.

Osttirol nabízí přes 400 km upravovaných běžeckých tras pro klasiku i bruslení a více než 165 tras pro skitúry různých obtížností. Na zimní turistiku můžete vyrazit například v Kartitschi nebo Prägratenu. Možností, jak strávit zimní den mimo sjezdovky, je tak dostatek i pro nelyžaře.

Z Česka se do Osttirolu dostanete autem i vlakem. Při cestě vlakem je hlavním dopravním uzlem Lienz, odkud pokračují regionální vlaky a autobusy do dalších částí Osttirolu.

Kontakt
Objevujte Osttirol

Tourismusverband Osttirol

Mühlgasse 11

9900 Lienz

Telefon: +4350212212

info@osttirol.com
www.osttirol.com

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