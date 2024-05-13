Osttirol
Tam, kde se svoboda potkává s horami
Introduction
Dostatek prostoru na sjezdovkách patří k hlavním přednostem lyžování v Osttirolu. V průměru zde připadá na jednoho lyžaře 10 000 m² sjezdovky. Jednotlivé skiareály nabízejí podmínky pro rodiny, začátečníky i zkušené lyžaře – od širokých rodinných svahů až po vysokohorské sjezdovky a freeridové terény.
Zimu v Osttirolu ale můžete strávit i mimo sjezdovky. K dispozici je přes 400 km běžeckých tras, více než 165 tras pro skitúry a možnosti zimní turistiky.
Zima v Osttirolu
266 třítisícovek utváří horskou kulisu Osttirolu.
Přes 400 km běžeckých tras pro klasický styl i bruslení.
Prostorné lyžařské areály s širokými sjezdovkami a krátkými čekacími dobami u lanovek.
Vysoká poloha skiareálů přispívá k dobrým sněhovým podmínkám.
Více než 165 tras pro skitúry různých obtížností.
Zimní turistika včetně tras v Kartitschi a Prägratenu.
Lyžování v OsttiroluNovinky v lyžařských areálech, tipy pro rodiny i freeride v Osttirolu.
Nová sjezdovka do údolí v Matrei
V Grossglockner Resort Kals-Matrei vede nová sjezdovka až k dolní stanici v Matrei. Lyžaři se tak mohou vrátit z hor přímo na lyžích bez nutnosti využít skibus.
Lanovka až do 2 683 metrů
Nová 6sedačková lanovka Leppleskofel ve skiareálu St. Jakob vede až do výšky 2 683 m. Nabízí vyhřívaná sedadla a ochranné kryty proti nepříznivému počasí.
3 rodinné skiareály
Skizentrum Hochpustertal, Golzentipp Obertilliach a Zettersfeld patří mezi rodinné skiareály v Osttirolu.
Introduction
Pro velký výběr sjezdovek: Grossglockner Resort Kals-Matrei
Za vysokohorským lyžováním: Skizentrum St. Jakob im Defereggental
Pro rodiny: Zettersfeld, Skizentrum Hochpustertal a Golzentipp Obertilliach
Pro začátečníky: Kartitsch
Pro freeride: Grossglockner Resort Kals-Matrei a Defereggental
Skiareály přehledně
Grossglockner Resort Kals-Matrei
Téměř 45 km sjezdovek | 17 lanovek a vleků | 270 ha lyžařské plochy
Největší lyžařský areál v Osttirolu nabízí rodinné svahy v Matrei i náročnější tratě v Kals. Z výšky kolem 2 400 metrů se otevírají výhledy na více než 60 třítisícovek včetně Großglockneru. Novinkou je sjezdovka vedoucí přímo do údolí v Matrei.
Skizentrum St. Jakob im Defereggental
35 km sjezdovek | lyžování až do 2 683 m
Skizentrum St. Jakob nabízí vysokohorské lyžování i možnosti pro freeride. Nejvýše položená lanovka v Osttirolu vede až do 2 683 metrů a v horních partiích areálu najdou zkušení lyžaři prostor také pro jízdu ve volném terénu.
Tři rodinné skiareály
Skizentrum Hochpustertal, Golzentipp Obertilliach a Zettersfeld patří mezi certifikované rodinné skiareály v Osttirolu. Golzentipp nabízí široké, mírnější svahy a dětský areál Himbeergoll.
Pro začátečníky je vhodný také Kartitsch se 4 km mírných sjezdovek.
Grossglockner Resort Kals-Matrei
Téměř 45 km sjezdovek | 17 lanovek a vleků | 270 ha lyžařské plochy
Největší lyžařský areál v Osttirolu nabízí rodinné svahy v Matrei i náročnější tratě v Kals. Z výšky kolem 2 400 metrů se otevírají výhledy na více než 60 třítisícovek včetně Großglockneru. Novinkou je sjezdovka vedoucí přímo do údolí v Matrei.
Skizentrum St. Jakob im Defereggental
35 km sjezdovek | lyžování až do 2 683 m
Skizentrum St. Jakob nabízí vysokohorské lyžování i možnosti pro freeride. Nejvýše položená lanovka v Osttirolu vede až do 2 683 metrů a v horních partiích areálu najdou zkušení lyžaři prostor také pro jízdu ve volném terénu.
Tři rodinné skiareály
Skizentrum Hochpustertal, Golzentipp Obertilliach a Zettersfeld patří mezi certifikované rodinné skiareály v Osttirolu. Golzentipp nabízí široké, mírnější svahy a dětský areál Himbeergoll.
Pro začátečníky je vhodný také Kartitsch se 4 km mírných sjezdovek.
Jeden skipas, 7 lyžařských areálů
Osttirol mimo sjezdovkyBěžky, zimní turistika nebo skitúry – objevte Osttirol i mimo sjezdovky.
Horské chaty v Osttirolu
Adlerlounge – Kals-Matrei
Horská restaurace v Grossglockner Resort Kals-Matrei nabízí zastávku přímo na sjezdovce s výhledem na okolní třítisícovky včetně Großglockneru.
Skihütte Gadein – Thurntaler, Sillian
Skihütte Gadein ve skiareálu Sillian nabízí místo k odpočinku během lyžařského dne a terasu s výhledem na okolní horskou krajinu.
Mooseralm – St. Jakob
Nejvýše položená horská chata ve skiareálu St. Jakob láká na tyrolské speciality a panoramatický výhled na okolní hory.
Mecki’s Panoramastube
Domácí regionální kuchyně a výhled na Lienzské Dolomity doplňují lyžařský den v Osttirolu.
FAQs
Tourismusverband Osttirol
Mühlgasse 11
9900 Lienz
Telefon: +4350212212