Pitztal - Dein alpiner Geheimtipp im Winter
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Pitztal
Skrytý klenot Alp

Tři lyžařské areály, 121 km sjezdovek a 90 % tratí nad 2 000 metrů. Pitztal nabízí lyžování na Hochzeigeru, u Rifflsee i Pitztalském ledovci.

Pitztal patří k postranním údolím Tyrolska a obklopují ho ledovce a vrcholy Ötztalských Alp. V zimě nabízí kombinaci lyžování ve vysokých nadmořských výškách a široký výběr dalších zimních aktivit – od běžek a zimní turistiky až po skialpy, freeride nebo lezení po ledu.

Tři lyžařské areály – Hochzeiger, Rifflsee a Pitztalský ledovec – nabízejí celkem 121 km sjezdovek, přičemž 90 % tratí leží nad 2 000 metrů. Mimo sjezdovky je k dispozici 85 km upravených zimních turistických tras, 75 km běžkařských tratí a více než 45 ledopádů pro lezení po ledu.

Pitztal v číslech
Lyžařské areály3
Sjezdovky121 km
Lanovky a vleky21
Lyžařské školy2
Běžecké tratě75 km
Zimní turistické trasy85 km
Nejvyšší horaWildspitze (3 774 m)

Proč Pitztal

Mezi ledovci a třítisícovkami

Pitztal obklopují vrcholy Ötztalských Alp. Nejvyšším z nich je Wildspitze s 3 774 metry, zároveň nejvyšší hora Severního Tyrolska.

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Café 3.440

Ve výšce 3 440 metrů na Pitztalském ledovci se nachází Café 3.440. Vyjet k němu můžete lanovkou Wildspitzbahn a přímo odtud se otevírá výhled na Wildspitze.

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Ubytování u místních

Přibližně 90 % ubytovacích zařízení v Pitztalu provozují místní rodiny. Na výběr jsou hotely, penziony i prázdninové apartmány.

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Pitztal v obrazech

Střecha TyrolskaDovolená ve vysokých nadmořských výškách

Lyžování v Pitztalu

Tři lyžařské areály v Pitztalu nabízejí celkem 121 km sjezdovek. Hochzeiger je vhodný také pro rodiny a začátečníky, zatímco Pitztalský ledovec a Rifflsee rozšiřují možnosti lyžování ve vyšších nadmořských výškách.

Hochzeiger

54 km sjezdovek, Easy Skier Line pro začátečníky, snowpark a 6 km dlouhá osvětlená sáňkařská dráha. Hochzeiger nabízí zázemí také pro rodiny.

Pitztalský ledovec a Rifflsee

67 km sjezdovek ve dvou areálech. Na Pitztalském ledovci můžete vyjet až k Café 3.440 s výhledem na Wildspitze vysokou 3 774 metrů.

Wildspitze, 3.774 m

Wildspitze s 3 774 metry je nejvyšší horou Severního Tyrolska. Oblast kolem vrcholu patří k cílům pro skialpinismus a freeride.

Jeden skipas, tři skiareály

Od dvoudenního skipasu můžete kombinovat lyžování v areálech Hochzeiger, Rifflsee a Pitztalský ledovec. Při včasném online nákupu ušetříte až 30 %.

Pořídit skipas
Pro rodiny

Ski Inclusive Weeks & lyžování pro děti

Od 4. do 20. prosince 2026 nabízejí vybraní ubytovatelé při pobytu od čtyř nocí skipas na Hochzeiger v ceně. Součástí nabídky je také jeden den lyžování na Pitztalském ledovci.

Děti do 6 let se mohou ve vybraných termínech zdarma účastnit lyžařských kurzů Pitzi. S Pitzi Freeskipassem lyžují děti do 10 let zdarma na Hochzeigeru a do 8 let na Pitztalském ledovci a Rifflsee.

Více o Ski Inclusive WeeksVíce o lyžařských kurzech pro děti

Mimo sjezdovku

Sáňkování

Na Hochzeigeru vede 6 km dlouhá osvětlená sáňkařská dráha. Další možnosti sáňkování najdete na několika místech v údolí.

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Běžecké lyžování

Pitztal nabízí 75 km běžkařských tratí. Tréninková trať v Mandarfenu leží v 1 700 m, vysokohorská trať na Pitztalském ledovci v 2 741 m.

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Zimní turistika & sněžnice

Na 85 km upravených zimních turistických tras můžete poznávat Pitztal pěšky. Vyrazit lze také na sněžnice nebo na panoramatický okruh Sechszeiger.

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Jízda na saních tažených koňmi

Zasněžená krajina, koně a cinkání rolniček. Projížďka na saních tažených koňmi patří ke klasickým zimním zážitkům v zadní části údolí Pitztal.

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Přírodní park Kaunergrat

V přírodním parku Kaunergrat můžete poznat zimní krajinu Pitztalu mimo sjezdovky – při zimní turistice nebo výletech na sněžnicích.

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Ledolezení

Pitztal nabízí více než 45 ledopádů pro lezení po ledu. Jednou z možností je Eiswelt Taschachschlucht, jen několik minut chůze od parkoviště.

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Kde se občerstvit

Horské chaty v Pitztalu

  • Café 3.440 Ve výšce 3 440 metrů si v Café 3.440 můžete dát domácí moučníky, snídani i další pokrmy. Výhled odtud směřuje přímo na Wildspitze.

  • Stalderhütte: Horská chata ve výšce 1 820 metrů leží přímo v areálu Hochzeiger. Zastavit se můžete na tyrolské speciality nebo zde také přenocovat.

  • Tanzalm leží ve výšce 1 980 metrů přímo u sjezdovky a sáňkařské dráhy na Hochzeigeru. V nabídce najdete tradiční tyrolskou kuchyni.

  • Riffelseehütte: Chata ve výšce 2 293 metrů leží nad jezerem Rifflsee. Od horní stanice lanovky k ní dojdete přibližně za 15 minut.

  • Gogles Alm: Na Gogles Alm ve výšce 2 017 metrů se v zimě dostanete pěšky nebo na skialpech. Zpět do údolí můžete pokračovat také na sáňkách.

Více o chatách a gastronomii

Zimní okruh Sechszeiger

Za výhledy

Události

Hochzeiger Openair

12. 12. 2026

Sportfreunde Stiller zakončí 12. prosince 2026 své jubilejní turné koncertem přímo v lyžařském areálu Hochzeiger ve výšce 2 000 metrů.

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Pitztaler Bergadvent

1. 12. 2026 – 24. 12. 2026

Od 1. do 24. prosince 2026 se v Plangerossu každý den otevře jedno adventní okénko. Pitztaler Bergadvent propojuje advent s místními tradicemi.

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Eis Total

26. 1. 2027

Festival ledolezení Eis Total se koná 26. ledna 2027 v Eiswelt Taschachschlucht. Součástí programu jsou workshopy a možnost vyzkoušet vybavení.

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Masopust v Arzlu a Waldu

7. 2. 2027

Jednou za čtyři roky ožívají Arzl a Wald tradičním masopustem. Dřevěné masky, zvonce a tradiční postavy symbolizují souboj zimy s jarem.

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Pitz Spring Weeks

Březen 2027

Od března do května 2027 pokračuje zimní sezona sérií sportovních, hudebních a dalších akcí v rámci Pitz Spring Weeks.

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FAQ

Tři lyžařské areály v Pitztalu nabízejí celkem 121 km sjezdovek. Hochzeiger má 54 km a Pitztalský ledovec společně s Rifflsee dalších 67 km. Celkem 90 % sjezdovek leží nad 2 000 metrů.

V Pitztalu můžete lyžovat ve třech areálech: Hochzeiger, Rifflsee a Pitztalský ledovec. Hochzeiger se zaměřuje také na rodiny a začátečníky, zatímco Pitztalský ledovec a Rifflsee nabízejí lyžování ve vyšších nadmořských výškách.

Ano. Hochzeiger nabízí Easy Skier Line pro začátečníky a dětské lyžařské kurzy. S Pitzi Freeskipassem lyžují děti do 10 let zdarma na Hochzeigeru a do 8 let na Pitztalském ledovci a Rifflsee.

Kdy začíná lyžařská sezona v Pitztalu?

Pitztalský ledovec a Rifflsee umožňují lyžování od podzimu do jara, Hochzeiger zahajuje sezonu později. Partner uvádí zimní sezonu v Pitztalu od září do května.

K dispozici je 85 km zimních turistických tras a 75 km běžkařských tratí. Vyrazit můžete také na sněžnice, sáňky, skialpy, lezení po ledu nebo na projížďku na saních tažených koňmi.

Pitztal nabízí celkem 75 km běžkařských tratí. Tréninková trať v Mandarfenu leží ve výšce 1 700 metrů a vysokohorská trať na Pitztalském ledovci ve výšce 2 741 metrů.

Pitztal leží v Tyrolsku přibližně 80 km západně od Innsbrucku. Vlakem lze cestovat do stanice Imst-Pitztal a odtud pokračovat autobusem do údolí.

Kontakty

Tourismusverband Pitztal

Unterdorf 18

6473 Wenns

Telefon: +43 5414 86 999

info@pitztal.com
www.pitztal.com
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