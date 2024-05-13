Pitztal
Skrytý klenot Alp
Introduction
Pitztal patří k postranním údolím Tyrolska a obklopují ho ledovce a vrcholy Ötztalských Alp. V zimě nabízí kombinaci lyžování ve vysokých nadmořských výškách a široký výběr dalších zimních aktivit – od běžek a zimní turistiky až po skialpy, freeride nebo lezení po ledu.
Tři lyžařské areály – Hochzeiger, Rifflsee a Pitztalský ledovec – nabízejí celkem 121 km sjezdovek, přičemž 90 % tratí leží nad 2 000 metrů. Mimo sjezdovky je k dispozici 85 km upravených zimních turistických tras, 75 km běžkařských tratí a více než 45 ledopádů pro lezení po ledu.
Proč Pitztal
Mezi ledovci a třítisícovkami
Pitztal obklopují vrcholy Ötztalských Alp. Nejvyšším z nich je Wildspitze s 3 774 metry, zároveň nejvyšší hora Severního Tyrolska.
Café 3.440
Ve výšce 3 440 metrů na Pitztalském ledovci se nachází Café 3.440. Vyjet k němu můžete lanovkou Wildspitzbahn a přímo odtud se otevírá výhled na Wildspitze.
Pitztal v obrazech
Lyžování v PitztaluTři lyžařské areály v Pitztalu nabízejí celkem 121 km sjezdovek. Hochzeiger je vhodný také pro rodiny a začátečníky, zatímco Pitztalský ledovec a Rifflsee rozšiřují možnosti lyžování ve vyšších nadmořských výškách.
Hochzeiger
54 km sjezdovek, Easy Skier Line pro začátečníky, snowpark a 6 km dlouhá osvětlená sáňkařská dráha. Hochzeiger nabízí zázemí také pro rodiny.
Pitztalský ledovec a Rifflsee
67 km sjezdovek ve dvou areálech. Na Pitztalském ledovci můžete vyjet až k Café 3.440 s výhledem na Wildspitze vysokou 3 774 metrů.
Jeden skipas, tři skiareály
Od dvoudenního skipasu můžete kombinovat lyžování v areálech Hochzeiger, Rifflsee a Pitztalský ledovec. Při včasném online nákupu ušetříte až 30 %.
Ski Inclusive Weeks & lyžování pro děti
Od 4. do 20. prosince 2026 nabízejí vybraní ubytovatelé při pobytu od čtyř nocí skipas na Hochzeiger v ceně. Součástí nabídky je také jeden den lyžování na Pitztalském ledovci.
Děti do 6 let se mohou ve vybraných termínech zdarma účastnit lyžařských kurzů Pitzi. S Pitzi Freeskipassem lyžují děti do 10 let zdarma na Hochzeigeru a do 8 let na Pitztalském ledovci a Rifflsee.
Mimo sjezdovku
Sáňkování
Na Hochzeigeru vede 6 km dlouhá osvětlená sáňkařská dráha. Další možnosti sáňkování najdete na několika místech v údolí.
Běžecké lyžování
Pitztal nabízí 75 km běžkařských tratí. Tréninková trať v Mandarfenu leží v 1 700 m, vysokohorská trať na Pitztalském ledovci v 2 741 m.
Zimní turistika & sněžnice
Na 85 km upravených zimních turistických tras můžete poznávat Pitztal pěšky. Vyrazit lze také na sněžnice nebo na panoramatický okruh Sechszeiger.
Jízda na saních tažených koňmi
Zasněžená krajina, koně a cinkání rolniček. Projížďka na saních tažených koňmi patří ke klasickým zimním zážitkům v zadní části údolí Pitztal.
Přírodní park Kaunergrat
V přírodním parku Kaunergrat můžete poznat zimní krajinu Pitztalu mimo sjezdovky – při zimní turistice nebo výletech na sněžnicích.
Horské chaty v Pitztalu
Café 3.440 Ve výšce 3 440 metrů si v Café 3.440 můžete dát domácí moučníky, snídani i další pokrmy. Výhled odtud směřuje přímo na Wildspitze.
Stalderhütte: Horská chata ve výšce 1 820 metrů leží přímo v areálu Hochzeiger. Zastavit se můžete na tyrolské speciality nebo zde také přenocovat.
Tanzalm leží ve výšce 1 980 metrů přímo u sjezdovky a sáňkařské dráhy na Hochzeigeru. V nabídce najdete tradiční tyrolskou kuchyni.
Riffelseehütte: Chata ve výšce 2 293 metrů leží nad jezerem Rifflsee. Od horní stanice lanovky k ní dojdete přibližně za 15 minut.
Gogles Alm: Na Gogles Alm ve výšce 2 017 metrů se v zimě dostanete pěšky nebo na skialpech. Zpět do údolí můžete pokračovat také na sáňkách.
Zimní okruh Sechszeiger
Události
Hochzeiger Openair
Sportfreunde Stiller zakončí 12. prosince 2026 své jubilejní turné koncertem přímo v lyžařském areálu Hochzeiger ve výšce 2 000 metrů.
Pitztaler Bergadvent
Od 1. do 24. prosince 2026 se v Plangerossu každý den otevře jedno adventní okénko. Pitztaler Bergadvent propojuje advent s místními tradicemi.
Eis Total
Festival ledolezení Eis Total se koná 26. ledna 2027 v Eiswelt Taschachschlucht. Součástí programu jsou workshopy a možnost vyzkoušet vybavení.
Masopust v Arzlu a Waldu
Jednou za čtyři roky ožívají Arzl a Wald tradičním masopustem. Dřevěné masky, zvonce a tradiční postavy symbolizují souboj zimy s jarem.
FAQ
Tourismusverband Pitztal
Unterdorf 18
6473 Wenns
Telefon: +43 5414 86 999