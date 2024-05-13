Salcbursko
Pro to žijeme!
Introduction
V Salcbursku se láska k horám a zimním sportům dědí z generace na generaci. Legendární vrcholky hor, špičkové skiareály a slavní sportovci dělají z regionu opravdový domov zimy. Sníh tu znamená radost – a pro tu zdejší lidé žijí.
Čeká vás pestrá nabídka: široké sjezdovky, freeridové terény, běžkařské stopy i romantické zimní túry. Po dni na horách načerpáte energii v útulných horských chatách nebo v léčivých termálních lázních.
Salcbursko je zemí šampionů – legend jako Annemarie Moser-Pröll, Hermann Maier či Marcel Hirscher. Tradice, vášeň a dokonalá infrastruktura zde vytvářejí ideální podmínky pro všechny, kteří milují zimu a žijí pro ni!
Zimní sezona: 11. října 2025 - 25. května 2026
Proč Salcbursko?
Rodina na prvním místě - Jsou tu připraveny aktivity pro celou rodinu i rodinné hotely. V 90 lyžařských školách se o děti postarají zkušení instruktoři, své pokroky pak vyzkoušejí na mírných sjezdovkách třeba s maskoty.
Lyžařské zážitky zaručeny - Milovníci zimních sportů ocení jistotu sněhu, rozmanité lyžařské areály s více než 2.000 upravených sjezdovek a moderními lanovky a vleky.
Zábava mimo sjezdovky - Pro skitouring i skialpinismus je Salcbursko ideální oblastí. A freeride patří dost možná k tomu nejzajímavějšímu a nejintenzivnějšímu, co můžete v Salcbursku dělat.
Výhodná a udržitelná doprava - Díky Guest Mobility Ticketu můžete využívat všechny autobusy, vlaky i shuttly společnosti Salzburg Verkehr po celou dobu svého pobytu a nemusíte si kupovat jízdenky.
Salcburské zimní regiony
FAQ
Zábava na sjezdovce
Salcburský Lungau
Salcburský Lungau se nachází převážně ve výšce nad 1 000 metrů. Sníh tu tak máte v podstatě zaručený. Ideální pro milovníky zimních aktivit.
St. Johann v Salcbursku
Závodní dráha s elektronickou časomírou prověří, kdo je nejrychlejší. Prohrajete? Podle místního zvyku vítězi koupíte horkou čokoládu v horské chatě.
Zell am See - Kaprun
Rájem pro lyžaře s 408 km sjezdovek, ledovci a snowparky, ideální pro všechny úrovně lyžařských dovedností a skvělé zážitky na sněhu!
Flachau
Flachau v srdci Ski amadé nabízí 760 km sjezdovek, 270 vleků a špičkové služby. Objevte Snow Space Salzburg, Shuttleberg i Skiparadies Zauchensee.
Obertauern
Nejzasněženější rakouský skiareál - s průměrnou výškou sněhu 264 cm za posledních 30 let se oblasti podařilo umístit na špičce nejzasněženějších středisek v Rakousku.
Grossarltal
Zaručený sníh, široké sjezdovky, moderní vleky a útulné chaty - tak by se dala popsat lyžařská oblast Grossarltal-Dorfgastein. Obzvláště oblíbená je u rodin.
Radstadt
Ideální výchozí bod pro objevování nejznámějších skiareálů v Rakousku. Skibusem nebo autem můžete být do 30 minut v Obertauernu, Schladmingu či Snow Space Salzburg.
Hochkönig
Königstour spojuje 35 km sjezdovek a 6 vrcholů. Čeká vás sportovní výzva, nádherné výhledy i občerstvení v chatách s regionálními specialitami.
Dachstein West
Dachstein Tour nabízí 44 km sjezdovek s výhledem na ledovec a jezera. Dobře značený okruh je ideální pro rodiny i milovníky lyžování všech úrovní.
Mimo sjezdovku
Salcburský Lungau
Romantická zimní krajina v bočních údolích Salcburského Lungau je jako stvořená pro dlouhé jízdy na saních tažených koňmi.
Obertauern
Využijte jedinečné polohy Obertauernu pro ski-in & ski-out a udělejte první obloučky na čerstvě upravených sjezdovkách ještě před snídaní.
Grossarltal
Mimo sjezdovky láká Grossarltal na běžecké tratě, jízdy na saních tažených koňmi, skitúry a až 10 outdoorových aktivit s průvodcem týdně v rámci programu BERG-GESUND.
St. Johann v Salcbursku
Skialpinistická túra na Hahnbaum ve St. Johannu nabízí dva výstupy, bezpečné trasy a krásné výhledy. Skvělé místo pro skialpinisty i milovníky zimních sportů.
Zell am See - Kaprun
Po dni na svahu vás v Zell am See-Kaprun čeká wellness: sauny, bazény a masáže v Tauern SPA i hotelech. Užijte si relax uprostřed Alp.
Hochkönig
Vychutnejte si exkluzivní večeři s rodinou či přáteli v lanovce za doprovodu fantastických výhledů a specialit místní kuchyně.
Flachau
Objevte Flachau mimo sjezdovky: zimní turistika, sněžnice, saně tažené koňmi i nové sporty s průvodcem. Aktivní, sněhové dobrodružství v srdci Alp.
Radstadt
Nejdelší sáňkařská dráha v Salcburském sportovním světě! Nahoru se dostanete lanovkou (v ceně skipasu) a dvakrát týdně si ji užijete i za svitu měsíce.
Dachstein West
Skialpinismus se v Rakousku stal absolutním trendem. Proto nově vznikla trasa Atomic Backland v Russbachu.
Zasvěcené tipy
Dachstein West
Russbach leží uprostřed horského světa. Sáňkování a snowtubing jsou obzvláště zábavné! Nejen děti, ale i dospělí si užívají strhující sjezd!
St. Johann v Salcbursku
Výlet na sněžnicích vás zavede do nedotčené zimní přírody. Objevte ticho lesů, divokou zvěř i kouzelné výhledy na zasněžené vrcholy.
Hochkönig
Vyrazte na sjezdovky a sbírejte odznaky, abyste se mohli zúčastnit měsíčního losování o ceny. Na konci sezóny bude korunován král Hochkönigu.
Grossarltal
Takový je advent v údolí Großarltal. Adventní trh tu staví na kvalitě, autenticitě, tradici a originalitě – kouzelný zážitek pro celou rodinu.
Salcburský Lungau
Tři hrady zvou k poznání historie a s nimi spojenými legendami Salcburského Lungau. Dodnes patří k atraktivním, výletním cílům.
Filzmoos
Objevte Yukigassen ve Filzmoosu – týmovou sněhovou bitvu původem z Japonska. Sport můžete vyzkoušet po celou zimu nebo mu přihlížet při mezinárodní MS v Rossbrandu.
Zell am See - Kaprun
Restaurace Franzl spojuje moderní styl s rustikálním kouzlem. Panoramatické výhledy, krbová lounge a císařské speciality jako Vídeňský řízek či Císařský trhanec..
Absolut Park ve Flachau
Snowboardisté a freestylisté jsou tu na správném místě, V Absolut Parku na vás čekají perfektně upravené plochy s více než 100 prvky a slibují spoustu zábavy.
Zajímavé akce v regionu
Skitouren Charity Dachstein West
Cílem je zdolat co nejvíce výšlapů nebo výškových metrů. Minimem je jeden výšlap na skialpech nebo sněžnicích.
Alpine craft festival
Alpine Craft Festival v Hochkönigu: víkend plný řemeslných piv, živé hudby a show v kulisách Alp. Oslava chutí, požitků a přátelské atmosféry.
Skikeriki
Ranní lyžování na čerstvě upravených sjezdovkách při východu slunce, zakončené snídaní na horské chatě.
Průvod krampusů
V Salcburském Lungau k adventu neodmyslitelně patří Mikuláši, čerti a andělé. Zažijte tradiční předvánoční atmosféru průvodu.
Audi FIS SP v nočním slalomu žen
Lyžařský závod nejlepších slalomářek světa se skvělým doprovodným programem.
Ski 'n' Brunch
Ranní ptáče dál... dolyžuje! Buďte na sjezdovce první a odměňte se za výkony vydatnou snídaní.
Procházka s ponocným
Noční hlídka v Radstadtu vás vezme na cestu do středověku. Dobový kostým, slavná píseň a legendy oživují kouzlo tohoto starobylého města.
Skiopening 2025
Když napadne první sníh, hory se zalijí bílou barvou a sjezdovky v Obertauernu ožijí, je čas na začátek zimy – a zahájení sezóny 2025 bude vzrušující jako nikdy předtím!
SalzburgerLand Tourismus GmbH
Wiener Bundesstraße 23
5300 Hallwang
Telefon: +43662668844