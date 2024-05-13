Three laughing people wearing ski helmets and goggles, photographed from below, blue sky in the background.
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Salcbursko
Pro to žijeme!

Zažijte kouzlo zimy v Salcbursku! Čekají vás zasněžené hory, třpytící se jezera a půvabné vesničky. Ať už jde o sportovní či odpočinkové aktivity, zažijete tu zimu snů.

V Salcbursku se láska k horám a zimním sportům dědí z generace na generaci. Legendární vrcholky hor, špičkové skiareály a slavní sportovci dělají z regionu opravdový domov zimy. Sníh tu znamená radost – a pro tu zdejší lidé žijí.

Čeká vás pestrá nabídka: široké sjezdovky, freeridové terény, běžkařské stopy i romantické zimní túry. Po dni na horách načerpáte energii v útulných horských chatách nebo v léčivých termálních lázních.

Salcbursko je zemí šampionů – legend jako Annemarie Moser-Pröll, Hermann Maier či Marcel Hirscher. Tradice, vášeň a dokonalá infrastruktura zde vytvářejí ideální podmínky pro všechny, kteří milují zimu a žijí pro ni!

Salcbursko: Čísla & fakta
Počet lyžařských středisek65
Počet km sjezdovek2 750
Počet lanovek750
Počet km běžeckých tras200
Počet km zimních turistických tras1 600
Poloha středisek800–2 800 m. n. m.

Zimní sezona: 11. října 2025 - 25. května 2026

Sněhové zpravodajství
Doprava po Salcbursku výhodně a udržitelně

Proč Salcbursko?

  • Rodina na prvním místě - Jsou tu připraveny aktivity pro celou rodinu i rodinné hotely. V 90 lyžařských školách se o děti postarají zkušení instruktoři, své pokroky pak vyzkoušejí na mírných sjezdovkách třeba s maskoty.

  • Lyžařské zážitky zaručeny - Milovníci zimních sportů ocení jistotu sněhu, rozmanité lyžařské areály s více než 2.000 upravených sjezdovek a moderními lanovky a vleky.

  • Zábava mimo sjezdovky - Pro skitouring i skialpinismus je Salcbursko ideální oblastí. A freeride patří dost možná k tomu nejzajímavějšímu a nejintenzivnějšímu, co můžete v Salcbursku dělat.

  • Výhodná a udržitelná doprava - Díky Guest Mobility Ticketu můžete využívat všechny autobusy, vlaky i shuttly společnosti Salzburg Verkehr po celou dobu svého pobytu a nemusíte si kupovat jízdenky.

Zima v SalcburskuNekonečné lyžování výhodně

Salcburské zimní regiony

Hochkönig

Dachstein West

Salcburský Lungau

Zell am See - Kaprun

St. Johann v Salcbursku

Grossarltal

Flachau

Obertauern

Filzmoos

Radstadt

FAQ

  1. Autem - Z Prahy je nejlepší trasa přes České Budějovice a Linec, z Brna přes Znojmo a Krems. Cesta do západní části Salcburska vede přes „Kleines Deutsches Eck“ a Bad Reichenhall.

  2. Vlakem
    Do Salcburku jezdí přímé spoje několikrát denně, buď přes České Budějovice a Linec, nebo Railjet přes Vídeň.

  3. Autobusem
    Z ČR se do Salcburku dostanete s dopravci Leo Express, Flixbus nebo ÖBB-Postbus. Odtud navazují regionální spoje do všech částí Salcburska.

Novinka 2025 – Guest Mobility Ticket
Od 1. května 2025 mají hosté ubytovaní v Salcbursku po celou dobu pobytu veřejnou dopravu zdarma. Ticket obdržíte automaticky při check-inu a platí pro autobusy, S-Bahn, regionální vlaky i vybrané dálkové spoje.

Pro více informací

V Salcbursku najdete ubytování všeho druhu – od útulných penzionů přes rodinné hotely až po luxusní wellness resorty. Díky rozmanité krajině hor a jezer si můžete vybrat mezi tradičními alpskými salašemi, stylovými hotely ve městě Salcburk i moderními apartmány přímo u sjezdovky.

Každý z 22 lyžařských regionů nabízí jedinečnou atmosféru: v létě turistiku, cyklistiku či kulturní akce, v zimě pak zasněžené svahy a špičkové služby. Ať už hledáte romantiku, rodinnou dovolenou nebo aktivní pobyt v horách, v Salcbursku si vždy vyberete.

Ubytování dle Vašich představ

Salcbursko nabízí pestré rekreační oblasti, kde si užijete dovolenou v horách s blahodárným klimatem. Ať už zvolíte kteroukoliv destinaci, čekají vás nádherné výhledy, akce i dobrodružství, prvotřídní služby a jedinečná alpská příroda. Nudit se tu rozhodně nebudete.

Více o regionech

Zábava na sjezdovce

Salcburský Lungau

Salcburský Lungau se nachází převážně ve výšce nad 1 000 metrů. Sníh tu tak máte v podstatě zaručený. Ideální pro milovníky zimních aktivit.

K sněhové jistotě v Lungau

St. Johann v Salcbursku

Závodní dráha s elektronickou časomírou prověří, kdo je nejrychlejší. Prohrajete? Podle místního zvyku vítězi koupíte horkou čokoládu v horské chatě.

Vychutnat si jízdu

Zell am See - Kaprun

Rájem pro lyžaře s 408 km sjezdovek, ledovci a snowparky, ideální pro všechny úrovně lyžařských dovedností a skvělé zážitky na sněhu!

Lyžařský ráj na dosah

Flachau

Flachau v srdci Ski amadé nabízí 760 km sjezdovek, 270 vleků a špičkové služby. Objevte Snow Space Salzburg, Shuttleberg i Skiparadies Zauchensee.

Čistý požitek z lyžování

Obertauern

Nejzasněženější rakouský skiareál - s průměrnou výškou sněhu 264 cm za posledních 30 let se oblasti podařilo umístit na špičce nejzasněženějších středisek v Rakousku.

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Grossarltal

Zaručený sníh, široké sjezdovky, moderní vleky a útulné chaty - tak by se dala popsat lyžařská oblast Grossarltal-Dorfgastein. Obzvláště oblíbená je u rodin.

Pro rodiny

Radstadt

Ideální výchozí bod pro objevování nejznámějších skiareálů v Rakousku. Skibusem nebo autem můžete být do 30 minut v Obertauernu, Schladmingu či Snow Space Salzburg.

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Hochkönig

Königstour spojuje 35 km sjezdovek a 6 vrcholů. Čeká vás sportovní výzva, nádherné výhledy i občerstvení v chatách s regionálními specialitami.

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Dachstein West

Dachstein Tour nabízí 44 km sjezdovek s výhledem na ledovec a jezera. Dobře značený okruh je ideální pro rodiny i milovníky lyžování všech úrovní.

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Filzmoos

Nejlepší destinace pro výuku lyžování ve Ski amadé. Certifikovaní instruktoři, záruka pokroku a ideální podmínky pro celé rodiny.

V Salcburském sportovním světě

Mimo sjezdovku

Salcburský Lungau

Romantická zimní krajina v bočních údolích Salcburského Lungau je jako stvořená pro dlouhé jízdy na saních tažených koňmi.

Aktivity mimo sjezdovky

Obertauern

Využijte jedinečné polohy Obertauernu pro ski-in & ski-out a udělejte první obloučky na čerstvě upravených sjezdovkách ještě před snídaní.

Ze svahu na snídani

Grossarltal

Mimo sjezdovky láká Grossarltal na běžecké tratě, jízdy na saních tažených koňmi, skitúry a až 10 outdoorových aktivit s průvodcem týdně v rámci programu BERG-GESUND.

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St. Johann v Salcbursku

Skialpinistická túra na Hahnbaum ve St. Johannu nabízí dva výstupy, bezpečné trasy a krásné výhledy. Skvělé místo pro skialpinisty i milovníky zimních sportů.

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Zell am See - Kaprun

Po dni na svahu vás v Zell am See-Kaprun čeká wellness: sauny, bazény a masáže v Tauern SPA i hotelech. Užijte si relax uprostřed Alp.

Odpočiňte si

Hochkönig

Vychutnejte si exkluzivní večeři s rodinou či přáteli v lanovce za doprovodu fantastických výhledů a specialit místní kuchyně.

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Flachau

Objevte Flachau mimo sjezdovky: zimní turistika, sněžnice, saně tažené koňmi i nové sporty s průvodcem. Aktivní, sněhové dobrodružství v srdci Alp.

Sáňkování, túry a mnoho dalšího

Radstadt

Nejdelší sáňkařská dráha v Salcburském sportovním světě! Nahoru se dostanete lanovkou (v ceně skipasu) a dvakrát týdně si ji užijete i za svitu měsíce.

Šest kilometrů zábavy

Dachstein West

Skialpinismus se v Rakousku stal absolutním trendem. Proto nově vznikla trasa Atomic Backland v Russbachu.

Na skitúry

Filzmoos

Objevte 1. zimní turistickou vesnici Rakouska a prémiovou trasu Rossbrand. Čekají vás zasněžené stezky a dechberoucí výhledy na alpské vrcholy.

Za zimním sluncem

Zasvěcené tipy

Dachstein West

Russbach leží uprostřed horského světa. Sáňkování a snowtubing jsou obzvláště zábavné! Nejen děti, ale i dospělí si užívají strhující sjezd!

Na sáňky

St. Johann v Salcbursku

Výlet na sněžnicích vás zavede do nedotčené zimní přírody. Objevte ticho lesů, divokou zvěř i kouzelné výhledy na zasněžené vrcholy.

Více informací

Hochkönig

Vyrazte na sjezdovky a sbírejte odznaky, abyste se mohli zúčastnit měsíčního losování o ceny. Na konci sezóny bude korunován král Hochkönigu.

Lyžařská výzva

Grossarltal

Takový je advent v údolí Großarltal. Adventní trh tu staví na kvalitě, autenticitě, tradici a originalitě – kouzelný zážitek pro celou rodinu.

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Salcburský Lungau

Tři hrady zvou k poznání historie a s nimi spojenými legendami Salcburského Lungau. Dodnes patří k atraktivním, výletním cílům.

Kousek historie

Filzmoos

Objevte Yukigassen ve Filzmoosu – týmovou sněhovou bitvu původem z Japonska. Sport můžete vyzkoušet po celou zimu nebo mu přihlížet při mezinárodní MS v Rossbrandu.

Více informací

Zell am See - Kaprun

Restaurace Franzl spojuje moderní styl s rustikálním kouzlem. Panoramatické výhledy, krbová lounge a císařské speciality jako Vídeňský řízek či Císařský trhanec..

Jako na císařském dvoře

Absolut Park ve Flachau

Snowboardisté a freestylisté jsou tu na správném místě, V Absolut Parku na vás čekají perfektně upravené plochy s více než 100 prvky a slibují spoustu zábavy.

Největší snowpark v Rakousku

Tauernrunde pro děti

Známá Tauernrunde je k dispozici také dětem. Na okruhu "Bobby", pojmenovaném po maskotovi Bobbym zažijí děti spoustu zábavy. Okruh My Track si užijí zdatní lyžaři.

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Zajímavé akce v regionu

Skitouren Charity Dachstein West

7. 3. 2026
Russbach

Cílem je zdolat co nejvíce výšlapů nebo výškových metrů. Minimem je jeden výšlap na skialpech nebo sněžnicích.

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Alpine craft festival

Březen 2026

Alpine Craft Festival v Hochkönigu: víkend plný řemeslných piv, živé hudby a show v kulisách Alp. Oslava chutí, požitků a přátelské atmosféry.

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Skikeriki

každou středu po celou zimní sezonu
Panoramabahn , Grossarltal

Ranní lyžování na čerstvě upravených sjezdovkách při východu slunce, zakončené snídaní na horské chatě.

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Průvod krampusů

5. 12. 2025
St. Michael im Lungau

V Salcburském Lungau k adventu neodmyslitelně patří Mikuláši, čerti a andělé. Zažijte tradiční předvánoční atmosféru průvodu.

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Audi FIS SP v nočním slalomu žen

12. 1. 2026 – 13. 1. 2026
Flachau

Lyžařský závod nejlepších slalomářek světa se skvělým doprovodným programem.

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Ski 'n' Brunch

leden – únor
Schmittenstraße 119, Zell am See

Ranní ptáče dál... dolyžuje! Buďte na sjezdovce první a odměňte se za výkony vydatnou snídaní.

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Procházka s ponocným

Každý pátek
Městská věž, Radstadt

Noční hlídka v Radstadtu vás vezme na cestu do středověku. Dobový kostým, slavná píseň a legendy oživují kouzlo tohoto starobylého města.

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Skiopening 2025

28. 11. 2025 – 5. 12. 2025
Obertauern

Když napadne první sníh, hory se zalijí bílou barvou a sjezdovky v Obertauernu ožijí, je čas na začátek zimy – a zahájení sezóny 2025 bude vzrušující jako nikdy předtím!

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JO! Zážitky

St. Johann v Salcbursku nabízí akce po celý rok – kulturní, tradiční i církevní slavnosti. V kalendáři akcí najdete to pravé pro svou návštěvu.

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Kontakt
Objevujte Salcbursko

SalzburgerLand Tourismus GmbH

Wiener Bundesstraße 23

5300 Hallwang

Telefon: +43662668844

info@salzburgerland.com
https://www.salzburgerland.com/
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