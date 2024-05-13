Two skiers on a groomed slope in sunshine, red gondola, snow-covered mountains in the background.
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Zima v Salzburger Sportwelt
Lyžování a zimní dovolená v srdci Ski amadé

Čtyři regiony, 270 km sjezdovek a pestrá zimní nabídka. Objevte Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt a Wagrain-Kleinarl v oblasti Salzburger Sportwelt.

Salzburger Sportwelt tvoří čtyři regiony – Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt a Wagrain-Kleinarl. Celkem nabízejí 270 km sjezdovek a možnosti pro rodiny, rekreační i zkušené lyžaře.

Každý region má přitom jiný charakter. Altenmarkt-Zauchensee láká na sportovní lyžování, Eben na nabídku pro rodiny, Radstadt na běžky a zimní aktivity a Wagrain-Kleinarl na lyžování a freestyle. Se skipasem Ski amadé se nabídka rozšiřuje na 760 km sjezdovek a 270 lanovek.

Mimo sjezdovky můžete vyrazit na běžky, zimní turistiku nebo túry na sněžnicích. K odpočinku po lyžování slouží také Erlebnis-Therme Amadé a Wasserwelt Wagrain.

Fakta a čísla
Skiareály7
Sjezdovky:270 km
Běžecké tratě:115 km
Trasy pro túry na sněžnicích59 km
Zimní turistické stezky137
Skialpinistické trasy11
Lyžařské školy12

Proč navštívit Salzburger Sportwelt?

  1. 270 km sjezdovek v 7 lyžařských střediscích
    Od rodinného Monte Popolo v Ebenu přes sportovní Zauchensee až po Snow Space Salzburg a freestyle nabídku v oblasti Wagrain-Kleinarl.

  2. Jeden region, zimní dovolená na mnoho způsobů
    Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt a Wagrain-Kleinarl nabízejí nejen lyžování, ale také 115 km běžeckých tratí, zimní turistiku, 59 km tras pro túry na sněžnicích a snowparky pro fanoušky freestylu.

  3. Odpočinek po lyžování
    Erlebnis-Therme Amadé v Altenmarktu a Wasserwelt Wagrain doplňují zimní dovolenou o bazény, sauny a další vodní atrakce.

Více o regionu

Kam na lyže v Salzburger Sportwelt?

Altenmarkt-Zauchensee

Eben

Radstadt

Wagrain-Kleinarl

Aktivity mimo sjezdovky

Běžecké lyžování

V regionu čeká 115 km běžeckých tratí. K hlavním místům patří Rossbrand u Radstadtu s přibližně 15 km tratí ve výšce 1 600–1 760 m.

Zimní turistika a sněžnice

Vyrazte pěšky zasněženou krajinou nebo objevte 59 km tras pro túry na sněžnicích. Klidnou zimní procházku nabízí například okolí jezera Jägersee.

Sáňkování

Zimní den můžete zakončit jízdou na saních. V Radstadtu vede 6 km dlouhá sáňkařská dráha Königslehen.

Kam po lyžováni?

Erlebnis-Therme Amadé

Po dni na sněhu zamiřte do termálního areálu v Altenmarktu. Čeká zde 11 bazénů, 5 saun a 3 tobogány pro odpočinek i zábavu ve vodě.

Wasserwelt Wagrain

Krytý a venkovní bazén, rodinná sauna a další vodní atrakce nabízejí možnost, jak si odpočinout po lyžování nebo strávit den mimo sjezdovky.

Kulinářské zážitky v Salzburger Sportwelt

K zimní dovolené patří také zastávka na horské chatě a místní kuchyně. Ve Wagrain-Kleinarl propojuje iniciativa Bio aus dem Tal místní producenty a zemědělce, jejichž produkty najdete také v regionální gastronomii.

Jedním z tipů je Bio-Bergrestaurant Lumberjack na Shuttlebergu v Kleinarlu. Moderní koncept Food Hall nabízí pokrmy z bio surovin, vegetariánské a veganské varianty i speciality z produkce Bio aus dem Tal.

Salzburger Sportwelt pro gurmány

Události v Salzburger Sportwelt

Zahájení lyžařské sezóny v Ebenu

19. 12. 2026
monte popolo, Eben
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Zimní slavnosti ve Wagrainu

04.02 | 11.02 | 18.02 | 04.03 | 11.03
Louka Pingowiese/Schernthaner Sports, Kleinarl
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Vánoční túra v Radstadtu

19.12 | 26.12
Start: kaplička Schwaigerkapelle, Radstadt
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Vánoční trh

Soboty a neděle od 21.11 do 20.12
Náměstí, Altenmarkt
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Nejčastější dotazy o Salzburger Sportwelt

Salzburger Sportwelt nabízí 270 km sjezdovek v 7 lyžařských střediscích. Jednotlivé areály se liší charakterem – od rodinného Monte Popolo v Ebenu přes sportovní Zauchensee až po Snow Space Salzburg a freestyle nabídku ve Wagrain-Kleinarl.

Ano. Například Monte Popolo v Ebenu nabízí 6 km sjezdovek, široké tratě a dětský areál. Od zimní sezóny 2026/27 zde navíc usnadní nástup nová osmimístná kabinková lanovka. V celém regionu působí 12 lyžařských škol.

Doprava

V regionu můžete využít 115 km běžeckých tratí, 59 km tras pro túry na sněžnicích a 11 skialpinistických tras. K dalším možnostem patří zimní turistika, sáňkování, bruslení nebo jízdy na saních tažených koňmi.

Stáhnout schéma veřejné dopravy

Jedním z hlavních míst pro běžkování je Rossbrand nad Radstadtem. Ve výšce 1 600 až 1 760 metrů zde vede přibližně 15 km tratí pro klasický styl i bruslení. Celkem nabízí region 115 km běžeckých tratí.

Autem: Z Prahy i Brna počítejte podle cílového střediska přibližně se 400 km. Jednotlivá místa Salzburger Sportwelt jsou dobře dostupná z dálnice A10 Tauern.

Vlakem: Z Prahy lze cestovat přes Linec a Salcburk, z Brna přes Vídeň a Salcburk. Přímo v Salzburger Sportwelt se nacházejí vlakové stanice St. Johann, Eben, Altenmarkt a Radstadt, odkud lze pokračovat místní dopravou.

Ne nutně. K cestování po regionu lze využít veřejnou dopravu a skibusy. Hosté ubytovaní v regionu získávají Guest Mobility Ticket, který umožňuje využívat veřejnou dopravu v Salcbursku během pobytu.

V Altenmarktu se nachází Erlebnis-Therme Amadé s 11 bazény, 5 saunami a 3 tobogány. Další možností je Wasserwelt Wagrain s krytým a venkovním bazénem a rodinnou saunou.

Kontakt

Salzburger Sportwelt

Markt 14

5602 Wagrain

Telefon: +43 6452 55 11

info@salzburgersportwelt.com
salzburgersportwelt.com
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