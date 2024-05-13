Zima v Salzburger Sportwelt
Lyžování a zimní dovolená v srdci Ski amadé
Introduction
Salzburger Sportwelt tvoří čtyři regiony – Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt a Wagrain-Kleinarl. Celkem nabízejí 270 km sjezdovek a možnosti pro rodiny, rekreační i zkušené lyžaře.
Každý region má přitom jiný charakter. Altenmarkt-Zauchensee láká na sportovní lyžování, Eben na nabídku pro rodiny, Radstadt na běžky a zimní aktivity a Wagrain-Kleinarl na lyžování a freestyle. Se skipasem Ski amadé se nabídka rozšiřuje na 760 km sjezdovek a 270 lanovek.
Mimo sjezdovky můžete vyrazit na běžky, zimní turistiku nebo túry na sněžnicích. K odpočinku po lyžování slouží také Erlebnis-Therme Amadé a Wasserwelt Wagrain.
Proč navštívit Salzburger Sportwelt?
270 km sjezdovek v 7 lyžařských střediscích
Od rodinného Monte Popolo v Ebenu přes sportovní Zauchensee až po Snow Space Salzburg a freestyle nabídku v oblasti Wagrain-Kleinarl.
Jeden region, zimní dovolená na mnoho způsobů
Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Radstadt a Wagrain-Kleinarl nabízejí nejen lyžování, ale také 115 km běžeckých tratí, zimní turistiku, 59 km tras pro túry na sněžnicích a snowparky pro fanoušky freestylu.
Odpočinek po lyžování
Erlebnis-Therme Amadé v Altenmarktu a Wasserwelt Wagrain doplňují zimní dovolenou o bazény, sauny a další vodní atrakce.
Kam na lyže v Salzburger Sportwelt?
Aktivity mimo sjezdovky
Běžecké lyžování
V regionu čeká 115 km běžeckých tratí. K hlavním místům patří Rossbrand u Radstadtu s přibližně 15 km tratí ve výšce 1 600–1 760 m.
Zimní turistika a sněžnice
Vyrazte pěšky zasněženou krajinou nebo objevte 59 km tras pro túry na sněžnicích. Klidnou zimní procházku nabízí například okolí jezera Jägersee.
Kam po lyžováni?
Erlebnis-Therme Amadé
Po dni na sněhu zamiřte do termálního areálu v Altenmarktu. Čeká zde 11 bazénů, 5 saun a 3 tobogány pro odpočinek i zábavu ve vodě.
Wasserwelt Wagrain
Krytý a venkovní bazén, rodinná sauna a další vodní atrakce nabízejí možnost, jak si odpočinout po lyžování nebo strávit den mimo sjezdovky.
Kulinářské zážitky v Salzburger Sportwelt
K zimní dovolené patří také zastávka na horské chatě a místní kuchyně. Ve Wagrain-Kleinarl propojuje iniciativa Bio aus dem Tal místní producenty a zemědělce, jejichž produkty najdete také v regionální gastronomii.
Jedním z tipů je Bio-Bergrestaurant Lumberjack na Shuttlebergu v Kleinarlu. Moderní koncept Food Hall nabízí pokrmy z bio surovin, vegetariánské a veganské varianty i speciality z produkce Bio aus dem Tal.
Události v Salzburger Sportwelt
Zimní slavnosti ve Wagrainu
Nejčastější dotazy o Salzburger Sportwelt
Salzburger Sportwelt
Markt 14
5602 Wagrain
Telefon: +43 6452 55 11