Schladming-Dachstein
9 lyžařských hor. Jedinečný zážitek. Nekonečné možnosti.
Introduction
Lyžování mezi masivem Dachstein a Schladmingskými Taurami
V srdci Štýrska, mezi impozantním masivem Dachstein na severu a výrazným pohořím Schladminger Tauern - Schladmingské Taury na jihu, leží rozmanitý Zážitkový region Schladming-Dachstein. Zde na vás čeká zimní zábava pro všechny: 230 kilometrů sjezdovek, běžecké tratě světové úrovně, dobrodružství na ledovci a pravá rakouská pohostinnost.
Lyžařský areál 4-Berge-Skischaukel Schladming spojuje čtyři špičkové lyžařské hory: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Společně tvoří srdce Ski amadé – jednoho z největších lyžařských areálů v Evropě. S jediným skipasem máte přístup k 123 kilometrům perfektně upravených sjezdovek, moderním lanovkám a četným horským chatám. Široké carvingové sjezdovky, sportovní sjezdy, jistota sněhu a útulné sluneční terasy zaručují dokonalý lyžařský zážitek.
Od slavného lyžařského areálu 4-Berge-Skischaukel Schladming přes rodinné lyžařské areály jako Galsterberg a Riesneralm až po zimní túry, lyžařské jógy a kulinářské zážitky ve výškách: Schladming-Dachstein je regionem pro sportovní nadšence, rodiny i gurmány.
Proč navštívit Schladming-DachsteinVe regionu Schladming-Dachstein, který je součástí rozsáhlého Ski amadé, se každodenní dřina ztrácí jako sníh na slunci. Těšte se na nekonečné kilometry sjezdovek, speciální svahy pro děti, supermoderní lanovky a turistiku v nedotčené přírodě.
Pohyb i klid
Sjeďte sjezdovky nebo najděte klid při zimní turistice, běžeckém lyžování nebo lyžařské józe – obklopeni horami, lesy a nádhernými výhledy.
Čtyři hory. Jeden zážitek. Nekonečná radost z lyžování
V regionu Schladming-Dachstein můžete jezdit z hory na horu, aniž byste museli sundávat lyže. Lyžařský areál 4-Berge-Skischaukel spojuje Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm do jednoho velkého lyžařského ráje. S jistotou sněhu, sportovními možnostmi a výhledy, které vám vyrazí dech. Nejmodernější komfort, krátké čekací doby a neomezená rozmanitost: Vítejte v srdci Ski amadé!
Nejkrásnější ubytování
Natur- und Wellnesshotel Höflehner ****S
Užijte si širokou nabídku služeb od regionální bio kuchyně přes wellness v prémiovém spa centru až po pestrý program aktivit. Od 1 450,- €/os.
Ski- a Wellnesshotel Schütterhof ****
Ski-in/Ski-out, infinity bazén a skipas – 3 noci ve 4* hotelu Schütterhof od 770,- €/os. včetně skipasu Ski amadé a wellnessu s výhledem.
Skvělá zábava na sněhuV regionu Schladming-Dachstein, který je součástí rozsáhlého lyžařského sdružení Ski amadé, mizí každodenní dřina jako sníh na slunci. Těšte se na nekonečné kilometry sjezdovek, speciální svahy pro děti, supermoderní lanovky, vysokohorské tratě a mnoho dalšího!
Pohledy, nad kterými užasnete
Ve výšce 2 700 metrů nad mořem na vás čeká panoramatický výhled, ledový palác, visutý most a ledovcová restaurace s regionálními specialitami a nádherným výhledem.
Dobrodružství ve tmě
Večerní lyžování, sáňkování, skialpinismus nebo běžecké lyžování pod hvězdnou oblohou: Zima v regionu Schladming-Dachstein vlastně nikdy nekončí.
Běh na lyžích ve výšinách
Na slunečné náhorní plošině v Ramsau am Dachstein na vás čeká rozsáhlá síť vysokohorských běžeckých tratí s nádherným výhledem – klidné, sportovní a s jistotou sněhu.
Vydejte se na túru na skialpech
Ať už na sjezdovce nebo mimo ni – v rozlehlém zasněženém zimním ráji si zde každý najde vhodnou lyžařskou túru na skialpech.
Sáňkování ve dne i v noci
Sáňkování je jednou z nejoblíbenějších aktivit v regionu – ve dne i v noci! 7 km dlouhá sáňkařská dráha na Hochwurzen patří k nejdelším v Alpách.
Zábava mimo sjezdovky
Pochutnejte si na alpské kuchyni
Špičkový kuchař Richard Rauch úzce spolupracuje s různými horskými restauracemi, díky čemuž se na jídelním lístku objevují jedinečné regionální speciality alpské kuchyně.
Noční sáňkování a žebírka
Pochutnejte si na pikantních žebírkách a sjeďte osvětlenou sáňkařskou dráhu na Hochwurzenu nebo Galsterbergu – vše v kombinovaném balíčku!
Začněte den jógou na sněhu
Třicetiminutová lekce jógy na sněhu probíhá přímo na sjezdovce obklopené horami. Den tak začnete příjemně a uvolněně.
Nové lanovky zajišťují větší komfort a kratší čekací doby
Tuto zimu budou uvedeny do provozu hned tři nejmodernější lanovky: 10místná kabinková lanovka na Hauser Kaibling, komfortní 8místná sedačková lanovka na Planai a nová kabinková lanovka na Fageralm. Tak se dostanete nahoru ještě rychleji – a navíc s panoramatickým výhledem.
"Almkulinarik" - kulinářské zážitky na útulné horské chatěPo dni stráveném na sněhu není nic lepšího než si odpočinout v jedné z útulných horských chat. Vychutnejte si místní speciality, kvalitu a pohostinnost, jako například v projektu "Almkulinarik" Richarda Raucha.
Naše tipy
Horkské chaty
Rösteralm
Chata ve Schladmingu, sáňkování a snowtubing.
Onkel Willy's Hütte
Na velké terase na vrcholu Planai si hosté mohou pochutnat na řízku, Kaiserschmarrn a smažených bramborách.
Hochwurzen Alm
Malá, útulná chata (1852 m), přímo u sjezdovky a sáňkařské dráhy, otevřeno pouze v zimě.
Krummholzhütte
Chata na Hauser Kaibling s nádherným výhledem.
Sondlalm
Rustikální chata s tradičními kamny na dřevo.
Waldhäuslalm
Ideální pro celou rodinu, dostupná pěšky, na běžkách i autem.
Fotospoty – pokud hledáte dokonalý panoramatický výhled
Dachstein – Nebeský žebřík a Schody do nikam
Úchvatný výhled z výšky přes 2700 metrů.
Reiteralm Herz
Nádherný výhled na masiv Dachstein.
Planneralm
Nejvýše položená lyžařská vesnička ve Štýrsku s malebným výhledem a nedotčenou přírodou.
Vrchol Hauser Kaibling
Z vrcholu je dechberoucí výhled na zasněženou zimní krajinu.
Vrchol Rittisberg
Nádherný výhled na masiv Dachstein, ideální pro zimní fotografie.
Na sněhu se toho dá dělat tolik
Ski Opening 2025 s Backstreet Boys
5., 6. a 7. prosince otevírají Backstreet Boys zimní sezonu parádní live-show na stadionu Planai.
The Nightrace 2026
Schladming se každoročně stává dějištěm nejpozoruhodnějšího lyžařského závodu: nezapomenutelného Nightrace, který je vrcholem Světového poháru.
Vánoční trhy
Sníh, světla, občerstvení a nápoje: pravá rakouská pospolitost v zimních měsících
Nahoru vlastními silami a pak pohodově dolů
Túra na skialpech na Planai je jedinečným zimním zážitkem: krok za krokem lesem nahoru na vrchol s výhledem na masiv Dachstein. Nahoře vás čeká nejen panoramatický výhled, ale také pohodová jízda po sjezdovkách světového poháru a zasloužená pauza v útulné horské chatě.
Praktické informaceJe dobré vědět
Jak se tam dostat?
Cestujte udržitelně vlakem do obcí Schladming a Stainach / Irdning s ÖBB přímým spojením je z Grazu, Innsbrucku a Salzburgu.
Kde se můžete ubytovat?
Hotel ve Schladmingu, apartmán v Haus im Ennstal nebo chata v Ramsau am Dachstein, to vše je možné.
Kde si můžete zalyžovat?
Díky lyžařskému areálu se čtyřmi horami, speciálním sjezdovkám pro děti a jako součást lyžařského sdružení Ski amadé máte skvělé možnosti.
Jaké skipasy region nabízí?
Předem si doma ověřte, jaký skipas potřebujete a kolik stojí.
Do jaké lyžařské školy se můžete přihlásit?
V celé lyžařské oblasti Schladming-Dachstein najdete 20 lyžařských a běžkařských škol.
Jaké události se konají?
Nechcete během dovolené zmeškat žádnou událost? Podívejte se s předstihem do kalendáře na letošní zimu.
Jak se tam dostat?
Cestujte udržitelně vlakem do obcí Schladming a Stainach / Irdning s ÖBB přímým spojením je z Grazu, Innsbrucku a Salzburgu.
Kde se můžete ubytovat?
Hotel ve Schladmingu, apartmán v Haus im Ennstal nebo chata v Ramsau am Dachstein, to vše je možné.
Kde si můžete zalyžovat?
Díky lyžařskému areálu se čtyřmi horami, speciálním sjezdovkám pro děti a jako součást lyžařského sdružení Ski amadé máte skvělé možnosti.
Jaké skipasy region nabízí?
Předem si doma ověřte, jaký skipas potřebujete a kolik stojí.
Do jaké lyžařské školy se můžete přihlásit?
V celé lyžařské oblasti Schladming-Dachstein najdete 20 lyžařských a běžkařských škol.
Jaké události se konají?
Nechcete během dovolené zmeškat žádnou událost? Podívejte se s předstihem do kalendáře na letošní zimu.
Zelené srdce na zimní dovolené
Štýrsko spojuje přírodu, kulturu a gastronomii do jedinečného zimního zážitku. Na severu lákají rozmanité lyžařské a běžkařské areály kolem Schladmingu, Kreischbergu a Stuhlecku, uprostřed září Graz svou kouzelnou adventní atmosférou a na jihu vás okouzlí tiché vinice. Ať už aktivně na sjezdovkách nebo na pohodu v klidném prostředí - Štýrsko vítá hosty s opravdovou srdečností.
Tourismusverband Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefon: +43 3687 23 310