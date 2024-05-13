Three female skiers wearing helmets and colourful ski goggles taking a selfie on a snowy slope.
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Schladming-Dachstein
9 lyžařských hor. Jedinečný zážitek. Nekonečné možnosti.

Úchvatná horská krajina, zasněžené lesy a srdečná pohostinnost dělají z tohoto regionu nezapomenutelný zimní zážitek.

Lyžování mezi masivem Dachstein a Schladmingskými Taurami

V srdci Štýrska, mezi impozantním masivem Dachstein na severu a výrazným pohořím Schladminger Tauern - Schladmingské Taury na jihu, leží rozmanitý Zážitkový region Schladming-Dachstein. Zde na vás čeká zimní zábava pro všechny: 230 kilometrů sjezdovek, běžecké tratě světové úrovně, dobrodružství na ledovci a pravá rakouská pohostinnost.

Lyžařský areál 4-Berge-Skischaukel Schladming spojuje čtyři špičkové lyžařské hory: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Společně tvoří srdce Ski amadé – jednoho z největších lyžařských areálů v Evropě. S jediným skipasem máte přístup k 123 kilometrům perfektně upravených sjezdovek, moderním lanovkám a četným horským chatám. Široké carvingové sjezdovky, sportovní sjezdy, jistota sněhu a útulné sluneční terasy zaručují dokonalý lyžařský zážitek.

Od slavného lyžařského areálu 4-Berge-Skischaukel Schladming přes rodinné lyžařské areály jako Galsterberg a Riesneralm až po zimní túry, lyžařské jógy a kulinářské zážitky ve výškách: Schladming-Dachstein je regionem pro sportovní nadšence, rodiny i gurmány.

Schladming-Dachstein: Čísla & fakta
Počet lyžařských středisek9
Počet km sjezdovek230 km (760 km ve Ski amadé)
Počet km běžeckých tras430
Počet km upravených zimních turistických tras300
Počet lanovek a vleků98
Počet lyžařských a běžkařských škol20
Počet horských chat100
Nejvyšší hora regionuDachstein (2.995 m.)
Nejdelší sjezd do údolíHochwurzen (7,7 km)
Příjezd
Ubytování
Události
Skipasy
Mapa lyžařských areálů

Proč navštívit Schladming-Dachstein

Ve regionu Schladming-Dachstein, který je součástí rozsáhlého Ski amadé, se každodenní dřina ztrácí jako sníh na slunci. Těšte se na nekonečné kilometry sjezdovek, speciální svahy pro děti, supermoderní lanovky a turistiku v nedotčené přírodě.

Pohyb i klid

Sjeďte sjezdovky nebo najděte klid při zimní turistice, běžeckém lyžování nebo lyžařské józe – obklopeni horami, lesy a nádhernými výhledy.

Více k zimní pěší turistice a józe

Umění a kultura

Advent, vánoční trhy a velkolepý noční závod: kultura a sport zde jdou ruku v ruce.

Více o akcích a událostech

Kulinářské zážitky

Tradiční útulné chaty, regionální speciality a alpská kuchyně dělají z každého sjezdu zážitek.

Více o kulinářských zážitcích

Čtyři hory. Jeden zážitek. Nekonečná radost z lyžování

V regionu Schladming-Dachstein můžete jezdit z hory na horu, aniž byste museli sundávat lyže. Lyžařský areál 4-Berge-Skischaukel spojuje Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm do jednoho velkého lyžařského ráje. S jistotou sněhu, sportovními možnostmi a výhledy, které vám vyrazí dech. Nejmodernější komfort, krátké čekací doby a neomezená rozmanitost: Vítejte v srdci Ski amadé!

Všechny informace o lyžařské oblasti

Nejkrásnější ubytování

Natur- und Wellnesshotel Höflehner ****S

Užijte si širokou nabídku služeb od regionální bio kuchyně přes wellness v prémiovém spa centru až po pestrý program aktivit. Od 1 450,- €/os.

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Ski- a Wellnesshotel Schütterhof ****

Ski-in/Ski-out, infinity bazén a skipas – 3 noci ve 4* hotelu Schütterhof od 770,- €/os. včetně skipasu Ski amadé a wellnessu s výhledem.

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Falkensteiner Hotel Schladming ****S

Kde se alpská útulnost snoubí s moderní architekturou a dovolenou provází upřímná srdečnost. Od 299,- €/noc/dvoulůžkový pokoj.

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Skvělá zábava na sněhu

V regionu Schladming-Dachstein, který je součástí rozsáhlého lyžařského sdružení Ski amadé, mizí každodenní dřina jako sníh na slunci. Těšte se na nekonečné kilometry sjezdovek, speciální svahy pro děti, supermoderní lanovky, vysokohorské tratě a mnoho dalšího!

Pohledy, nad kterými užasnete

Ve výšce 2 700 metrů nad mořem na vás čeká panoramatický výhled, ledový palác, visutý most a ledovcová restaurace s regionálními specialitami a nádherným výhledem.

Zažijte Dachstein

Dobrodružství ve tmě

Večerní lyžování, sáňkování, skialpinismus nebo běžecké lyžování pod hvězdnou oblohou: Zima v regionu Schladming-Dachstein vlastně nikdy nekončí.

Zimní noční zážitky

Běh na lyžích ve výšinách

Na slunečné náhorní plošině v Ramsau am Dachstein na vás čeká rozsáhlá síť vysokohorských běžeckých tratí s nádherným výhledem – klidné, sportovní a s jistotou sněhu.

Objevute běžkování

Vydejte se na túru na skialpech

Ať už na sjezdovce nebo mimo ni – v rozlehlém zasněženém zimním ráji si zde každý najde vhodnou lyžařskou túru na skialpech.

Objevuj túry na skialpech

Sáňkování ve dne i v noci

Sáňkování je jednou z nejoblíbenějších aktivit v regionu – ve dne i v noci! 7 km dlouhá sáňkařská dráha na Hochwurzen patří k nejdelším v Alpách.

Zábava pro malé i velké

Rodinná zábava na sněhu

Rittisberg, Galsterberg a Planneralm nabízejí lesy jako z pohádky, klidné sjezdovky, sáňkařské dráhy a hřiště – pro zimní dovolenou plnou rodinných dobrodružství.

Pro rodiny

Zábava mimo sjezdovky

Pochutnejte si na alpské kuchyni

Špičkový kuchař Richard Rauch úzce spolupracuje s různými horskými restauracemi, díky čemuž se na jídelním lístku objevují jedinečné regionální speciality alpské kuchyně.

To nejlepší z gastronomie

Noční sáňkování a žebírka

Pochutnejte si na pikantních žebírkách a sjeďte osvětlenou sáňkařskou dráhu na Hochwurzenu nebo Galsterbergu – vše v kombinovaném balíčku!

Sáňkařský & kulinářský zážitek

Začněte den jógou na sněhu

Třicetiminutová lekce jógy na sněhu probíhá přímo na sjezdovce obklopené horami. Den tak začnete příjemně a uvolněně.

Naprosto zenové

Romantika na saních

Pohodlně pod dekou se projíždět zimní krajinou – romantická jízda na saních tažených koňmi pro dva nebo pro celou rodinu.

S koňmi na sněhu
Rychle a stylově nahoru

Nové lanovky zajišťují větší komfort a kratší čekací doby

Tuto zimu budou uvedeny do provozu hned tři nejmodernější lanovky: 10místná kabinková lanovka na Hauser Kaibling, komfortní 8místná sedačková lanovka na Planai a nová kabinková lanovka na Fageralm. Tak se dostanete nahoru ještě rychleji – a navíc s panoramatickým výhledem.

"Almkulinarik" - kulinářské zážitky na útulné horské chatě

Po dni stráveném na sněhu není nic lepšího než si odpočinout v jedné z útulných horských chat. Vychutnejte si místní speciality, kvalitu a pohostinnost, jako například v projektu "Almkulinarik" Richarda Raucha.

Zjistěte více o projektu "Almkulinarik" Richarda Raucha.

Naše tipy

Horkské chaty

  • Rösteralm
    Chata ve Schladmingu, sáňkování a snowtubing.

  • Onkel Willy's Hütte
    Na velké terase na vrcholu Planai si hosté mohou pochutnat na řízku, Kaiserschmarrn a smažených bramborách.

  • Hochwurzen Alm
    Malá, útulná chata (1852 m), přímo u sjezdovky a sáňkařské dráhy, otevřeno pouze v zimě.

  • Krummholzhütte
    Chata na Hauser Kaibling s nádherným výhledem.

  • Sondlalm
    Rustikální chata s tradičními kamny na dřevo.

  • Waldhäuslalm
    Ideální pro celou rodinu, dostupná pěšky, na běžkách i autem.

Fotospoty – pokud hledáte dokonalý panoramatický výhled

Na sněhu se toho dá dělat tolik

Ski Opening 2025 s Backstreet Boys

5. 12. 2025 – 7. 12. 2025
Stadion Planai, Schladming

5., 6. a 7. prosince otevírají Backstreet Boys zimní sezonu parádní live-show na stadionu Planai.

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The Nightrace 2026

27. 1. 2026 – 28. 1. 2026
Stadion Planai, Schladming

Schladming se každoročně stává dějištěm nejpozoruhodnějšího lyžařského závodu: nezapomenutelného Nightrace, který je vrcholem Světového poháru.

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Vánoční trhy

28. 11. 2025 – 21. 12. 2025
Schladming-Dachstein

Sníh, světla, občerstvení a nápoje: pravá rakouská pospolitost v zimních měsících

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Dachsteinlauf – otevřené závody v běhu na lyžích

9. 1. 2026 – 11. 1. 2026
WM-Stadion Ramsau, Ramsau am Dachstein

od 9. do 11. ledna 2026 se v Ramsau am Dachstein uskuteční DACHSTEINLAUF. Vyberte si z trasy 40 km nebo týmového běhu na 10 km. Vhodné pro běžkaře všech úrovní.

Více informací
Zasvěcený tip: Skitour

Nahoru vlastními silami a pak pohodově dolů

Túra na skialpech na Planai je jedinečným zimním zážitkem: krok za krokem lesem nahoru na vrchol s výhledem na masiv Dachstein. Nahoře vás čeká nejen panoramatický výhled, ale také pohodová jízda po sjezdovkách světového poháru a zasloužená pauza v útulné horské chatě.

Túra na skialpech na Planai

Praktické informace

Je dobré vědět

Jak se tam dostat?

Cestujte udržitelně vlakem do obcí Schladming a Stainach / Irdning s ÖBB přímým spojením je z Grazu, Innsbrucku a Salzburgu.

Více informací

Kde se můžete ubytovat?

Hotel ve Schladmingu, apartmán v Haus im Ennstal nebo chata v Ramsau am Dachstein, to vše je možné.

Více informací

Kde si můžete zalyžovat?

Díky lyžařskému areálu se čtyřmi horami, speciálním sjezdovkám pro děti a jako součást lyžařského sdružení Ski amadé máte skvělé možnosti.

Více informací

Jaké skipasy region nabízí?

Předem si doma ověřte, jaký skipas potřebujete a kolik stojí.

Více informací

Do jaké lyžařské školy se můžete přihlásit?

V celé lyžařské oblasti Schladming-Dachstein najdete 20 lyžařských a běžkařských škol.

Více informací

Jaké události se konají?

Nechcete během dovolené zmeškat žádnou událost? Podívejte se s předstihem do kalendáře na letošní zimu.

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Štýrsko

Zelené srdce na zimní dovolené

Štýrsko spojuje přírodu, kulturu a gastronomii do jedinečného zimního zážitku. Na severu lákají rozmanité lyžařské a běžkařské areály kolem Schladmingu, Kreischbergu a Stuhlecku, uprostřed září Graz svou kouzelnou adventní atmosférou a na jihu vás okouzlí tiché vinice. Ať už aktivně na sjezdovkách nebo na pohodu v klidném prostředí - Štýrsko vítá hosty s opravdovou srdečností.

www.steiermark.com
Kontaktujte nás

Tourismusverband Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
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