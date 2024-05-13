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Serfaus-Fiss-Ladis
Zimní dovolená na tyrolské náhorní plošině

Tři horské obce, 214 km sjezdovek a lyžování až do výšky 2 828 metrů. Serfaus-Fiss-Ladis nabízí také 100 km zimních turistických tras.

Serfaus-Fiss-Ladis leží na náhorní plošině nad tyrolským údolím Inntal. Lyžařský areál se rozkládá v nadmořské výšce 1 200 až 2 828 metrů a nabízí 214 km sjezdovek.

Rodiny s dětmi mohou využít 125 000 m² dětských lyžařských areálů Murmlis Kinderalm, Murmlipark a Bertas Kinderland. Mimo sjezdovky je k dispozici 100 km zimních turistických tras, běžkařské tratě nebo dvě sáňkařské dráhy.

Novinkou zimní sezony 2026/27 je osmisedačková lanovka Planseggbahn s kapacitou až 4 000 osob za hodinu.

Serfaus-Fiss-Ladis v kostce
Sjezdovky214 km
Lanovky a vleky68
Dětské lyžařské areály125 000 m²
Zimní turistické trasy100 km
Běžecké tratě a trasy53 km
Sáňkařské dráhy2 / 8 km

Proč Serfaus-Fiss-Ladis

Tři horské obce na náhorní plošině

Serfaus, Fiss a Ladis leží na náhorní plošině nad údolím Inntal, mezi pohořím Samnaun a Ötztalskými Alpami. Zimní areál sahá od 1 200 až do 2 828 metrů.

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Rodinné zázemí

Serfaus-Fiss-Ladis nabízí 125 000 m² dětských lyžařských areálů. Murmlis Kinderalm, Murmlipark a Bertas Kinderland usnadňují dětem první oblouky na lyžích.

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Zima i mimo sjezdovky

Více než 100 km zimních turistických tras doplňují běžkařské tratě, výlety na sněžnicích a dvě sáňkařské dráhy o celkové délce 8 km.

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Zima v Serfaus-Fiss-Ladis v obrazech

Lyžování v Serfaus-Fiss-Ladis

214 km sjezdovek

Lyžařský areál nabízí 214 km sjezdovek. Nejvýše položeným bodem je vyhlídková plošina M1 v nadmořské výšce 2 828 metrů.

Více o lyžování

Nová lanovka Planseggbahn

Od zimy 2026/27 nahradí původní Planseggbahn nová osmisedačková lanovka. Nabídne vyhřívaná sedadla, kapacitu 4 000 osob za hodinu a jízdu kratší než 5 minut.

Více o novinkách pro zimní sezonu

Metro v Serfausu

Podzemní dráha na vzduchových polštářích propojuje Serfaus s lyžařským areálem. Díky ní se můžete po obci a k lanovkám přesouvat bez auta.

Více o serfauském metru

Lyžařské školy

Dvě lyžařské školy nabízejí kurzy pro děti i dospělé všech úrovní. Pro děti je připraveno 125 000 m² výukových areálů i možnost polední péče.

Zlepšete se v lyžování

Mimo sjezdovky

Zimní turistika a výlety na sněžnicích

Více než 100 km zimních turistických tras nabízí další možnost, jak poznat Serfaus-Fiss-Ladis. Vyrazit můžete také na značené trasy pro výlety na sněžnicích.

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Sáňkování

Na výběr jsou dvě sáňkařské dráhy o celkové délce 8 km. Rodelbahn Serfaus a Hexen-Rodelbahn Fiss nabízejí další možnost, jak si užít zimu mimo sjezdovky.

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Běžecké lyžování

Serfaus-Fiss-Ladis nabízí 30 km běžkařských tratí, z toho 8,4 km ve výšce až 2 000 metrů. K tomu se přidává 22 km dlouhá běžkařská trasa.

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Bruslení v Ladisu

Na zamrzlém Schlossweiher v Ladisu si můžete zabruslit na přírodním ledě. Zimní aktivita je vhodná jako změna po dni stráveném na sjezdovkách.

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Východ slunce na Hexensee

Vydejte se brzy ráno Masner Expressem k Hexenseehütte ve výšce 2 588 metrů. Po východu slunce následuje snídaně na horské chatě.

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Kulinářské zážitky na horách

Mezi lyžováním je v Serfaus-Fiss-Ladis z čeho vybírat i po kulinářské stránce. V restauraci Zirbenhütte ve výšce 2 100 metrů můžete ochutnat speciality z místního ječmene Fisser Imperial, například ječnou polévku nebo rizoto.

Den můžete zakončit při Sunset Dinner Masner v restauraci Monte Mare ve výšce 2 430 metrů. Vícechodové menu doprovází výhled na západ slunce nad horami. Další možnosti nabízejí Ski Lounge ve výšce 2 000 metrů nebo Seealm Hög u jezera Högsee ve výšce 1 820 metrů.

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Tajný tip

Masner Express

Masner Express je upravená rolba pro až 17 osob, která vás vyveze do horské oblasti Masner i bez lyží či snowboardu. Cestou se otevírají výhledy na okolní vrcholy včetně Pezidu.

Objevte Masner Express

Události

Kids Night Fiss

Každý čtvrtek patří Bertas Kinderland večernímu programu pro děti. Čeká je zábavní program, kouzelnická show, funsport nebo sáňkování.

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Adventure Night Serfaus

Večerní show v Serfausu spojuje lyžařská vystoupení, akrobacii, laserovou show a ohňostroj. Součástí programu je také večerní lyžování a sáňkování.

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Nightflow in Fiss

Lyžařská show ve Fissu propojuje vystoupení instruktorů s akrobacií, tancem a ohňostrojem. Večer můžete využít také možnost večerního lyžování.

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Magic Ladis – Fire & Ice

Večerní show u Schlossweiher v Ladisu propojuje oheň, led a vystoupení na bruslích. Kulisu programu tvoří zamrzlé jezero a okolí hradu Laudeck.

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SnowArt Genussfestival

Hudba a gastronomie zahájí zimní sezonu v Serfaus-Fiss-Ladis. SnowArt Genussfestival se koná 4.–6. a 11.–13. prosince 2026.

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FAQs

Lyžařský areál Serfaus-Fiss-Ladis nabízí 214 km sjezdovek v nadmořské výšce od 1 200 do 2 828 metrů. K dispozici je celkem 68 lanovek a vleků.

Ano. Pro děti je v Serfaus-Fiss-Ladis připraveno celkem 125 000 m² dětských lyžařských areálů. Patří mezi ně Murmlis Kinderalm, Murmlipark a Bertas Kinderland.

V regionu fungují dvě lyžařské školy – Skischule Serfaus a Skischule Fiss-Ladis. Nabízejí kurzy pro děti, mládež i dospělé různých úrovní. Pro děti je k dispozici také polední péče.

Mimo sjezdovky můžete využít více než 100 km zimních turistických tras, vyrazit na sněžnice nebo sáňky. Dvě sáňkařské dráhy mají dohromady 8 km. V Ladisu je možné bruslit na přírodním ledě na Schlossweiher.

Serfaus-Fiss-Ladis nabízí 30 km běžkařských tratí, z nichž 8,4 km vede ve výšce až 2 000 metrů. K dispozici je také 22 km dlouhá běžkařská trasa.

U-Bahn je automatická podzemní dráha na vzduchových polštářích, která vede obcí Serfaus. Umožňuje návštěvníkům přesouvat se po obci a k lyžařskému areálu bez auta.

Lyžařský areál se rozkládá v nadmořské výšce 1 200 až 2 828 metrů. Nejvýše položeným bodem je vyhlídková plošina M1 ve výšce 2 828 metrů.

Kontakty

Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis

Gänsackerweg 2

6534 Serfaus

Telefon: +43 547 662 39

info@serfaus-fiss-ladis.at
www.serfaus-fiss-ladis.at
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