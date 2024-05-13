Serfaus-Fiss-Ladis
Zimní dovolená na tyrolské náhorní plošině
Introduction
Serfaus-Fiss-Ladis leží na náhorní plošině nad tyrolským údolím Inntal. Lyžařský areál se rozkládá v nadmořské výšce 1 200 až 2 828 metrů a nabízí 214 km sjezdovek.
Rodiny s dětmi mohou využít 125 000 m² dětských lyžařských areálů Murmlis Kinderalm, Murmlipark a Bertas Kinderland. Mimo sjezdovky je k dispozici 100 km zimních turistických tras, běžkařské tratě nebo dvě sáňkařské dráhy.
Novinkou zimní sezony 2026/27 je osmisedačková lanovka Planseggbahn s kapacitou až 4 000 osob za hodinu.
Proč Serfaus-Fiss-Ladis
Tři horské obce na náhorní plošině
Serfaus, Fiss a Ladis leží na náhorní plošině nad údolím Inntal, mezi pohořím Samnaun a Ötztalskými Alpami. Zimní areál sahá od 1 200 až do 2 828 metrů.
Rodinné zázemí
Serfaus-Fiss-Ladis nabízí 125 000 m² dětských lyžařských areálů. Murmlis Kinderalm, Murmlipark a Bertas Kinderland usnadňují dětem první oblouky na lyžích.
Zima v Serfaus-Fiss-Ladis v obrazech
Lyžování v Serfaus-Fiss-Ladis
214 km sjezdovek
Lyžařský areál nabízí 214 km sjezdovek. Nejvýše položeným bodem je vyhlídková plošina M1 v nadmořské výšce 2 828 metrů.
Nová lanovka Planseggbahn
Od zimy 2026/27 nahradí původní Planseggbahn nová osmisedačková lanovka. Nabídne vyhřívaná sedadla, kapacitu 4 000 osob za hodinu a jízdu kratší než 5 minut.
Metro v Serfausu
Podzemní dráha na vzduchových polštářích propojuje Serfaus s lyžařským areálem. Díky ní se můžete po obci a k lanovkám přesouvat bez auta.
Mimo sjezdovky
Zimní turistika a výlety na sněžnicích
Více než 100 km zimních turistických tras nabízí další možnost, jak poznat Serfaus-Fiss-Ladis. Vyrazit můžete také na značené trasy pro výlety na sněžnicích.
Sáňkování
Na výběr jsou dvě sáňkařské dráhy o celkové délce 8 km. Rodelbahn Serfaus a Hexen-Rodelbahn Fiss nabízejí další možnost, jak si užít zimu mimo sjezdovky.
Běžecké lyžování
Serfaus-Fiss-Ladis nabízí 30 km běžkařských tratí, z toho 8,4 km ve výšce až 2 000 metrů. K tomu se přidává 22 km dlouhá běžkařská trasa.
Bruslení v Ladisu
Na zamrzlém Schlossweiher v Ladisu si můžete zabruslit na přírodním ledě. Zimní aktivita je vhodná jako změna po dni stráveném na sjezdovkách.
Kulinářské zážitky na horách
Mezi lyžováním je v Serfaus-Fiss-Ladis z čeho vybírat i po kulinářské stránce. V restauraci Zirbenhütte ve výšce 2 100 metrů můžete ochutnat speciality z místního ječmene Fisser Imperial, například ječnou polévku nebo rizoto.
Den můžete zakončit při Sunset Dinner Masner v restauraci Monte Mare ve výšce 2 430 metrů. Vícechodové menu doprovází výhled na západ slunce nad horami. Další možnosti nabízejí Ski Lounge ve výšce 2 000 metrů nebo Seealm Hög u jezera Högsee ve výšce 1 820 metrů.
Masner Express
Masner Express je upravená rolba pro až 17 osob, která vás vyveze do horské oblasti Masner i bez lyží či snowboardu. Cestou se otevírají výhledy na okolní vrcholy včetně Pezidu.
Události
Kids Night Fiss
Každý čtvrtek patří Bertas Kinderland večernímu programu pro děti. Čeká je zábavní program, kouzelnická show, funsport nebo sáňkování.
Adventure Night Serfaus
Večerní show v Serfausu spojuje lyžařská vystoupení, akrobacii, laserovou show a ohňostroj. Součástí programu je také večerní lyžování a sáňkování.
Nightflow in Fiss
Lyžařská show ve Fissu propojuje vystoupení instruktorů s akrobacií, tancem a ohňostrojem. Večer můžete využít také možnost večerního lyžování.
Magic Ladis – Fire & Ice
Večerní show u Schlossweiher v Ladisu propojuje oheň, led a vystoupení na bruslích. Kulisu programu tvoří zamrzlé jezero a okolí hradu Laudeck.
FAQs
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis
Gänsackerweg 2
6534 Serfaus
Telefon: +43 547 662 39