Silberregion Karwendel
Klidná zimní dovolená v tyrolských horách
Introduction
Silberregion Karwendel leží mezi pohořím Karwendel a Tuxskými Alpami a tvoří ji 12 obcí. V zimě láká především na menší a přehledné lyžařské areály, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi a začátečníky.
Zimní dovolená tu ale není jen o lyžování. Region nabízí 50 km běžkařských tratí, 20 km tras pro zimní turistiku a 12 sáňkařských drah. Oblíbené jsou také výlety na sněžnicích.
Výhodou je i poloha mezi Innsbruckem a Kufsteinem a dobrá dostupnost autem. Po dálnici A12 se do regionu dostanete přes sjezdy Jenbach, Schwaz nebo Vomp.
Lyžařská sezóna: polovina prosince až konec března
Proč navštívit Silberregion Karwendel
Menší lyžařské areály pro rodiny - Přehledné sjezdovky jsou vhodné především pro rodiny s dětmi a začátečníky. K dispozici jsou také čtyři lyžařské školy.
Zimní zážitky i mimo sjezdovky - Vyrazte na běžky, zimní túru nebo na sněžnice. Region nabízí také 12 sáňkařských drah včetně nejdelší sáňkařské dráhy v Severním Tyrolsku.
Klidnější alternativa k velkým střediskům - Menší lyžařské areály a zimní trasy nabízejí prostor pro ty, kteří místo rušných středisek hledají klidnější dovolenou v horách. Po dni venku můžete zamířit do horských chat a restaurací.
Zima mezi Karwendelem a Tuxskými Alpami - Region se rozkládá mezi pohořím Karwendel a Tuxskými Alpami. Zimní krajinu můžete poznávat na lyžích, běžkách, sněžnicích i pěšky.
Snadná dostupnost a doprava v regionu - Do Silberregion Karwendel se dostanete vlakem, autobusem i autem. Díky bezplatné SILBERCARD navíc využijete veřejnou dopravu v celém regionu zdarma.
FAQs
Zážitky z regionu
Kaplička Kellerjoch
U chaty Kellerjochhütte stojí kaplička z roku 1931. Vydejte se do hor za výhledy na okolní tyrolské vrcholy a zimní krajinu.
Stříbrný důl Schwaz
Ten bych určitě ponechala. Je to konkrétní USP regionu a zároveň dobrý tip na program mimo lyžování.
Zážitky mimo sjezdovku
Gastronomie
V horských chatách a restauracích v Silberregion Karwendel ochutnáte tyrolskou kuchyni i speciality z regionálních surovin. Po dni na horách se můžete zastavit na vydatnou polévku, tradiční svačinu nebo některý ze sladkých tyrolských pokrmů.
K místním specialitám pak patří také pečivo Thomasradeln a Migala, spojené s tradičními zvyky regionu.
Týdny zimní turistiky
Silberregion Karwendel nabízí více než 20 značených tras pro túry na sněžnicích. Vedou od údolí řeky Inn přes náhorní plošiny Tuxských Alp až k horským pastvinám v pohoří Karwendel.
V rámci speciálních týdnů se můžete vydat také na výlety na sněžnicích s průvodcem, vyzkoušet jógu na sněžnicích nebo se zúčastnit kurzu bezpečného pohybu v horách s horskou službou Schwaz. Součástí programu je i večerní sáňkování.
Silberregion Karwendel
Münchner Straße 11
6130 Schwaz
Telefon: +43 524263240