Snowshoeing in harmony with the winter landscape
  1. Homepage
  2. Dovolená v Rakousku
  3. Tipy na zimní dovolenou
  4. Silberregion Karwendel

Silberregion Karwendel
Klidná zimní dovolená v tyrolských horách

Silberregion Karwendel nabízí menší rodinné skiareály, běžky, sáňkování i túry na sněžnicích. Objevte klidnější stránku zimy uprostřed tyrolských hor.

Silberregion Karwendel leží mezi pohořím Karwendel a Tuxskými Alpami a tvoří ji 12 obcí. V zimě láká především na menší a přehledné lyžařské areály, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi a začátečníky.

Zimní dovolená tu ale není jen o lyžování. Region nabízí 50 km běžkařských tratí, 20 km tras pro zimní turistiku a 12 sáňkařských drah. Oblíbené jsou také výlety na sněžnicích.

Výhodou je i poloha mezi Innsbruckem a Kufsteinem a dobrá dostupnost autem. Po dálnici A12 se do regionu dostanete přes sjezdy Jenbach, Schwaz nebo Vomp.

Region v kostce
Sjezdovky18 km
Vleky a lanovky4
Lyžařské školy4
Půjčovny lyží6
Běžkařské tratě50 km
Zimní turistické trasy20 km
Poloha553 - 2 749 m
Nejvyšší bodBirkkarspitze 2 749 m

Lyžařská sezóna: polovina prosince až konec března

5 důvodů

Proč navštívit Silberregion Karwendel

  1. Menší lyžařské areály pro rodiny - Přehledné sjezdovky jsou vhodné především pro rodiny s dětmi a začátečníky. K dispozici jsou také čtyři lyžařské školy.

  2. Zimní zážitky i mimo sjezdovky - Vyrazte na běžky, zimní túru nebo na sněžnice. Region nabízí také 12 sáňkařských drah včetně nejdelší sáňkařské dráhy v Severním Tyrolsku.

  3. Klidnější alternativa k velkým střediskům - Menší lyžařské areály a zimní trasy nabízejí prostor pro ty, kteří místo rušných středisek hledají klidnější dovolenou v horách. Po dni venku můžete zamířit do horských chat a restaurací.

  4. Zima mezi Karwendelem a Tuxskými Alpami - Region se rozkládá mezi pohořím Karwendel a Tuxskými Alpami. Zimní krajinu můžete poznávat na lyžích, běžkách, sněžnicích i pěšky.

  5. Snadná dostupnost a doprava v regionu - Do Silberregion Karwendel se dostanete vlakem, autobusem i autem. Díky bezplatné SILBERCARD navíc využijete veřejnou dopravu v celém regionu zdarma.

Objevte zimu v Karwendelu

FAQs

Ano. Menší a přehledné lyžařské areály jsou vhodné především pro děti a začátečníky. V regionu fungují čtyři lyžařské školy a děti od 4 do 12 let mohou při pobytu na minimálně 6 nocí ve vybraném ubytování získat poukaz Karwendolins Skispass v hodnotě 100 € na lyžařský kurz. Mimo sjezdovky můžete s dětmi vyrazit například na některou z 12 sáňkařských drah.

V Silberregion Karwendel najdete celkem 18 km sjezdovek. Menší lyžařské areály jsou zaměřené především na rodiny, děti a začátečníky, kteří hledají klidnější lyžování.

Region nabízí 50 km běžkařských tratí, 20 km zimních turistických tras a 12 sáňkařských drah. Oblíbené jsou také výlety na sněžnicích, pro které je připraveno více než 20 značených tras.

Lyžařská sezona obvykle trvá od poloviny prosince do konce března. Konkrétní provoz lyžařských areálů závisí na aktuálních sněhových a povětrnostních podmínkách.

Region leží mezi Innsbruckem a Kufsteinem a je dostupný autem, tak vlakem.. Autem se sem dostanete po dálnici A12 přes sjezdy Jenbach, Schwaz nebo Vomp. Vlakem nejlépe z Mnichova do Jenbachu.

V regionu najdete horské chaty a restaurace s tyrolskou kuchyní a regionálními specialitami. Horské chaty jsou zároveň příjemnou zastávkou během zimních radovánek.

Zážitky z regionu

Kaplička Kellerjoch

U chaty Kellerjochhütte stojí kaplička z roku 1931. Vydejte se do hor za výhledy na okolní tyrolské vrcholy a zimní krajinu.

Na běžky

Stříbrný důl Schwaz

Ten bych určitě ponechala. Je to konkrétní USP regionu a zároveň dobrý tip na program mimo lyžování.

Za místní historií

Großer Ahornboden

Objevte Velkou javorovou louku v Karwendelu s 2 300 javory a výhledy na okolní Alpy. Místo, kde se příroda ukazuje v celé své kráse.

Za přírodní památkou

Zážitky mimo sjezdovku

Běžky

Sáńkování

Bruslení

Výlety na sněžnicích

Gastronomie

V horských chatách a restauracích v Silberregion Karwendel ochutnáte tyrolskou kuchyni i speciality z regionálních surovin. Po dni na horách se můžete zastavit na vydatnou polévku, tradiční svačinu nebo některý ze sladkých tyrolských pokrmů.

K místním specialitám pak patří také pečivo Thomasradeln a Migala, spojené s tradičními zvyky regionu.

Silberregion pro gastronadšence
Tajný tip

Týdny zimní turistiky

Silberregion Karwendel nabízí více než 20 značených tras pro túry na sněžnicích. Vedou od údolí řeky Inn přes náhorní plošiny Tuxských Alp až k horským pastvinám v pohoří Karwendel.

V rámci speciálních týdnů se můžete vydat také na výlety na sněžnicích s průvodcem, vyzkoušet jógu na sněžnicích nebo se zúčastnit kurzu bezpečného pohybu v horách s horskou službou Schwaz. Součástí programu je i večerní sáňkování.

9. - 30. 1. a 27. 2. - 13. 3. 2027
Kontakty

Silberregion Karwendel

Münchner Straße 11

6130 Schwaz

Telefon: +43 524263240

info@silberregion-karwendel.com
www.silberregion-karwendel.com
Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály