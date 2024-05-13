Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Lyžování s tyrolským charakterem
Introduction
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau leží mezi Zillertalskými a Kitzbühelskými Alpami v Tyrolsku. Čtyři lyžařské hory – Wiedersberger Horn, Schatzberg, Markbachjoch a Reither Kogel – nabízejí celkem 114 km sjezdovek různých obtížností.
Oblast je vhodná také pro rodiny s dětmi. K dispozici je 10 lyžařských škol, dětské areály a děti do 6 let zde lyžují zdarma. Přímo v lyžařské oblasti najdete také 25 horských chat a restaurací.
Mimo sjezdovky můžete vyzkoušet sáňkování, zimní turistiku nebo horskou dráhu Alpbachtaler Lauser-Sauser. Alpbachtal Card a Wildschönau Card, které hosté získají při pobytu, zahrnují mimo jiné skibusy a vybrané zimní aktivity.
Proč navštívit Ski Juwel
Čtyři lyžařské hory a 114 km sjezdovek
Wiedersberger Horn, Schatzberg, Markbachjoch a Reither Kogel nabízejí sjezdovky různých obtížností v rámci jednoho lyžařského areálu.
Dětské areály, speciální sjezdovky a 10 lyžařských škol doplňuje nabídka aktivit mimo sjezdovky. Děti do 6 let zde lyžují zdarma.
Tyrolské vesnice Alpbach a Wildschönau
Lyžařskou oblast tvoří dvě sousední údolí s menšími tyrolskými obcemi. Alpbach je charakteristický především tradiční dřevěnou architekturou.
Karty hosta
Ubytovaní hosté získají Alpbachtal Card nebo Wildschönau Card . Součástí jsou mimo jiné skibusy a vybrané zimní aktivity.
Lyžování ve Ski Juwel
Wiedersberger Horn: nejvyšší bod Ski Juwel – 2 128 m
Sportovní sjezdovky, vyhlídka Top of Alpbachtal a Familypark s funslope, KidsRun a měřením rychlosti. V březnu se koná First Line Skiing.
Schatzberg: propojení Alpbachtalu a Wildschönau
Široké sjezdovky, dětský Zwergenland a Wave Run funpark. Schatzberg propojuje Wildschönau s Alpbachtalem spojovací lanovkou.
Markbachjoch: lyžování nad Niederau
Přehledný areál nad Niederau doplňuje horská chata Norderbergalm. U horní stanice lanovky stojí kaple s výhledem na Wildschönau.
Aktivity mimo sjezdovky
Sáňkování: tři sáňkařské dráhy
Sáňkovat můžete z Lanerköpfl do Niederau, u mezistanice Schatzbergbahn nebo v Reith im Alpbachtal.
Alpbachtaler Lauser-Sauser: horská dráha až 42 km/h
Horská dráha Lauser-Sauser dosahuje rychlosti až 42 km/h a nabízí zimní aktivitu i pro návštěvníky bez lyží.
Spolujízda v rolbě na Reither Kogel
Vyzkoušejte hodinovou spolujízdu v rolbě o výkonu přes 500 koní. Jízdy se konají v pondělí, středu a neděli.
25 horských chat a tyrolská kuchyně
Přímo v oblasti Ski Juwel najdete 25 horských chat a restaurací, kde můžete během lyžování ochutnat regionální kuchyni. Böglalm v Inneralpbachu je známá například svým Kaiserschmarrnem připravovaným ve velké pánvi, zatímco Gipföhit na Schatzbergu nabízí tyrolské speciality a velkou sluneční terasu.
Další možností je Norderbergalm na Markbachjochu, která leží nedaleko sáňkařské dráhy a je dostupná také po zimní turistické trase.
Zimní akce ve Ski Juwel
Bergadvent Alpbachtal
V předvánočním období se v Alpbachtalu koná horský advent s regionálním programem a tradiční atmosférou.
First Line Skiing
Každou sobotu v březnu můžete vyrazit na sjezdovky už v 7:00 ráno, ještě před zahájením běžného provozu.
Open Faces Freeride Contest
Dne 6. února 2027 se ve Ski Juwel koná freeridový závod Open Faces Freeride Contest.
Winter Night Niederau
Každé pondělí od 28. prosince 2026 do 1. března 2027 se v Niederau koná zimní večerní program.
FAQs
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
6236 Alpbachtal
Telefon: +43 5337 21200