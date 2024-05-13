Four skiers on a prepared slope in sunshine, snow-covered mountains in the background.
  1. Homepage
  2. Dovolená v Rakousku
  3. Tipy na zimní dovolenou
  4. Ski Juwel

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Lyžování s tyrolským charakterem

114 km sjezdovek na 4 lyžařských horách, 25 horských chat a nabídka pro rodiny s dětmi. Ski Juwel propojuje Alpbachtal a Wildschönau.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau leží mezi Zillertalskými a Kitzbühelskými Alpami v Tyrolsku. Čtyři lyžařské hory – Wiedersberger Horn, Schatzberg, Markbachjoch a Reither Kogel – nabízejí celkem 114 km sjezdovek různých obtížností.

Oblast je vhodná také pro rodiny s dětmi. K dispozici je 10 lyžařských škol, dětské areály a děti do 6 let zde lyžují zdarma. Přímo v lyžařské oblasti najdete také 25 horských chat a restaurací.

Mimo sjezdovky můžete vyzkoušet sáňkování, zimní turistiku nebo horskou dráhu Alpbachtaler Lauser-Sauser. Alpbachtal Card a Wildschönau Card, které hosté získají při pobytu, zahrnují mimo jiné skibusy a vybrané zimní aktivity.

Region v kostce
Lyžařské hory4 (Wiedersberger Horn, Schatzberg, Markbachjoch, Reither Kogel)
Sjezdovky 114 km
Lanovky a vleky43
Lyžařské školy10
Horské chaty25
Nejvyšší bodWiedersberger Horn, 2.128 m

Proč navštívit Ski Juwel

  1. Čtyři lyžařské hory a 114 km sjezdovek

    Wiedersberger Horn, Schatzberg, Markbachjoch a Reither Kogel nabízejí sjezdovky různých obtížností v rámci jednoho lyžařského areálu.

  2. Rodiny s dětmi

    Dětské areály, speciální sjezdovky a 10 lyžařských škol doplňuje nabídka aktivit mimo sjezdovky. Děti do 6 let zde lyžují zdarma.

  3. Tyrolské vesnice Alpbach a Wildschönau

    Lyžařskou oblast tvoří dvě sousední údolí s menšími tyrolskými obcemi. Alpbach je charakteristický především tradiční dřevěnou architekturou.

  4. Karty hosta

    Ubytovaní hosté získají Alpbachtal Card nebo Wildschönau Card . Součástí jsou mimo jiné skibusy a vybrané zimní aktivity.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Lyžování ve Ski Juwel

Wiedersberger Horn: nejvyšší bod Ski Juwel – 2 128 m

Sportovní sjezdovky, vyhlídka Top of Alpbachtal a Familypark s funslope, KidsRun a měřením rychlosti. V březnu se koná First Line Skiing.

Více o Wiedersberger Horn

Schatzberg: propojení Alpbachtalu a Wildschönau

Široké sjezdovky, dětský Zwergenland a Wave Run funpark. Schatzberg propojuje Wildschönau s Alpbachtalem spojovací lanovkou.

Více o Schatzbergu

Markbachjoch: lyžování nad Niederau

Přehledný areál nad Niederau doplňuje horská chata Norderbergalm. U horní stanice lanovky stojí kaple s výhledem na Wildschönau.

Více o Markbachjochu

Reither Kogel: rodinné a noční lyžování

Reither Kogel nabízí sjezdovky vhodné pro rodiny. Ve čtvrtek a pátek se zde lyžuje také večer na osvětlených tratích.

Více o Reither Kogel

Aktivity mimo sjezdovky

Sáňkování: tři sáňkařské dráhy

Sáňkovat můžete z Lanerköpfl do Niederau, u mezistanice Schatzbergbahn nebo v Reith im Alpbachtal.

Více o sáňkování

Alpbachtaler Lauser-Sauser: horská dráha až 42 km/h

Horská dráha Lauser-Sauser dosahuje rychlosti až 42 km/h a nabízí zimní aktivitu i pro návštěvníky bez lyží.

Více o Lauser-Sauser

Spolujízda v rolbě na Reither Kogel

Vyzkoušejte hodinovou spolujízdu v rolbě o výkonu přes 500 koní. Jízdy se konají v pondělí, středu a neděli.

Více o jízdě v rolbě

Zimní turistika: túry s průvodcem

Zimní trasy vedou například na Reither Kogel, u Markbachjochbahn a k Norderbergalm. Vybrané túry s průvodcem zahrnují karty hosta.

Více o zimní turistice
Gastronomie

25 horských chat a tyrolská kuchyně

Přímo v oblasti Ski Juwel najdete 25 horských chat a restaurací, kde můžete během lyžování ochutnat regionální kuchyni. Böglalm v Inneralpbachu je známá například svým Kaiserschmarrnem připravovaným ve velké pánvi, zatímco Gipföhit na Schatzbergu nabízí tyrolské speciality a velkou sluneční terasu.

Další možností je Norderbergalm na Markbachjochu, která leží nedaleko sáňkařské dráhy a je dostupná také po zimní turistické trase.

Všechny chaty a restaurace

Zimní akce ve Ski Juwel

Bergadvent Alpbachtal

V předvánočním období se v Alpbachtalu koná horský advent s regionálním programem a tradiční atmosférou.

Sound on Snow

Hudební akce na horách doplňují lyžování o koncerty a další doprovodný program.

First Line Skiing

Každou sobotu v březnu můžete vyrazit na sjezdovky už v 7:00 ráno, ještě před zahájením běžného provozu.

Open Faces Freeride Contest

Dne 6. února 2027 se ve Ski Juwel koná freeridový závod Open Faces Freeride Contest.

Winter Night Niederau

Každé pondělí od 28. prosince 2026 do 1. března 2027 se v Niederau koná zimní večerní program.

Drachental Family Day

Každý pátek od 13:00 do 16:00 nabízí Familienpark Drachental ve Wildschönau program zaměřený na rodiny s dětmi.

Tajný tip

Alpbach a Thierbach

Obec Alpbach je známý tradiční dřevěnou architekturou a zachovaným tyrolským charakterem.

Ve Wildschönau leží Thierbach, nejvýše položená vesnice Kitzbühelských Alp. Tvoří ji kostel, škola a několik statků.

FAQs

Autem záleží trasa na výchozím místě v Česku. Do regionu se přijíždí směrem na Kufstein a dále po dálnici Inntal Autobahn.

Vlakem můžete cestovat přes Innsbruck nebo Mnichov. Do Wildschönau pokračujte vlakem do Wörglu a odtud autobusem do Niederau. Do Alpbachu se dostanete autobusem z Wörglu nebo nádraží Brixlegg; z Brixleggu je Alpbach vzdálený přibližně 8 km.

Jak se dostat do Ski Juwel

Ano. V regionu funguje 10 lyžařských škol a pro děti jsou k dispozici dětské areály a speciální sjezdovky. Mezi ně patří například Zwergenland na Schatzbergu nebo Kinderland JUPPI-DO na Reither Kogelu.

Mimo sjezdovky mohou rodiny využít také sáňkařské dráhy nebo horskou dráhu Alpbachtaler Lauser-Sauser.

Rodinná dovolená ve Ski Juwelu

Ano. Děti do 6 let lyžují ve Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zdarma. Pro starší děti a rodiny jsou během sezóny k dispozici také speciální nabídky, jejichž podmínky a termíny se mohou měnit.

Ano. V Alpbachtalu i Wildschönau fungují skibusy, kterými se dostanete k nástupním místům do lyžařského areálu. Jejich využití je zahrnuto v kartách hosta Alpbachtal Card a Wildschönau Card, které získáte při ubytování v regionu.

Více o událostech v regionu

Podle místa ubytování získají hosté Alpbachtal Card nebo Wildschönau Card. Karty zahrnují mimo jiné využití místní dopravy a skibusů a také vybrané zimní aktivity, například organizované zimní túry.

Kontakty

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

6236 Alpbachtal

Telefon: +43 5337 21200

holiday@skijuwel.com
www.skijuwel.com
Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály