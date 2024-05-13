Slunečné lyžování
Nejlepší tipy
Introduction
Když se dny prodlužují a slunce nabírá na síle, začíná v Rakousku jedno z nejkrásnějších období pro milovníky zimních sportů – slunečné lyžování. Perfektně upravené sjezdovky, firnový sníh, příjemné teploty a dechberoucí výhledy na zasněžené vrcholky Alp vytvářejí ideální podmínky pro lyžování bez zimního mrazu.
Jarní lyžování v Rakousku je synonymem pohodové atmosféry na horách. Dopoledne patří sportovním výkonům na sluncem zalitých svazích, odpoledne pak odpočinku na terasách horských chat s regionálními specialitami a panoramatickými výhledy. Díky vysokohorské poloze mnoha lyžařských středisek si zde můžete užívat kvalitní sněhové podmínky až do jarních měsíců.
A kam vyrazit? Nechte se inspirovat našimi tipy!
Jarní lyžování na ledovcích
Mölltalský ledovec
Jediný ledovec v Korutanech nabízí 16 sjezdovek až do výšky 3 122 m. Lyžujte s výhledem na 30 třítisícovek a NP Vysoké Taury, snowpark i zábavu pro děti.
Ledovec Kitzsteinhorn
Prodloužit si zimní radovánky můžete nedaleko Zell am See. Zatímco v údolí už kvete jaro, na ledovci si můžete užívat perfektně upravené sjezdovky až do jara.
Ledovec Hintertux
Ledovec Hintertux nabízí ve spojení se Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 celkem 206 kilometrů sjezdovek a navíc nejdelší lyžařskou sezónu v Rakousku.
Saalbach Hinterglemm
Saalbach je jedním z nejzábavnějších a zároveň největších lyžařských středisek v Alpách. Nabízí 270 km sjezdovek, na které vás vyveze 70 lanovek.
Salcbursko
Jaro ve znamení sněhu a slunce vítá návštěvníky Salcburska. Mnoho míst v lyžařském svazu Ski amadé nabízí ke konci sezony zvláštní výhodné akce pro zpestření dovolené nejen pro rodiny.
Horní Rakousko
Firnový sníh láká ještě jednou na sjezdovky a jarní slunce dodává lyžování v Horním Rakousku zvláštní kouzlo. Hory září, svahy se lesknou v teplých paprscích a horské chaty zvou k příjemné pauze. Ať už si vychutnáte sjezd, odpočinek na lehátku nebo dobré jídlo, jarní lyžování je v Horním Rakousku zážitkem pro všechny.
Pyhrn-Priel : Zde najdete přehled aktuálně platných speciálních nabídek
Hochficht
Kasberg a Feuerkogel
Tyrolsko
Lyžování v Tyrolsku je na jaře mimořádným zážitkem. Když nad Pitztalem, Söldenem a Kitzbühelem svítí slunce, panují ideální podmínky pro příjemné sjezdy na kvalitním jarním sněhu. Díky mírným teplotám a čistému horskému vzduchu si na své přijdou nejen milovníci lyžování - svá místa si najdou i vyznavači slunce, kteří si mohou za fantastického počasí odpočinout a užít si Alpy naplno.
Jarní lyžování na Pitztalském a Kaunertalském ledovci
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Silberregion Karwendel
Innsbruck
Štýrsko
Štýrsko láká svými rozmanitými lyžařskými areály v Murau a Hochsteiermarku, kde jarní slunce zalévá zasněžené vrcholky zlatým světlem. Milovníci zimních sportů zde mohou očekávat nejen perfektně upravené sjezdovky, ale také uvolněnou atmosféru, která vybízí k setrvání. Dokonalá kombinace vzrušujících sjezdů a klidných chvil v nedotčené přírodě dělá z tohoto regionu ideální cíl pro jarní období. Místo, kde se harmonicky snoubí svěžest zimy a první teplé sluneční paprsky.
Týden pro lyže a víno - poskytuje vše, po čem prahne srdce lyžařů a milovníků vína
Sluneční lyžování na Dachsteinském masivu v regionu Schladming-Dachstein
Lyžařská oblast nabízí výhodné 3 - 7 denní nabídky na paušální pobyty s ubytováním a skipasem
Korutany
V Korutanech na vás čekají nejen nádherné sjezdovky, ale také řada balíčků pro jarní lyžaře, kteří ocení rakouskou pohostinnost i italskou útulnost. Lyžařská střediska nabízejí dokonalou kombinaci sportovních zážitků a relaxačních chvil v jedinečném, slunném jarním prostředí. Můžete si zde užít celodenní lyžování a zároveň si díky pohostinnosti a středomořské atmosféře užít nezapomenutelnou dovolenou.
Jarní lyžařské paušály na Katschbergu
Jarní lyžování v Nassfeldu
Ze sjezdovky rovnou do termálů v Bad Kleinkirchheimu
Vorarlbersko
Vorarlbersko s fantastickými lyžařskými středisky Montafon a Bregenzerwald se na jaře prezentuje okouzlující kombinací sněhu a slunce. Každý zážitek ze sjezdového lyžování zde doprovází krása přírody, která vítá jaro.
Rodinný čas na Montafonu
Sleva na skipasy pro děti do 16 let v doprovodu platícího rodiče.
Lyžování v Bregenzer Wald
Výhodné paušály na 3 nebo 4 noci ve zvoleném ubytování, skipas v ceně.
Kleinwalsertal: Týdny jarního lyžování
130 km upravených sjezdovek a nádherné sjezdy pod zářícím sluncem.
Alpský region Vorarlberg
Paušály na 4 noci ve zvoleném ubytování, skipas a vstup do wellness v ceně.