Tiroler Zugspitz Arena
Zimní dovolená pod nejvyšší horou Německa
Introduction
Tiroler Zugspitz Arena leží na tyrolské straně Zugspitze a tvoří ji sedm obcí – Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Berwang, Bichlbach, Heiterwang am See a Namlos. V sedmi lyžařských areálech nabízí kolem 140 km sjezdovek pro rodiny, rekreační i profesionální lyžaře.
Tři areály – Ehrwalder Alm, Ehrwalder Wettersteinbahnen a Berwang-Bichlbach – patří mezi certifikované tyrolské rodinné lyžařské areály. S vícedenním skipasem Top Snow Card můžete navíc lyžovat na více než 200 km sjezdovek na rakouské i německé straně Zugspitze.
Proč navštívit Tiroler Zugspitz Arena?
Sedm lyžařských areálů pod Zugspitze
Kolem 140 km sjezdovek nabízí možnosti pro rodiny, začátečníky i zkušené lyžaře. Každý ze sedmi areálů má přitom trochu jiný charakter.
Lyžování pro rodiny s dětmi
Tři lyžařské areály jsou certifikované jako tyrolské rodinné areály. Nabízejí sjezdovky, lyžařské školy a další nabídku pro rodiny s dětmi.
Přes 200 km sjezdovek s Top Snow Card
S vícedenním skipasem Top Snow Card můžete lyžovat na více než 200 km sjezdovek v areálech na rakouské i německé straně Zugspitze.
Zimní zážitky mimo sjezdovky
Běžky pod Zugspitze
Běžkařské tratě vedou údolím i ve vyšších polohách s výhledy na Zugspitze. Na výběr jsou trasy pro začátečníky i zkušené běžkaře.
Sáňkování od rána do večera
Sáňkování ve dne i večer Na sáňky můžete vyrazit v Lermoosu a Berwangu. V Ehrwaldu se navíc jednou týdně koná večerní sáňkování na osvětlené dráze.
Zimní turistika a výlety na sněžnicích
Více než 60 km upravených zimních turistických tras vede zasněženými lesy a otevřenou horskou krajinou, často s výhledy na Zugspitze. Na výběr jsou také výlety na sněžnicích a organizované túry s průvodcem.
Zpestřením jsou čtyři digitální zážitkové trasy, které jsou přístupné také v zimě, nebo výlety s lamami zasněženou krajinou. S kartou hosta jsou vybrané zimní túry a výlety na sněžnicích s průvodcem zahrnuty v ceně.
Na vrchol i bez lyží
Do hor se v Tiroler Zugspitz Arena dostanete i bez lyží. Pět lanovek přepravuje také pěší návštěvníky a zpřístupňuje horské chaty, vyhlídková místa i zimní turistické trasy.
Samostatným cílem je Zugspitze (2 962 m). Lanovkou Tiroler Zugspitzbahn můžete vyjet téměř do 3 000 metrů a navštívit vyhlídkovou terasu, zážitkové muzeum Faszination Zugspitze nebo panoramatickou restauraci.
Zimní dovolená s kartou hosta
Hosté ubytovaní v partnerských ubytovacích zařízeních v Tiroler Zugspitz Arena získají během pobytu kartu hosta, se kterou mohou zdarma využívat skibusy a zimní autobusy mezi obcemi, lyžařskými areály a dalšími místy v regionu.
V ceně jsou také vybrané aktivity, například výlety s průvodcem, túry s lamami, pochody s pochodněmi nebo pravidelné běžkařské kurzy. Karta nabízí také další výhody a slevy během pobytu.
FAQs o zimní dovolené v Tiroler Zugspitz Arena
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15
6632 Ehrwald
Telefon: +43 567 320 000