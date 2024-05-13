A skier on a groomed slope in the Grubigstein Lermoos ski area in the Tyrolean Zugspitz Arena, set against a wintry Alpine backdrop
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Tiroler Zugspitz Arena
Zimní dovolená pod nejvyšší horou Německa

Sedm lyžařských areálů, kolem 140 km sjezdovek a Zugspitze na dohled. Tiroler Zugspitz Arena nabízí zimní dovolenou pro rodiny i zdatné lyžaře.

Tiroler Zugspitz Arena leží na tyrolské straně Zugspitze a tvoří ji sedm obcí – Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Berwang, Bichlbach, Heiterwang am See a Namlos. V sedmi lyžařských areálech nabízí kolem 140 km sjezdovek pro rodiny, rekreační i profesionální lyžaře.

Tři areály – Ehrwalder Alm, Ehrwalder Wettersteinbahnen a Berwang-Bichlbach – patří mezi certifikované tyrolské rodinné lyžařské areály. S vícedenním skipasem Top Snow Card můžete navíc lyžovat na více než 200 km sjezdovek na rakouské i německé straně Zugspitze.

Region v kostce
Lyžařské areály7
Sjezdovky140 km (Top Snow Card: více než 200 km)
Zimní turistické trasy60+ km
Ubytovací zařízení600
Nejvyšší hora v regionuZugspitze 2 962 m n. m.

Proč navštívit Tiroler Zugspitz Arena?

Sedm lyžařských areálů pod Zugspitze

Kolem 140 km sjezdovek nabízí možnosti pro rodiny, začátečníky i zkušené lyžaře. Každý ze sedmi areálů má přitom trochu jiný charakter.

Lyžování pro rodiny s dětmi

Tři lyžařské areály jsou certifikované jako tyrolské rodinné areály. Nabízejí sjezdovky, lyžařské školy a další nabídku pro rodiny s dětmi.

Přes 200 km sjezdovek s Top Snow Card

S vícedenním skipasem Top Snow Card můžete lyžovat na více než 200 km sjezdovek v areálech na rakouské i německé straně Zugspitze.

Večerní lyžování v Ehrwaldu a Berwangu

Lyžařský den nemusí končit se západem slunce. V Ehrwaldu a Berwangu si můžete v určených termínech zalyžovat také na osvětlených sjezdovkách.

Zimní zážitky mimo sjezdovky

Běžky pod Zugspitze

Běžkařské tratě vedou údolím i ve vyšších polohách s výhledy na Zugspitze. Na výběr jsou trasy pro začátečníky i zkušené běžkaře.

Na běžky

Sáňkování od rána do večera

Sáňkování ve dne i večer Na sáňky můžete vyrazit v Lermoosu a Berwangu. V Ehrwaldu se navíc jednou týdně koná večerní sáňkování na osvětlené dráze.

Na saně

Bruslení v Ehrwaldu

V Ehrwaldu si zabruslíte na umělém kluzišti s výhledy na okolní hory. Vyzkoušet můžete také večerní bruslení nebo metanou.

Na brusle
Zimní krajinou pod Zugspitze

Zimní turistika a výlety na sněžnicích

Více než 60 km upravených zimních turistických tras vede zasněženými lesy a otevřenou horskou krajinou, často s výhledy na Zugspitze. Na výběr jsou také výlety na sněžnicích a organizované túry s průvodcem.

Zpestřením jsou čtyři digitální zážitkové trasy, které jsou přístupné také v zimě, nebo výlety s lamami zasněženou krajinou. S kartou hosta jsou vybrané zimní túry a výlety na sněžnicích s průvodcem zahrnuty v ceně.

Zimní túry a výlety na sněžnicíchZimní zážitky mimo sjezdovky
Výhledy pod Zugspitze

Na vrchol i bez lyží

Do hor se v Tiroler Zugspitz Arena dostanete i bez lyží. Pět lanovek přepravuje také pěší návštěvníky a zpřístupňuje horské chaty, vyhlídková místa i zimní turistické trasy.

Samostatným cílem je Zugspitze (2 962 m). Lanovkou Tiroler Zugspitzbahn můžete vyjet téměř do 3 000 metrů a navštívit vyhlídkovou terasu, zážitkové muzeum Faszination Zugspitze nebo panoramatickou restauraci.

Zimní panoramata pro pěší
Výhodná zima

Zimní dovolená s kartou hosta

Hosté ubytovaní v partnerských ubytovacích zařízeních v Tiroler Zugspitz Arena získají během pobytu kartu hosta, se kterou mohou zdarma využívat skibusy a zimní autobusy mezi obcemi, lyžařskými areály a dalšími místy v regionu.

V ceně jsou také vybrané aktivity, například výlety s průvodcem, túry s lamami, pochody s pochodněmi nebo pravidelné běžkařské kurzy. Karta nabízí také další výhody a slevy během pobytu.

Více informací o kartě hosta

FAQs o zimní dovolené v Tiroler Zugspitz Arena

Tiroler Zugspitz Arena nabízí kolem 140 km sjezdovek v sedmi lyžařských areálech. Na výběr jsou tratě pro začátečníky, rodiny s dětmi i zkušenější lyžaře.

Ano. Tři lyžařské areály – Ehrwalder Alm, Ehrwalder Wettersteinbahnen a Berwang-Bichlbach – patří mezi certifikované tyrolské rodinné lyžařské areály. V regionu najdete také lyžařské školy a nabídku pro děti.

S vícedenním skipasem Top Snow Card můžete lyžovat na více než 200 km sjezdovek v areálech na rakouské i německé straně Zugspitze.

V regionu je více než 60 km upravených zimních turistických tras. Vyrazit můžete také na běžky, sněžnice, sáňky nebo brusle. Nabídku doplňují organizované zimní túry, výlety s lamami a pochody s pochodněmi.

Ano. Lanovkou Tiroler Zugspitzbahn můžete vyjet na Zugspitze i bez lyží. Na vrcholu můžete navštívit vyhlídkovou terasu, zážitkové muzeum Faszination Zugspitze nebo panoramatickou restauraci.

V sedmi obcích Tiroler Zugspitz Arena najdete kolem 600 ubytovacích zařízení. Ubytování si můžete vybrat podle toho, které části regionu a lyžařskému areálu chcete být nejblíže.

Do regionu se můžete vydat autem i vlakem. Autem vede jedna z možností přes Německo a Garmisch-Partenkirchen směrem na Ehrwald a Lermoos. Vlakem vede spojení přes Mnichov a Garmisch-Partenkirchen do stanic Ehrwald, Lermoos a Bichlbach-Berwang. Po příjezdu můžete s kartou hosta zdarma využívat skibusy a zimní autobusy, které propojují jednotlivé obce a lyžařské areály.

Kontakt

Tiroler Zugspitz Arena

Schmiede 15

6632 Ehrwald

Telefon: +43 567 320 000

info@zugspitzarena.com
www.zugspitzarena.com

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