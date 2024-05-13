Zimní ráj Zell am See-Kaprun
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Zell am See-Kaprun
Ledovec, jezero a lyžování- tři světy, jeden region

Ledovec Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe a jezero Zeller See: Zell am See-Kaprun spojuje lyžování s pestrou nabídkou zimních aktivit.

Zell am See-Kaprun nabízí dva lyžařské areály: Schmittenhöhe nad Zell am See a Kitzsteinhorn s rodinnou horou Maiskogel nad Kaprunem. Dohromady zde najdete 138 km sjezdovek. Se Ski ALPIN CARD se nabídka rozšiřuje také o Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn – na jeden skipas tak můžete využít celkem 408 km sjezdovek a 121 lanovek a vleků.

Kitzsteinhorn je jediným ledovcovým lyžařským areálem v Salcbursku a díky nadmořské výšce přes 3 000 metrů zde lyžařská sezóna trvá od října do května. S Kitzsteinhornen je přímo propojený Maiskogel, jehož široké sjezdovky jsou vhodné především pro rodiny a začátečníky. Schmittenhöhe nabízí pět dlouhých sjezdů do údolí, výhled na jezero Zeller See a více než 30 třítisícovek Vysokých Taur.

Zima v Zell am See-Kaprun ale není jen o sjezdovém lyžování. K dispozici je 107 km běžeckých tratí a 42 km zimních turistických tras. Vyrazit můžete také na sněžnice, sáňky nebo brusle a po dni venku si odpočinout v Tauern SPA s více než 20 000 m².

Zell am See-Kaprun v kostce
Lyžařské areály2 ( Schmittenhöhe a Kitzsteinhorn–Maiskogel )
Sjezdovky138 km
Ski ALPIN CARD408 km sjezdovek
Lyžařské vleky a lanovky121
Běžecké tratě107 km
Zimní turistické trasy42 km
Lyžařské školy11
Nejvyšší horaKitzsteinhorn (3 029 m)

Proč Zell am See-Kaprun

Kitzsteinhorn: lyžování na ledovci

Jediný ledovcový lyžařský areál v Salcbursku nabízí sjezdovky ve výšce přes 3 000 metrů, pět freeridových tras a TOP OF SALZBURG ve výšce 3 029 metrů.

Více o Kitzsteinhornu

Schmittenhöhe: lyžování s výhledem na Zeller See

Pět dlouhých sjezdů do údolí, 1 300 metrů dlouhá funslope a černá Trass se sklonem až 70 %. K tomu výhled na jezero Zeller See a více než 30 třítisícovek.

Více o Schmittenhöhe

Ski ALPIN CARD: 408 km na jeden skipas

Se skipasem lyžujete na Schmittenhöhe, Kitzsteinhornu–Maiskogelu i ve Skicircusu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: celkem 408 km sjezdovek a 121 lanovek a vleků.

Zobrazit skipas

Freeride a snowparky

Pět značených freeridových tras s informačními body a k tomu snowparky pro freestyle. Na přání mohou freeridery doprovodit certifikovaní průvodci.

K freeridu a parkům
Lyžování od října do května

Lyžování v Zell am See-Kaprun

Kitzsteinhorn a rodinná hora Maiskogel tvoří propojený lyžařský areál nad Kaprunem. Z centra Kaprunu vede přes Maiskogel lanovka 3K K-onnection směrem na Kitzsteinhorn. Široké sjezdovky Maiskogelu jsou vhodné pro rodiny a začátečníky a nechybí ani Maisi Park. Na Kitzsteinhornu se lyžuje ve výšce přes 3 000 metrů a k dispozici jsou také snowparky a pět značených freeridových tras. U horní stanice se nachází Gipfelwelt 3000 s Nationalpark Gallery a Cinema 3000.

Schmittenhöhe je lyžařský areál přímo nad Zell am See s výhledem na jezero Zeller See a více než 30 třítisícovek Vysokých Taur. Nabízí sjezdovky různých obtížností, pět dlouhých sjezdů do údolí, snowpark a 1 300 metrů dlouhou funslope. Sportovní výzvou je černá sjezdovka Trass s převýšením 1 000 metrů a sklonem až 70 %. Do areálu vedou tři nástupní místa v Zell am See a zellamseeXpress jej propojuje směrem ke Skicircusu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.

Aplikace Zell am See-Kaprun zdarma

V aplikaci najdete aktuální informace z lyžařských areálů, mapu sjezdovek, volná parkovací místa i trasy pro skialpinismus, freeride, zimní turistiku a běžky. Nechybí informace o počasí, akcích, půjčovnách lyží a lyžařských školách. Zakoupené jízdenky a skipasy si můžete uložit do digitální peněženky a s mobilním skipasem projít přímo turniketem.

Aktivity mimo sjezdovky

Zimní turistika s výhledem na jezero

Vydejte se na 42 km zimních turistických tras. Patří mezi ně i Höhenpromenade na Schmittenhöhe s výhledem na jezero Zeller See a okolní hory.

Běžecké lyžování

V Zell am See-Kaprun je k dispozici 107 km běžeckých tratí. Vybrat si můžete trasy pro klasický styl i bruslení.

Výlety na sněžnicích

Vyrazte na výlet na sněžnicích, například po Höhenpromenade na Schmittenhöhe. Součástí zimního programu je také Kitzsteinhorn Explorer Tour se strážcem národního parku.

Otužování v jezeře Zeller See

Na břehu u Thumersbachu se konají vedené lekce otužování s výhledem na Kitzsteinhorn. Začínají například jógou a dechovým cvičením, po kterých následuje vstup do vody.

Region na dlani

Vyhlídkové plošiny

  1. Kaiserblick, Schmittenhöhe. U horní stanice se vyhlídková plošina Kaiserblick vysouvá 30 metrů do volného prostoru a zčásti má skleněnou podlahu. Uvidíte odtud více než 30 třítisícovek a jezero Zeller See.

  2. TOP OF SALZBURG & Nationalpark Gallery, Kitzsteinhorn. Ve výšce 3 029 metrů se otevírá výhled na zaledněné vrcholy Vysokých Taur a směrem na jih na Großglockner (3 798 metrů), nejvyšší horu Rakouska.

  3. Thumersbach. Z Mitterberghofu a Enzianhütte nad Thumersbachem se v jediném pohledu otevírá jezero, hory i ledovec, se Schmittenhöhe a Kitzsteinhornem na protější straně.

Tajný tip

Gastronomie a horské chaty

V Zell am See-Kaprun se regionální gastronomická tradice představuje pod názvem Alpine Küche. Přibližně 90 restaurací na horách i v údolí nabízí regionální i moderní kuchyni, šest z nich je oceněno čepicemi Gault-Millau.

Za kulinářským zážitkem můžete vyrazit také na Kitzsteinhorn. Ve výšce 3 029 metrů se nachází nejvýše položená restaurace v Salcbursku, odkud se otevírá výhled na okolní třítisícovky.

Tip pro ranní ptáčata: v lednu a únoru můžete ve čtvrtek vyrazit na Ski ’n’ Brunch. Na čerstvě upravené sjezdovky se vyráží už od 7:00 a po ranním lyžování následuje společný brunch na horské chatě.

Více informací
Wellness — Tauern SPA

Odpočinek po dni na sněhu

Tauern SPA Zell am See-Kaprun je otevřené 365 dní v roce a nabízí více než 20 000 m² prostoru pro wellness a odpočinek. Najdete zde vnitřní i venkovní bazény, sauny a parní lázně, dětské SPA Kidstein i nabídku wellness a kosmetických procedur. Součástí areálu jsou také restaurace včetně FinESSEN, oceněné dvěma čepicemi Gault-Millau, a lázeňské restaurace Genussallee.

Více o wellness

Události v Zell am See-Kaprun

Sternenadvent

Listopad a prosinec 2026

Světla v uličkách, hvězdy odrážející se v jezeře Zeller See a adventní trhy v Zell am See a Kaprunu. V předvánočním období se v regionu koná několik adventních trhů.

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Balloonalps

30. 1. 2027 – 6. 2. 2027

Vydejte se horkovzdušným balónem nad zimní krajinou Vysokých Taur. Chladné zimní teploty vytvářejí vhodné podmínky i pro delší lety, včetně možnosti přeletu Alp směrem do Itálie.

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Zimní týdenní program

1. 11. 2026 – 30. 4. 2027

Jóga, pochody s pochodněmi, výlety na sněžnicích, skialpinistické túry s průvodcem nebo úvodní freeridové lekce. Součástí programu je také Kitzsteinhorn Explorer Tour s rangerem národního parku.

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FAQ

Do Zell am See-Kaprun můžete cestovat autem nebo vlakem. V regionu se nacházejí vlaková nádraží a místní veřejná doprava umožňuje pokračovat k ubytování i k jednotlivým zimním aktivitám. Aktuální informace o příjezdu a dopravě v regionu najdete na webu Zell am See-Kaprun.

Dva lyžařské areály Zell am See-Kaprun – Schmittenhöhe a Kitzsteinhorn–Maiskogel – nabízejí dohromady 138 km sjezdovek. Se Ski ALPIN CARD můžete navíc lyžovat také ve Skicircusu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Jeden skipas tak zahrnuje celkem 408 km sjezdovek a 121 lanovek a vleků.

Lyžařská sezóna na Kitzsteinhornu obvykle trvá od října do května. Ledovcový lyžařský areál leží ve výšce přes 3 000 metrů a je jediným ledovcovým lyžařským areálem v Salcbursku. Aktuální provoz lanovek a sjezdovek doporučujeme před cestou ověřit.

Ano. Pro rodiny je vhodný především Maiskogel v Kaprunu se širokými sjezdovkami a Maisi Parkem. Maiskogel je navíc přímo propojený s Kitzsteinhornen lanovkou 3K K-onnection, takže lze oba areály pohodlně kombinovat během jednoho dne.

S Guest Mobility Ticket mohou hosté během pobytu využívat řadu spojů veřejné dopravy v celé spolkové zemi Salcbursko. Usnadňuje tak cestování po regionu i výlety bez nutnosti využívat vlastní auto. Podrobnosti o platnosti a zahrnutých spojích doporučujeme ověřit před cestou.

V regionu najdete 107 km běžeckých tratí a 42 km zimních turistických tras. Vyrazit můžete také na sněžnice, sáňky nebo brusle. Po dni venku nabízí další možnost odpočinku Tauern SPA s více než 20 000 m² wellness.

Zell am See-Kaprun spojuje ledovec Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe a jezero Zeller See v jednom regionu. Lyžovat můžete na Schmittenhöhe i v propojeném areálu Kitzsteinhorn–Maiskogel, zatímco Ski ALPIN CARD rozšiřuje nabídku také o Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Vedle lyžování region nabízí běžky, zimní turistiku, výlety na sněžnicích a Tauern SPA.

www.zellamsee-kaprun.com

Zell am See-Kaprun Tourismus

Brucker Bundesstraße 1a

Telefon: +43 6542 770

welcome@zellamsee-kaprun.com
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