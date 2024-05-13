Zell am See-Kaprun
Ledovec, jezero a lyžování- tři světy, jeden region
Introduction
Zell am See-Kaprun nabízí dva lyžařské areály: Schmittenhöhe nad Zell am See a Kitzsteinhorn s rodinnou horou Maiskogel nad Kaprunem. Dohromady zde najdete 138 km sjezdovek. Se Ski ALPIN CARD se nabídka rozšiřuje také o Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn – na jeden skipas tak můžete využít celkem 408 km sjezdovek a 121 lanovek a vleků.
Kitzsteinhorn je jediným ledovcovým lyžařským areálem v Salcbursku a díky nadmořské výšce přes 3 000 metrů zde lyžařská sezóna trvá od října do května. S Kitzsteinhornen je přímo propojený Maiskogel, jehož široké sjezdovky jsou vhodné především pro rodiny a začátečníky. Schmittenhöhe nabízí pět dlouhých sjezdů do údolí, výhled na jezero Zeller See a více než 30 třítisícovek Vysokých Taur.
Zima v Zell am See-Kaprun ale není jen o sjezdovém lyžování. K dispozici je 107 km běžeckých tratí a 42 km zimních turistických tras. Vyrazit můžete také na sněžnice, sáňky nebo brusle a po dni venku si odpočinout v Tauern SPA s více než 20 000 m².
Proč Zell am See-Kaprun
Kitzsteinhorn: lyžování na ledovci
Jediný ledovcový lyžařský areál v Salcbursku nabízí sjezdovky ve výšce přes 3 000 metrů, pět freeridových tras a TOP OF SALZBURG ve výšce 3 029 metrů.
Schmittenhöhe: lyžování s výhledem na Zeller See
Pět dlouhých sjezdů do údolí, 1 300 metrů dlouhá funslope a černá Trass se sklonem až 70 %. K tomu výhled na jezero Zeller See a více než 30 třítisícovek.
Ski ALPIN CARD: 408 km na jeden skipas
Se skipasem lyžujete na Schmittenhöhe, Kitzsteinhornu–Maiskogelu i ve Skicircusu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: celkem 408 km sjezdovek a 121 lanovek a vleků.
Lyžování v Zell am See-Kaprun
Kitzsteinhorn a rodinná hora Maiskogel tvoří propojený lyžařský areál nad Kaprunem. Z centra Kaprunu vede přes Maiskogel lanovka 3K K-onnection směrem na Kitzsteinhorn. Široké sjezdovky Maiskogelu jsou vhodné pro rodiny a začátečníky a nechybí ani Maisi Park. Na Kitzsteinhornu se lyžuje ve výšce přes 3 000 metrů a k dispozici jsou také snowparky a pět značených freeridových tras. U horní stanice se nachází Gipfelwelt 3000 s Nationalpark Gallery a Cinema 3000.
Schmittenhöhe je lyžařský areál přímo nad Zell am See s výhledem na jezero Zeller See a více než 30 třítisícovek Vysokých Taur. Nabízí sjezdovky různých obtížností, pět dlouhých sjezdů do údolí, snowpark a 1 300 metrů dlouhou funslope. Sportovní výzvou je černá sjezdovka Trass s převýšením 1 000 metrů a sklonem až 70 %. Do areálu vedou tři nástupní místa v Zell am See a zellamseeXpress jej propojuje směrem ke Skicircusu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
Aplikace Zell am See-Kaprun zdarma
V aplikaci najdete aktuální informace z lyžařských areálů, mapu sjezdovek, volná parkovací místa i trasy pro skialpinismus, freeride, zimní turistiku a běžky. Nechybí informace o počasí, akcích, půjčovnách lyží a lyžařských školách. Zakoupené jízdenky a skipasy si můžete uložit do digitální peněženky a s mobilním skipasem projít přímo turniketem.
Aktivity mimo sjezdovky
Zimní turistika s výhledem na jezero
Vydejte se na 42 km zimních turistických tras. Patří mezi ně i Höhenpromenade na Schmittenhöhe s výhledem na jezero Zeller See a okolní hory.
Běžecké lyžování
V Zell am See-Kaprun je k dispozici 107 km běžeckých tratí. Vybrat si můžete trasy pro klasický styl i bruslení.
Výlety na sněžnicích
Vyrazte na výlet na sněžnicích, například po Höhenpromenade na Schmittenhöhe. Součástí zimního programu je také Kitzsteinhorn Explorer Tour se strážcem národního parku.
Vyhlídkové plošiny
Kaiserblick, Schmittenhöhe. U horní stanice se vyhlídková plošina Kaiserblick vysouvá 30 metrů do volného prostoru a zčásti má skleněnou podlahu. Uvidíte odtud více než 30 třítisícovek a jezero Zeller See.
TOP OF SALZBURG & Nationalpark Gallery, Kitzsteinhorn. Ve výšce 3 029 metrů se otevírá výhled na zaledněné vrcholy Vysokých Taur a směrem na jih na Großglockner (3 798 metrů), nejvyšší horu Rakouska.
Thumersbach. Z Mitterberghofu a Enzianhütte nad Thumersbachem se v jediném pohledu otevírá jezero, hory i ledovec, se Schmittenhöhe a Kitzsteinhornem na protější straně.
Gastronomie a horské chaty
V Zell am See-Kaprun se regionální gastronomická tradice představuje pod názvem Alpine Küche. Přibližně 90 restaurací na horách i v údolí nabízí regionální i moderní kuchyni, šest z nich je oceněno čepicemi Gault-Millau.
Za kulinářským zážitkem můžete vyrazit také na Kitzsteinhorn. Ve výšce 3 029 metrů se nachází nejvýše položená restaurace v Salcbursku, odkud se otevírá výhled na okolní třítisícovky.
Tip pro ranní ptáčata: v lednu a únoru můžete ve čtvrtek vyrazit na Ski ’n’ Brunch. Na čerstvě upravené sjezdovky se vyráží už od 7:00 a po ranním lyžování následuje společný brunch na horské chatě.
Odpočinek po dni na sněhu
Tauern SPA Zell am See-Kaprun je otevřené 365 dní v roce a nabízí více než 20 000 m² prostoru pro wellness a odpočinek. Najdete zde vnitřní i venkovní bazény, sauny a parní lázně, dětské SPA Kidstein i nabídku wellness a kosmetických procedur. Součástí areálu jsou také restaurace včetně FinESSEN, oceněné dvěma čepicemi Gault-Millau, a lázeňské restaurace Genussallee.
Události v Zell am See-Kaprun
Sternenadvent
Světla v uličkách, hvězdy odrážející se v jezeře Zeller See a adventní trhy v Zell am See a Kaprunu. V předvánočním období se v regionu koná několik adventních trhů.
Balloonalps
Vydejte se horkovzdušným balónem nad zimní krajinou Vysokých Taur. Chladné zimní teploty vytvářejí vhodné podmínky i pro delší lety, včetně možnosti přeletu Alp směrem do Itálie.
FAQ
Zell am See-Kaprun Tourismus
Brucker Bundesstraße 1a
Telefon: +43 6542 770