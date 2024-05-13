Zillertal
Tohle zažijete jen v Zillertalu
Introduction
Zillertal patří k největším lyžařským regionům v Tyrolsku. Čtyři lyžařské oblasti nabízejí celkem 546 km sjezdovek a více než 180 lanovek a vleků. Přes 80 % sjezdovek leží ve výšce nad 1 700 metrů a na ledovci Hintertux se lyžuje ve výšce až 3 250 metrů.
Jednotlivé části Zillertalu mají různý charakter. Najdete zde široké rodinné sjezdovky, dlouhé sportovní sjezdy, osm snowparků a funparků i možnosti pro freeride. Hintertuxer Gletscher pak prodlužuje lyžařskou sezonu od podzimu až do jara.
Zillertal nabízí také řadu aktivit mimo sjezdovky: 460 km zimních turistických tras, 113 km běžeckých tratí a 48 km sáňkařských drah. K zimní dovolené patří také horské chaty, regionální gastronomie a další výletní cíle v údolí.
Lyžování v Zillertalu
Čtyři lyžařské oblasti Zillertalu – Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach a Tux-Finkenberg – nabízejí celkem 546 km sjezdovek a více než 180 lanovek a vleků. Na jeden Zillertaler Superskipass tak můžete střídat rodinné sjezdovky, dlouhé sportovní tratě, snowparky i freeridové terény.
Ve Fügen-Kaltenbach můžete lyžovat na Spieljochu, v Hochzillertalu-Kaltenbach a Hochfügenu. Zell-Gerlos je součástí Zillertal Areny, zatímco v Mayrhofen-Hippachu najdete Mayrhofner Bergbahnen – Mountopolis se známou černou sjezdovkou Harakiri. Oblast Tux-Finkenberg zahrnuje Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 s ledovcem Hintertux, kde sjezdovky dosahují až do výšky 3 250 metrů.
Zillertaler Superskipass platí od začátku prosince do poloviny dubna a zahrnuje také skibusy a většinu veřejné dopravy v údolí.
Co zažít při lyžování v ZillertaluOd ledovce Hintertux po ranní lyžování
Hintertuxer Gletscher
Na ledovci Hintertux se lyžuje až ve výšce 3 250 metrů a sezona zde trvá od podzimu až do jara. Navštívit můžete také Natur Eis Palast a Spannagelhöhle.
Harakiri v Mayrhofenu
Černá sjezdovka Harakiri v areálu Mayrhofner Bergbahnen – Mountopolis dosahuje sklonu až 78 %. Náročná trať je určena zkušeným lyžařům a snowboardistům.
Freeride v Hochfügenu
Hochfügen nabízí terény pro freeride i zážitek First Line Skiing. Speciální sněžná vozidla vyvezou účastníky k výše položeným svahům, odkud vyrážejí do volného terénu.
Jeden skipas pro celý Zillertal: 546 km sjezdovek
Zillertal mimo sjezdovkyTipy na zimní zážitky bez lyží
Sáňkování na Gerlossteinu
Gerlosstein nabízí 7 km dlouhou sáňkařskou dráhu se startem ve výšce 1 650 metrů. Díky osvětlení je možné vyrazit na sáňky také večer.
Zimní turistika v Hochzillertalu
Od horní stanice Hochzillertal-Kaltenbach vede zimní okruh k Hubertuskapelle. Trasa umožňuje poznat lyžařskou oblast také pěšky a mimo sjezdovky.
Zimní ferrata Hochfügen
Zimní ferrata v Hochfügenu vede až do výšky 2 341 metrů. Měří přibližně 260 metrů, překonává 115 výškových metrů a její součástí je 28metrový lanový most.
Modrá hodina v Zillertalu
Když se zimní den probouzí nebo přechází v noc, zahalí se hory Zillertalu do modrých odstínů. Svahy, horské chaty i vesnice získávají v čase modré hodiny zcela jinou atmosféru.
Události v Zillertalu v zimě 2026/27
Zillertal Välley Rälley
Freestyle snowboardová tour zavítá do čtyř snowparků Zillertalu. Závody se konají v Hochzillertalu, Zillertal Areně, Mayrhofenu a na Hintertuxu.
SkiFood Festival
Lyžování a gastronomie v jednom: na sjezdovkách v Hochzillertalu-Kaltenbachu a Spieljochu můžete ochutnat speciality z různých koutů světa.
Hintertuxer Gletscher Open-Air
Koncert pod širým nebem ve výšce 2 100 metrů na ledovci Hintertux doplní den na lyžích o živou hudbu. Vstup na koncert je zdarma.
90’s Days Zillertal Arena
Zillertal Arena se vrátí do 90. let. Na programu jsou živé kapely, DJs a známé hity této dekády přímo v lyžařské oblasti.
Horské chaty a gastronomie v Zillertalu
Více než 80 horských chat, restaurace i moderní horská gastronomie – v Zillertalu je z čeho vybírat. Nově přestavěná 8er-Alm v Hochfügenu spojuje regionální kuchyni s velkou krytou sluneční terasou přímo u sjezdovky. V Zillertal Areně nabízí Kreuzjoch Alm domácí pokrmy a produkty z vlastního hospodářství. Stieralm sází mimo jiné na hovězí maso z vlastního chovu a výběr vín. Na ledovci Hintertux pak Tuxer Fernerhaus připravuje tyrolské i mezinárodní speciality a nabízí také panoramatický bar.
V nabídce najdete tradiční regionální jídla i mezinárodní kuchyni. Více než 80 horských chat nabízí možnosti k zastávce během zimního dne na horách i v údolí.
Kde se v Zillertalu ubytovat?
Natur Resort Rissbacher
Rodinný resort ve Stummu nabízí Sky Spa s výhledem na hory a moderní pokoje s přírodními materiály. V kuchyni využívá i suroviny z vlastní zahrady a hospodářství.
FAQ
Zillertal Tourismus GmbH
Gewerbegebiet Nord 1
6262 Schlitters
Telefon: +43528887187