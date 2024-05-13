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Zillertal
Tohle zažijete jen v Zillertalu

Čtyři lyžařské oblasti, 546 km sjezdovek a ledovec Hintertux: Zillertal nabízí lyžování i řadu zimních aktivit mimo sjezdovky.

Zillertal patří k největším lyžařským regionům v Tyrolsku. Čtyři lyžařské oblasti nabízejí celkem 546 km sjezdovek a více než 180 lanovek a vleků. Přes 80 % sjezdovek leží ve výšce nad 1 700 metrů a na ledovci Hintertux se lyžuje ve výšce až 3 250 metrů.

Jednotlivé části Zillertalu mají různý charakter. Najdete zde široké rodinné sjezdovky, dlouhé sportovní sjezdy, osm snowparků a funparků i možnosti pro freeride. Hintertuxer Gletscher pak prodlužuje lyžařskou sezonu od podzimu až do jara.

Zillertal nabízí také řadu aktivit mimo sjezdovky: 460 km zimních turistických tras, 113 km běžeckých tratí a 48 km sáňkařských drah. K zimní dovolené patří také horské chaty, regionální gastronomie a další výletní cíle v údolí.

Zillertal v kostce
Lyžařské oblasti4
Sjezdovky546
Lanovky a vlekyvíce než 180
Snowparky a funparky8
Běžecké tratě113 km
Zimní turistické trasy460 km
Lyžařské školy25
Horské chaty80
Nejvýše položená sjezdovkaHintertuxer Gletscher (3 250 m)
Čtyři skiareály a 546 km sjezdovek

Lyžování v Zillertalu

Čtyři lyžařské oblasti Zillertalu – Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach a Tux-Finkenberg – nabízejí celkem 546 km sjezdovek a více než 180 lanovek a vleků. Na jeden Zillertaler Superskipass tak můžete střídat rodinné sjezdovky, dlouhé sportovní tratě, snowparky i freeridové terény.

Ve Fügen-Kaltenbach můžete lyžovat na Spieljochu, v Hochzillertalu-Kaltenbach a Hochfügenu. Zell-Gerlos je součástí Zillertal Areny, zatímco v Mayrhofen-Hippachu najdete Mayrhofner Bergbahnen – Mountopolis se známou černou sjezdovkou Harakiri. Oblast Tux-Finkenberg zahrnuje Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 s ledovcem Hintertux, kde sjezdovky dosahují až do výšky 3 250 metrů.

Zillertaler Superskipass platí od začátku prosince do poloviny dubna a zahrnuje také skibusy a většinu veřejné dopravy v údolí.

Více o lyžování a snowboardingu

Co zažít při lyžování v Zillertalu

Od ledovce Hintertux po ranní lyžování

Hintertuxer Gletscher

Na ledovci Hintertux se lyžuje až ve výšce 3 250 metrů a sezona zde trvá od podzimu až do jara. Navštívit můžete také Natur Eis Palast a Spannagelhöhle.

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Harakiri v Mayrhofenu

Černá sjezdovka Harakiri v areálu Mayrhofner Bergbahnen – Mountopolis dosahuje sklonu až 78 %. Náročná trať je určena zkušeným lyžařům a snowboardistům.

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Freeride v Hochfügenu

Hochfügen nabízí terény pro freeride i zážitek First Line Skiing. Speciální sněžná vozidla vyvezou účastníky k výše položeným svahům, odkud vyrážejí do volného terénu.

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Good Morning Skiing

Každý čtvrtek a neděli v březnu můžete v Zillertal Areně vyrazit na první ranní jízdy a užít si lyžování při východu slunce.

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Jeden skipas pro celý Zillertal: 546 km sjezdovek

Více o Zillertaler Superskipass

Zillertal mimo sjezdovky

Tipy na zimní zážitky bez lyží

Sáňkování na Gerlossteinu

Gerlosstein nabízí 7 km dlouhou sáňkařskou dráhu se startem ve výšce 1 650 metrů. Díky osvětlení je možné vyrazit na sáňky také večer.

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Zimní turistika v Hochzillertalu

Od horní stanice Hochzillertal-Kaltenbach vede zimní okruh k Hubertuskapelle. Trasa umožňuje poznat lyžařskou oblast také pěšky a mimo sjezdovky.

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Zimní ferrata Hochfügen

Zimní ferrata v Hochfügenu vede až do výšky 2 341 metrů. Měří přibližně 260 metrů, překonává 115 výškových metrů a její součástí je 28metrový lanový most.

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AlbertAdler ErlebnisWeg

Od horní stanice Ahornbahn vede zimní trasa kolem WhiteLounge SchneeBar k AdlerBühne Ahorn. Součástí výletu jsou také FalkenSteig, GreifenBrücke a vyhlídka AdlerAuge.

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Tajný tip

Modrá hodina v Zillertalu

Když se zimní den probouzí nebo přechází v noc, zahalí se hory Zillertalu do modrých odstínů. Svahy, horské chaty i vesnice získávají v čase modré hodiny zcela jinou atmosféru.

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Události v Zillertalu v zimě 2026/27

Zillertal Välley Rälley

4x během zimní sezony

Freestyle snowboardová tour zavítá do čtyř snowparků Zillertalu. Závody se konají v Hochzillertalu, Zillertal Areně, Mayrhofenu a na Hintertuxu.

SkiFood Festival

12. 12. 2026 – 13. 12. 2026

Lyžování a gastronomie v jednom: na sjezdovkách v Hochzillertalu-Kaltenbachu a Spieljochu můžete ochutnat speciality z různých koutů světa.

Hintertuxer Gletscher Open-Air

19. 3. 2027

Koncert pod širým nebem ve výšce 2 100 metrů na ledovci Hintertux doplní den na lyžích o živou hudbu. Vstup na koncert je zdarma.

90’s Days Zillertal Arena

19. 3. 2027 – 21. 3. 2027

Zillertal Arena se vrátí do 90. let. Na programu jsou živé kapely, DJs a známé hity této dekády přímo v lyžařské oblasti.

Snowbombing Mayrhofen

5. 4. 2027 – 10. 4. 2027

Snowbombing v Mayrhofenu propojuje lyžování a snowboarding s koncerty, DJs a klubovou scénou na různých místech v údolí i na horách.

Události přehledně

Horské chaty a gastronomie v Zillertalu

Více než 80 horských chat, restaurace i moderní horská gastronomie – v Zillertalu je z čeho vybírat. Nově přestavěná 8er-Alm v Hochfügenu spojuje regionální kuchyni s velkou krytou sluneční terasou přímo u sjezdovky. V Zillertal Areně nabízí Kreuzjoch Alm domácí pokrmy a produkty z vlastního hospodářství. Stieralm sází mimo jiné na hovězí maso z vlastního chovu a výběr vín. Na ledovci Hintertux pak Tuxer Fernerhaus připravuje tyrolské i mezinárodní speciality a nabízí také panoramatický bar.

V nabídce najdete tradiční regionální jídla i mezinárodní kuchyni. Více než 80 horských chat nabízí možnosti k zastávce během zimního dne na horách i v údolí.

Více o místní gastronomiiRecepty

Kde se v Zillertalu ubytovat?

Natur Resort Rissbacher

Rodinný resort ve Stummu nabízí Sky Spa s výhledem na hory a moderní pokoje s přírodními materiály. V kuchyni využívá i suroviny z vlastní zahrady a hospodářství.

Více informací

PACHMAIR 1453 apart resort v Udernsu

Za pár minut skibusem jste na sjezdovce. Po návratu čeká 17m vyhřívaný infinity bazén, 4 sauny, relaxační zóny a spa s 360° výhledem na hory.

Více informací

FAQ

Z Česka se do Zillertalu dostanete autem nebo vlakem. Z Prahy počítejte autem přibližně s 5,5 hodinami jízdy. Vlakem lze cestovat přes Linec do Jenbachu, odkud pokračuje Zillertalbahn do jednotlivých míst v údolí.

Zillertal nabízí čtyři lyžařské oblasti s celkem 546 km sjezdovek a více než 180 lanovkami a vleky. Patří sem také ledovec Hintertux se sjezdovkami až ve výšce 3 250 metrů.

Lyžařská sezona se liší podle jednotlivých areálů a aktuálních podmínek. Na ledovci Hintertux se lyžuje od podzimu až do jara a sjezdovky zde sahají do výšky 3 250 metrů.

Zillertaler Superskipass platí ve všech lyžařských areálech Zillertalu na 546 km sjezdovek. Zahrnuje také skibusy a většinu veřejné dopravy v údolí.

Ano. V Zillertalu najdete rodinné sjezdovky, lyžařské školy i nabídky pro děti. V celém regionu funguje 25 lyžařských škol s přibližně 500 instruktory.

Zillertal nabízí 460 km zimních turistických tras, 113 km běžeckých tratí a 15 sáňkařských drah o celkové délce 48 km. Vyzkoušet můžete také zimní ferratu v Hochfügenu.

Kontakt
Objevujte Zillertal

Zillertal Tourismus GmbH

Gewerbegebiet Nord 1

6262 Schlitters

Telefon: +43528887187

info@zillertal.at
www.zillertal.at

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