Burgenland
Vinterferie mellem natur, wellness og spa
Wellness og termiske bade: Variation med en følelse af velvære
Vandets helbredende kraft, som udnyttes i kurbade, har en lang tradition i Burgenland. Wellness-fans kan vælge deres yndlingsvandtype blandt de mange termiske kurbade: Svovlholdigt vand, som f.eks. i Allegria Resort Therme Stegersbach styrker immunforsvaret, et saltvandsbad i Martins Therme har en beroligende og afslappende effekt. Det er i øvrigt videnskabeligt bevist, at det er effektivt.
Par, der søger fred og ro, og individuelle gæster har naturligvis andre forestillinger om et ophold hos en vinterspa end familier eller saunagrupper har. De termiske kurbade i Burgenland tilbyder skræddersyede tjenester og en række forskellige tilbud. Uanset om fokus er på sundhed, fitness og sport, eller om alt drejer sig om at koble af, nyde og forkæle sig selv: I et termisk spa i Burgenland kan du komme til hægterne i det behagelige varme termiske vand - ideelt efter en lang vintervandring eller en omgang skøjteløb.
Burgenland fra alle perspektiver
Bedste højdepunkter
Aktiviteter i Burgenland
Helbredende kilder og sjov i vandet
Regioner
Det nordlige Burgenland
Blandingen af naturskønhed, kulturel rigdom og kulinariske lækkerier gør Nordburgenland til en destination, der er rig på variation.
Det centrale Burgenland
Alpernes forbjerge, Blaufränkisch-vinmarkerne, naturparkerne samt borge og slotte kendetegner denne region.
Byer og steder
Eisenstadt
Haydns hjemby kombinerer høvisk elegance og modernitet. Den er omgivet af vinmarker og tiltrækker besøgende med historiske steder og arrangementer.
Freistadt Rust
Rust præsenterer fredede barok- og renæssancefacader og er hjemsted for landets største storkekoloni.
Mörbisch
Uanset om det er i gaderne, de historiske Streckhöfe eller på Festival am See - her kan gæsterne mærke den pannoniske livsstil på hvert et hjørne.
Güssing
Omgivet af vinmarker og den inaktive vulkan tårner det historiske slot sig op over byen og byder på uventede indsigter og udsigter.
Forchtenstein
I hjertet af naturparken Rosalia-Kogelberg fortryller Forchtenstein besøgende med sit slot, lange vandreruter og forskellige kulinariske og kulturelle begivenheder.
Bad Sauerbrunn
Den historiske kurby tiltrækker besøgende med helbredende mineralkilder, afslappende gåture i Rosarium og en rig historie med (wellness)kultur.
Naturligt bæredygtigt
Claudia Fartek lever et bæredygtigt og regionalt liv. Lederen af Hotel Landhofmühle i Burgenlands naturpark Raab har arbejdet bæredygtigt i 30 år. Hvorfor gør hun det? Fordi det giver mening og er logisk for hende, både dengang og nu. I de senere år er bæredygtighed, regionalitet og konsekvens blevet stadig vigtigere grunde til, at feriegæster træffer en beslutning. Fartek-familien har dog altid efterlevet disse idealer med en naturlighed, som Landhofmühlens placering midt i Raab-naturparken i Burgenland har givet dem.
Men deres engagement har betalt sig: Hotel Landhofmühle var det første "Naturidyll-Hotel" i Burgenland og derfor også den første modtager af miljømærket.
Ud over prisen som Naturidyll-Hotel har Landhofmühle nu også fået tildelt AMA GENUSS REGION kvalitetsmærke, som står for kontrolleret kvalitet og regional oprindelse.
Særlige begivenheder
Kendte personligheder
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
Haydn arbejdede i 30 år som kapelmester for Esterházys og prægede wienerklassicismen med sine værker.
Esterházy-familien
Esterházys var en vigtig adelsfamilie, som prægede regionen med deres kulturelle støtte og storslåede slotte.
Franz Liszt (1811 - 1886)
Komponisten og pianisten blev født i Raiding i Burgenland og var en farverig figur med en unik karriere.
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Tip til klimabeskyttelse
Vælg bæredygtige skisportssteder
Book miljøcertificerede hoteller
Tilbring din vinterferie på en økologisk gård
Planlæg din rejse med tog
Brug bæredygtig mobilitet på skisportsstedet
Lej skiudstyr (med øko-standarder)
For naturens skyld: bliv på pisten!
Nyd regional, sæsonbestemt og økologisk mad
Prøv vinteraktiviteter uden for pisten
Dialekt og folkesprog
Kuh bliver til Khui - i Burgenland taler man Ui dialekt. Den såkaldte "Hianzische" hører til den centralbayerske dialekt og blev talt helt op til Wien under det østrig-ungarske kejserdømme. Befolkningen i Burgenland talte den samme dialekt som kejserinde Elisabeth og forstod derfor hinanden "bluind" dengang.
I dag er den burgenlandske dialekt på tilbagetog på grund af sproglige tendenser fra Wien og Niederösterreich.