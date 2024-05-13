Burgenland
Vinterferie mellem natur, wellness og spa

Fra wellness i kurbadet til skøjteløb eller vintervandringer langs Neusiedler See: Burgenland lader dig mærke roen.

Wellness og termiske bade: Variation med en følelse af velvære

Vandets helbredende kraft, som udnyttes i kurbade, har en lang tradition i Burgenland. Wellness-fans kan vælge deres yndlingsvandtype blandt de mange termiske kurbade: Svovlholdigt vand, som f.eks. i Allegria Resort Therme Stegersbach styrker immunforsvaret, et saltvandsbad i Martins Therme har en beroligende og afslappende effekt. Det er i øvrigt videnskabeligt bevist, at det er effektivt.

Par, der søger fred og ro, og individuelle gæster har naturligvis andre forestillinger om et ophold hos en vinterspa end familier eller saunagrupper har. De termiske kurbade i Burgenland tilbyder skræddersyede tjenester og en række forskellige tilbud. Uanset om fokus er på sundhed, fitness og sport, eller om alt drejer sig om at koble af, nyde og forkæle sig selv: I et termisk spa i Burgenland kan du komme til hægterne i det behagelige varme termiske vand - ideelt efter en lang vintervandring eller en omgang skøjteløb.

Hurtig info om Burgenland
Hovedstad:Eisenstadt
Areal:42,91 km²
Indbyggertal:ca. 301.000 (fra 2024)
Nationalparker:1
Naturparker:6
Termiske bade:6

Regioner

Det nordlige Burgenland

Blandingen af naturskønhed, kulturel rigdom og kulinariske lækkerier gør Nordburgenland til en destination, der er rig på variation.

Det nordlige Burgenland

Det centrale Burgenland

Alpernes forbjerge, Blaufränkisch-vinmarkerne, naturparkerne samt borge og slotte kendetegner denne region.

Det centrale Burgenland-Rosalia

Det sydlige Burgenland

Rekreationssøgende og kulturelskere vil glæde sig over de helbredende termiske kilder, den maleriske natur og den levende tradition.

Det sydlige Burgenland

Byer og steder

Eisenstadt

Haydns hjemby kombinerer høvisk elegance og modernitet. Den er omgivet af vinmarker og tiltrækker besøgende med historiske steder og arrangementer.

Eisenstadt

Freistadt Rust

Rust præsenterer fredede barok- og renæssancefacader og er hjemsted for landets største storkekoloni.

Rust

Mörbisch

Uanset om det er i gaderne, de historiske Streckhöfe eller på Festival am See - her kan gæsterne mærke den pannoniske livsstil på hvert et hjørne.

Mörbisch

Güssing

Omgivet af vinmarker og den inaktive vulkan tårner det historiske slot sig op over byen og byder på uventede indsigter og udsigter.

Güssing

Forchtenstein

I hjertet af naturparken Rosalia-Kogelberg fortryller Forchtenstein besøgende med sit slot, lange vandreruter og forskellige kulinariske og kulturelle begivenheder.

Forchtenstein

Bad Sauerbrunn

Den historiske kurby tiltrækker besøgende med helbredende mineralkilder, afslappende gåture i Rosarium og en rig historie med (wellness)kultur.

Bad Sauerbrunn

Naturligt bæredygtigt

Hotel Landhofmühle i det sydlige Burgenland

Claudia Fartek lever et bæredygtigt og regionalt liv. Lederen af Hotel Landhofmühle i Burgenlands naturpark Raab har arbejdet bæredygtigt i 30 år. Hvorfor gør hun det? Fordi det giver mening og er logisk for hende, både dengang og nu. I de senere år er bæredygtighed, regionalitet og konsekvens blevet stadig vigtigere grunde til, at feriegæster træffer en beslutning. Fartek-familien har dog altid efterlevet disse idealer med en naturlighed, som Landhofmühlens placering midt i Raab-naturparken i Burgenland har givet dem.

Men deres engagement har betalt sig: Hotel Landhofmühle var det første "Naturidyll-Hotel" i Burgenland og derfor også den første modtager af miljømærket.

Ud over prisen som Naturidyll-Hotel har Landhofmühle nu også fået tildelt AMA GENUSS REGION kvalitetsmærke, som står for kontrolleret kvalitet og regional oprindelse.

Hotel LandhofmühleSe video

Kendte personligheder

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

Haydn arbejdede i 30 år som kapelmester for Esterházys og prægede wienerklassicismen med sine værker.

Haydn

Esterházy-familien

Esterházys var en vigtig adelsfamilie, som prægede regionen med deres kulturelle støtte og storslåede slotte.

Den fyrstelige familie Esterházy

Franz Liszt (1811 - 1886)

Komponisten og pianisten blev født i Raiding i Burgenland og var en farverig figur med en unik karriere.

Fra komet til rapsodi

Erwin Moser

Erwin Moser-museet i Gols hylder børnebogsforfatterens kreative arv med en udstilling.

Erwin Moser

Opskrifter

Pannonisk fiskesuppe

Der er mange fiskesupper i verden, men pannonisk fiskesuppe fås kun i det enestående landskab rundt om Neusiedler See i Burgenland.

Få opskriften

Tip til klimabeskyttelse

Hvordan kan vi forene klimabeskyttelse og vinterferie?

  • Vælg bæredygtige skisportssteder

  • Book miljøcertificerede hoteller

  • Tilbring din vinterferie på en økologisk gård

  • Planlæg din rejse med tog

  • Brug bæredygtig mobilitet på skisportsstedet

  • Lej skiudstyr (med øko-standarder)

  • For naturens skyld: bliv på pisten!

  • Nyd regional, sæsonbestemt og økologisk mad

  • Prøv vinteraktiviteter uden for pisten

Rejs bæredygtigtFerie uden bil
Hvad har Burgenland ellers har at byde på?

Dialekt og folkesprog

Dialekt i Burgenland

Kuh bliver til Khui - i Burgenland taler man Ui dialekt. Den såkaldte "Hianzische" hører til den centralbayerske dialekt og blev talt helt op til Wien under det østrig-ungarske kejserdømme. Befolkningen i Burgenland talte den samme dialekt som kejserinde Elisabeth og forstod derfor hinanden "bluind" dengang.

I dag er den burgenlandske dialekt på tilbagetog på grund af sproglige tendenser fra Wien og Niederösterreich.

FAQ

Burgenland blev officielt en del af Østrig den 4. oktober 1921.

Indtil 1918 var det nuværende Burgenland en del af den ungarske halvdel af det østrig-ungarske monarki. Efter det østrig-ungarske kejserriges sammenbrud i slutningen af Første Verdenskrig blev områdets tilhørsforhold reorganiseret ved Saint-Germain-traktaten i 1919. Her blev det bestemt, at området, der dengang var kendt som Tysk Vestungarn, skulle indlemmes i Republikken Østrig. Den faktiske indlemmelse af Burgenland i Østrig blev dog forsinket indtil årsskiftet 1921/22, hvor det endelig blev en del af Republikken Østrig som en "uafhængigt forbundsland med lige rettigheder".

  • Neusiedler See - en af de største steppesøer i Europa. Nationalparken er på UNESCO's verdensarvsliste med en unik flora og fauna.

  • Kultur: Burgenland er rig på historie og kultur med et væld af borge og slotte, og der afholdes mange kulturelle arrangementer og festivaler.

  • Det tempererede kontinentale klima gør regionen ideel til vindyrkning og til en af Østrigs førende vindyrkningsregioner.

Med Burgenland Card kan du nyde godt af mange gratis tjenester og rabatter på attraktioner under hele dit ophold. Burgenland Card er inkluderet i en overnatning hos en Burgenland Card-partner.

Burgenland Card

I Burgenland, der er kendt for sin rige historie og kultur, er der mange slotte og borge spredt ud over hele provinsen. Selv om man ikke kender det nøjagtige antal, siges det ofte, at der er omkring 100 til 120 forskellige slotte og borge. Disse historiske steder varierer fra velbevarede fæstninger til romantiske ruiner og byder på en bred vifte af arkitektoniske stilarter og historiske perioder.

Nogle af de mest berømte eksempler er Forchtenstein Slot, Bernstein Slot, Friedensburg Schlaining Slot, Güssing Slot og Lockenhaus Slot, som alle spiller en vigtig rolle i Burgenlands regionale historie.

Burgenland blev tidligere kaldt "Deutsch Westungarn", da det stadig var en del af Kongeriget Ungarn i det østrig-ungarske monarki.

Ja, der er to små skisportssteder i Burgenland, som er ideelle for familier, der vil begynde at stå på ski: Rettenbach-skiområdet og Kukmirn/Zellenberg-skiområdet.

Østrig har i alt 40 termiske kurbade hvor det bobler, flyder og damper.

