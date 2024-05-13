Fra wellness i kurbadet til skøjteløb eller vintervandringer langs Neusiedler See: Burgenland lader dig mærke roen.

Wellness og termiske bade: Variation med en følelse af velvære

Vandets helbredende kraft, som udnyttes i kurbade, har en lang tradition i Burgenland. Wellness-fans kan vælge deres yndlingsvandtype blandt de mange termiske kurbade: Svovlholdigt vand, som f.eks. i Allegria Resort Therme Stegersbach styrker immunforsvaret, et saltvandsbad i Martins Therme har en beroligende og afslappende effekt. Det er i øvrigt videnskabeligt bevist, at det er effektivt.

Par, der søger fred og ro, og individuelle gæster har naturligvis andre forestillinger om et ophold hos en vinterspa end familier eller saunagrupper har. De termiske kurbade i Burgenland tilbyder skræddersyede tjenester og en række forskellige tilbud. Uanset om fokus er på sundhed, fitness og sport, eller om alt drejer sig om at koble af, nyde og forkæle sig selv: I et termisk spa i Burgenland kan du komme til hægterne i det behagelige varme termiske vand - ideelt efter en lang vintervandring eller en omgang skøjteløb.