Oberösterreich
Sommerferie ved søer, i bjergene og med kulturelle højdepunkter

Oberösterreich med sin blanding af uventet kunst og kultur i Linz og krystalklare søer og bjerge i Salzkammergut-regionen er ren sommerglæde.

Oberösterreich: kantet, kurvet, rund – og billedskøn

De typiske firkantede gårde i det kuperede Mühlviertel, den unikke Schlögener Schlinge i Donau og kulturhovedstaden Bad Ischl Salzkammergut – de mange forskellige former tegner et harmonisk billede af Oberösterreich.

Linz: progressiv hovedstad ved Donau

Fra stålby til livligt kulturlaboratorium og morgendagens sceneby: Linz overrasker altid sine besøgende – og i sidste ende sig selv. Linz er i dag UNESCO City of Media Arts: Med Ars Electronica, fremtidens museum, er byen en global pioner på den digitale revolutions legeplads.

Kulinariske oplevelser i Oberösterreich

Linzertorte med sit karakteristiske rombemønster over den saftige ribsmarmelade er hovedstadens sødeste vartegn. Den ældste tærteopskrift i verden fra 1653 henviser endda til Linzertorte.

Hurtige fakta om Oberösterreich
Hovedstad:Linz
Område:11.982 km²
Indbyggertal:ca. 1,53 millioner (fra 2024)
Badesøer:70
Dybeste sø:Traunsee, 191 m
Naturparker:4

Besøgskort til Øvre Østrig
Få dit besøgskort og brug bjergbaner gratis, besøg seværdigheder til en reduceret pris og få rabat på sø- og flodkrydstogter.

Anbefalinger til arrangementer

Find Oberösterreichs bedste begivenheder her

Mød Oberösterreich

Bedste højdepunkter

Salzkammergut-regionen: Sommerluft mellem alper og søer

Linz: Fremtidens by

Europæisk kulturhovedstad i 2024

Donausteig-vandring langs Donau

Gosau-søerne

Unikke øloplevelser

Østrigs længste via ferrata

Aktiviteter i Oberösterreich

Dagsture i Oberösterreich

Regioner

Salzkammergut-regionen

67 søer, 15 bjerge mit over 1.500 højdemeter: En naturskønhed. Og kulturen er prikken over i'et.

Få mere at vide

Attersee-Attergau-regionen

Et blå-grønt glitrende vandparadis. Og siden Belle epoken et inspirationssted for kunstnere som Gustav Klimt.

Få mere at vide

Mondsee-Irrsee-regionen

Den rene badefornøjelse i den varmeste Salzkammergutsø, sportslige udfordringer på Drachenwand, kulturmonumenter og ren natur.

Få mere at vide

Traunsee-Almtal-regionen

"Mørkeblå blækbeholder", Østrigs dybeste sø, stærke vinde til sejlere. Længere vestpå ligger Almtal - ideel til vandring og cykling.

Få mere at vide

Hallstätter See

Med udsigt til Dachstein ligger Bad Goisern og Hallstatt ved siden af søen - som verdenskulturarv er det internationalt et af de mest populære fotomotiver.

Få mere at vide

Wolfgangsee

Som om han var i fred med sig selv – helt rolig, men sikker på sin skønhed. En fredfyldt sø, indlejret i skove, enge og bjerge

Få mere at vide

Mühlviertel-regionen

Østrigs grønne, kuperede højland, der bedst udforskes på cykel eller hesteryg. Særligt skønt om foråret er de blomstrende frugttræer.

Få mere at vide

Alper i Oberösterreich

En region for naturelskere, fra Kalkalpen Nationalpark til Pyhrn-Priel-bjergene.

Få mere at vide

Donau-regionen

Vandring, cykling og fantastiske udsigter langs Østrigs mest berømte flod - særligt ved den kraftfulde Schlögener Schlinge.

Få mere at vide

Byer og steder

Enns

Østrigs ældste by er den første Cittáslow-by: Afslapning, diversitet og regionalitet kommer før stress og jag i Enns.

Få mere at vide

Steyr

En af de ældste byer i Østrig: Ved sammenføringen af Enns og Steyr blev i 980 grundstenen til Schloss Lamberg lagt.

Få mere at vide

Wels

Siden romerne er Wels an der Traun en fin kulturby. Ledertårnet, varetegnet, er porten til borgerhusene i den gamle bydel.

Få mere at vide

Gmunden ved Traunsee

En kurby gennemsyret af kejserlig historie: De mange smukke villaer vidner om den forgange kejsertid. Grøn-hvide skilte kendetegner keramik fra byen.

Få mere at vide

Der er en sæson for alt

Traditioner i Oberösterreich

  • I Gmunden forærer folk hinanden honningkagehjerter "Liebstatt"-søndag, en skik, der går tilbage til 1641.

  • Den 5. januar, "Glöckler"-løb i hele Salzkammergut-regionen, hvor folk bærer stærkt oplyste hovedbeklædninger, mens lokale i kunstfærdige "Schönperchten"-kostumer har til hensigt at drive onde ånder væk.

  • Siden 1604, er karneval (eller "Fasching") i Ebensee blevet fejret med farverige parader i slutningen af februar.

  • I sensommeren vender de farverigt udsmykkede køer tilbage fra alpegræsgange og fejres med lokale almabtriebe.

  • Julemarkederne i hele Oberösterreich har skabt sig et navn for deres festlige, hyggelige atmosfære.

Kendte personligheder

Kejserinde Elisabeth 'Sisi' af Østrig

125 år efter hendes død er fascinationen af Sisis liv stadig uafbrudt.

Få mere at vide

Anton Bruckner

I 2024 fejrede Oberösterreich komponisten Anton Bruckners 200-års fødselsdag.

Sådan blev det fejret

Hvor kejseren tilbragte sommeren

Det kejserlige Bad Ischl

Bad Ischl i Salzkammergut-regionen var stedet, hvor den østrigske kejserfamilie, og især Franz Joseph I og Elisabeth "Sisi", tilbragte deres somre. I dag kan du få en guidet tur i den kejserlige villa ("Kaiservilla") eller besøge marmorslottet ("Marmorschlössl"), som blev bygget til kejserinde Elisabeth.

Udforsk kejserens sommerbolig

Opskrifter

Linzer Torte

Det særlige ved Linzer Torte er den såkaldte "Linzer Masse". Den er baseret på, hvad der beviseligt er den ældste kageopskrift i verden. Du kan nemt selv bage den!

Få opskriften

Kaiserschmarren

Denne opskrift gør den østrigske dessertklassiker nem og hurtig. Prøv den selv derhjemme!

Få opskriften

Apfelstrudel

Lær at lave den klassiske dessert: Apfelstrudel! Her er opskriften.

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

Besondere Unterkünfte in Oberösterreich

Spa Resort Geinberg

Bergergut i Mühlviertel-regionen

Dachsteinkönig - et familiehotel

Bondegårdsferie i Oberösterreich

En region berømt for biodiversitet

Kalkalpen Nationalpark

Kalkalpen ("Kalkalperne") Nationalpark i Oberösterreich har skabt sig et navn som en særlig biologisk mangfoldig og bæredygtig region.

  • Nationalparken omfatter et af de største "lukkede skovområder" i Østrig, dvs. at ingen offentlige veje forstyrrer naturen her. De eneste stier er skovveje, som er nødvendige for at bevare og vedligeholde skoven.

  • Mere end 200 km uspolerede vandløb og over 800 kilder med krystalklart bjergvand findes i området.

  • Fire femtedele af Kalkalpen Nationalparks areal er dækket af skov.

  • Blandt utallige andre dyrearter er nationalparkens skove hjemsted for den eneste bestand af losser i de østrigske alper.

Tag på en guidet tur i nationalparken

Unik arkitektur

Oberösterreichs "Vierkanthof"-bondehuse

Oberösterreich er hjemsted for en unik form for bondegård, "Vierkanthof", som groft sagt kan oversættes til "firesidet gård". Disse bygninger, der er bygget af sandsten, kalksten eller granit, er store, næsten fæstningslignende og rektangulære med en gårdsplads i midten. Væggene, som er op til en meter tykke, holder interiøret varmt om vinteren og køligt om sommeren.

FAQ

Forbundslandet Oberösterreich er kendt for:

Regionens tidligere navn var "Österreich ob der Enns" ("Østrig over floden Enns"), som med tiden blev til "Oberösterreich" (Øvre Østrig).

I den sydlige del af Oberösterreich finder du bjergene og søerne i Salzkammergut-regionensom undertiden kaldes "Østrigs søområde".

Regionerne i den sydøstlige del omkring Pyhrn-Priel og Kalkalpen Nationalpark er berømte for deres tætbevoksede bjergkamme.

Donau-dalen løber gennem forbundslandet fra vest til øst, med Linz, hovedstaden, i midten.

Mod nord ligger bakkerne i Mühlviertel regionen.

Oberösterreich med hovedstaden Linz er det rette sted for folk, der er på udkig efter en blanding af moderne kunst, futuristisk teknologi og naturoplevelser.

Top seværdigheder i Oberösterreich omfatter ars Electronica Center, Lentos Museum, Linz Slotsmuseum, Pöstlingberg i Linz, den europæiske kulturhovedstad Bad Ischl Salzkammergut og forbundslandets klostre (beliggende i St. Florian, Schlägl og Schlierbach).

Det højeste bjerg i Oberösterreich er Hohe Dachstein (2.995 m), det højeste punkt i Dachstein-bjergkæden.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig