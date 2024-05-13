Oberösterreich med sin blanding af uventet kunst og kultur i Linz og krystalklare søer og bjerge i Salzkammergut-regionen er ren sommerglæde.

Oberösterreich: kantet, kurvet, rund – og billedskøn

De typiske firkantede gårde i det kuperede Mühlviertel, den unikke Schlögener Schlinge i Donau og kulturhovedstaden Bad Ischl Salzkammergut – de mange forskellige former tegner et harmonisk billede af Oberösterreich.

Linz: progressiv hovedstad ved Donau

Fra stålby til livligt kulturlaboratorium og morgendagens sceneby: Linz overrasker altid sine besøgende – og i sidste ende sig selv. Linz er i dag UNESCO City of Media Arts: Med Ars Electronica, fremtidens museum, er byen en global pioner på den digitale revolutions legeplads.

Kulinariske oplevelser i Oberösterreich

Linzertorte med sit karakteristiske rombemønster over den saftige ribsmarmelade er hovedstadens sødeste vartegn. Den ældste tærteopskrift i verden fra 1653 henviser endda til Linzertorte.