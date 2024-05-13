Oberösterreich
Sommerferie ved søer, i bjergene og med kulturelle højdepunkter
Oberösterreich: kantet, kurvet, rund – og billedskøn
De typiske firkantede gårde i det kuperede Mühlviertel, den unikke Schlögener Schlinge i Donau og kulturhovedstaden Bad Ischl Salzkammergut – de mange forskellige former tegner et harmonisk billede af Oberösterreich.
Linz: progressiv hovedstad ved Donau
Fra stålby til livligt kulturlaboratorium og morgendagens sceneby: Linz overrasker altid sine besøgende – og i sidste ende sig selv. Linz er i dag UNESCO City of Media Arts: Med Ars Electronica, fremtidens museum, er byen en global pioner på den digitale revolutions legeplads.
Kulinariske oplevelser i Oberösterreich
Linzertorte med sit karakteristiske rombemønster over den saftige ribsmarmelade er hovedstadens sødeste vartegn. Den ældste tærteopskrift i verden fra 1653 henviser endda til Linzertorte.
Besøgskort til Øvre Østrig
Få dit besøgskort og brug bjergbaner gratis, besøg seværdigheder til en reduceret pris og få rabat på sø- og flodkrydstogter.
Mød Oberösterreich
Bedste højdepunkter
Regioner
Salzkammergut-regionen
67 søer, 15 bjerge mit over 1.500 højdemeter: En naturskønhed. Og kulturen er prikken over i'et.
Attersee-Attergau-regionen
Et blå-grønt glitrende vandparadis. Og siden Belle epoken et inspirationssted for kunstnere som Gustav Klimt.
Mondsee-Irrsee-regionen
Den rene badefornøjelse i den varmeste Salzkammergutsø, sportslige udfordringer på Drachenwand, kulturmonumenter og ren natur.
Traunsee-Almtal-regionen
"Mørkeblå blækbeholder", Østrigs dybeste sø, stærke vinde til sejlere. Længere vestpå ligger Almtal - ideel til vandring og cykling.
Hallstätter See
Med udsigt til Dachstein ligger Bad Goisern og Hallstatt ved siden af søen - som verdenskulturarv er det internationalt et af de mest populære fotomotiver.
Wolfgangsee
Som om han var i fred med sig selv – helt rolig, men sikker på sin skønhed. En fredfyldt sø, indlejret i skove, enge og bjerge
Mühlviertel-regionen
Østrigs grønne, kuperede højland, der bedst udforskes på cykel eller hesteryg. Særligt skønt om foråret er de blomstrende frugttræer.
Alper i Oberösterreich
En region for naturelskere, fra Kalkalpen Nationalpark til Pyhrn-Priel-bjergene.
Byer og steder
Enns
Østrigs ældste by er den første Cittáslow-by: Afslapning, diversitet og regionalitet kommer før stress og jag i Enns.
Steyr
En af de ældste byer i Østrig: Ved sammenføringen af Enns og Steyr blev i 980 grundstenen til Schloss Lamberg lagt.
Wels
Siden romerne er Wels an der Traun en fin kulturby. Ledertårnet, varetegnet, er porten til borgerhusene i den gamle bydel.
Der er en sæson for alt
I Gmunden forærer folk hinanden honningkagehjerter på "Liebstatt"-søndag, en skik, der går tilbage til 1641.
Den 5. januar, "Glöckler"-løb i hele Salzkammergut-regionen, hvor folk bærer stærkt oplyste hovedbeklædninger, mens lokale i kunstfærdige "Schönperchten"-kostumer har til hensigt at drive onde ånder væk.
Siden 1604, er karneval (eller "Fasching") i Ebensee blevet fejret med farverige parader i slutningen af februar.
I sensommeren vender de farverigt udsmykkede køer tilbage fra alpegræsgange og fejres med lokale almabtriebe.
Julemarkederne i hele Oberösterreich har skabt sig et navn for deres festlige, hyggelige atmosfære.
Kendte personligheder
Hvor kejseren tilbragte sommeren
Bad Ischl i Salzkammergut-regionen var stedet, hvor den østrigske kejserfamilie, og især Franz Joseph I og Elisabeth "Sisi", tilbragte deres somre. I dag kan du få en guidet tur i den kejserlige villa ("Kaiservilla") eller besøge marmorslottet ("Marmorschlössl"), som blev bygget til kejserinde Elisabeth.
Opskrifter
Linzer Torte
Det særlige ved Linzer Torte er den såkaldte "Linzer Masse". Den er baseret på, hvad der beviseligt er den ældste kageopskrift i verden. Du kan nemt selv bage den!
Kaiserschmarren
Denne opskrift gør den østrigske dessertklassiker nem og hurtig. Prøv den selv derhjemme!
Unikke steder at overnatte
En region berømt for biodiversitet
Kalkalpen ("Kalkalperne") Nationalpark i Oberösterreich har skabt sig et navn som en særlig biologisk mangfoldig og bæredygtig region.
Nationalparken omfatter et af de største "lukkede skovområder" i Østrig, dvs. at ingen offentlige veje forstyrrer naturen her. De eneste stier er skovveje, som er nødvendige for at bevare og vedligeholde skoven.
Mere end 200 km uspolerede vandløb og over 800 kilder med krystalklart bjergvand findes i området.
Fire femtedele af Kalkalpen Nationalparks areal er dækket af skov.
Blandt utallige andre dyrearter er nationalparkens skove hjemsted for den eneste bestand af losser i de østrigske alper.
Unik arkitektur
Oberösterreich er hjemsted for en unik form for bondegård, "Vierkanthof", som groft sagt kan oversættes til "firesidet gård". Disse bygninger, der er bygget af sandsten, kalksten eller granit, er store, næsten fæstningslignende og rektangulære med en gårdsplads i midten. Væggene, som er op til en meter tykke, holder interiøret varmt om vinteren og køligt om sommeren.